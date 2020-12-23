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Telegram запустил голосовые чаты в группах — к ним могут присоединиться тысячи участников Материал редакции
К разговору можно присоединиться в любой момент.
Telegram запустил аудиоконференции в группах — голосовые чаты, к которым участники могут присоединиться в любой момент. В таком чате одновременно могут участвовать тысячи пользователей.
Голосовые чаты доступны в любых группах — в любых группах — в одном окне с перепиской. Запустить голосовой чат может администратор из профиля группы — для этого надо выбрать «Ещё» и «Голосовой чат». В отличие от обычных звонков, договариваться о времени не нужно, голосовой чат открыт всегда, говорят в компании.
В группе всегда видно, кто из участников сейчас говорит. Пользователи могут в любой момент присоединиться и послушать. При этом после подключения к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся на экране.
На устройствах Android есть режим отображения поверх других приложений — можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, при свёрнутом Telegram.
Также Telegram добавил возможность предлагать нововведения на платформе для предложений и сообщений об ошибках. Сейчас на платформе поддерживается только английский язык. Платформа будет запускаться постепенно, поэтому сейчас всем пользователям доступен список предложений и возможность голосовать за них.
Аудиочат на 1000 человек - это оргия и вакханалия))
Будто бы есть что-то плохое в оргиях
Плюсану, да.
Айрат говорит об оргиях и вакханалии так как будто бы это что то плохое.
Я даже не помою когда в последний раз заходил в Телеграми, хотя он у меня есть. Использую как агрегатор новостей, подписан на новости
Устройся на работу в IT, сможешь там общаться с коллегами.
Работаю в IT не общаюсь в телеге с коллегами 🤔 что с моим АйТи не так.
Подозреваю slack, discord, signal. А может и jabber.
О чем с ними общаться? Отвлекать их от работы и чтобы они отвлекали меня?
Вопрос более широкий. Сейчас чаты вовсю используются ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ. Но какие знания, кроме поверхностных, можно получить в чате?
Discord всё?
...тогда и Openland тоже всё :-) у них скоро ни одной киллер-фичи не останется по сравнению с Телегой.
Тут нужно уметь слушать и слышать , и понимать , что ты не будешь услышан с большой долей вероятности
В таком чате одновременно могут участвовать тысячи пользователей
Тут в чате с друзьями или родственниками голосовые открывают портал в бездну, а если до 1.000 человек...
Нужны видеозвонки в версии для ПК!
Кому они нужны, когда есть видеочаты. Но видео с 1000 людей в смартфон не уместить, конечно
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