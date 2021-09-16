Их эксплуатируют компании, грабят воры и не защищает правительство: как живут 65 тысяч доставщиков еды в

Приложения лишают курьеров заработка за малейшие опоздания, рестораны не пускают даже в уборную, а полиция отказывается искать украденные велосипеды. О том, как доставщики справляются с грабителями и несправедливостью, разбивая базы для отдыха и собираясь в патрули, рассказывают издания New York и The Verge.