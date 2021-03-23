Соцсети
Таня Боброва

Павел Дуров подтвердил, что Telegram привлёк более $1 млрд через продажу облигаций Статьи редакции

В мессенджер, в частности, вложились два фонда из ОАЭ.

6 6 комментариев
645 просмотров

Telegram продал облигации крупнейшим и наиболее опытным инвесторам со всего мира, написал Павел Дуров в своём канале в мессенджере.

Детали сделок он не привёл, но отметил, что они позволят компании продолжить рост, сохраняя независимость, а также помогут Telegram реализовать стратегию монетизации, о которой Дуров рассказал в конце 2020 года.

Как я сказал при запуске Telegram почти восемь лет назад, конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости — еще один шаг к этой цели.

Павел Дуров

О том, что Telegram привлёк $1 млрд, в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание.

По данным издания, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000. Сервис выплатит купоны в сентябре 2021 года.

23 марта о покупке облигаций Telegram сообщили фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners — они вложили по $75 млн каждый. По словам близкого к Telegram источника «Ведомостей», $150 млн — самая большая сумма, которую покупатели заплатили за облигации. Об инвестициях вместе с Mubadala сообщили также в РФПИ.

Telegram рассказал потенциальным инвесторам о…
Компания должна рассчитаться по долгам с инвесторами, которые вложились в провалившуюся…
vc.ru

#новость #telegram

6 6 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 224393, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Mar 2021 17:38:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Никита Хисматов

2

Через пропажу

Ответить

Пётр Арбенев

0

Телега реально очень сильно поднялась в последнее время. В целом добавил в Телегу те же возможности, что и в Клабхаусе +-. 

Ответить

Alexander Veber

Пётр
2

Как похорошела телега при Дурове

Ответить

Антон

0

Дуров существует?

Ответить

Пётр Арбенев

Антон
0

Дуров есть

Ответить

lakoros

0

7%  в долларах? И только для олигархов. Паша фу таким быть) Телеграм не народный мессенджер!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
IVI и Warner music сняли клип на трек Фогеля «Дуракам везет» со звездами сериала «По Колено»
Видео на песню «Дуракам везет» выходит 24 марта в рамках продвижения комедийного сериала IVI Originals.
0
Columbus Russia
Подписан
Отписаться
5 шагов к цифровой трансформации вашего бизнеса
Цифровая трансформация – это одновременно и угроза, и возможность: под ее действием разоряются одни компании (например,…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Распознавание речи с помощью инструментов машинного обучения
В своей работе мы столкнулись с необходимостью проверить записи звонков на соблюдение сотрудниками скрипта разговора с…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Степан Марципан
за день
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

Вадим Клюев

Knight Frank спрогнозировала до…

Sergei Sumarokov

«Автобус в лесу»: как мы…

Дарья Смолякова

Goldman Sachs запретит работать…

Алиса Селиверстова

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Всеволод Ляшкевич

В Android-приложениях произошёл…

Pavel Petrischev

История о том, как у нас не…

lakoros

Павел Дуров подтвердил, что…

Дарья Смолякова

В Android-приложениях произошёл…

Николай Глущенко

В Бразилии Apple оштрафовали на…

Вадим Клюев

Ford запустит первое в России…

Rash Beats

Обнаружил, что у меня есть…

Gavroche

Как заказная разработка…

Eugene Sobolev

История о том, как у нас не…

Николай Кузнецов

Как сломать стереотипы ведения…

Alexey Akimychev

«Автобус в лесу»: как мы…

Alexander Ustimenko

Как я решил построить дом…

Вадим Клюев

Twitter удалил треть…

Tv Box

«Автобус в лесу»: как мы…

Kirsan Kaifat

В Android-приложениях произошёл…

Andreas Lapueros

Как и сколько персонал ворует в…
null