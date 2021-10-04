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Соцсети
Евгения Евсеева

В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошёл сбой — соцсети недоступны по всему миру Статьи редакции

Проблемы есть и с приложениями, и с десктопными версиями.

59 59 комментариев
5544 просмотров

По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.

Проблемы начались в 18:25 по мск. При попытке зайти на сайты появляются сообщения об ошибках, проблемы есть и с доступом к приложениям. У Facebook не работает даже сайт с текущим статусом сервисов.

Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger. О причинах сбоя пока не сообщается.

Сбой повлиял и на сервисы, которые используют учётную запись Facebook для авторизации, пишет 9To5Mac. Например, компания Niantic, разработчик Pokémon GO, сообщила что «изучает сообщения об ошибках, связанных с входом через Facebook»

Niantic Support @NianticHelp
We’re looking into reports of errors associated with Facebook login, and will update here once we have more information. We apologize for any inconvenience caused, thanks for your understanding.
Tom Warren @tomwarren
BREAKING: Facebook, Instagram, and WhatsApp are all down in a massive outage for Facebook services. Looks like it’s a DNS problem https://www.theverge.com/e/22473030
Срочные новости: Facebook, Instagram и WhatsApp недоступны из-за массового сбоя в работе сервисов Facebook. Похоже, проблема с DNS
Lila @Lila_tvs
Lo único bueno de que se haya caído whatsapp es que ya no me pueden mandar más trabajo
«Единственное хорошее в сбое WhatsApp — мне не могут отправлять больше работы»

#новость #facebook #whatsapp #instagram

Статья дополняется
59 59 комментариев
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59 комментариев
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Владислав Брючко

Кто-то поставил бутылку текилы ",,," на del ред.

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27
Кирилл Марченков

А вы знакомы с монетой del от компании Decimal chain?😏Если это так,то рад познакомиться с вами коллега🤝🔥

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–1
Владислав Брючко

Нет. Это из сериала "Кремниевая долина".

Инвестор пегово дудочника поставил бутылку текилы на стол и случайно задел кнопку Del на ноуте и похерил большую долю данных порносайта на котором тестировали алгоритм сжатия данных. ред.

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10
ЯжПрограммист

Не успел, ну хоть для ценителей оригинала скину!
https://www.youtube.com/watch?v=vvDK8tMyCic

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3
Кирилл Марченков

Или что вы имеете ввиду под названием del?

Ответить
0
Иван Шеметов

конечно он имен ввиду монету del, конечно!

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3
Alexander Maltsev

Опубликовал сегодня пост, жду лайки. Лайков нет и нет. Продолжаю ждать, заготовил молитвы. ред.

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1
Николай Барыкин

Не надо оправдывать все сбоями - просто твои посты никому не нравятся. 

Ответить
0
ЯжПрограммист

Текилы! Зачем ставить вискарь на del... ред.

Ответить
0
Владислав Брючко

Точно! Поправил)

Ответить
0
Vasiliy coconut

Бедная инстасамка и ее адепты .. плохо же им

Ответить
10
Илья Мышов

это клон инсты штоль?

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Да и гори они синим пламенем, казалось бы

Ответить
4
Andrey Kulakov

С одной стороны да, а с другой стороны - я именно в данный момент пытался авторизоваться в паре приложений через Facebook и не понимал что происходит) Надеюсь, сбой вызвал не я))) ред.

Ответить
7
Николай Барыкин

Ловите, это все из-за него

Ответить
27
Georgy Uvarov

По-любому из-за тебя. Небось трещина на МКС тоже твоих рук дело. И обвал рубля тоже

Ответить
4
Andrey Kulakov

МКС - точно нет, я высоты боюсь)

Ответить
0
Иван Шеметов

поэтому и накосячил

Ответить
1
Вячеслав Андреевич

Прекратите

Ответить
4
Антон Штадлер

Верни все обратно, чОрт😂
Я как раз нашел знатный аккаунт с интерьерами :)

Ответить
1
Sergey Khohlachev

В американские выборы вмешивались, значит ЦРУ не врёт.

Ответить
0
Природный щит

я именно в данный момент пытался авторизоваться в паре приложений

пара приложений:

Ответить
0
Vadim Bordian

Ну вот, а я только запостил Reels и включил таргет)

Ответить
4
Николай Барыкин

И распаковал страпон 

Ответить
10
Вячеслав Андреевич

Наблюдаю, как падает трафик с инсты ред.

Ответить
0
Ложный Артем

А если vc.ru перестанет работать на 15 минут, откуда мы узнаем об этом? 

Ответить
5
Василий Белогородов

Я в подобных случаях узнаю последние новости у санитара.

Ответить
2
Пётр Сдобин

из tj, dtf

Ответить
0
ЯжПрограммист
Ответить
4
Андрей Петухов
Ответить
3
Candy Blue

Надеюсь навсегда

Ответить
2
Александр Миллер

Зашёл на ви си узнать что с вацапом) 

Ответить
2
Andrew Simon
Ответить
1
Andrei Apanasik
Ответить
1
Сергей Коро

Слава богу

Ответить
1
Misha Zakarin

За такое и оштрафовать можно 😉

Ответить
1
Candy Blue

Ну хоть какие-то хорошие новости

Ответить
1
Денис Самойлов

Как это прекрасно) когда вселенская дрянь умерла 👏🏻👏🏻👏🏻

Ответить
1
Anatoliy Nikulin

Могу представить как сейчас приседают пацаны, пытаясь всё запустить

Ответить
1
Василий Белогородов

Следующим шагом должно быть выступление рептилоида по всем каналам тв мира, где будет сказано, что проект земля закрывается из-за недостатка финансирования (через не выключенный сразу микрофон можно будет услышать реальную причину: "из-за скатывания в г*вно")

Ответить
1
Сергей Петров

Мы все умрем

Ответить
1
Eugeneer

Ух ты. Матрица поломалась. Сколько людей в реальный мир вернутся. ред.

Ответить
0
Павел Морозов

Ватсапп не доступен😭

Ответить
0
ЯжПрограммист

Есть же телега! ред.

Ответить
0
Павел Морозов

В Ватсаппа те у кого нет телеги

Ответить
1
Vadim

Очень кстати информация

Ответить
0
Andrey Smalkov

Устроили трагедию из-за этого ) перезапустят 🙂

Ответить
0
Roman Rmnk

Опять рыжий пёс всё сломал

Ответить
0
Елизавета Древаль

А я то думаю, что случилось))

Ответить
0
Фиктивный Аккаунт

Ну, всё. Ща полетят ракеты.

Нюкнут всех.

Ответить
0
Антон Штадлер

И гугл-плей завис :)

Ответить
0
Jack Hammer

Как говорится

Ответить
0
Akzhan Aldungarov

Ля, из-за ватсапа мой ноут просто вырубился.

Ответить
0
Den Red

Вот что значит не платить Налоги , товарищ майор всех достанет где бы они не были )

Ответить
0
Сергей Ойлер

Если бы не VC
Не узнал бы что сбои. Хм

Ответить
0
Правый турник

Наблюдаю также падение amazon.com и isitdownrightnow.com.

Ответить
0
Alexander Maltsev

FYI, каждый час FB (все сервисы вместе) зарабатывают ~10 млн баксов. Теперь не зарабатывают. Бонусы сотрудников под угрозой! ред.

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0
Костя Васипов

Как такие гиганты вообще падают интересно, у них же должны быть какие-то дублирующие хосты или что-то в этом роде, а тут упали так, что даже статус платформы не посмотреть

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0
Denis Folomeev

РКН перестарался…

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0
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