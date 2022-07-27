Критика платформы вылилась в одну из самых масштабных акций против руководства соцсети, но в компании отказываются откатывать изменения.

{"id":470903,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":470903,"gtm":null} 828 просмотров

Скриншот петиции на Change.org

В конце июля активные пользователи Instagram* запустили акцию против действующей политики соцсети: людям не нравится, что платформа всё дальше отходит от своего изначального концепта и продолжает копировать тикток в погоне за такой же популярностью. Движение поддержали даже главные мировые инфлюенсеры, но представители соцсети заявили, что не намерены слепо идти на поводу и отказываться от упора на видеоконтент.

Instagram*, который в 2010 году запустился как платформа для публикации исключительно фотографий в формате 1:1, подвергался критике практически после каждого нововведения. Но если смена формата кадров и появление «каруселей» в целом развивало концепт соцсети для фотографов, то видео в ленте, сторис и особенно раздел Reels вызывали вопросы у пользователей. Ещё чаще ругали алгоритмическую ленту рекомендаций, которая всё больше вытесняет стандартную хронологическую ленту.

В середине лета недовольство усилилось, когда после очередного обновления пользователи заметили изменения в дизайне, заточенные под видео (прежде всего, переход в полноэкранный режим при просмотре роликов). Ещё больше возмущения вызвала новая функция, которая превращает обычные ролики из ленты в Reels, не позволяя авторам выбрать формат самостоятельно.

Предупреждение о том, что все видео теперь публикуются в формате Reels

Новый масштабный этап противостояния соцсети против её пользователей начался 23 июля. В этот день у офиса Instagram* проходил митинг Instarrection — немногочисленная, но достаточно широко освещаемая акция в поддержку мемных аккаунтов. Её участники потребовали от руководителей платформы более прозрачных правил модерации и помощь небольшим авторам. Однако главным катализатором стала не офлайн-митинг.

В тот же день фотограф Тати Брёнинг запустила собственную акцию, создав петицию с требованием «сделать Instagram* снова Instagram*». Девушка направила владельцам платформы четыре основных тезиса: вернуть старую хронологическую ленту вместо рекомендаций от алгоритмов, сосредоточить усилия на фото и уделять меньше внимания видео, не пытаться копировать тикток и поддерживать сообщество, прислушиваясь к авторам.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Петиция неожиданно широко разошлась как в Instagram*, так и в остальных соцсетях: пользователи репостили ссылку и призывали своих подписчиков обращаться напрямую к руководителям платформы, Meta* или даже самому Марку Цукербергу. Для некоторых это стало поводом обсудить актуальные проблемы сервиса и поностальгировать по «старому доброму» Instagram*.

TONI TONE @t0nit0ne Instagram is trying so hard to compete with TikTok that they’re trying to become another TikTok. If I wanted to see video after video from random pages I don’t follow, I wouldn’t be on Instagram. Do what we need from you, and bring back the photos of our actual friends!!! Instagram* так отчаянно пытается конкурировать с тиктоком, что в итоге становится ещё одним тиктоком. Если бы я хотела смотреть ролик за роликом от случайных аккаунтов, на которые я не подписана, я бы не сидела в Instagram*. Сделайте то, о чём мы просим, и верните фотографии наших друзей в ленты!

100T Nadeshot @Nadeshot Spiritually, Instagram is dead. I now have 2 Tik Tok apps on my phone. And to top it all off, Tik Tok’s algorithm is far superior at serving me content that I actually want to see which basically renders Instagram useless. What a shame. Дух Instagram* мёртв. В моём телефоне теперь два приложения TikTok. Ко всему прочему, алгоритмы тиктока намного лучше предлагают мне контент, который я действительно хочу смотреть, что делает Instagram* совершенно бесполезным. Какой позор

К обычным пользователям присоединились и знаменитости — помимо самых популярных в соцсети инфлюенсеров к прежнему формату соцсети призвал вернуться, например, трёхкратный обладатель «Оскара» Эммануэль Любецки. Оператор часто использует платформу для публикации личных фотографий, в том числе со съёмок фильмов.

[{"title":"\u0421\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442 \u0438\u0437 Instagram* \u042d\u043c\u043c\u0430\u043d\u0443\u044d\u043b\u044f \u041b\u044e\u0431\u0435\u0446\u043a\u0438","image":{"type":"image","data":{"uuid":"0d67ae4d-ee8f-5229-ac77-a7f37d51e4d2","width":720,"height":1280,"size":130359,"type":"png","color":"0d0d0d","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0421\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442 \u0438\u0437 Instagram* \u042d\u043c\u043c\u0430\u043d\u0443\u044d\u043b\u044f \u041b\u044e\u0431\u0435\u0446\u043a\u0438<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"25716103-b1c2-51d9-b0a3-fe11264c82af","width":720,"height":1280,"size":114588,"type":"jpg","color":"eeeeee","hash":"","external_service":[]}}}]

Больше всего внимания привлекли репосты петиции от Кайли Дженнер и Ким Кардашьян (второе и седьмое место в списке самых популярных аккаунтов). Некоторые отметили, что когда в последний раз одна из сестёр спрашивала у подписчиков, пользуется ли ещё кто-то Snapchat, за один день стоимость акций компании на рынке упала на $1,3 млрд. Это было связано не только с постом, но Instargram* в шутку стали пророчить похожую судьбу.

[{"title":"\u0421\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442 \u0441 \u043f\u0435\u0442\u0438\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u041a\u0430\u0439\u043b\u0438 \u0414\u0436\u0435\u043d\u043d\u0435\u0440","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e8de80e3-e614-5fea-b5b2-a0a7745fa742","width":1284,"height":2282,"size":113123,"type":"jpg","color":"dcdcdc","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"<span>\u0421\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442 \u0441 \u043f\u0435\u0442\u0438\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u041a\u0438\u043c \u041a\u0430\u0440\u0434\u0430\u0448\u044c\u044f\u043d<\/span>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b4519301-7394-5d88-8ce5-981b7ee759f7","width":1284,"height":2282,"size":127349,"type":"jpg","color":"e8e6e5","hash":"","external_service":[]}}}]

Масштабный резонанс привёл к тому, что за четыре дня петицию подписали больше 180 тысяч пользователей, а с запустившей акцию Брёнинг связались как несколько онлайн-медиа, так и сотрудники Change.org, которые помогли с оформлением и продвижением одной из самых популярных страниц на сайте.

На претензии пользователей в итоге ответил глава Instagram* Адам Моссери. Он заявил, что соцсеть не планирует возвращаться к прошлым форматам, а будет развивать новые идеи, прислушиваясь к обоснованной критике: по его словам, большинство людей и правда предпочитают видео, а рекомендации ещё предстоит развивать, чтобы показывать пользователям нужный контент.

Adam Mosseri @mosseri 👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now.



I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.



Please let me know what you think 👇🏼 Много всего происходит вокруг Instagram* прямо сейчас. Я хочу рассказать о нескольких вещах, над которыми мы работаем, чтобы улучшить платформу. Пожалуйста, дайте знать, что вы думаете

Большинство подписчиков Моссери такой ответ не устроил. В комментариях они продолжили обвинять создателей соцсети в продвижении собственных взглядов и копировании TikTok — теперь к этому якобы добавилось ещё и перекладывание ответственности за это на пользователей. Некоторым глава Instagram* отвечал лично, придерживаясь при этом своих слов из видео.

matt @mattxiv @mosseri enough. i love instagram because it’s instagram, not a generic social app that tries to be a third rate version of whatever 13-year-olds are using at the moment. please do not lose sight of why people use the app. i know a lot of people are working hard, but this is embarrassing. Достаточно. Я люблю Instagram* за то, что это Instagram*, а не типичная соцсеть, которая пытается стать копией чего-то, чем сейчас пользуются 13-летние. Пожалуйста, не теряйте понимание, зачем люди используют ваше приложение. Я знаю, что вы усердно работаете, но это позор

Nichole 🍞🍯 @tnwhiskeywoman



• give us the option to turn off recommendations completely



• stop forcing people to make reels and suppressing photo posts. People are posting slideshows to game the system and it sucks. @mosseri • stop showing me shopping posts on my discovery page• give us the option to turn off recommendations completely• stop forcing people to make reels and suppressing photo posts. People are posting slideshows to game the system and it sucks. Хватит показывать мне объявления о продаже на странице Discovery. Дайте нам возможность полностью отключить рекомендации. Хватить заставлять людей записывать Reels и мешать появлению постов с фотографиями. Люди постят слайдшоу, чтобы адаптироваться к системе, и это отстой

Matt Ufford @mattufford @mosseri I don’t want to watch videos on Instagram, period. I don’t want to make videos. All I want is to scroll through pleasant photos, and any data you have saying otherwise is because product changes intruded on my curation. Я не хочу смотреть видео в Instagram*, точка. Я не хочу снимать видео. Всё, чего я хочу — это листать красивые фотографии, а все ваши данные говорят об обратном потому, что изменения в продукте уже повлияли на мой контент

Через несколько часов Моссери дополнил обращение несколькими твитами, в которых повторил, что проблема отсутствия постов от друзей в ленте зависит от самих пользователей. По его словам, большинство людей публикуют фото в сторис или отправляют в личных сообщениях, и остальным придётся принять новые форматы.

Глава платформы добавил, что контент можно не пропускать, если добавить страницы в избранное — тогда они будут появляться в ленте до публикаций от незнакомых авторов. О потенциальных изменениях новых принципов сервиса Моссери в очередной раз ничего не сказал. Зато в соцсетях стали появляться пародии на обращение, в котором авторы предложили создать Instatok.