В мессенджер, в частности, вложились два фонда из ОАЭ.

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Telegram продал облигации крупнейшим и наиболее опытным инвесторам со всего мира, написал Павел Дуров в своём канале в мессенджере.

Детали сделок он не привёл, но отметил, что они позволят компании продолжить рост, сохраняя независимость, а также помогут Telegram реализовать стратегию монетизации, о которой Дуров рассказал в конце 2020 года.

Как я сказал при запуске Telegram почти восемь лет назад, конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости — еще один шаг к этой цели. Павел Дуров

О том, что Telegram привлёк $1 млрд, в середине марта рассказал источник РБК. Компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, писало издание.

По данным издания, минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, а номинал одной бумаги — $1000. Сервис выплатит купоны в сентябре 2021 года.