Правительство США уже подало апелляцию, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.

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Министерство торговли США временно отказалось от введения ограничений на работу TikTok в стране, которые должны были вступить в силу 12 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Причиной отказа от блокировки ведомство назвало решение суда, который 31 октября временно запретил властям США по иску трёх блогеров вводить ограничения на работу сервиса. Минторг заявил, что решения по блокировке «отложены и не вступят в силу в ожидании дальнейшего развития правовых решений». Правительство США уже подало апелляцию, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.

В конце сентября окружной суд США временно заблокировал постановление администрации Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения с 27 сентября. Суд посчитал, что так компания сможет завершить сделку по продаже части сервиса Oracle.

11 ноября TikTok попросила суд пересмотреть действия американских властей— они несколько недель игнорировали запросы TikTok, которая пыталась отсрочить блокировку для завершения сделки с американским покупателем.

В сентябре администрация президента решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.