Во втором рейтинге появились шесть новых участников — почти все работают в шоу-бизнесе.

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Журнал Forbes опубликовал второй рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в Instagram. Учитывались данные с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Как и годом ранее первое место заняла телеведущая Ксения Собчак с доходом $1,48 млн в год. Второе место у певицы Полины Гагариной ($890 тысяч), которая сместила телеведущую Регину Тодоренко. Третьей стала телеведущая и видеоблогер Ида Галич ($850 тысяч) — она заняла место Ольги Бузовой. Остальные места распределились так:

Forbes отмечает, что за год в рейтинге появилось шесть новых участников, а лидеры уступили позиции.

В апреле 2020 года рекламные контракты с Региной Тодоренко приостановили PepsiCo и Pampers из-за высказываний ведущей о домашнем насилии, позже она извинилась. В июне контракт с Ксенией Собчак разорвала Audi из-за обвинений ведущей в расизме.

Исследование для Forbes провела компания WhoIsBlogger, которая выделила блогеров с более чем 2 млн подписчиков, из которых отобрала 33 аккаунта с наибольшим количеством рекламных публикаций за год.