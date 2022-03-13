Озон не возвращает деньги за недоставленный товар

1 марта оплатил заказ. До сих пор висит статус «у курьера». Звонили курьеру, тот ответил что моего заказа у него никогда не было. Потребовал вернуть деньги. Сказали что деньги смогут вернуть только после того как курьер вернёт на склад НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ товар. То есть - никогда. Косвенно мне дали понять что деньги они возвращать не собираются.