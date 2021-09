Heads and Hands

{"items":[{"comment_id":3324843,"subsite_id":199122,"user_id":351356,"type":"comment_add","id":3324843,"hash":"6bfd412ff68f3433a311d495ec32048f","date":1632758831,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana?comment=3324843","text":"> \u041b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0443\u0436 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0442\u0443\u0430\u043b\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0438 \u0438\u0437 \u0440\u0430\u043a\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u043f\u0438\u0442\u044c.

\u0410 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u044f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u043f\u0438\u0442\u044c \u0438\u0437-\u043f\u043e\u0434 \u043a\u0440\u0430\u043d\u0430?

\u0410 \u0442\u043e \u0438\u0437 \u0440\u0430\u043a\u043e\u0432\u0438\u043d\u044b, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0442\u043e \u0430\u0444\u0440\u043e-\u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0443\u0437 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0443 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b, \u043a\u0430\u043a -\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f.

\u0412\u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c, \u0432 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u0442\u0443\u0430\u043b\u0435\u0442\u0435, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043f\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443 ...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":351356,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/351356-boris-vasilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ff85f04-1411-5893-bc8b-0f11c5152af0\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":298430,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana","title":"McDonald\u2019s \u0432\u043e \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u043a\u0430\u0445 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043e\u043a \u2014 \u043d\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0451 \u0438\u0437-\u043f\u043e\u0434 \u043a\u0440\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324845,"subsite_id":199114,"user_id":597714,"type":"comment_add","id":3324845,"hash":"c709979d2081c27d480031252213b8b5","date":1632758851,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/297481-elektrichestvo-iz-solenoy-vody-napechatannye-doma-i-begovye-pribory-dlya-nezryachih-lidery-premii-innovation-by-design?comment=3324845","text":"\u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u044e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u0444\u043e\u043d\u0430\u0440\u044f \u0438, \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0441\u044c \u0432 \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430\u0445 \u2014 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0441\u044c \u043e\u0442\u043a\u043e\u043f\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0438\u043c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c \u043a\u0440\u0443\u043f\u0438\u0446\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435, \u0431\u044b\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0435\u0439 :)



\u043b\u0430\u043c\u043f\u0430 \u044d\u0442\u0430, \u043f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430, \u00ab\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \"\u0441\u043e\u043b\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u0445\" \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0447\u0430\u0441\u0430\u043c\u0438, \u0430 waterlight \u043f\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0441\u0432\u0435\u0442 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u2014 \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430\u043b\u044c\u0451\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432\u043e\u0434\u044b\u00bb.



