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Соцсети
Татьяна Боброва
3686

Forbes представил рейтинг российских Instagram-блогеров: его возглавила Ксения Собчак с $1,48 млн рекламных доходов Материал редакции

Во втором рейтинге появились шесть новых участников — почти все работают в шоу-бизнесе.

10 комментариев
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Журнал Forbes опубликовал второй рейтинг российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в Instagram. Учитывались данные с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Как и годом ранее первое место заняла телеведущая Ксения Собчак с доходом $1,48 млн в год. Второе место у певицы Полины Гагариной ($890 тысяч), которая сместила телеведущую Регину Тодоренко. Третьей стала телеведущая и видеоблогер Ида Галич ($850 тысяч) — она заняла место Ольги Бузовой. Остальные места распределились так:

Forbes отмечает, что за год в рейтинге появилось шесть новых участников, а лидеры уступили позиции.

В апреле 2020 года рекламные контракты с Региной Тодоренко приостановили PepsiCo и Pampers из-за высказываний ведущей о домашнем насилии, позже она извинилась. В июне контракт с Ксенией Собчак разорвала Audi из-за обвинений ведущей в расизме.

Исследование для Forbes провела компания WhoIsBlogger, которая выделила блогеров с более чем 2 млн подписчиков, из которых отобрала 33 аккаунта с наибольшим количеством рекламных публикаций за год.

Затем с помощью экспертов, блогерских агентств и самих блогеров журнал собрал данные о стоимости размещения рекламы и составил рейтинг из 15 человек. Также журналисты учитывали размещение постов по бартеру.

Forbes впервые оценил рекламные доходы…
Почти все участники топ-15 работают в шоу-бизнесе.
vc.ru

#новость #рейтинг #instagram

Татьяна Боброва
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10 комментариев
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Viva la Ira

9

Когда половину не знаешь 🤪

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Иван Иванов

Viva
6

Они вас тоже. 🤷‍♂️

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Andrew Stepanov

Viva
0

Везёт Вам)

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Одноглазый Джо

0

А почему один бабы?

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Yuri Ahmedov

Одноглазый
8

"Девчюли сегодня сходила к своей любимой мастерице маникюра, татуажа, наращивания, отращивания, выращивания, сращивания, вкалывания, выдавливания, купила крем из гуано мамонта, ну и за поправки я проголосовала онлайн, а Москва при Собянине вообще кайф и т.д." 

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Anton Smets

Yuri
0

Ну почему, нужно ещё трудиться изо всех сил, записывать как вы с подругами чилите под кальянчик. Ах да, обязательно фотки со смешными масками, ещё надо как-то подписать, но это не их забота, рабы за 20р за символ что-то придумают.

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Михаил Арнаутов

Одноглазый
0

потому что это ца инсты

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Илья Я́рец

Одноглазый
0

Потому что на женщинах построена вся индустрия услуг и товаров. Они основные потребители. И женщинам проще, что то продать, чем мужчинам. Соответственно, женщина и продаёт, чтобы женщина, которая покупала ассоциировала себя с той кто продаёт)

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Максим Степанов

0

хорошо бы такие рейтинги по топ 10 соцсетям

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Степан Марципан

0

не интересно. одни селебрити

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