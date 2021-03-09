Соцсети
Рая Хачатрян

Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные Статьи редакции

Регулятор обратился в правоохранительные органы, чтобы найти их владельцев.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роскомнадзоре сказали изданию, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.

Чтобы установить личности владельцев или администраторов ботов с конфиденциальными данными, регулятор обратился в правоохранительные органы. В Telegram не ответили на запрос издания.

Первые боты с данными появились в Telegram несколько лет назад, сейчас их в мессенджере несколько десятков, отмечает «Коммерсанъ». По сути они собирают в одном месте всю информацию о человеке из различных утекших и открытых баз данных, а потом продают её. Среди этих ботов — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.

«Коммерсатъ» отмечает, что, например, «Глаз Бога» обычно принимает оплату через агрегаторов платежей — «ЮMoney», Qiwi, FreeKassa и Robokassa, а банком-эквайером выступает ВТБ. В банке заявили изданию, что не могут оценить правомерность Telegram-бота, но готовы провести проверку.

6 марта «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей, рассказал источник «Коммерсанта». В этот день в боте отключилось пополнение баланса, поэтому до 9 марта он был бесплатным. «В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов»,— уточняется в сообщении владельцев канала.

Управляющий партнёр Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева считает, что штраф в размере 6 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных подобные сервисы не испугает. Блокировка тоже может быть неэффективной — её можно обойти, говорит она.

Владельцев ботов могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности, если они получили данные из закрытых источников и без согласия людей, отмечает партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский. Если опубликованные данные касаются частной жизни, то речь идёт об уголовной ответственности.

#новость #telegram #роскомнадзор

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Anastasia Light

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Сначала это самое государство собирает с людей все данные, включая биометрию, местонахождение, личные звонки, переписки, а потом борется с «плохими дядями», которые сливают данные. Наше государство стремится к нереальному идеалу.

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Andrew Alexeyev

6

Выстрел в пустоту

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Влад Борщ

Andrew
5

Из жопы. С подливой. Ну РКН как обычно.

Ответить

Nikolay Kenig

2

Роском вот вам идея.
Цифровая тюрьма :))
Посадите туда бота :))

Ответить

Денис Бурков

1

Да хрен они кого найдут

Ответить

Kot Wild

Денис
1

Просто деньги похоже с последнего попила кончились,будут снова блокировать телеграмм,ничего не выйдет,оставят до следующего года)

Ответить

Канищев Максим

1

Бороться надо а первую очередь с чинушами которые как раз и сливают базы, а потом уже с ботами.

Ответить

Михаил М

Канищев
0

В твоей голове не укладывается, что это можно делать одновременно?

Ответить

Шадид Беноевский

0

Чтож...

Ответить

Перспективный рубин

0

Все боты собирают данные или имеют потенциальную возможность.

Ответить

Kot Wild

Перспективный
0

Эмм как бот может собрать мои персональные данные???

Ответить

Kot Wild

0

РКН так и не понял как это работает??? Распустить!!!!!!

Ответить

Kot Wild

0

Там ещё наркоту в ботах продают,только не говорите РКН а то их удар хватит!!!

Ответить

Alexander Belikov

0

Самое интересное, что тот же самый Глаз Бога собирает только общедоступную информацию, которую пользователи сами выложили в интернет. Он не использует какие-то сливы и пр.

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Maria Marshakova

Alexander
–1

Общедоступную?

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