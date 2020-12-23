К разговору можно присоединиться в любой момент.

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Telegram запустил аудиоконференции в группах — голосовые чаты, к которым участники могут присоединиться в любой момент. В таком чате одновременно могут участвовать тысячи пользователей.

Голосовые чаты доступны в любых группах — в любых группах — в одном окне с перепиской. Запустить голосовой чат может администратор из профиля группы — для этого надо выбрать «Ещё» и «Голосовой чат». В отличие от обычных звонков, договариваться о времени не нужно, голосовой чат открыт всегда, говорят в компании.

В группе всегда видно, кто из участников сейчас говорит. Пользователи могут в любой момент присоединиться и послушать. При этом после подключения к голосовому чату можно продолжать читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся на экране.

На устройствах Android есть режим отображения поверх других приложений — можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, при свёрнутом Telegram.