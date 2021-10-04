Проблемы есть и с приложениями, и с десктопными версиями.

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По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.

Проблемы начались в 18:25 по мск. При попытке зайти на сайты появляются сообщения об ошибках, проблемы есть и с доступом к приложениям. У Facebook не работает даже сайт с текущим статусом сервисов.

Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger. О причинах сбоя пока не сообщается.

Сбой повлиял и на сервисы, которые используют учётную запись Facebook для авторизации, пишет 9To5Mac. Например, компания Niantic, разработчик Pokémon GO, сообщила что «изучает сообщения об ошибках, связанных с входом через Facebook»

Niantic Support @NianticHelp We’re looking into reports of errors associated with Facebook login, and will update here once we have more information. We apologize for any inconvenience caused, thanks for your understanding.

Tom Warren @tomwarren BREAKING: Facebook, Instagram, and WhatsApp are all down in a massive outage for Facebook services. Looks like it’s a DNS problem https://www.theverge.com/e/22473030 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/eb2a4fb0-0a6c-5b32-aa5f-e661878bd3d5\/","width":1002,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ae527ed9-8005-528d-a489-02a7758080df\/","width":1170,"height":1954}}}] Срочные новости: Facebook, Instagram и WhatsApp недоступны из-за массового сбоя в работе сервисов Facebook. Похоже, проблема с DNS

Lila @Lila_tvs Lo único bueno de que se haya caído whatsapp es que ya no me pueden mandar más trabajo «Единственное хорошее в сбое WhatsApp — мне не могут отправлять больше работы»