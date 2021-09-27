Аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц Статьи редакции
В июле 2020 года соцсеть впервые раскрыла данные об аудитории — число активных пользователей составило 700 млн
Главный операционный директор TikTok Ванесса Паппас записала видео, в котором рассказала, что каждый месяц более миллиарда человек заходят в соцсеть, чтобы «развлекаться, вдохновляться или открывать для себя что-то новое, например, спорт, музыку, искусство и культуру».
- В 2020 году компания впервые раскрыла данные об аудитории. В июле она достигла 700 млн активных пользователей в месяц, а к августу приложение скачали 2 млрд раз в всём мире.
- По данным Mediascope, TikTok в июле 2020 года стала четвертой по популярности соцсетью в России, в приложение хоть раз заходили 32% россиян старше 12 лет.
- Соцсеть запустили в 2017 году, когда ByteDance купила видеосервис Musical.ly, который в 2018 году переименовала в TikTok.
В первое время на платформе можно было создать музыкальные видео на 60 секунд. Позже разработчики увеличили продолжительность видео до 3 минут и разрешили пользователям делиться своими аудиоклипами с другими.
- Популярность TikTok пытаются повторить и другие платформы. Так, в марте YouTube начал тестировать сервис Shorts, а в июле он стал доступен в России. В августе 2020 года Instagram запустила в некоторых странах похожий на TikTok сервис Reels, который появился в России в июне 2021 года.
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а если посмотреть внимательно, есть like - полный аналог только без принудительной регистрации ... по моему тик ток уже приелся как и аудио чаты .. поигрались и забыли ... основной контингент... как бы это казать по мягче ... персонажи с клиповым мышлением... которые никто и будут никем ... ... уже сейчас тиктокер синоним - слова "быдло" ред.
Я тут по работе прямо озадачился, кто млять эти люди?
Оказалось, в ТикТок мигрируют с ОК!
Это вот эти все пенсионерки фанатающие от роликов с поющими детьми, цвяточков и прочего. Провинциальная гопота с веселыми историями как бухали на выхах. И инсташкуры в поисках подписоты...И там они обретают гармонию!
Подробной информации о сотрудничестве компания пока не раскрыла.
Перед добавлением отзыва сервис проверяет чеки об оплате курса.
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