\u043d\u0430\u0448\u043b\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0442\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u043a \u0438\u043e\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043d \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0438\u043c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430. \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f !\u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c! \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043c\u0430\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430: \u0437\u0430 \u0432\u0435\u0441\u044c \u0441\u0440\u043e\u043a \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u0444\u043e\u043d\u0430\u0440\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 5,600 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432. \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0441 45 \u0434\u043d\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u0431\u044b \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0440\u044f\u0434\u043a\u0430\u043c\u0438 \u2014 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0443 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u0445 \u0436\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430\u0445 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0436\u0443. \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":597714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597714-polina-laakso","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/46ec8b41-55e1-5994-91e9-d167855af54b\/","name":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0430\u043a\u0441\u043e","isVerified":false},"content":{"id":297481,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/297481-elektrichestvo-iz-solenoy-vody-napechatannye-doma-i-begovye-pribory-dlya-nezryachih-lidery-premii-innovation-by-design","title":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u0437 \u0441\u043e\u043b\u0451\u043d\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b, \u00ab\u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435\u00bb \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0437\u0440\u044f\u0447\u0438\u0445 \u2014 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0438 Innovation by Design"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324846,"subsite_id":199114,"user_id":940506,"type":"comment_add","id":3324846,"hash":"eddd1b4158cc24e777f06a9e7b283e31","date":1632758930,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/297401-v-amerike-vazhno-tolko-to-chto-ty-sdelal-v-amerike?comment=3324846","text":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442, \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e?) \u0410 \u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043a \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437. \u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0435 \u0443 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0435...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":940506,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/940506-vasiliy-belogorodov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc570a72-9085-5d51-83e0-695ed6eef731\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297401,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/297401-v-amerike-vazhno-tolko-to-chto-ty-sdelal-v-amerike","title":"\u00ab\u0412 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0432 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324847,"subsite_id":199113,"user_id":580630,"type":"comment_add","id":3324847,"hash":"e576a6f4c6603601016feb65ad718088","date":1632758979,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298398-kanal-v-telegrame-s-nulya-do-40-tysyach-podpischikov-ili-kak-otkazala-modnaya-zheleza?comment=3324847","text":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0434\u0443\u043f\u043b\u043e \u0438 \u043a\u0443\u043a\u0443\u0448\u043a\u0443, \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0433\u043e\u043b\u044b. \u0423\u0434\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d) \u041f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":580630,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/580630-protiv-spama","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c9dcd5d-bc16-ea59-b71b-f5f5c857c64c\/","name":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0421\u043f\u0430\u043c\u0430","isVerified":false},"content":{"id":298398,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298398-kanal-v-telegrame-s-nulya-do-40-tysyach-podpischikov-ili-kak-otkazala-modnaya-zheleza","title":"\u041a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0432 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435 \u0441 \u043d\u0443\u043b\u044f \u0434\u043e 40 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324848,"subsite_id":199124,"user_id":209277,"type":"comment_add","id":3324848,"hash":"4ea30e8f2b0fe3adc444d88775d3f359","date":1632758988,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/297982-yandeks-market-bolshe-3h-nedel-ne-reshaet-problemu-s-vozvratom-tovara-prodavcu?comment=3324848","text":"\u0412\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043c \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0438\u0433\u0440\u044b. \u041a\u0430\u043a \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e, \u0442\u043e \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u043e\u0439\u043c\u0451\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446, \u0438 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432.\u00a0



\u0410 \u043f\u044f\u0442\u0430\u044f \u0442\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c: \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u044f, 10 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u0431\u0430\u0431\u043b\u0430 \u0438 \u0432\u0441\u0451. \u0412\u0435\u0441\u044c \u0433\u0435\u043c\u043e\u0440 \u043f\u043e \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0432\u0437\u0430\u0434 \u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0435, \u043d\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0441. \u0421\u043e\u043f\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b, \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0442\u043e\u0436\u0435.\u00a0



\u0412\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043e\u043f\u043b\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0441\u0443\u0434\u044c\u0431\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0430 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430.



\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u0432\u0430 \u043f\u0443\u0442\u0438:



1. \u0417\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435 \u0447\u0430\u0440\u0434\u0436\u0431\u044d\u043a \u043d\u0430 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443. \u041c\u0438\u043d\u0443\u0441\u044b: \u0432\u0430\u043c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430.



2. \u041d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443 \u0441 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0431\u0430\u0431\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0438\u0430\u0442\u043e\u0440, \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u043d\u0441\u0430\u0446\u0438\u044e \u0441\u043e\u043f\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432. \u041c\u0438\u043d\u0443\u0441\u044b: \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u043d\u0430\u0445\u0435\u0440 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0442\u044c, \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0438\u0434\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0434. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432, \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u0432\u0430\u043c \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0435\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u044b\u043c \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043a\u0443.



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0438 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043a\u0430\u043a \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438.\u00a0



