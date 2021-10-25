Facebook Papers: 17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутренним документам Facebook Статьи редакции
Они содержат данные о предвзятой политике соцсети и вреде алгоритмов.
17 американских СМИ опубликовали материалы внутренних расследований и документов Facebook о вреде, который наносят её алгоритмы приложений и сервисов. Документы прессе предоставила бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хауген.
Хауген 5 октября выступила на специальных слушаниях в Сенате США, где обвинила Facebook в том, что соцсеть «наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу [США] демократию». Обвинения женщины основаны на внутренних документах компании. По словам Хауген, руководство знает о проблемах, но ничего не делает для их устранения, поскольку при блокировке «негативного» контента теряет деньги и просмотры.
В начале октября Хауген передала американским СМИ данные внутренних расследований Facebook, которые она скопировала перед увольнением. По её словам, она сделала это, чтобы компания начала принимать реальные меры борьбы с дезинформацией и разжигающими ненависть и вражду материалами.
На основе документов, предоставленных Хауген, 17 американских СМИ сделали расследования. Например, в публикациях говорится, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с «недостоверной информацией и кликбейтами», а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.
СМИ уже опубликовали более 20 статей, основанных на тысячах страниц внутренних документов Facebook. Cреди них есть следующие расследования:
Руководство Facebook все обвинения отрицает. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что многие из утверждений Фрэнсис Хауген «не имеют никакого смысла», а СМИ неверно интерпретировали полученные данные.
Эти новости преподносятся под таким соусом, что возникает ощущение якобы общественного достояния, а не частной компании со своими правилами и внутренними алгоритмами, коей фейсбук и является. Почему социальная сеть кому-то что-то должна? Скорее Фрэнсис Хауген за кражу и обнародование корпоративной информации станет должна ФБ.
Я не вижу тут какой то откровенной несправедливости или преступлений, просто какие то недостатки в работе алгоритмов. Уверен, что фб никак намеренно не способствовало торговле людьми и у них даже не было таких идей. Возможно были каки то недоработки в алгоритмах, которые обозначили как не самые приоритетные.
Фб это всего лишь площадка, которую пользователи используют по своему усмотрению. Она не может нести ответственность за то, что недоглядела за контентом пользователей.
Ощущение, что тетка просто решила хайпануть и пропиариться, воспользовавшись итак уже существующим вниманием к фб со стороны властей.
Вы подменой понятий занимаетесь.
Или вы серьезно считаете, что пытки людей и исследование, что фотографии симпатичных девочек в инстаграм, приводят к депрессии страшненьких равнозначные понятия?
Что по вашему должен был сделать фейсбук имея такую информацию? Запретить симпатичным выкладывать фото? Настроить алгоритм так, чтобы человеку показывались фотографии людей только страшнее чем он сам?
Как можно сравнивать эту притянутую за уши чушь с реальными преступлениями?
Сейчас проходят слушания по антимонопольному разбирательству ряда американских штатов против Гугла. И как всегда, в ходе таких слушаний всплывает много того, о чем рассуждали на кухнях, но не говорили в слух.
Как создавали программу, которая помогает металлургам экономить 3-5 млн долларов в год
Скорее всего, Альфа-банк провел свой аналог "Игры в Кальмара", где разыграл суперприз. Их версия отличается от корейской тем, что там не надо никого убивать и проходить испытания. Вы, как обычно, пользуетесь картой и получаете шанс выиграть супер приз! Когда мне пришел этот пуш, я сразу понял, что не зря был вашим клиентом столько лет! Вы…
Что такое биометрия, как ее используют банки и что нас ждет в будущем с единой биометрической системой, мы узнали у Дарьи Скачковой, управляющего директора в Газпромбанке
Сооснователь маркетплейса Линар Хуснуллин рассказывает, что он считает особенным в своём проекте.
Андрей Азаров и Михаил Гейшерик рассказали, зачем «Юрент» купил сервис аренды обычных велосипедов, продолжится ли бурный рост кикшеринга и что этому может помешать.
Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты на Android, на старте…
Когда я впервые наткнулся на Elasticsearch, я был очарован его простотой использования, скоростью и параметрами конфигурации. Каждый раз, когда я работал с ним, я находил еще более простой способ достичь того, что я использовал для решения, с помощью традиционных инструментов и методов обработки естественного языка (NLP). В какой-то момент я…
Мы решили сделать устройство, которое измеряет силу и точность ударов и передает их в приложение, где можно прокачивать навыки и драться онлайн с друзьями и даже знаменитостями (ведь в интернете все равны).