Возможная альтернатива редактированию твитов.

Функцию заметила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг. Судя по опубликованной гифке, после отправки твита запустится таймер на несколько секунд — за это время отправку можно отменить.

The Next Web отмечает, что отмена отправки могла бы стать альтернативой функции редактирования твитов — например, когда пользователь сделал опечатку.

В августе 2020 года Twitter проводила опрос среди пользователей. Среди прочего соцсеть интересовалась, как они отнеслись бы к введению платных опций — например, возможности отменить отправку сообщения в течение 30 секунд.

В феврале компания анонсировала первую платную функцию — «суперподписку», с помощью которой пользователи смогут платить за доступ к дополнительному контенту. Когда она появится, пока неизвестно.