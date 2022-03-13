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В России началась блокировка Instagram — на несколько часов раньше объявленного срока Статьи редакции

Провайдеры постепенно отключают доступ к сервису.

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  • Блокировка Instagram, которую Роскомнадзор обещал осуществить в 0:00 часов 14 марта, началась у абонентов некоторых провайдеров раньше запланированного.
  • О том, что сервис более недоступен 13 марта сообщили в том числе пользователи из Центральной России. Чаще всего на недоступность сайта и приложения жалуются абоненты «Билайна» и МТС.
  • Создатели сервиса GlobalCheck подтвердили, что в Москве и Московской области блокировки начались по меньшей мере за пять часов до полуночи.
GlobalCheck @globalchecknet
Власти решили отключать его постепенно. Возможность блокировать ресурсы по провайдерам или регионам - одна из возможностей в рамках закона о «суверенном рунете» и оборудовании, которое по нему установлено.
  • Согласно данным сайта Down Detector, пользователи Instagram сообщали о сбоях в течение дня, но массовые жалобы пошли после 19:00.
  • На момент написания заметки больше всего сообщений о блокировке Instagram поступает от жителей Дальнего Востока. Однако часть жалоб идёт и от жителей некоторых других регионах, включая Екатеринбург, Красноярск и Саратовскую область.
Grigoriy @grigoriytwi
Instagram начали блокировать в России. Это происходит не одномоментно.
Рамблер/ @ramblerru
На Дальнем Востоке началась блокировка Instagram. Он выглядит примерно так.

#новость #instagram

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Petr Petrov

Господь, жги!
Тут уже ничего не спасти.

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ИгорьOK
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Ioanne

У меня девушка сегодня спрашивала как впн установить.
Т.е. вот раньше он ей не нужен был, для какой-то нормальной инфы, например, скачать с рутрекера что-то/запрещенную инфу найти, а для инсты - жизненная необходимость.
Пластмассовый мир победил.

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No Name

Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней
Последний кораблик остыл
Последний фонарик устал
А в горле сопят комья воспоминаний
О-о! Моя оборона
Солнечный зайчик стеклянного глаза
О-о! Моя оборона
Траурный мячик нелепого мира
Солнечный зайчик дешёвого мира
Пластмассовый мир победил
Ликует картонный набат
Кому нужен ломтик июльского неба?
О-о! Моя оборона
Солнечный зайчик незрячего мира
О-о! Моя оборона
Траурный мячик стеклянного глаза
Траурный зайчик нелепого мира
Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней
Последний кораблик остыл
Последний фонарик устал
А в горле сопят комья воспоминаний
О-о! Моя оборона
Траурный мячик незрячего мира
О-о! Моя оборона
Солнечный зайчик стеклянного глаза
О-о! Моя оборона!
О-о! Моя оборона!
Моя оборона!

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Artem Maksimkov

то есть у вас в принципе нет подозрения, что скаченное с рутрекера или запрещенная инфа — не ценнее инсты?

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No Name

Меня сейчас конечно же сольют в жёсткий минус. Но - Ура! Наконец-то это случилось!

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Marjory Stewart-Baxter

а в чем проблема была? ведь можно просто не пользоваться инстой.

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Farid Agaev

Как говорится нет инсты-нет проблем😀

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Фёдор Хан

Ну кто не сможет пользоваться инстой как раньше - я им искренне сочувствую.

Но тем кто не дружит с дефолтным VPN даже интернет не нужен в принципе, имхо.

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Alex Kuz

блогеры то смогут, но смысл был именно в широкой массовой аудитории, а она не будет этого делать, тем более, если будут сообщения про ответственность за пользование экстремистким ресурсом.

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thinkabout1t

Тяжко, однако, кому-то фотофильтров придется!)

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Serj Koss

"инстасамка теперь просто самка" (с)

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Никита

Еще месяц назад всего этого пиздеца не было. Вот мы и в Китае

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Андрей Хворов

В Китае знаешь не плохо.

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Maksim Ziabkin

В Китае по цензуре. Экономика далеко не как у Китая)

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Никита

я не в экономическом смысле, а цензурном

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Павел

Нуу, не сказал бы, что это прям "пиздец" в сравнении с остальными нюансами в экономике в частности, да и в стране в целом. К примеру, сегодня видел ценник на q5 в 8,7кк с каской и трейдином и это один из самых лайтовых примеров.

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BLVCK SQUARE

Новосиб, в 22:40 уже отрубили

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Джон Картошкин

Ну всё. Бабоньки перевернут уральские горы, засекайте.

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MariMinskaya54

Сейчас начнутся шутки про Одноклассники)

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Кирилл Половинкин

VPN сейчас есть очень дешевые и даже бесплатные, не понимаю панику. Ничего не поменяется, просто обучите всех, кого можно данной "фичей", в будущем точно понадобится

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Андрей Хворов

Очень дешевые и небезопасные. Мало кто осознаёт масштаб левых VPN ворующих трафик и пароли.

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Дмитрий

я вот например стремаюсь заходить через vpn в онлайн банк, постоянно переключаться это как минимум неудобно

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Andre Macareno

как там "очень дешевые и даже бесплатные" сервисы а-ля ExpressVPN поживают?

"вот когда введут белые списки, тогда и поговорим"

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Runkeed

Этот поезд в огне, нам не на что больше жать (с)

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John Eastwood

Деинстаграмизация России

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Никита

Заблочьте пожалуйста лучше вотсап. Оставьте инсту.

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