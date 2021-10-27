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Соцсети
Маша Цепелева

«ВКонтакте» обновила дизайн приложения — нижнее меню будет меняться в зависимости от интересов пользователя Статьи редакции

Персонализация будет работать и в «Сервисах».

  • После редизайна в нижнем меню может появиться «Музыка», «Видео», «Друзья» или другие разделы соцсети. Их определяет алгоритм, если интересы изменятся, меню тоже.

  • В боковое меню можно будет перейти из любой вкладки, нажав на аватарку в левом верхнем углу. В нём доступны настройки профиля, управление аккаунтом VK ID, подпиской VK Combo, картой VK Pay, настройка уведомлений или внешнего вида приложения, быстрый переход к поиску по «ВКонтакте».

  • Вкладка «Сервисы» тоже будет персонализированной, в ней доступны мини-приложения по интересам. Например, любители активного образа жизни увидят там «Шаги ВКонтакте», те, кто ищет работу — «VK Работа».

  • Версия приложения 7.0 появится в App Store и Google Play в ближайшие дни. Вторая вкладка и внешний вид бокового меню обновятся у пользователей в течение нескольких недель.
  • 15 октября VK представила платформу «VK Видео» с роликами и трансляциями из всех сервисов экосистемы.

#новость #вконтакте

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35 35 комментариев
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35 комментариев
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Pavel Ivanov

Не понимаю, почему вдруг большие компании начали перенимать китайский тренд супер-аппов? Объясните мне кто-нибудь. Это перспективно для бизнеса или где?

Вот VK был же нормальным продуктом – социальной сетью N1 в России. Реально был номером один. Ну хорошо, ушёл основатель – бывает. Можно же было нормально развивать продукт?

Но, нет... хороший продукт превратился в лютый фарш из-за стремления сделать супер-апп. Я открываю ВК, а там просто новогоднее оливье, которое переливается всеми цветами радуги: AliExpress, такси, короткие видео, товары и услуги, работа, статьи, еда, "Шаги" какие-то проклятые...

Да что с ним, бл&ть, случилось? И зачем?

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35
Stanislav

Непонятно почему весь этот супераппный функционал нельзя за одной кнопкой спрятать. Хотя они думают наверное, что если спрятать то и пользоваться никто не будет. Хотя и так никто не пользуются ибо все эти интеграции с другими системами работают через одно большущее очко всегда.

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4
Rodeus

Вот именно, спрятанное == неиспользуемое. Для мобильных хоть есть альтернатива, а в Веб приходится продираться сквозь все это.

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0
Black Jack

Да. Яндекс, например, спрятал Еду в такси — я заметил, что вообще забыл про нее, потому что такси у меня в «Такси», а остальная еда в «Еде». Хорошо это или плохо для Яндекса в целом я не знаю, но теперь я не пользуюсь Я.едой.

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0
Константин

Чтобы быть монополистами и рубить бабло на всем чем можно. Это же очевидно. Вот напрмер Китай. Жили жили и хуяк все в вичат переместились. И не нужен людям поисковик, не нужен им выбор, что вичать предоложит то и схавают. Представьте как у наших на такое стоит

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4
Командный американец

Думаю, что ответ - интеграция. Предполагают, что так удобнее жить в экосистеме. Деньги там удобно потратить и подписку купить одну на все сервисы (музыку фильмы там доставку). Так задолбаешься в каждом сервисе платить, а так вроде и нормально.

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1
Rodeus

Затем, что при основателе была проблема с зарабатыванием. Одни рекламные объявления слева и платные подарочки не тянули. А теперь ВК монетизирует время, которое некоторые пользователи все еще проводят в этой сети. Все равно там сидишь, нужна еда? На! Такси? На! Перевести денег другу? На!!! А вот тебе и новое барахло с Али, на!

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1
Александр Сорокин

Все просто, удаляй учётку и больше им не пользуйся, даже не заметишь, чем ини там еще фаршируется умерший продукт.

Ответить
0
Dmitriy

А к Яндекс Go у вас такое же отношение?

Ответить
0
Pavel Ivanov

Отчасти, да. Например, на Яндекс.Еду до сих пор не очень привычно натыкаться при заказе такси.

Ответить
0
Александр Герасимов

Именно по этому держу приложение ЯЕда и Uber Russia что бы не ковыряться в помойке.

Ответить
0
Павел

А он чем-то лучше? Словно миниОС уже.

Ответить
0
Тимур Петров
Ответить
32
Андрей Мельник

То есть есть надежда, что мне из нижнего меню такую хрень как "Клипы" уберут?

Ответить
21
Командный американец

В зависимости от семейного статуса заменят на еду, знакомства или товары для детей

Ответить
3
Андрей Мельник

Да хрен с ним. Пусть будет тот же Самокат, АлиЭкспресс или такси, которыми пользуюсь постоянно. Даже на VJ Видео согласен (я там старые советские фильмы в подборке Мосфильм иногда смотрю). Но лишь бы этой хрени не было.

Ответить
0
Vladislav Nikolaevich

Чуда не случилось. Меняется только содержимое пятой вкладки, клипы неизменные.

Ответить
0
user_90123129312

Если бы увидел новость, что ICQ обновили было бы и то более интересно.

Ответить
7
Командный американец

Точно пусть вернут QIP 2015

Ответить
2
Станислав Мокеев

Это было бы очень интересно

Ответить
0
Сергей Милосердов

Он и так периодически обновляется, как дизайн, так и функционал.

Ответить
0
Андрей Иванов

Проверил, работает корректно

Ответить
7
Roman Chutkov

Это есть неплохо!

Ответить
3
Valik Pavlov

Очень интересно.
А в одноклассниках что нового?
😂

Ответить
2
Одноклассники

Мы уже обновились :)

«Одноклассники» обновили дизайн мобильного…
Десктопную версию обновили в марте.
vc.ru
Ответить
0
Командный американец

Слушайте, а Вы тоже в холдинге Мейла нет ли идеи как-то сегментировать аудиторию и вывести одноклассников или наоборот завести обратно в ВК? Просто два одинаковых продукта по сути?

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2
Rodeus

В ОК в меню наверху есть быстрый переход в ВК.

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0
Командный американец

Хм. А смысл в этом сегментировании? Типо с однокласниками прикидываешься стильным успешным перцем, а во вконтакте сидишь в группе халява и поиске работы?

Ответить
0
Rodeus

Не знаю. Видимо так исторически сложилось, что есть те, кому ОК ближе. А поиск работы и в ОК есть. И музыка.

Ответить
0
Вадим Демидов

Итить-колотить! Это было неожиданно О_о

Ответить
0
MEGAtraXXXer666

Здорово, жалко (нет) я этого не увижу

Ответить
1
German Galtcov

А настроить так и нельзя?

Ответить
0
Anton Z.

перевод "мы будем сувать туда всякую дичь, а не то что вам надо или к чему вы привыкли"

Ответить
2
Чит Чат

У них еще и приложение есть?

Ответить
0
Сатанись!

Я один замечаю что на андроиде при анимации открытия приложения появляется старый логотип?

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–1
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