В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошёл сбой — соцсети недоступны по всему миру Статьи редакции
Проблемы есть и с приложениями, и с десктопными версиями.
По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.
Проблемы начались в 18:25 по мск. При попытке зайти на сайты появляются сообщения об ошибках, проблемы есть и с доступом к приложениям. У Facebook не работает даже сайт с текущим статусом сервисов.
Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger. О причинах сбоя пока не сообщается.
Сбой повлиял и на сервисы, которые используют учётную запись Facebook для авторизации, пишет 9To5Mac. Например, компания Niantic, разработчик Pokémon GO, сообщила что «изучает сообщения об ошибках, связанных с входом через Facebook»
Наш коллега - директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликовал статью о том, что будет происходить с профессией железнодорожника в ближайшем будущем. На сети начинают применять беспилотные и квантовые технологии, закупают современную технику, запускают платформенные модели. Все это требует изменения набора знаний и компетенций у…
По всей стране нельзя проводить мероприятия с участием более 3 тысяч человек, в двух регионах разрешается участие 1-3 тысячи человек.
Количество случаев мошенничества просто зашкаливает. Статьи о фактах мошенничества появляются чуть ли не каждый день. Происходит это при полном попустительстве государства и полиции, которая занята оппозицией. А вполне вероятно, что мафии это выгодно, погружать народ в кредиты.
Никакой гуру контекстной рекламы не спасет ваш бизнес, если вы работаете на падающем рынке. Мы вписались в такой проект: макрофакторы указывали на то, что конверсия снизилась в 2 раза и рынок просел на 70%. Рассказываем, как отследили падение рынка, какие нашли точки роста — и что из этого вышло в новом кейсе.
Голосовой помощник Олег попробовал себя в новой роли. То есть буквально: сыграл в новом аудиоспектакле Мобильного художественного театра. Пьеса называется «Росмагия» и написана по мотивам творчества братьев Стругацких.
Освежим в памяти список вещей, которые не стоит делать инвестору в период коррекции, чтобы не навредить своему финансовому и моральному состоянию.
Раньше, чтобы её найти, нужно было пройти целый квест.
Спустя чуть больше года после запуска самого сервиса.
Как привлечь больше органического трафика? С помощью Keywords Tracking можно быстро приоритизировать релевантные ключи для продвижения, ориентируясь на точные метрики. Среди них — популярность, сложность, число просмотров, динамика позиций по запросу и другие. Так можно анализировать и своих конкурентов — причем исследовать их ASO-стратегии за…
Сооснователь и обжарщик «Кооператива» рассказал о конкуренции, специфике работы на маркетплейсах и о том, как он перестал презирать рекламу.