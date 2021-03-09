Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные Статьи редакции
Регулятор обратился в правоохранительные органы, чтобы найти их владельцев.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство. В Роскомнадзоре сказали изданию, что действия владельцев этих ботов нарушают закон о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных.
Чтобы установить личности владельцев или администраторов ботов с конфиденциальными данными, регулятор обратился в правоохранительные органы. В Telegram не ответили на запрос издания.
Первые боты с данными появились в Telegram несколько лет назад, сейчас их в мессенджере несколько десятков, отмечает «Коммерсанъ». По сути они собирают в одном месте всю информацию о человеке из различных утекших и открытых баз данных, а потом продают её. Среди этих ботов — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.
«Коммерсатъ» отмечает, что, например, «Глаз Бога» обычно принимает оплату через агрегаторов платежей — «ЮMoney», Qiwi, FreeKassa и Robokassa, а банком-эквайером выступает ВТБ. В банке заявили изданию, что не могут оценить правомерность Telegram-бота, но готовы провести проверку.
6 марта «Глаз Бога» был отключен от всех агрегаторов платежей, рассказал источник «Коммерсанта». В этот день в боте отключилось пополнение баланса, поэтому до 9 марта он был бесплатным. «В марте вступили в силу новые законы и поправки, но мы уже работаем с юристами над решением этих вопросов»,— уточняется в сообщении владельцев канала.
Управляющий партнёр Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева считает, что штраф в размере 6 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных подобные сервисы не испугает. Блокировка тоже может быть неэффективной — её можно обойти, говорит она.
Владельцев ботов могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности, если они получили данные из закрытых источников и без согласия людей, отмечает партнер юридической компании A.T. Legal Александр Павловский. Если опубликованные данные касаются частной жизни, то речь идёт об уголовной ответственности.
Сначала это самое государство собирает с людей все данные, включая биометрию, местонахождение, личные звонки, переписки, а потом борется с «плохими дядями», которые сливают данные. Наше государство стремится к нереальному идеалу.
Выстрел в пустоту
Да хрен они кого найдут
Бороться надо а первую очередь с чинушами которые как раз и сливают базы, а потом уже с ботами.
Самое интересное, что тот же самый Глаз Бога собирает только общедоступную информацию, которую пользователи сами выложили в интернет. Он не использует какие-то сливы и пр.
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