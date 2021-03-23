Павел Дуров подтвердил, что Telegram привлёк более $1 млрд через продажу облигаций Статьи редакции
В мессенджер, в частности, вложились два фонда из ОАЭ.
Telegram продал облигации крупнейшим и наиболее опытным инвесторам со всего мира, написал Павел Дуров в своём канале в мессенджере.
Детали сделок он не привёл, но отметил, что они позволят компании продолжить рост, сохраняя независимость, а также помогут Telegram реализовать стратегию монетизации, о которой Дуров рассказал в конце 2020 года.
О том, что Telegram привлёк $1 млрд, в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание.
По данным издания, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000. Сервис выплатит купоны в сентябре 2021 года.
23 марта о покупке облигаций Telegram сообщили фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners — они вложили по $75 млн каждый. По словам близкого к Telegram источника «Ведомостей», $150 млн — самая большая сумма, которую покупатели заплатили за облигации. Об инвестициях вместе с Mubadala сообщили также в РФПИ.
Телега реально очень сильно поднялась в последнее время. В целом добавил в Телегу те же возможности, что и в Клабхаусе +-.
Дуров существует?
7% в долларах? И только для олигархов. Паша фу таким быть) Телеграм не народный мессенджер!
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