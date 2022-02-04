Соцсети
Маша Цепелева

Цукерберг поручил Meta развивать сервисы коротких видео из-за «беспрецедентной конкуренции» с TikTok — Bloomberg Статьи редакции

Глава Meta попытался объяснить обвал акций конкуренцией и слабыми финансовыми прогнозами.

  • 3 февраля Meta отчиталась об уменьшении квартальной прибыли на 8%, до $10,28 млрд, и снижении ежедневной аудитории Facebook — с 1,93 млрд до 1,92 млрд. После отчёта акции компании упали на 26% за день, а капитализация — на $251 млрд, это крупнейшее падение показателя за всю историю американской фондовой биржи.
  • На онлайн-встрече с сотрудниками после отчёта Марк Цукерберг объяснил, что акции упали из-за «слабого прогноза по выручке на следующий квартал», пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
  • Цукерберг добавил, что Facebook столкнулась с «беспрецедентным уровнем конкуренции» после появления TikTok и «должна сосредоточиться на развитии сервисов для коротких видео». Например, Reels в Instagram.
  • Многие сотрудники владеют акциями Meta по программам мотивации, поэтому в компании начали опасаться, что скачки курса приведут к увольнениям, и стали думать, как удержать персонал, пишет издание.
  • Отвечая на вопрос о выгорании, Цукерберг сказал, что Meta, возможно, продлит трёхдневные праздничные выходные, и посоветовал не пренебрегать отпуском. Но четырёхдневную неделю вводить пока не будут, по опыту главы компании, это не продуктивно.

#новость #meta

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Mike K

лучше бы поручил навести порядок с текущими сервисами, ибо они превратились в отборный шлак

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20
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Марат Язмыш

"поручил заняться Reels в Инстаграм" Инстаграмму пиздейшн. У меня даже WhatsApp начал глючить, грёбаный мидас Цукерберг.

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7
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Евгений Бондин

Вотсап даже в подмётки телеге родной не годится.

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4
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Mike K

ну что вы, там же настоящий e2e)0

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0
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Дима Губов

Вы прям в точку, думаю то что они сейчас делают, к хорошему не приведёт, могли бы за What's App и Инст хорошенько взяться

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0
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33_rublya

Когда же оно уже медным тазом наконец накроется, невероятно бесят все эти кривые идиотские поделия, норовящие залезть всем поглубже в анус.

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2
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Марат Язмыш

Брат ты чатом не ошибся?)

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11
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Jay Green

Пора сливать акции этой параши, доигрался рептилоид ебаный.

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2
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Сергей Янзин

Видимо у вас много акций))

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0
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Max Payne

Алгоритмы в Reels полная шляпа, до тиктока далековато.
И в целом, в какое же говнище превратился инстаграм — еще год назад у меня в ленте такого количества рекламных постов не было. А сейчас пиздец какой-то, еще эти "рекомендуемые публикации" ебучие.

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3
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Aziz Aibekuulu

Где то утверждалось что алгоритмы тиктока знают о пользователе больше чем мать родная. Так да, Reels вообще как игрушка рандомная. Выходит что Meta это западный Mail Ru, к чему притрагивается, то и гибнет

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0
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Штуки из труб

Чем алгоритмы Тиктока лучше, чем алгоритмы в Reels? По-моему, Reels выдает видео гораздо более релеватное.

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0
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Dmitry Kiselev

Лучше б вернули фейсбук десятилетней давности... в котором можно было подолгу зависать без всяких коротких видео... вот почему винду или там макось можно откатить взад, а все остальное нет...

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1
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Марат Язмыш

Фейсбучный ретроград какой-то

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Dmitry Kiselev

я вообще ретроград))))

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Radna

Анусград ты

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–9
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Dmitry Kiselev

Хамите, парниша

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Сергей Иванов

после падения в 18м отрастали целый год, но думается мне что это падение будут отыгрывать гораздо дольше

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Предельный клуб

Бездумные метания ... интересно эпоха Wow уже прошла или ждем? Ладно мне то что я все равно не пользую ни то ни другое ...

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Sultan Karybaev

Не прошло и года. А вообще классный подарок на день совершеннолетия Facebook

https://vc.ru/u/62958-sultan-karybaev/235723-pochemu-epoha-facebook-podhodit-k-koncu

Почему эпоха Facebook подходит к концу
Привет всем читателям. Я предупреждаю всех с самого начала, что это полностью субъективная и…
vc.ru
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Никита

продай свою помойную компанию. займись чем-нибудь другим. любой сервис от Meta - глючная, уродливая, неудобная, перегруженная хрень. Команду, занимающуюся дизайном и интерфейсом я бы вообще уволил, эти дармоеды не достойны называться профессионалами.

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Марат Язмыш

Он когда берется все превращает в фейсбук

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Елена Миллер

Лучше

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Александр Полевой

Лучше бы Фейсбук оптимизировали, это тормознутое говно иногда грузит страницу по минуте

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Штуки из труб

Цукер бы лучше поручил сделать Фэйсбук удобным и для людей, а не корявым неповоротливым монстром. А с Тиктоком ему все равно не тягаться. Reels в Инсте хоть и неплохо зашли, но все-таки это лишь отдельный раздел, а в Тикток полностью заточен под короткие ролики, в ближайшее время будет явно расти.

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