Фотографии из соцсети индексируются выше многих других, но она не показывает их без регистрации, а пользователи воруют контент и публикуют изображения в низком качестве. Что отвечает на жалобы сервис — в пересказе Input.

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В 2010 году Бен Зильберман, Пол Скиарра и Эван Шарп разработали сервис для поиска изображений и создания тематических досок Pinterest. Он стал популярен среди поклонников мудбордов и планеров — в 2021-м у него 454 млн активных пользователей в месяц.

Однако многие ненавидят соцсеть, пишет Input. Она стала проклятьем для пользователей, которые ищут картинки в Google. Поэтому они создают расширения для браузеров, чтобы больше не видеть в поисковике Pinterest.

Kyle Chayka @chaykak I hate what Pinterest did to google image search «Ненавижу то, что Pinterest сделал с поиском Google»

Как сервис разрушил поиск изображений

Изображения из Pinterest высоко ранжируются в поиске Google, но при переходе на сервис он предлагает зарегистрироваться, чтобы посмотреть картинку. Регистрация бесплатная, но не все хотят это делать ради одной фотографии.

Системный администратор Сара Бэбкок использовала сервис для личных и рабочих проектов. В 2017 году служба поддержки сайта не смогла помочь ей восстановить случайно удалённую доску в профиле. Тогда она решила не использовать Pinterest без крайней необходимости.

Но проблемы продолжались: «Пользоваться сервисом было просто невозможно. От меня требовали скачать приложение и войти в систему каждый раз, чтобы посмотреть изображение из результатов поиска Google», — жалуется она.

Окно регистрации Lifeware

Специалист по продажам Кристин Строуп хотела сделать ремонт дома и искала мебель и оборудование. «Когда я думала, что захожу на сайт поставщика латунной фурнитуры, я попадала в Pinterest. Это отнимало много времени», — рассказывает Строуп. Она начала дописывать «-pinterest» к своим поисковым запросам, чтобы исключить любые результаты с сайта.

Алистер Скотт работает в сфере коммуникаций в Лондоне и отмечает: «Больше не могу искать и просматривать изображения, как я это делал десять или даже пять лет назад. Постоянно натыкаюсь на доски из соцсети и всё ещё пытаюсь привыкнуть к этому».

Скотт признаётся, что больше всего его раздражает тактика «приманки и подмены», которой она пользуется: когда человек находит нужное изображение, пытается открыть его, попадает на страницу регистрации.

Вдобавок, многие пользователи жалуются на низкое качество изображений, отмечает Input. Пользователь Reddit пишет, что сервис размещает чужие картинки и ухудшает качество — получается, чтобы дойти до исходника, нужно обязательно «пройти» через Pinterest.

Жалобы на сервис есть и на Hackernews: «Сервис должен быть деиндексирован во всех браузерах. Все эти изображения — спам, и единственная их цель — заставить людей зарегистрироваться на платформе», — считает пользователь под ником dylz.

По его словам, большинство изображений сервиса — это фактически украденный и повторно размещённый контент.

«Когда я ищу оригиналы изображений с Pinterest, в основном нахожу их на Deviantart. Соцсеть забирает у сайта трафик и нарушает авторские права», — пишет другой пользователь Reddit.

Автор njovin считает сервис «бесполезным»: «Например, я ищу розовые гирлянды. На трёх первых фотографиях из поиска Google будет точно то, что я хочу, — но на Pinterest. Я перехожу по ссылке, и это просто картинка. Нет ссылки на магазин, где я могу их купить. Нет ссылки на блог, в котором говорится об их создании. Нет обсуждения. Нет вопросов. Это просто фотография, которую кто-то где-то видел и опубликовал в соцсети».

Для тех, кто хочет убрать опубликованные на сервисе фото из результатов поиска, есть бесплатное расширение “Unpinterested!” — его установили более 28 тысяч пользователей.

Как работает Unpinterested!

Что говорят эксперты и сама соцсеть

Исполнительный директор Коалиции по сохранению цифровых данных Уильям Килбрайд считает, что манипуляции Pinterest с результатами поиска Google мешают его организации обеспечивать сохранность цифровых ресурсов.

Сотрудник компании по архивации данных Small Data Industries Бен Фино-Радин отмечает, что сайты, не дающие доступ к изображению без регистрации, затрудняют создание архивов данных. Например, «Архива интернета», который стремится предоставить доступ к накопленной в сети информации.

Представитель соцсети заявляет, что проблема не в них, а в поисковых системах. По его словам: