«Сделайте инстаграм инстаграмом»: пользователи и звёзды требуют вернуть «старую соцсеть» и перестать копировать TikTok Статьи редакции
Критика платформы вылилась в одну из самых масштабных акций против руководства соцсети, но в компании отказываются откатывать изменения.
В конце июля активные пользователи Instagram* запустили акцию против действующей политики соцсети: людям не нравится, что платформа всё дальше отходит от своего изначального концепта и продолжает копировать тикток в погоне за такой же популярностью. Движение поддержали даже главные мировые инфлюенсеры, но представители соцсети заявили, что не намерены слепо идти на поводу и отказываться от упора на видеоконтент.
Instagram*, который в 2010 году запустился как платформа для публикации исключительно фотографий в формате 1:1, подвергался критике практически после каждого нововведения. Но если смена формата кадров и появление «каруселей» в целом развивало концепт соцсети для фотографов, то видео в ленте, сторис и особенно раздел Reels вызывали вопросы у пользователей. Ещё чаще ругали алгоритмическую ленту рекомендаций, которая всё больше вытесняет стандартную хронологическую ленту.
В середине лета недовольство усилилось, когда после очередного обновления пользователи заметили изменения в дизайне, заточенные под видео (прежде всего, переход в полноэкранный режим при просмотре роликов). Ещё больше возмущения вызвала новая функция, которая превращает обычные ролики из ленты в Reels, не позволяя авторам выбрать формат самостоятельно.
Новый масштабный этап противостояния соцсети против её пользователей начался 23 июля. В этот день у офиса Instagram* проходил митинг Instarrection — немногочисленная, но достаточно широко освещаемая акция в поддержку мемных аккаунтов. Её участники потребовали от руководителей платформы более прозрачных правил модерации и помощь небольшим авторам. Однако главным катализатором стала не офлайн-митинг.
В тот же день фотограф Тати Брёнинг запустила собственную акцию, создав петицию с требованием «сделать Instagram* снова Instagram*». Девушка направила владельцам платформы четыре основных тезиса: вернуть старую хронологическую ленту вместо рекомендаций от алгоритмов, сосредоточить усилия на фото и уделять меньше внимания видео, не пытаться копировать тикток и поддерживать сообщество, прислушиваясь к авторам.
Петиция неожиданно широко разошлась как в Instagram*, так и в остальных соцсетях: пользователи репостили ссылку и призывали своих подписчиков обращаться напрямую к руководителям платформы, Meta* или даже самому Марку Цукербергу. Для некоторых это стало поводом обсудить актуальные проблемы сервиса и поностальгировать по «старому доброму» Instagram*.
К обычным пользователям присоединились и знаменитости — помимо самых популярных в соцсети инфлюенсеров к прежнему формату соцсети призвал вернуться, например, трёхкратный обладатель «Оскара» Эммануэль Любецки. Оператор часто использует платформу для публикации личных фотографий, в том числе со съёмок фильмов.
Больше всего внимания привлекли репосты петиции от Кайли Дженнер и Ким Кардашьян (второе и седьмое место в списке самых популярных аккаунтов). Некоторые отметили, что когда в последний раз одна из сестёр спрашивала у подписчиков, пользуется ли ещё кто-то Snapchat, за один день стоимость акций компании на рынке упала на $1,3 млрд. Это было связано не только с постом, но Instargram* в шутку стали пророчить похожую судьбу.
Масштабный резонанс привёл к тому, что за четыре дня петицию подписали больше 180 тысяч пользователей, а с запустившей акцию Брёнинг связались как несколько онлайн-медиа, так и сотрудники Change.org, которые помогли с оформлением и продвижением одной из самых популярных страниц на сайте.
На претензии пользователей в итоге ответил глава Instagram* Адам Моссери. Он заявил, что соцсеть не планирует возвращаться к прошлым форматам, а будет развивать новые идеи, прислушиваясь к обоснованной критике: по его словам, большинство людей и правда предпочитают видео, а рекомендации ещё предстоит развивать, чтобы показывать пользователям нужный контент.
Большинство подписчиков Моссери такой ответ не устроил. В комментариях они продолжили обвинять создателей соцсети в продвижении собственных взглядов и копировании TikTok — теперь к этому якобы добавилось ещё и перекладывание ответственности за это на пользователей. Некоторым глава Instagram* отвечал лично, придерживаясь при этом своих слов из видео.
Через несколько часов Моссери дополнил обращение несколькими твитами, в которых повторил, что проблема отсутствия постов от друзей в ленте зависит от самих пользователей. По его словам, большинство людей публикуют фото в сторис или отправляют в личных сообщениях, и остальным придётся принять новые форматы.
Глава платформы добавил, что контент можно не пропускать, если добавить страницы в избранное — тогда они будут появляться в ленте до публикаций от незнакомых авторов. О потенциальных изменениях новых принципов сервиса Моссери в очередной раз ничего не сказал. Зато в соцсетях стали появляться пародии на обращение, в котором авторы предложили создать Instatok.
*Meta, владеющая Instagram, признана экстремистской в России.
Паша, верни стену
Проблемы негров...
Ну всё, РоссГрам, настало твоё время!
Пусть перекатываются в наши импортозамещенные аналоги, их вон сколько расплодилось, да и кроме выкладки фотографий они как раз до сих пор толком ничего не осилили.
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