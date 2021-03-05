Twitter начала тестировать функцию отмены отправки твита Статьи редакции
Возможная альтернатива редактированию твитов.
Функцию заметила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг. Судя по опубликованной гифке, после отправки твита запустится таймер на несколько секунд — за это время отправку можно отменить.
The Next Web отмечает, что отмена отправки могла бы стать альтернативой функции редактирования твитов — например, когда пользователь сделал опечатку.
В августе 2020 года Twitter проводила опрос среди пользователей. Среди прочего соцсеть интересовалась, как они отнеслись бы к введению платных опций — например, возможности отменить отправку сообщения в течение 30 секунд.
В феврале компания анонсировала первую платную функцию — «суперподписку», с помощью которой пользователи смогут платить за доступ к дополнительному контенту. Когда она появится, пока неизвестно.
неужели. такими темпами и до редактирования дойдём.
К 2030 допилят. И введут заодно плату за каждое редактирование
Удалить — бесплатно
Отменить — за деньги
тссс)) а то функцию удаления сделают платной или вообще откажутся от неё.
твиттер - слово не воробей!
Чисто для Трампа функция, да?)))
А какой в этом толк, если ты не видишь твит, а видишь этот интерфейс с таймером?
У меня может быть твит с максимальным кол-вом символов и я должен успеть все это перечитать пока тикает таймер. Опять же, при условии, если я вижу сам твит вместо этого таймер
А какой в этом толк, если ты не видишь твит, а видишь этот интерфейс с таймером?
Это плюс-минус такая же штука как в gmail, нажал на "Отправить" письмо - но оно не отправляется сразу, а тебе дается 3-5 секунд, чтобы отменить отправку
У меня может быть твит с максимальным кол-вом символов и я должен успеть все это перечитать пока тикает таймер.
Зачем тебе успевать перечитывать? Ты по глупости нажал "Отправить", решил, что хочешь еще вот это добавить - нажал "Отменить", дописал, отправил. Не успел отменить - твит ушел в ленту
Если редактирование, то только публичная история изменений
Публичная история, в наше время - это разве что история Эмбер Херд. Все остальное - достояние товарищей майоров и сэров колонелов.
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