Цукерберг поручил Meta развивать сервисы коротких видео из-за «беспрецедентной конкуренции» с TikTok — Bloomberg Статьи редакции
Глава Meta попытался объяснить обвал акций конкуренцией и слабыми финансовыми прогнозами.
- 3 февраля Meta отчиталась об уменьшении квартальной прибыли на 8%, до $10,28 млрд, и снижении ежедневной аудитории Facebook — с 1,93 млрд до 1,92 млрд. После отчёта акции компании упали на 26% за день, а капитализация — на $251 млрд, это крупнейшее падение показателя за всю историю американской фондовой биржи.
- На онлайн-встрече с сотрудниками после отчёта Марк Цукерберг объяснил, что акции упали из-за «слабого прогноза по выручке на следующий квартал», пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
- Цукерберг добавил, что Facebook столкнулась с «беспрецедентным уровнем конкуренции» после появления TikTok и «должна сосредоточиться на развитии сервисов для коротких видео». Например, Reels в Instagram.
- Многие сотрудники владеют акциями Meta по программам мотивации, поэтому в компании начали опасаться, что скачки курса приведут к увольнениям, и стали думать, как удержать персонал, пишет издание.
- Отвечая на вопрос о выгорании, Цукерберг сказал, что Meta, возможно, продлит трёхдневные праздничные выходные, и посоветовал не пренебрегать отпуском. Но четырёхдневную неделю вводить пока не будут, по опыту главы компании, это не продуктивно.
лучше бы поручил навести порядок с текущими сервисами, ибо они превратились в отборный шлак
"поручил заняться Reels в Инстаграм" Инстаграмму пиздейшн. У меня даже WhatsApp начал глючить, грёбаный мидас Цукерберг.
Вотсап даже в подмётки телеге родной не годится.
ну что вы, там же настоящий e2e)0
Вы прям в точку, думаю то что они сейчас делают, к хорошему не приведёт, могли бы за What's App и Инст хорошенько взяться
Когда же оно уже медным тазом наконец накроется, невероятно бесят все эти кривые идиотские поделия, норовящие залезть всем поглубже в анус.
Брат ты чатом не ошибся?)
Пора сливать акции этой параши, доигрался рептилоид ебаный.
Видимо у вас много акций))
Алгоритмы в Reels полная шляпа, до тиктока далековато.
И в целом, в какое же говнище превратился инстаграм — еще год назад у меня в ленте такого количества рекламных постов не было. А сейчас пиздец какой-то, еще эти "рекомендуемые публикации" ебучие.
Где то утверждалось что алгоритмы тиктока знают о пользователе больше чем мать родная. Так да, Reels вообще как игрушка рандомная. Выходит что Meta это западный Mail Ru, к чему притрагивается, то и гибнет
Чем алгоритмы Тиктока лучше, чем алгоритмы в Reels? По-моему, Reels выдает видео гораздо более релеватное.
Лучше б вернули фейсбук десятилетней давности... в котором можно было подолгу зависать без всяких коротких видео... вот почему винду или там макось можно откатить взад, а все остальное нет...
Фейсбучный ретроград какой-то
я вообще ретроград))))
Анусград ты
Хамите, парниша
после падения в 18м отрастали целый год, но думается мне что это падение будут отыгрывать гораздо дольше
Не прошло и года. А вообще классный подарок на день совершеннолетия Facebook
https://vc.ru/u/62958-sultan-karybaev/235723-pochemu-epoha-facebook-podhodit-k-koncu
продай свою помойную компанию. займись чем-нибудь другим. любой сервис от Meta - глючная, уродливая, неудобная, перегруженная хрень. Команду, занимающуюся дизайном и интерфейсом я бы вообще уволил, эти дармоеды не достойны называться профессионалами.
Он когда берется все превращает в фейсбук
Лучше
Лучше бы Фейсбук оптимизировали, это тормознутое говно иногда грузит страницу по минуте
Цукер бы лучше поручил сделать Фэйсбук удобным и для людей, а не корявым неповоротливым монстром. А с Тиктоком ему все равно не тягаться. Reels в Инсте хоть и неплохо зашли, но все-таки это лишь отдельный раздел, а в Тикток полностью заточен под короткие ролики, в ближайшее время будет явно расти.
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