Как предприниматель осваивался в Twitter и кто всё это время незаметно подталкивал его к покупке соцсети — в пересказе WSJ.

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25 апреля 2022 года Илон Маск договорился о покупке Twitter, чтобы в будущем «раскрыть его огромный потенциал». Решение вряд ли было спонтанным: предприниматель неоднократно критиковал соцсеть за неоправданную цензуру, а в январе начал скупать её падающие акции.

К тому же ввязаться в «крестовый поход» Маска раззадоривали все подряд, говорят источники: интернет-тролли, брат Кимбал, сооснователь соцсети Джек Дорси и коллеги — например, инвестор Питер Тиль и предприниматель Дэвид Сакс.

«А сам Маск тем временем их охотно слушал. Это отчасти помогает понять, почему он так одержим Twitter — особенно когда в мире полно других проблем. Почему Маск вдруг решил, что только ему под силу что-то исправить», — пишет WSJ.

Как Маск подбирался к Twitter

Свой первый твит предприниматель опубликовал в 2010 году. Следующий, в котором рассказал, что будет кататься по исландскому льду на машинах для картинга, — только через полтора года.

Elon Musk @elonmusk Please ignore prior tweets, as that was someone pretending to be me :) This is actually me. Дебют Маска в Twitter: «Пожалуйста, игнорируйте предыдущие твиты. Тогда кто-то пытался выдать себя за меня. А вот теперь это правда я».

В привычку публикации в Twitter у Маска вошли только в 2015 году. Он часто «твитил» в разгар рабочего дня, пока сотрудники Tesla корпели над первыми электрическими внедорожниками. Иногда отвечал предпринимателям и знаменитостям. В остальном делился разве что новостями о разработках и запусках в Tesla и SpaceX.

Уже в 2018-м инженер писал в Twitter в среднем более шести раз в день. Он общался с поклонниками, отвечал недоброжелателям — одному, например, сказал, что тот не дружит с математикой. А на вопросы, зачем тратить столько времени на твиты, заявлял: «Потому что Twitter — это весело».

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Не останавливало Маска и то, что за некоторые публикации его привлекали к ответственности: то он назвал британского исследователя педофилом, то наврал про планы выкупить Tesla. Первый суд он выиграл, а на втором выплатил штраф $20 млн.

PR-специалисты просили Илона вести себя сдержаннее, но предприниматель заявил, что будет писать что вздумается, «а там — будь что будет». И после этого стал публиковать твиты ещё чаще: к 2020 году раз по девять в день.

Тогда же, по словам бывших начальников компании, он задружился с на тот момент ещё действующим гендиректором и сооснователем Twitter Джеком Дорси, который позже покинул проект под давлением совета директоров. Миллиардеры периодически публично перекидывались парой фраз в соцсети и часто общались лично.

Они размышляли, получится ли эффективнее управлять компанией, если вывести её c биржи (Дорси считал, что это выход). И полагали, что проект нужно развивать как общественное благо, а не бизнес с ориентацией на краткосрочную прибыль.

Иногда казалось, что если Дорси не присутствует на встрече, значит он занят перепиской с Маском. бывший начальник Twitter

Зимой 2021 года предприниматели разошлись во взглядах. 6 января — после выборов США 2020 года, на которых победил Джо Байден, — сторонники Дональда Трампа пытались штурмом взять Капитолий.

Перед этим Трамп заявил, что выборы были сфальсифицированы, и в Вашингтоне состоится крупный протест. «Приходите, день будет бурным», — написал он. Руководство Twitter сочло высказывание призывом к насилию и заблокировало аккаунт политика.

Дорси, по словам источников, изначально выступал против бана, но после счёл шаг вынужденной правилами соцсети мерой. Илона решение разозлило. Как сказал личный финансовый помощник Маска Джаред Бёрчалл, он и так категорически противился цензуре, а уж цензурировать президента — это, по мнению Илона, и вовсе безумие.

Впрочем, дружбе Маска и Дорси это не помешало. Они продолжали общаться, а после объявления о покупке Илоном Twitter сооснователь компании сказал, что только ему и доверяет судьбу компании. Если сделку правда закроют, а произойти это должно в течение года, Дорси получит за свою долю около $1 млрд.

Как Маск готовился к «захвату»

В январе 2022 года Маск стал скупать акции Twitter — когда те упали с осенних показателей выше $50 до $33,6. Его 9,2%-ая доля тогда ещё не раскрывалась, но цель уже прослеживалась, пишет WSJ.

По словам одного из инвесторов компаний Маска, Илона всё больше злила цензура и позиция руководства соцсети. Он не понимал, как оно может так спокойно перекладывать ответственность за модерацию контента на алгоритмы.

А в марте он позвонил гендиректору сатирического онлайн-издания The Babylon Bee Сету Диллону. Аккаунт проекта заморозили за шуточный твит про чиновницу-трансгендершу. Маск уточнил, действительно ли твит сочли нарушением, и сказал, что «возможно, ему всё-таки нужно купить Twitter».

14 апреля предприниматель ужинал с приятелями, среди которых был глава платформы TED Крис Андерсон и ранний инвестор в Tesla и член совета директоров SpaceX Стив Джёрветсон. По словам одного из гостей, Илон не проявил особого интереса к разговорам о Twitter и вместо этого попросил присутствующих порассуждать о том, в чём смысл жизни.

А на следующий день предложил выкупить Twitter.

С тех пор Маск стал получать разного рода просьбы. Сенатор Джош Хоули призвал его разобраться с несправедливыми блокировками пользователей и заняться модерацией публикаций про сына президента США Джо Байдена.

Правый провокатор Чарльз Джонсон попросил восстановить аккаунт, пожизненно заблокированный руководством соцсети. В 2015 году Джонсон собирал в Twitter средства, чтобы «устранить» активиста антирасистского движения Black Lives Matter, а в 2017-м отрицал Холокост на Reddit.

На разблокировку понадеялась также и политик Марджори Тейлор Грин, которую ранее забанили за фейки о коронавирусе и вакцинации.

Какие шаги предпримет Илон, пока неясно. Интервью он не давал, лишь сказал, что Twitter — «цифровая площадь», где обсуждают темы, важные для будущего всего человечества. Известно только то, что предприниматель, как говорят приближённые, по-прежнему обеспокоен блокировкой аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

Впрочем, этого уже достаточно, чтобы понять: если Маск действительно начнёт радикально освобождать соцсеть от цензуры, на платформе, скорее всего, появится ещё больше «еретиков» — вроде тех, что уже просят второй шанс в соцсети.