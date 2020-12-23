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Соцсети
Лиана Липанова

Telegram запустил голосовые чаты в группах — к ним могут присоединиться тысячи участников Материал редакции

К разговору можно присоединиться в любой момент.

23 комментария
2711 просмотров

Telegram запустил аудиоконференции в группах — голосовые чаты, к которым участники могут присоединиться в любой момент. В таком чате одновременно могут участвовать тысячи пользователей.

Голосовые чаты доступны в любых группах — в любых группах — в одном окне с перепиской. Запустить голосовой чат может администратор из профиля группы — для этого надо выбрать «Ещё» и «Голосовой чат». В отличие от обычных звонков, договариваться о времени не нужно, голосовой чат открыт всегда, говорят в компании.

В группе всегда видно, кто из участников сейчас говорит. Пользователи могут в любой момент присоединиться и послушать. При этом после подключения к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся на экране.

На устройствах Android есть режим отображения поверх других приложений — можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, при свёрнутом Telegram.

Также Telegram добавил возможность предлагать нововведения на платформе для предложений и сообщений об ошибках. Сейчас на платформе поддерживается только английский язык. Платформа будет запускаться постепенно, поэтому сейчас всем пользователям доступен список предложений и возможность голосовать за них.

#новость #telegram

23 комментария
27
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23 комментария Накачай стартап
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Airat Kafman

13

Аудиочат на 1000 человек - это оргия и вакханалия))

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MEGAtraXXXer666

Airat
24

Будто бы есть что-то плохое в оргиях

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ilia

MEGAtraXXXer666
0

Наберите голосовое с оргии

Ответить

Airat Kafman

MEGAtraXXXer666
0

А разве я сказал, что это плохо?)

Ответить

Art

MEGAtraXXXer666
–1

Плюсану, да.
Айрат говорит об оргиях и вакханалии так как будто бы это что то плохое.

Ответить

Dmitry Tertyshnikov

Airat
0

За это аудиочаты и любят

Ответить

Шамиль Джанболатов

0

Я даже не помою когда в последний раз заходил в Телеграми, хотя он у меня есть. Использую как агрегатор новостей, подписан на новости

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Igor Kachura

Шамиль
18

Устройся на работу в IT, сможешь там общаться с коллегами.

Ответить

ЯжПрограммист

Igor
0

Работаю в IT не общаюсь в телеге с коллегами 🤔 что с моим АйТи не так.

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Igor Kachura

ЯжПрогр…
0

Подозреваю slack, discord, signal. А может и jabber.

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Вася Пражкин

Igor
12

Я бы не исключал и icq и даже irc

Ответить

Юрий Белоножкин

Igor
0

О чем с ними общаться? Отвлекать их от работы и чтобы они отвлекали меня?

Вопрос более широкий. Сейчас чаты вовсю используются ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ. Но какие знания, кроме поверхностных, можно получить в чате?

Ответить

one you follow

4

Discord всё?

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Pavel Ivanov

one
0

...тогда и Openland тоже всё :-) у них скоро ни одной киллер-фичи не останется по сравнению с Телегой.

Ответить

Alisher .

3

Зум аут

Ответить

Vasiliy coconut

1

Тут нужно уметь слушать и слышать , и понимать , что ты не будешь услышан с большой долей вероятности

Ответить

Григорий Крутеев

1

Создал чатик что бы могли потестить :)

https://t.me/vc_voice

Ответить

Dear Moscow,

1

 В таком чате одновременно могут участвовать тысячи пользователей

https://www.youtube.com/watch?v=BDkRa4hyBZ8

Ответить

Airat Kafman

Dear
0

О!) Родной Кандрыкуль))

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ilia

1

Тут в чате с друзьями или родственниками голосовые открывают портал в бездну, а если до 1.000 человек...

Нужны видеозвонки в версии для ПК!

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Шамиль Джанболатов

0

Кому они нужны, когда есть видеочаты. Но видео с 1000 людей в смартфон не уместить, конечно

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Pietro Maximoff

0

Почему-то не у всех обновилась телега.

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Dmitry Ievlev

0

Ко-ко-ко из каждого чата😂

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