\u041d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435, \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u043c\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":209277,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/209277-one-more-beer-please","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/89726b3f-d181-5b5e-82b5-845b75c0009b\/","name":"One more beer, please","isVerified":false},"content":{"id":297982,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/297982-yandeks-market-bolshe-3h-nedel-ne-reshaet-problemu-s-vozvratom-tovara-prodavcu","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 3\u0445 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443 \u0441 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u043e\u043c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324849,"subsite_id":199117,"user_id":236806,"type":"comment_add","id":3324849,"hash":"a2aacc1f31397d48c8ebf93d2cf01f31","date":1632758989,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/298466-pravitelstvo-utverdilo-yandeks-poiskovikom-po-umolchaniyu-na-prodavaemyh-ustroystvah-s-2022-goda?comment=3324849","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438\u043a (\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u0443), \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0440\u043e\u044f\u043d \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 Kaspersky Internet Security \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043b\u0435\u0437\u0435\u0442 \u0432 \u041a\u0410\u0416\u0414\u042b\u0419 \u0444\u0430\u0439\u043b, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0443, \u0430 \u0441\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0435\u0433\u043e \u0434\u043b\u044f \u0440\u044f\u0434\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u043e\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":236806,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/236806-michael-shultz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f085b50f-e1cf-b7f8-2741-9b13fab4dd91\/","name":"Michael Shultz","isVerified":false},"content":{"id":298466,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/298466-pravitelstvo-utverdilo-yandeks-poiskovikom-po-umolchaniyu-na-prodavaemyh-ustroystvah-s-2022-goda","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0443\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b\u043e \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e \u0443\u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445 \u0441 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324853,"subsite_id":199115,"user_id":111547,"type":"comment_add","id":3324853,"hash":"3ca0c49e0583a26c1abde87858edbca6","date":1632759066,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/298494-byvshiy-dizayner-apple-dzhonni-ayv-podpisal-mnogoletniy-kontrakt-s-ferrari?comment=3324853","text":"\u0414\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441 \u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0443\u043c\u043d\u043e\u0439 \u041e\u0421, \u043a\u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u0432 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0443 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442, \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0442\u0430\u043c \u0432\u0441\u0451 \u041d\u041e\u0420\u041c\u0410\u041b\u042c\u041d\u041e","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d162e4da-b620-5f5c-9e8d-ecbdcf62d41a\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":111547,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/111547-aleksandr-privalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8ddc78a-ecbd-f337-6026-8b6f90dc6277\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041f\u0440\u0438\u0432\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":298494,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/298494-byvshiy-dizayner-apple-dzhonni-ayv-podpisal-mnogoletniy-kontrakt-s-ferrari","title":"\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440 Apple \u0414\u0436\u043e\u043d\u043d\u0438 \u0410\u0439\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442 \u0441 Ferrari"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324854,"subsite_id":199122,"user_id":726182,"type":"comment_add","id":3324854,"hash":"78264e02e73fdca3b9b69a59d6cbb9b2","date":1632759068,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana?comment=3324854","text":"\u0414\u0430 \u0442\u0430\u043a, \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u0447\u0435\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0431\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0433\u0443\u0433\u043b\u0435.



