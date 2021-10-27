«ВКонтакте» обновила дизайн приложения — нижнее меню будет меняться в зависимости от интересов пользователя Статьи редакции
Персонализация будет работать и в «Сервисах».
После редизайна в нижнем меню может появиться «Музыка», «Видео», «Друзья» или другие разделы соцсети. Их определяет алгоритм, если интересы изменятся, меню тоже.
В боковое меню можно будет перейти из любой вкладки, нажав на аватарку в левом верхнем углу. В нём доступны настройки профиля, управление аккаунтом VK ID, подпиской VK Combo, картой VK Pay, настройка уведомлений или внешнего вида приложения, быстрый переход к поиску по «ВКонтакте».
Вкладка «Сервисы» тоже будет персонализированной, в ней доступны мини-приложения по интересам. Например, любители активного образа жизни увидят там «Шаги ВКонтакте», те, кто ищет работу — «VK Работа».
- Версия приложения 7.0 появится в App Store и Google Play в ближайшие дни. Вторая вкладка и внешний вид бокового меню обновятся у пользователей в течение нескольких недель.
- 15 октября VK представила платформу «VK Видео» с роликами и трансляциями из всех сервисов экосистемы.
Не понимаю, почему вдруг большие компании начали перенимать китайский тренд супер-аппов? Объясните мне кто-нибудь. Это перспективно для бизнеса или где?
Вот VK был же нормальным продуктом – социальной сетью N1 в России. Реально был номером один. Ну хорошо, ушёл основатель – бывает. Можно же было нормально развивать продукт?
Но, нет... хороший продукт превратился в лютый фарш из-за стремления сделать супер-апп. Я открываю ВК, а там просто новогоднее оливье, которое переливается всеми цветами радуги: AliExpress, такси, короткие видео, товары и услуги, работа, статьи, еда, "Шаги" какие-то проклятые...
Да что с ним, бл&ть, случилось? И зачем?
Затем, что при основателе была проблема с зарабатыванием. Одни рекламные объявления слева и платные подарочки не тянули. А теперь ВК монетизирует время, которое некоторые пользователи все еще проводят в этой сети. Все равно там сидишь, нужна еда? На! Такси? На! Перевести денег другу? На!!! А вот тебе и новое барахло с Али, на!
Мы уже обновились :)
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