«Одноклассники» начнут автоматически понижать в выдаче и банить посты с кликбейтом и призывами ставить «классы» Статьи редакции
Для этого соцсеть запустила ИИ-систему, которая будет анализировать контент.
Система на базе платформы «Робби» будет находить и блокировать для выдачи кликбейт, вредоносные ссылки, массовые призывы ставить «класс» или другие реакции, шокирующую и фейковую информацию, рассказали vc.ru в компании.
- Алгоритм распознает и анализирует текст на изображениях и в постах. Может находить публикации, которые ведут в группы с большим количеством спама или вредоносных внешних ссылок. Такие публикации не попадут в ленту подписок и рекомендации, а в случае повторных нарушений все публикации группы перестанут ранжироваться в выдаче.
- За публикацию кликбейта группы будут получать штрафные баллы. От их количества будет зависеть время ограничений — от нескольких дней до полного исчезновения из ленты.
- Статистика штрафных баллов и посты, за которые они начислены, будут отображаться в настройках группы. Авторы смогут написать в службу поддержки, чтобы оспорить решение алгоритма. Если он ошибочно определил контент как кликбейтный, то штрафные баллы с группы снимут.
- До этого кликбейт и некачественный контент в соцсети блокировали или понижали в выдаче только после жалоб пользователей.
482 комментария. Кто все эти люди?
Завтра на избирательном участке увидите
У меня на работе Узбеки сидят там часто, есть у них популярен мессенджер imo и Telegram.
Педагогический волк
у них популярен мессенджер imo
Что ни день, то открытие. Первый раз про такой слышу)
Ну, вообще, они умирают достаточно буквально (простите). Так было в апреле
А так сейчас. Минус 20% за 1,5 года.
Ждем завтра проплаченную статью от сео Одноклассников, я вам ниверю!!! вы всё врети!!!
Что такое кликбейт? =)
Когда на превью ложбинка женской груди, а после открытия поста это оказывается чья-то мужская жопа
Что такое одноклассники?
Один из UGC-агрегаторов с огромным трафом, которые принято называть социальными сетями.
Ваш кэп.
Это в школе люди с которыми ты учился называются - «одноклассниками». Спасибо, ваш кэп😌
https://vc.ru/finance/293789-visa-i-mastercard-vvedut-novye-komissii-za-onlayn-platezhi-dlya-bankov-iz-za-etogo-u-nih-mogut-vyrasti-rashody например, заголовок этой новости.
Ну чтож, ставьте классы этому посту, пока до нас не докатилось!
То есть одноклассники это те кто ставит классы вместе а не те кто учился в одном классе?? ... 🤯
За такие посты группы будут получать штрафные баллы и могут навсегда пропасть из ленты рекомендаций.
Звучит как "выгнать из класса", "без родителей в школу не приходить", "ваш сын будет отчислен за плохое поведение".
Одноклассники борятся с собственными скрепами? Осталось еще суперкласс 5+ запретить...
банить посты с призывами ставить «классы»
У них от этих классов перегреваются серверы штоле?
Поэтому ни один администратор не развивает там группу. Поэтому соцсеть и загнулась. Удачи с таким подходом.
когда там уже вк с ок объединят? будет вок, не просто так же вк коннект сделали
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