\u0420\u0430\u0441\u0441\u043b\u0430\u0431\u044c\u0441\u044f \u0431\u0440\u0430\u0442\u0430\u043d, \u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u043f\u0435\u0440\u0434\u043e\u043b\u0438\u0449\u0435\u043c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u0410 \u0442\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":726182,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/726182-arkadiy-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/115c4b2f-4421-8a8b-c058-ce338d2c9a1d\/","name":"Arkadiy K","isVerified":false},"content":{"id":298430,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana","title":"McDonald\u2019s \u0432\u043e \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u043a\u0430\u0445 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043e\u043a \u2014 \u043d\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0451 \u0438\u0437-\u043f\u043e\u0434 \u043a\u0440\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324855,"subsite_id":199122,"user_id":351356,"type":"comment_add","id":3324855,"hash":"4d445c951408e58b7d8b1d99d506898e","date":1632759091,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana?comment=3324855","text":"\u042d\u0442\u043e\u0442 \u0432\u0438\u0434 \u0432\u043e\u0434\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438: \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043d\u0430\u0432\u0442\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":351356,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/351356-boris-vasilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ff85f04-1411-5893-bc8b-0f11c5152af0\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":298430,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana","title":"McDonald\u2019s \u0432\u043e \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u043a\u0430\u0445 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043e\u043a \u2014 \u043d\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0451 \u0438\u0437-\u043f\u043e\u0434 \u043a\u0440\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324856,"subsite_id":199113,"user_id":298314,"type":"comment_add","id":3324856,"hash":"a5cd21118f62bbc427d4a5756fc247f1","date":1632759094,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/297804-chto-za-chudesa-proishodyat-s-algoritmami-yandeks-direkt-v-rsya-pochemu-isportilas-rsya-i-kak-eto-ispravit?comment=3324856","text":"\u041e\u043a. \u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0451\u043c. \u0412\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u0438\u0437 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0443\u0434\u0430\u0441\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0434\u0451\u0448\u0435\u0432\u043e. \u041f\u043e \u044e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u0432\u044b \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0437\u0440\u044f. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0442\u0435\u043c\u044b \u043d\u0430 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0438 \u0432 \u0420\u0421\u042f \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c \u0433\u043e\u0440\u0443 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439.","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/60b42c78-a473-5bce-869b-c0984fa7ab56\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":298314,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/298314-dmitriy-dart","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a17125e6-b4a9-088d-5ab5-89d65176391b\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0430\u0440\u0442","isVerified":false},"content":{"id":297804,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/297804-chto-za-chudesa-proishodyat-s-algoritmami-yandeks-direkt-v-rsya-pochemu-isportilas-rsya-i-kak-eto-ispravit","title":"\u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0447\u0443\u0434\u0435\u0441\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0441 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u0430\u043c\u0438 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u00bb \u0432 \u0420\u0421\u042f. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0420\u0421\u042f \u0438 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324857,"subsite_id":199115,"user_id":399056,"type":"comment_add","id":3324857,"hash":"2b50f0bfd2dbf72c379266f71c40d7e8","date":1632759128,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/298494-byvshiy-dizayner-apple-dzhonni-ayv-podpisal-mnogoletniy-kontrakt-s-ferrari?comment=3324857","text":"Amazing","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":399056,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/399056-alexander-vamshop","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0435d4e7-0504-5cda-8bdc-7626a20470e4\/","name":"Alexander VamShop","isVerified":false},"content":{"id":298494,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/298494-byvshiy-dizayner-apple-dzhonni-ayv-podpisal-mnogoletniy-kontrakt-s-ferrari","title":"\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440 Apple \u0414\u0436\u043e\u043d\u043d\u0438 \u0410\u0439\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442 \u0441 Ferrari"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324858,"subsite_id":199113,"user_id":654736,"type":"comment_add","id":3324858,"hash":"0459cb63b6b45a87e68f7c4f108d5a65","date":1632759128,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298398-kanal-v-telegrame-s-nulya-do-40-tysyach-podpischikov-ili-kak-otkazala-modnaya-zheleza?comment=3324858","text":"\u0410\u043b\u043b\u0430, \u0432\u044b \u043a\u0440\u0443\u0442\u0430\u044f ) \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b kaif, \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u043c )","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":654736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/654736-mr-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4002af54-a7b0-5f72-a743-23eb7337d894\/","name":"Mr. Z","isVerified":false},"content":{"id":298398,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298398-kanal-v-telegrame-s-nulya-do-40-tysyach-podpischikov-ili-kak-otkazala-modnaya-zheleza","title":"\u041a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0432 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435 \u0441 \u043d\u0443\u043b\u044f \u0434\u043e 40 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324859,"subsite_id":199129,"user_id":325740,"type":"comment_add","id":3324859,"hash":"b958892a996e5028f1766911d0ee63ec","date":1632759133,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298467-auditoriya-tiktok-dostigla-1-mlrd-aktivnyh-polzovateley-v-mesyac?comment=3324859","text":"\u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442, \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443, \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0443--\u043f\u0440\u043e\u043e\u0440\u0430\u043b \u0441 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0434\u0432\u0443\u0445, \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0438 \u0422\u0438\u043a-\u0442\u043e\u043a, \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e\u0435, \u0418\u041c\u0425\u041e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325740,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/325740-ruslan-nikolayenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/58aa0d7a-3836-9c5b-2b9c-207ac088a213\/","name":"\u0420\u0443\u0441\u043b\u0430\u043d \u041d\u0456\u043a\u043e\u043b\u0430\u0454\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":298467,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298467-auditoriya-tiktok-dostigla-1-mlrd-aktivnyh-polzovateley-v-mesyac","title":"\u0410\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f TikTok \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0430 1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324861,"subsite_id":199114,"user_id":870393,"type":"comment_add","id":3324861,"hash":"fe18065808a95b9402211337c529b489","date":1632759138,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/297481-elektrichestvo-iz-solenoy-vody-napechatannye-doma-i-begovye-pribory-dlya-nezryachih-lidery-premii-innovation-by-design?comment=3324861","text":"\u0414\u0430 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043a \u0432\u0430\u043c \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0439, \u0442\u0430\u043a, \u0440\u0430\u0437\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0441\u043b\u0443\u0445, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u043e\u0432-\u0436\u0443\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u0438 \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043e\u043d\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u0438, \u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0430\u0444\u0438\u0448\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c.

