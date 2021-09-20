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Соцсети
TJ

«ВКонтакте» внедрила новый протокол QUIC — доставка контента ускорилась для всех пользователей приложений и 30% десктопа Статьи редакции

Одна из особенностей протокола передача данных «исключительно в зашифрованном виде».

23 23 комментария
1824 просмотров
Фото TJ

«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Доставка контента в веб-версии и мобильных приложениях ускорилась в два раза. Пока изменения заметят лишь 30% пользователей десктопа. Об этом техническии директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал на конференции Saint HighLoad++, передаёт корреспондент TJ.

Новый протокол поддерживается мобильным приложением «ВКонтакте», он будет работать для всех пользователей. Среди тех, кто пользуется сайтом через десктоп, изменения заметят лишь 30% — так как они пользуются браузером Chrome.

«ВКонтакте» протестировала работу протокола не только в России, но и за рубежом: в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии. По данным компании, на сетях со слабым интернет-соединением пользователи стали потреблять на 10% больше контента.

Внедрение протокола нового поколения QUIC позволило нам ускорить доставку контента до пользователя в два раза, а в плохих сетях — четырехкратно. Быстрый доступ пользователя к контенту — наша ключевая цель, поэтому переход на QUIC стал логичным и стратегическим шагом. Эта сетевая технология несет множество инновации на транспортном уровне и открывает для нас в будущем возможность создания новых алгоритмов доставки контента и сетевых оптимизации.

Александр Тоболь
технический директор «ВКонтакте»

QUIC — новый транспортный протокол, работающий поверх UDP

Протокол создала Google. Он работает в Chrome и браузерах, разработанных на платформе Chromium. В мае 2021 года протокол QUIC приняли в качестве официального стандарта RFC9000.

У протокола QUIC уменьшенное время задержки при передаче разных видов контента. «ВКонтакте» отмечает, что он также передаёт данные «исключительно в зашифрованном виде — это повышает безопасность обмена данными аудиториеи социальнои сети».

Соцсеть рассказала, что на рынке пока нет готового набора решении одновременно для клиента и сервера, который нужен для внедрения и поддержки нового протокола. «ВКонтакте» выставила свое решение в открытый доступ.

#новости #вконакте

23 23 комментария
7
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23 комментария
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а б

Великполепно, уже тестирую (дикпиками). 

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7
а б

Уважаемая редакция, почему я не могу поставить лайк самому себе?! 

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–5
Александр Ненадо
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14
Viktor Mann

Чувак, ты сделал мой день) спс

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2
Алексей Изарипов

Почему бы вам не задать этот вопрос непосредственно в редакцию?)

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0
Василий

Редакция скорее всего  негативно относится к онанизму на этом ресурсе. Но вы можете победить систему зарегистрировавшись под другим профилем. 

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0
Раскаяние и Мармелад

Они там пегий дудочник что ли сделали??? Все эти протоколы мало интересны, ибо они все чтото там улучшать должны, а по факту 720р на ютубе сейчас уже такое мыло, что раньше 480р там же было качественнее...
Но ежели они реально забабахали технологию по сжатию контента - то тут красавцы (хотя я в этом не уверен). ред.

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4
David Akopyan

Тоже про дудочника вспомнил :)

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0
Антон Семенов

Они лишь упростили TCP убрав пару ненужных roundtrip соединений которые излишни в наших реалиях большого контента

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0
Истинный мангал

UDP же не гарантирует доставку и вообще ему сто лет

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1
Basil

Весь голос ходит по UDP, если пропало пару семплов да и хер с ними. Я думаю, что применяется для видео и аудио только. Потому как слабо представляю, как можно картинку по UDP отправить. А если по qos половину пакетов дропнут и приедет только пол картинки? ¯\_(ツ)_/¯

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0
Истинный мангал

С момедами так и было, частями картинки грузились
Кстати дилетантский вопрос: а в IP вообще можно как-то настроить персональный туннель для гарантированного стриминга например? Т.е. перед передачей видео на ту сторону тестируешь все роуты, выбираешь наиболее быстрый и стабильный и говоришь пакетам идти по нему?

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0
Misha Zakarin

Один QUIC для всех улик ✌️

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1
Александр Зарипов

Золотой процент

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0
Rustam Absalyamov

Давно уже пора

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0
Подводной утюг

Вообще интересно.
Судя по динамике, скоро 30% - это будет Серёга из второго. 

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0
Либеральный магнит

«это повышает безопасность обмена данными аудиториеи социальнои сети» 
Ага, то есть у клиента в расшифрованном виде, главное на серваке вашем в расшифрованном виде, за-то по дороге будет зашифрован? 
Ну так товарищ Майор в безопасности, запрос отправить в ВК он может, с обыском придти тоже. И чего тут безопасного?

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0
Андрей Иванов

Пользуйся Телеграмом, Дуров уж точно не подментован (спойлер: нет).

Ответить
0
Денис Картошкин

Интересно, кто занимает 70% десктопа, если только 30% хромиум (хром, яндекс, опера и так далее).

Ответить
0
andr oid

«исключительно в зашифрованном виде»

То есть кавычки здесь несут юридический смысл )))
Ясненько 

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0
Тот самый партизан

 «ВКонтакте» внедрила новый протокол QUIC — доставка рапортов ускорилась для всех отделов полиции и 30% отделений РосГвардии.

б ред.

Ответить
0
Антон Штадлер

«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC

После ФБ конечно же)

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0
Mikhail Kashkin

Не понятно что конкретно сделали Vk.com с технической точки зрения. Поставили бету nginx https://quic.nginx.org/? Или сделали свою реализацию? 

NGINX QUIC Preview
This is a technlogy preview NGINX and HTTP/3. It is a way to test if your browser provides…
quic.nginx.org
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0
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