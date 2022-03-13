В России началась блокировка Instagram — на несколько часов раньше объявленного срока Статьи редакции
Провайдеры постепенно отключают доступ к сервису.
- Блокировка Instagram, которую Роскомнадзор обещал осуществить в 0:00 часов 14 марта, началась у абонентов некоторых провайдеров раньше запланированного.
- О том, что сервис более недоступен 13 марта сообщили в том числе пользователи из Центральной России. Чаще всего на недоступность сайта и приложения жалуются абоненты «Билайна» и МТС.
- Создатели сервиса GlobalCheck подтвердили, что в Москве и Московской области блокировки начались по меньшей мере за пять часов до полуночи.
- Согласно данным сайта Down Detector, пользователи Instagram сообщали о сбоях в течение дня, но массовые жалобы пошли после 19:00.
- На момент написания заметки больше всего сообщений о блокировке Instagram поступает от жителей Дальнего Востока. Однако часть жалоб идёт и от жителей некоторых других регионах, включая Екатеринбург, Красноярск и Саратовскую область.
Столкнулся тут с одной проблемой, связанной с картами. Но обо всем по порядку. Мастеркард и Визу заблокировали карты российских банков для использования за рубежом. То есть, нельзя оплатить пивко на кассе в супермаркете Парижа или что-то в зарубежном интернет-магазине. В России все работает нормально, исключая Google Pay и Apple Pay. Штош,…
1 марта оплатил заказ. До сих пор висит статус «у курьера». Звонили курьеру, тот ответил что моего заказа у него никогда не было. Потребовал вернуть деньги. Сказали что деньги смогут вернуть только после того как курьер вернёт на склад НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ товар. То есть - никогда. Косвенно мне дали понять что деньги они возвращать не собираются.
После историй с введением комиссии за снятие наличных с кредиток "100 дней без процентов" и за снятие валюты сегодня с утра многим клиентам Альфы пришло новое радостное сообщение (можете проверить у себя, нажав на колокольчик в мобильном банке Альфы и выбрав вкладку "Оповещения):
Господь, жги!
Тут уже ничего не спасти.
У меня девушка сегодня спрашивала как впн установить.
Т.е. вот раньше он ей не нужен был, для какой-то нормальной инфы, например, скачать с рутрекера что-то/запрещенную инфу найти, а для инсты - жизненная необходимость.
Пластмассовый мир победил.
Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней
Последний кораблик остыл
Последний фонарик устал
А в горле сопят комья воспоминаний
О-о! Моя оборона
Солнечный зайчик стеклянного глаза
О-о! Моя оборона
Траурный мячик нелепого мира
Солнечный зайчик дешёвого мира
Пластмассовый мир победил
Ликует картонный набат
Кому нужен ломтик июльского неба?
О-о! Моя оборона
Солнечный зайчик незрячего мира
О-о! Моя оборона
Траурный мячик стеклянного глаза
Траурный зайчик нелепого мира
Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней
Последний кораблик остыл
Последний фонарик устал
А в горле сопят комья воспоминаний
О-о! Моя оборона
Траурный мячик незрячего мира
О-о! Моя оборона
Солнечный зайчик стеклянного глаза
О-о! Моя оборона!
О-о! Моя оборона!
Моя оборона!
то есть у вас в принципе нет подозрения, что скаченное с рутрекера или запрещенная инфа — не ценнее инсты?
Меня сейчас конечно же сольют в жёсткий минус. Но - Ура! Наконец-то это случилось!
а в чем проблема была? ведь можно просто не пользоваться инстой.
Как говорится нет инсты-нет проблем😀
Ну кто не сможет пользоваться инстой как раньше - я им искренне сочувствую.
Но тем кто не дружит с дефолтным VPN даже интернет не нужен в принципе, имхо.
блогеры то смогут, но смысл был именно в широкой массовой аудитории, а она не будет этого делать, тем более, если будут сообщения про ответственность за пользование экстремистким ресурсом.
Тяжко, однако, кому-то фотофильтров придется!)
"инстасамка теперь просто самка" (с)
Еще месяц назад всего этого пиздеца не было. Вот мы и в Китае
В Китае знаешь не плохо.
В Китае по цензуре. Экономика далеко не как у Китая)
я не в экономическом смысле, а цензурном
Нуу, не сказал бы, что это прям "пиздец" в сравнении с остальными нюансами в экономике в частности, да и в стране в целом. К примеру, сегодня видел ценник на q5 в 8,7кк с каской и трейдином и это один из самых лайтовых примеров.
Новосиб, в 22:40 уже отрубили
Ну всё. Бабоньки перевернут уральские горы, засекайте.
Сейчас начнутся шутки про Одноклассники)
VPN сейчас есть очень дешевые и даже бесплатные, не понимаю панику. Ничего не поменяется, просто обучите всех, кого можно данной "фичей", в будущем точно понадобится
Очень дешевые и небезопасные. Мало кто осознаёт масштаб левых VPN ворующих трафик и пароли.
я вот например стремаюсь заходить через vpn в онлайн банк, постоянно переключаться это как минимум неудобно
как там "очень дешевые и даже бесплатные" сервисы а-ля ExpressVPN поживают?
"вот когда введут белые списки, тогда и поговорим"
Этот поезд в огне, нам не на что больше жать (с)
Деинстаграмизация России
Заблочьте пожалуйста лучше вотсап. Оставьте инсту.