\u041f\u043e\u0449\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0431\u044b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0444\u043e\u043d\u0430\u0440\u0438\u043a, \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430, \u0437\u0430\u043a\u0430\u0436\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0439\u0434\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":870393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/870393-alex-mont","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2647fab5-8e2d-5203-996d-062ad1c960ab\/","name":"Alex Mont","isVerified":false},"content":{"id":297481,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/297481-elektrichestvo-iz-solenoy-vody-napechatannye-doma-i-begovye-pribory-dlya-nezryachih-lidery-premii-innovation-by-design","title":"\u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u0437 \u0441\u043e\u043b\u0451\u043d\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b, \u00ab\u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435\u00bb \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0437\u0440\u044f\u0447\u0438\u0445 \u2014 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0438 Innovation by Design"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324862,"subsite_id":235819,"user_id":244652,"type":"comment_add","id":3324862,"hash":"3e1d6f8e2e5e10c314623f97887e697a","date":1632759168,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/295980-mikroservisnaya-arhitektura-teoriya-i-praktika?comment=3324862","text":"\u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 95% \u0432\u0435\u0431 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0443\u0445\u0430\u043c \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u0430\u044f \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":244652,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/244652-alexander-dyachkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85c127fb-48da-a6b7-c012-1321af5d473f\/","name":"Alexander Dyachkov","isVerified":false},"content":{"id":295980,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/295980-mikroservisnaya-arhitektura-teoriya-i-praktika","title":"\u041c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u0430\u044f \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430: \u0442\u0435\u043e\u0440\u0438\u044f \u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324863,"subsite_id":199129,"user_id":15073,"type":"comment_add","id":3324863,"hash":"d2221342fdfbe066d42f20918fd2c626","date":1632759214,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298467-auditoriya-tiktok-dostigla-1-mlrd-aktivnyh-polzovateley-v-mesyac?comment=3324863","text":"\u042f \u0442\u0443\u0442 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u043e\u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f, \u043a\u0442\u043e \u043c\u043b\u044f\u0442\u044c \u044d\u0442\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438?

\u041e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0432 \u0422\u0438\u043a\u0422\u043e\u043a \u043c\u0438\u0433\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0441 \u041e\u041a!

