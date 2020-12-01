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Reddit впервые раскрыл ежедневное количество активных пользователей — 52 млн Материал редакции
Сервис раскрыл ежедневное количество пользователей на фоне попыток привлечь больше рекламодателей на платформу, утверждает The Wall Street Journal.
- В октябре ежедневное количество пользователей Reddit выросло на 44% год к году и достигло 52 млн человек, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сервис. Компания впервые делится ежедневной аудиторией, сказал Джен Вонг (Jen Wong), главный операционный директор Reddit.
- Аудитория сервиса не такая большая по сравнению с другими соцсетями, пишет издание. Twitter ежедневно насчитывает 187 млн пользователей, Snap — 249 млн, а Facebook — 1,82 млрд.
- При этом количество ежедневных пользователей Reddit растёт быстрее, чем в остальных соцсетях. Twitter по итогам третьего квартала 2020 года сообщал о 29% росте ежедневной аудитории год к году, Snap — 18%, а Facebook — 12%.
- Reddit основан в 2005 году. Сервис раскрыл ежедневное количество пользователей на фоне попыток привлечь больше рекламодателей на платформу, которую большинство маркетологов считают экспериментальной, утверждает The Wall Street Journal.
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Denchis Denis Shaykin
А есть презентация, как у порнхаба по посещаемости и запросам за 2019ый?
Мне кажется, когда есть наглядная информация с красивой инфографикой, оно интереснее в изучении😎😈👍
Комментарий удален
Светлана ДобролюбоваСтепан
А кроме этих групп там больше никто не сидит...? -_-