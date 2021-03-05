Соцсети
Таня Боброва

Twitter начала тестировать функцию отмены отправки твита Статьи редакции

Возможная альтернатива редактированию твитов.

Функцию заметила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг. Судя по опубликованной гифке, после отправки твита запустится таймер на несколько секунд — за это время отправку можно отменить.

Jane Manchun Wong @wongmjane
Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets https://t.co/nS0kuijPK0

The Next Web отмечает, что отмена отправки могла бы стать альтернативой функции редактирования твитов — например, когда пользователь сделал опечатку.

В августе 2020 года Twitter проводила опрос среди пользователей. Среди прочего соцсеть интересовалась, как они отнеслись бы к введению платных опций — например, возможности отменить отправку сообщения в течение 30 секунд.

В феврале компания анонсировала первую платную функцию — «суперподписку», с помощью которой пользователи смогут платить за доступ к дополнительному контенту. Когда она появится, пока неизвестно.

#новость #twitter

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Vasilisa Fedishina

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неужели. такими темпами и до редактирования дойдём.

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Alexander Mitryashkin

Vasilisa
4

К 2030 допилят. И введут заодно плату за каждое редактирование

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Artemy

Alexander
2

Pay as you edit

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Anton Reut

Vasilisa
0

До крестика в правом углу. 

Ответить

White Apfel

5

Удалить — бесплатно
Отменить — за деньги

Ответить

Михаил

White
3

Редактировать - невозможно!

Ответить

Матвей Синицин

White
0

тссс)) а то функцию удаления сделают платной или вообще откажутся от неё.

твиттер - слово не воробей! 

Ответить

Anton Reut

White
0

Отмени твит пока SJW и ЛГБТ модераторы Твиттера не отменили тебя.

Ответить

Edgar Sarkisov

4

Спасибо, но мы хотели редактирование

Ответить

Max Pashkov

1

Первое слово дороже второго!

Ответить

Константин Полухтин

0

Чисто для Трампа функция, да?)))

Ответить

Сергей Янзин

Константин
0

Для Рогозина же

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Владимир Кусачев

0

Ну вот, прогресс не стоит на месте)))

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Vadim Zaytsev

0

А какой в этом толк, если ты не видишь твит, а видишь этот интерфейс с таймером? 
У меня может быть твит с максимальным кол-вом символов и я должен успеть все это перечитать пока тикает таймер. Опять же, при условии, если я вижу сам твит вместо этого таймер

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Nikita Shmidt

Vadim
0

А какой в этом толк, если ты не видишь твит, а видишь этот интерфейс с таймером?

Это плюс-минус такая же штука как в gmail, нажал на "Отправить" письмо - но оно не отправляется сразу, а тебе дается 3-5 секунд, чтобы отменить отправку

У меня может быть твит с максимальным кол-вом символов и я должен успеть все это перечитать пока тикает таймер.

Зачем тебе успевать перечитывать? Ты по глупости нажал "Отправить", решил, что хочешь еще вот это добавить - нажал "Отменить", дописал, отправил. Не успел отменить - твит ушел в ленту

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true iBegginer

0

а пуши как они отзовут?

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White Apfel

0

Если редактирование, то только публичная история изменений

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greg chudnoff

White
0

Публичная история, в наше время - это разве что история Эмбер Херд. Все остальное - достояние товарищей майоров и сэров колонелов.

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greg chudnoff

0

Вертикальный прогресс, эпохальное событие, надежда всего человечества! Впервые в истории планету спасает не Брюс Уиллис, а Джек Дорси - спасибо Джек!

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Anton Reut

0

Эмэйзинг... Надеюсь это уже запатентовано?

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