В марте мессенджер уже привлёк более $1 млрд через продажу облигаций.

О новом размещении еврооблигаций Telegram Group рассказал источник «Ведомостей», информированный об условиях сделки. Эту информацию также подтвердили источник, близкий к организаторам размещения, и топ-менеджер инвесткомпании, покупающей евробонды нового выпуска.

Согласно данным закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, организаторы размещения закрыли книгу заявок 28 апреля, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.

Параметры облигаций идентичны первому выпуску, уточняет издание. В марте 2021 года Telegram разместил облигации и привлёк более $1 млрд. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000, писало РБК. По данным издания, компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых.