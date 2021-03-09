Регулятор обратился в правоохранительные органы, чтобы найти их владельцев.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роскомнадзоре сказали изданию, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.

Чтобы установить личности владельцев или администраторов ботов с конфиденциальными данными, регулятор обратился в правоохранительные органы. В Telegram не ответили на запрос издания.

Первые боты с данными появились в Telegram несколько лет назад, сейчас их в мессенджере несколько десятков, отмечает «Коммерсанъ». По сути они собирают в одном месте всю информацию о человеке из различных утекших и открытых баз данных, а потом продают её. Среди этих ботов — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.

«Коммерсатъ» отмечает, что, например, «Глаз Бога» обычно принимает оплату через агрегаторов платежей — «ЮMoney», Qiwi, FreeKassa и Robokassa, а банком-эквайером выступает ВТБ. В банке заявили изданию, что не могут оценить правомерность Telegram-бота, но готовы провести проверку.

6 марта «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей, рассказал источник «Коммерсанта». В этот день в боте отключилось пополнение баланса, поэтому до 9 марта он был бесплатным. «В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов»,— уточняется в сообщении владельцев канала.

Управляющий партнёр Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева считает, что штраф в размере 6 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных подобные сервисы не испугает. Блокировка тоже может быть неэффективной — её можно обойти, говорит она.