«ВКонтакте» внедрила новый протокол QUIC — доставка контента ускорилась для всех пользователей приложений и 30% десктопа Статьи редакции
Одна из особенностей протокола передача данных «исключительно в зашифрованном виде».
«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей десктопа. Об этом техническии директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал на конференции Saint HighLoad++, передаёт корреспондент TJ.
Новый протокол поддерживается мобильным приложением «ВКонтакте», он будет работать для всех пользователей. Среди тех, кто пользуется сайтом через десктоп, изменения заметят лишь 30% — так как они пользуются браузером Chrome.
«ВКонтакте» протестировала работу протокола не только в России, но и за рубежом: в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии. По данным компании, на сетях со слабым интернет-соединением пользователи стали потреблять на 10% больше контента.
QUIC — новый транспортный протокол, работающий поверх UDP
Протокол создала Google. Он работает в Chrome и браузерах, разработанных на платформе Chromium. В мае 2021 года протокол QUIC приняли в качестве официального стандарта RFC9000.
У протокола QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента. «ВКонтакте» отмечает, что он также передаёт данные «исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиториеи социальнои сети».
Соцсеть рассказала, что на рынке пока нет готового набора решении одновременно для клиента и сервера, который нужен для внедрения и поддержки нового протокола. «ВКонтакте» выставила свое решение в открытый доступ.
Они там пегий дудочник что ли сделали??? Все эти протоколы мало интересны, ибо они все чтото там улучшать должны, а по факту 720р на ютубе сейчас уже такое мыло, что раньше 480р там же было качественнее...
Но ежели они реально забабахали технологию по сжатию контента - то тут красавцы (хотя я в этом не уверен). ред.
С момедами так и было, частями картинки грузились
Кстати дилетантский вопрос: а в IP вообще можно как-то настроить персональный туннель для гарантированного стриминга например? Т.е. перед передачей видео на ту сторону тестируешь все роуты, выбираешь наиболее быстрый и стабильный и говоришь пакетам идти по нему?
«это повышает безопасность обмена данными аудиториеи социальнои сети»
Ага, то есть у клиента в расшифрованном виде, главное на серваке вашем в расшифрованном виде, за-то по дороге будет зашифрован?
Ну так товарищ Майор в безопасности, запрос отправить в ВК он может, с обыском придти тоже. И чего тут безопасного?
Не понятно что конкретно сделали Vk.com с технической точки зрения. Поставили бету nginx https://quic.nginx.org/? Или сделали свою реализацию?
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