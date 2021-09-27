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Соцсети
Nazigul Jusupova

Аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц Статьи редакции

В июле 2020 года соцсеть впервые раскрыла данные об аудитории — число активных пользователей составило 700 млн

  • Главный операционный директор TikTok Ванесса Паппас записала видео, в котором рассказала, что каждый месяц более миллиарда человек заходят в соцсеть, чтобы «развлекаться, вдохновляться или открывать для себя что-то новое, например, спорт, музыку, искусство и культуру».

  • В 2020 году компания впервые раскрыла данные об аудитории. В июле она достигла 700 млн активных пользователей в месяц, а к августу приложение скачали 2 млрд раз в всём мире.
  • По данным Mediascope, TikTok в июле 2020 года стала четвертой по популярности соцсетью в России, в приложение хоть раз заходили 32% россиян старше 12 лет.
  • Соцсеть запустили в 2017 году, когда ByteDance купила видеосервис Musical.ly, который в 2018 году переименовала в TikTok.

  • В первое время на платформе можно было создать музыкальные видео на 60 секунд. Позже разработчики увеличили продолжительность видео до 3 минут и разрешили пользователям делиться своими аудиоклипами с другими.

  • Популярность TikTok пытаются повторить и другие платформы. Так, в марте YouTube начал тестировать сервис Shorts, а в июле он стал доступен в России. В августе 2020 года Instagram запустила в некоторых странах похожий на TikTok сервис Reels, который появился в России в июне 2021 года.

#новости #tiktok

836 просмотров
12 12 комментариев
2
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KINCH

Короче, я тоже скоро пойду в тикток
А вы тут оставайтесь, старперы! Ой... Стартаперы!  ред.

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5

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Комментарий удален

Илья Шишкунов

Молодцы, хорошо развиваются, интересно, каким будет новый формат социальных сетей 

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4
Илья Шишкунов

Эх, надо бы тоже зарегистрироваться

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1
Михаил Синицын

Искренне поздравляю, знаю что в Китае уже ограничили детям время пребывания в сети, в РФ что думаете, будут ли ограничения ? ред.

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0
Виктор Якунин

Будет ли в России интернет ты хотел спросить?

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5
Илья Попов

🤣что такое интернет? 👍

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0
Илья Шишкунов

Он вам нахер не нужон, интернет наш 

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1
Илья Попов

А почему нет? Собираюсь вернуться на родину.

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0

Комментарий удален

Black Jack

А ВК все хвастается увеличением количества юзеров. ред.

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0
Руслан Ніколаєнко

для себя что-то новое, например, спорт, музыку, искусство и культуру--проорал с последних двух, культура и Тик-ток, это понятие несовместимое, ИМХО

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0
Максим Морозов

а если посмотреть внимательно, есть like - полный аналог только без принудительной регистрации ... по моему тик ток уже приелся как и аудио чаты .. поигрались и забыли ... основной контингент... как бы это казать по мягче ... персонажи с клиповым мышлением... которые никто и будут никем ...  ... уже сейчас тиктокер синоним - слова "быдло" ред.

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0
Oleg Dergilev

Я тут по работе прямо озадачился, кто млять эти люди?
Оказалось, в ТикТок мигрируют с ОК!
Это вот эти все пенсионерки фанатающие от роликов с поющими детьми, цвяточков и прочего. Провинциальная гопота с веселыми историями как бухали на выхах. И инсташкуры в поисках подписоты...И там они обретают гармонию!

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0
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