\u042d\u0442\u043e \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u043e\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u044c\u043c\u0438, \u0446\u0432\u044f\u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0433\u043e\u043f\u043e\u0442\u0430 \u0441 \u0432\u0435\u0441\u0435\u043b\u044b\u043c\u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0445\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0445\u0430\u0445. \u0418 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0430\u0448\u043a\u0443\u0440\u044b \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043e\u0442\u044b...\u0418 \u0442\u0430\u043c \u043e\u043d\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0433\u0430\u0440\u043c\u043e\u043d\u0438\u044e!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":15073,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/15073-oleg-dergilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/91080613-583c-17ed-5f0a-0db4364d614c\/","name":"Oleg Dergilev","isVerified":false},"content":{"id":298467,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298467-auditoriya-tiktok-dostigla-1-mlrd-aktivnyh-polzovateley-v-mesyac","title":"\u0410\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f TikTok \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0430 1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324864,"subsite_id":199124,"user_id":199767,"type":"comment_add","id":3324864,"hash":"4116b008affaf4cc12555730b122f14a","date":1632759215,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/263336-bankomat-tinkoff-zavis-pri-vnesenii-sredstv-podderzhka-uveryaet-chto-inkassaciya-problem-ne-vyyavila-upd-vopros-reshen?comment=3324864","text":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043c \u0432 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0424\u0418\u041e \u0438 \u0434\u0430\u0442\u0443 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0420\u0430\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u043c\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":199767,"url":"https:\/\/vc.ru\/tinkoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0249a3f2-7af4-5f8c-8da5-b7dc2bf804c9\/","name":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","isVerified":true},"content":{"id":263336,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/263336-bankomat-tinkoff-zavis-pri-vnesenii-sredstv-podderzhka-uveryaet-chto-inkassaciya-problem-ne-vyyavila-upd-vopros-reshen","title":"\u0411\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432. \u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0443\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043d\u043a\u0430\u0441\u0441\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043d\u0435\u00a0\u0432\u044b\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430. UPD: \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0440\u0435\u0448\u0451\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324866,"subsite_id":199129,"user_id":45998,"type":"comment_add","id":3324866,"hash":"b9baa709335f21a2c39a2223cbc275dc","date":1632759223,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298379-odnoklassniki-zapustili-funkciyu-raspoznavaniya-muzyki?comment=3324866","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa65ec89-42d8-5434-97ce-be2cf8bd9ae6\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":45998,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/45998-aleksey-sergeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/541b0b7e-11f5-578a-8091-6ff971ac1425\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":298379,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298379-odnoklassniki-zapustili-funkciyu-raspoznavaniya-muzyki","title":"\u00ab\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324867,"subsite_id":199115,"user_id":205161,"type":"comment_add","id":3324867,"hash":"fc7bbe3b02ed81bb74d224776344dd3b","date":1632759237,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/298494-byvshiy-dizayner-apple-dzhonni-ayv-podpisal-mnogoletniy-kontrakt-s-ferrari?comment=3324867","text":">\u00a0\u0412 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0440\u044f\u0434 \u0421\u041c\u0418 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 Ferrari \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c \u0414\u0436\u043e\u043d\u043d\u0438 \u0410\u0439\u0432.

\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":205161,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/205161-aleksis-vtoroy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e4115af-c73f-64f1-11a2-14f29a517046\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0441 \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":298494,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/298494-byvshiy-dizayner-apple-dzhonni-ayv-podpisal-mnogoletniy-kontrakt-s-ferrari","title":"\u0411\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440 Apple \u0414\u0436\u043e\u043d\u043d\u0438 \u0410\u0439\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442 \u0441 Ferrari"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3324868,"subsite_id":199122,"user_id":527807,"type":"comment_add","id":3324868,"hash":"6ee105644618e392de766bc2db88c431","date":1632759252,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana?comment=3324868","text":"\u0411\u0443\u0434\u0442\u043e \u0432 \u041c\u0430\u043a\u0434\u043e\u043d\u0430\u043b\u0434\u0441\u0435 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \"\u0432\u0430\u043c \u0430\u0440\u0442\u0435\u0437\u0438\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0443\u043f\u043e \u0438\u0437-\u043f\u043e\u0434 \u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\"?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":527807,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/527807-ya-ne-skazhu-svoe-imya-mashine","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80c78514-a4ac-500f-8e4a-e53bd9aad51f\/","name":"\u042f \u043d\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0436\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":298430,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298430-mcdonald-s-vo-francii-nachal-prodavat-vodu-v-kartonnyh-stakanchikah-vmesto-butylok-no-nalivaet-ee-iz-pod-krana","title":"McDonald\u2019s \u0432\u043e \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u043a\u0430\u0445 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043e\u043a \u2014 \u043d\u043e \u043d\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0451 \u0438\u0437-\u043f\u043e\u0434 \u043a\u0440\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false}]}