Forbes представил рейтинг российских Instagram-блогеров: его возглавила Ксения Собчак с $1,48 млн рекламных доходов Материал редакции
Во втором рейтинге появились шесть новых участников — почти все работают в шоу-бизнесе.
Журнал Forbes опубликовал второй рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в Instagram. Учитывались данные с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.
Как и годом ранее первое место заняла телеведущая Ксения Собчак с доходом $1,48 млн в год. Второе место у певицы Полины Гагариной ($890 тысяч), которая сместила телеведущую Регину Тодоренко. Третьей стала телеведущая и видеоблогер Ида Галич ($850 тысяч) — она заняла место Ольги Бузовой. Остальные места распределились так:
- Телеведущая Ксения Бородина ($770 тысяч).
- Блогер Алина Левда ($760 тысяч).
- Телеведущая Анастасия Ивлеева ($610 тысяч).
- Бьюти-блогер Валерия Чекалина ($610 тысяч).
- Телеведущая Регина Тодоренко ($600 тысяч).
- Певица Елена Темникова ($600 тысяч).
- Российский боец смешанных боевых единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ($600 тысяч).
- Певица Ольга Бузова ($600 тысяч).
- Певец Егор Крид ($570 тысяч).
- Телеведущая Виктория Боня ($540 тысяч).
- Киберспортсмен, автомобильный блогер Алан Енилеев ($510 тысяч).
- Певица Рита Дакота ($480 тысяч).
Forbes отмечает, что за год в рейтинге появилось шесть новых участников, а лидеры уступили позиции.
В апреле 2020 года рекламные контракты с Региной Тодоренко приостановили PepsiCo и Pampers из-за высказываний ведущей о домашнем насилии, позже она извинилась. В июне контракт с Ксенией Собчак разорвала Audi из-за обвинений ведущей в расизме.
Исследование для Forbes провела компания WhoIsBlogger, которая выделила блогеров с более чем 2 млн подписчиков, из которых отобрала 33 аккаунта с наибольшим количеством рекламных публикаций за год.
Затем с помощью экспертов, блогерских агентств и самих блогеров журнал собрал данные о стоимости размещения рекламы и составил рейтинг из 15 человек. Также журналисты учитывали размещение постов по бартеру.
Когда половину не знаешь 🤪
А почему один бабы?
"Девчюли сегодня сходила к своей любимой мастерице маникюра, татуажа, наращивания, отращивания, выращивания, сращивания, вкалывания, выдавливания, купила крем из гуано мамонта, ну и за поправки я проголосовала онлайн, а Москва при Собянине вообще кайф и т.д."
Ну почему, нужно ещё трудиться изо всех сил, записывать как вы с подругами чилите под кальянчик. Ах да, обязательно фотки со смешными масками, ещё надо как-то подписать, но это не их забота, рабы за 20р за символ что-то придумают.
Потому что на женщинах построена вся индустрия услуг и товаров. Они основные потребители. И женщинам проще, что то продать, чем мужчинам. Соответственно, женщина и продаёт, чтобы женщина, которая покупала ассоциировала себя с той кто продаёт)
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