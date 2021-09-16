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Соцсети
Маша Цепелева

«Одноклассники» начнут автоматически понижать в выдаче и банить посты с кликбейтом и призывами ставить «классы» Статьи редакции

Для этого соцсеть запустила ИИ-систему, которая будет анализировать контент.

  • Система на базе платформы «Робби» будет находить и блокировать для выдачи кликбейт, вредоносные ссылки, массовые призывы ставить «класс» или другие реакции, шокирующую и фейковую информацию, рассказали vc.ru в компании.

  • Алгоритм распознает и анализирует текст на изображениях и в постах. Может находить публикации, которые ведут в группы с большим количеством спама или вредоносных внешних ссылок. Такие публикации не попадут в ленту подписок и рекомендации, а в случае повторных нарушений все публикации группы перестанут ранжироваться в выдаче.
  • За публикацию кликбейта группы будут получать штрафные баллы. От их количества будет зависеть время ограничений — от нескольких дней до полного исчезновения из ленты.
  • Статистика штрафных баллов и посты, за которые они начислены, будут отображаться в настройках группы. Авторы смогут написать в службу поддержки, чтобы оспорить решение алгоритма. Если он ошибочно определил контент как кликбейтный, то штрафные баллы с группы снимут.
  • До этого кликбейт и некачественный контент в соцсети блокировали или понижали в выдаче только после жалоб пользователей.
Штрафные баллы за кликбейт в «Одноклассниках»

#новость #одноклассники

1016 просмотров
36 36 комментариев
11
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36 комментариев
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StepanCapusta

13

ИИ от Одноклассников.. Уже одно это звучит страшно

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Igor Gorbenko

10
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Павел Морозов

Igor
1

482 комментария. Кто все эти люди?

Ответить

Сергей Янзин

Павел
8

Завтра на избирательном участке увидите

Ответить

Павел Морозов

Сергей
0

посмотреть бы

Ответить

Педагогический волк

9

Ого! Интересно, а насколько они вообще живы еще? По личным субъективным наблюдениям уже даже знакомые-родственники в возрасте там не сидят: читают дзен, болтают в вотсапе.

Ответить

Radna

Педагогический
4

У меня на работе Узбеки сидят там часто, есть у них популярен мессенджер imo и Telegram.

Ответить

Педагогический волк

Radna
4

 у них популярен мессенджер imo

Что ни день, то открытие. Первый раз про такой слышу)

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Педагогический
3

Ну, вообще, они умирают достаточно буквально (простите). Так было в апреле

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

А так сейчас. Минус 20% за 1,5 года.

Ответить

Тимур Петров

0

Ждем завтра проплаченную статью от сео Одноклассников, я вам ниверю!!! вы всё врети!!! 

Ответить

Александр Курбатов

2

Что такое кликбейт? =)

Ответить

Стас Иванов

Александр
26

Когда на превью ложбинка женской груди, а после открытия поста это оказывается чья-то мужская жопа

Ответить

Степан Фадеев

Александр
2

Что такое одноклассники?

Ответить

Сергей Никитин

Степан
4

Один из UGC-агрегаторов с огромным трафом, которые принято называть социальными сетями.
Ваш кэп.

Ответить

Павел Морозов

Степан
1

Это в школе люди с которыми ты учился называются - «одноклассниками». Спасибо, ваш кэп😌

Ответить

Rodeus

Александр
2

Уловка мотивирующая сделать клик.

Ответить

Тимур Петров

Александр
0

https://vc.ru/finance/293789-visa-i-mastercard-vvedut-novye-komissii-za-onlayn-platezhi-dlya-bankov-iz-za-etogo-u-nih-mogut-vyrasti-rashody например, заголовок этой новости.

Visa и Mastercard введут новые комиссии за…
Из-за повышения тарифов банки начнут переходить на альтернативные формы расчётов, считают эксперты.
vc.ru
Ответить

Alex Shaman

Александр
–1

Что такое одноклассники? ;))) 

Ответить

Nikolay Ganin

7
Ответить

Ivan Zamorev

Nikolay
0

Ах, эти классы)) спасибо, наверное многие не знали

Ответить

Максим Деребаско

5

Ну чтож, ставьте классы этому посту, пока до нас не докатилось! 

Ответить

Ivan Zamorev

Максим
1

То есть одноклассники это те кто ставит классы вместе а не те кто учился в одном классе?? ... 🤯

Ответить

Sam Esq

5

Реклама устаревших "Одноклассников"?

Ответить

simpotyaga

3

За такие посты группы будут получать штрафные баллы и могут навсегда пропасть из ленты рекомендаций.

Звучит как "выгнать из класса", "без родителей в школу не приходить", "ваш сын будет отчислен за плохое поведение".

Ответить

Sergei Timofeyev

simpotyaga
2

Но ведь можно монетизировать это ;)

Ответить

Денис Пихаров

3

В СМЫСЛЕ НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ КЛАССЫ?!

Ответить

Best Practice

2

Одноклассники борятся с собственными скрепами? Осталось еще суперкласс 5+ запретить... 

Ответить

Александр Кадетов

2

Последние судороги умершей социалочки.

Ответить

Поджог Сараев

1

банить посты с призывами ставить «классы»

У них от этих классов перегреваются серверы штоле?

Ответить

Богатый Абдужаббор

0

призывами ставить «классы»

Борьба с мемом?)

Ответить

Ivan Zamorev

Богатый
0

А я подумал речь о призывах к классовому разделению людей

Ответить

Руслан Зораб

0

Поэтому ни один администратор не развивает там группу. Поэтому соцсеть и загнулась. Удачи с таким подходом. 

Ответить

Pavel Ivanov

0

Как я вижу все новые фичи на «Одноклассниках»:

Ответить

Anton Kerselyan

0

это обман чтобы набрать классы

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hakhagmon

0

когда там уже вк с ок объединят? будет вок, не просто так же вк коннект сделали 

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