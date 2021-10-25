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Соцсети
TJ

Facebook Papers: 17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутренним документам Facebook Статьи редакции

Они содержат данные о предвзятой политике соцсети и вреде алгоритмов.

30 30 комментариев
2594 просмотров

17 американских СМИ опубликовали материалы внутренних расследований и документов Facebook о вреде, который наносят её алгоритмы приложений и сервисов. Документы прессе предоставила бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хауген.

Хауген 5 октября выступила на специальных слушаниях в Сенате США, где обвинила Facebook в том, что соцсеть «наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу [США] демократию». Обвинения женщины основаны на внутренних документах компании. По словам Хауген, руководство знает о проблемах, но ничего не делает для их устранения, поскольку при блокировке «негативного» контента теряет деньги и просмотры.

В начале октября Хауген передала американским СМИ данные внутренних расследований Facebook, которые она скопировала перед увольнением. По её словам, она сделала это, чтобы компания начала принимать реальные меры борьбы с дезинформацией и разжигающими ненависть и вражду материалами.

На основе документов, предоставленных Хауген, 17 американских СМИ сделали расследования. Например, в публикациях говорится, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с «недостоверной информацией и кликбейтами», а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

СМИ уже опубликовали более 20 статей, основанных на тысячах страниц внутренних документов Facebook. Cреди них есть следующие расследования:

Руководство Facebook все обвинения отрицает. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что многие из утверждений Фрэнсис Хауген «не имеют никакого смысла», а СМИ неверно интерпретировали полученные данные.

#новость #facebook #расследования

30 30 комментариев
11
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30 комментариев
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Антон

Эти новости преподносятся под таким соусом, что возникает ощущение якобы общественного достояния, а не частной компании со своими правилами и внутренними алгоритмами, коей фейсбук и является. Почему социальная сеть кому-то что-то должна? Скорее Фрэнсис Хауген за кражу и обнародование корпоративной информации станет должна ФБ.

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7
Sarkis Antonyan

Вот мне тоже странно, что она так спокойно это все опубликовала, наплевав на все нормы корпоративного права.

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6
tyler durden

есть такое чувство у человека, как справедливость и совесть. если бы ты увидел не справедливость, ты бы то же самое сделал, как в свое время сделал и сноудон, и не только.
для меня наоборот странно как можно замалчивать о несправедливости. ведь нужно орать во все щели

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3
Sarkis Antonyan

Я не вижу тут какой то откровенной несправедливости или преступлений, просто какие то недостатки в работе алгоритмов. Уверен, что фб никак намеренно не способствовало торговле людьми и у них даже не было таких идей. Возможно были каки то недоработки в алгоритмах, которые обозначили как не самые приоритетные.

Фб это всего лишь площадка, которую пользователи используют по своему усмотрению. Она не может нести ответственность за то, что недоглядела за контентом пользователей.

Ощущение, что тетка просто решила хайпануть и пропиариться, воспользовавшись итак уже существующим вниманием к фб со стороны властей.

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2
Vasiliy Leytman

ну они по их словам модерируют рекламные объявления, а там были объявы на маркетплейсе о продаже слуг) вот их и жучат теперь) по идее, справедливо — если уж объявления с битком модерируете, извольте и продажу арабских наложниц тоже модерировать)

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1
Святослав Глиненко

Согласен. К тому же жёсткую модерацию контента которую пытаются навязать можно расценивать как ущемление свободы слова, что США так яростно защищает. По крайней мере на словах.

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0
Ли Си Цын

есть такое чувство у человека, как справедливость и совесть

И что она сделала справедливого? Или совестного? Совестливого? Короче вы меня поняли) О какой несправедливости предлагается во все щели орать?

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0
Test Test

сноуден тоже наплевал на нормы корпоративного права даже еще сильнее, он плохой или молодец?

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0
Антон

АНБ частная компания?

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1
Dmitry Yashin

Про монополии ничего не слышал?

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3
Антон

Слышал, было дело. А еще слышал про сравнение круглого с мягким, чем вы сейчас и занимаетесь.

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–2
Dmitry Yashin

О, наконец-то нашёл место, где можно применить этот фразеологизм?))
Почему социальная сеть кому-то что-то должна?

Потому что это монополия. А раз ты говоришь, что что-то про них слышал, то, надеюсь, дальше ничего объяснять не надо.

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2
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0
Sarkis Antonyan

Никого не смущает, что сотрудница компании украла кучу документов внутренней инфы и слила это в сми?
Или такое сейчас в порядке вещей в сша?

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5
user_90123129312

Может вы один из тех, кто считает, что слитые пытки из тюрем РФ это тоже кража и так делать не хорошо?

Ответить
1
Sarkis Antonyan

Вы подменой понятий занимаетесь.

Или вы серьезно считаете, что пытки людей и исследование, что фотографии симпатичных девочек в инстаграм, приводят к депрессии страшненьких равнозначные понятия?
Что по вашему должен был сделать фейсбук имея такую информацию? Запретить симпатичным выкладывать фото? Настроить алгоритм так, чтобы человеку показывались фотографии людей только страшнее чем он сам?

Как можно сравнивать эту притянутую за уши чушь с реальными преступлениями?

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0
Артем Арте

Нет. Есть простое правило - говорить и раскрывать правду о преступлениях и нарушения - хорошо и правильно. Это только в умах урок Павел Морозов - предатель. А на самом деле это настоящий герой, защитивший мать и закон.

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0
Test Test

после сноудена - нет

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1
умный человек

СМИ открыли для себя алгоритмы

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5
Postnikov Edward

Алгоритмы мордокниги не нашли Трампа.

Ответить
0
умный человек

пока что 17

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0
Дарья Смолякова

Лучше бы про пытки в колониях опубликовали.

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4
Postnikov Edward

Кому это так насолила мордокнига? Хотя... милые бранятся - только тешатся!

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3
Ли Си Цын

а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли

Ну да, точно. Трудно найти вещь в современном мире, которая не "вредит" задутому в задницу зумерью. Удалить Инстаграм из своих смартфонов они, разумеется, не могут - он туда прибит гвоздями, не иначе...

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2
Sarkis Antonyan

Это прямо идея для стартапа. Алгоритм который показывает тебе фотографию человека, только если он более стремный, чем ты, чтобы самооценка только поднималась.

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2
Ирина Китаева

ждем Telegram papers

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1
Sultan Karybaev

https://vc.ru/u/62958-sultan-karybaev/235723-pochemu-epoha-facebook-podhodit-k-koncu

Почему эпоха Facebook подходит к концу
Привет всем читателям. Я предупреждаю всех с самого начала, что это полностью субъективная и…
vc.ru
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0
Andrey Yukin

Опять, одно и то же… результат то какой или хоть какие то действия? Все равно, в итоге, это будет только на пользу fb

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0
Postnikov Edward

На этой неделе мальчик-сахар обещал объявить о новом названии и лого.

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0
Dmitry Yashin

А ты сладкоголосых тоже сахарнозвучным называешь?

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0
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