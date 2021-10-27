После редизайна в нижнем меню может появиться «Музыка», «Видео», «Друзья» или другие разделы соцсети. Их определяет алгоритм, если интересы изменятся, меню тоже.

В боковое меню можно будет перейти из любой вкладки, нажав на аватарку в левом верхнем углу. В нём доступны настройки профиля, управление аккаунтом VK ID, подпиской VK Combo, картой VK Pay, настройка уведомлений или внешнего вида приложения, быстрый переход к поиску по «ВКонтакте».

Вкладка «Сервисы» тоже будет персонализированной, в ней доступны мини-приложения по интересам. Например, любители активного образа жизни увидят там «Шаги ВКонтакте», те, кто ищет работу — «VK Работа».

Версия приложения 7.0 появится в App Store и Google Play в ближайшие дни. Вторая вкладка и внешний вид бокового меню обновятся у пользователей в течение нескольких недель.

15 октября VK представила платформу «VK Видео» с роликами и трансляциями из всех сервисов экосистемы.

