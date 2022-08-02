Руководство Instagram* переедет в Лондон из-за налоговых льгот и «дешёвых» разработчиков — Financial Times Статьи редакции
В стране действуют льготы для исследований, а разработчики стоят «в три раза дешевле».
- Глава Instagram* Адам Моссери переедет в Лондон к концу 2022 года, вместе с ним и часть управленческой команды, сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами компании.
- Это сделает офис в Лондоне в районе Кингс-Кросс «базой Instagram*». Сейчас там работают 4000 разработчиков, по данным издания. После переезда штат увеличат.
- Переезд Моссери из калифорнийской штаб-квартиры Meta* временный и частично вызван желанием жить в Лондоне, говорят источники. Один человек, знакомый с работой Instagram*, рассказал, что планы могут быть связаны с экономией — в Великобритании разработчики в три раза дешевле, чем в Сан-Франциско. Также Instagram* сможет воспользоваться налоговыми льготами на исследования и разработки, которые действуют в стране.
- Во втором квартале Meta* впервые в истории отчиталась о падении квартальной выручки — на 1%, с $28 млрд до $29 млрд. Чистая прибыль упала на 36% — до $6,69 млрд.
*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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Если в Лондоне разработчики дешевле, то в России разработчики вообще по цене доширака
Это те которые после 3х месячных курсов ? О да , разрабы от бога
Что можно изучать три месяца? Достаточно 5 минут. Сделал форму с кнопкой в делфи и уже программист.
он утрирует, но точно дешевле чем в лондоне
Да , я в курсе про Лондон
Большая часть хороших разработчиков уже давно уехали из России
Удивитесь, но в России среднегрейдовые и выше разработчики не дешевле, а то и подороже большей части европейских рынков по текущему курсу. Это заблуждение о дешевизне. После курсов - да, но как раз за счет того, что мало кем востребованы
А если сделать курс $1-0,65к , то будут самые дорогие разработчики в галактике
Так если ты этим же разрабам предложишь меньше на 30%, но в долларах - много согласятся?) Вряд ли
Скорее сравнялись, потому полгода назад приходилось ставить зарплату в рублях по старому курсу и при конкуренции с релокейтом. А сейчас резко опустить ЗП сложно.
Да в принципе курс не очень и изменился, а конкуренция с релокейтом и сейчас присутствует. Дефицит предложения, вряд ли рынок снизится
Чему тут удивляться? Сравнивают абсолютные издержки работодателя в 2 крупных технологических хабах. В любом месте РФ на любой позиции, если сравнивать в лоб сопоставимые грейды, в РФ будут издержки ниже.
Если сравнивать Братиславу и Москву, то пожалуй можно с вами согласиться. Но зачем это делать?
Тише, а то цены на доширак ещё поднимут. До лондонских
так уже )
Так то вери клоус. 30-33 рубля у бедных бриташек, против 27 рублей у зажиточных москвичей. Индекс дошика не репрезентативен.
Нет, если сравнить среднюю зарплату в Лондоне и Москве, например для Senior Front End Developer, то в Лондоне после налогов получается £ 3,511 (258 000 ₽). В Москве средняя зарплата после налогов – 218 000 ₽. Получается примерно одинаково.
https://www.glassdoor.co.uk/Salaries/london-senior-front-end-developer-salary-SRCH_IL.0,6_IM1035_KO7,33.htm
https://www.glassdoor.co.in/Salaries/moscow-front-end-developer-salary-SRCH_IL.0,6_IM1159_KO7,26.htm
Да, в Лондон! Ну это там, где рыба, чипсы, дрянная еда, отвратная погода, Мэри «еб_ть её в сраку» Поппинс!
2025
- Хотите что-нибудь задекларировать?
- Да. В Англию ни ногой!
Лондон, знаменитый город дешевых разработчиков.
Учитывая что в Лондоне проживает около полумиллиона индийцев, это может быть недалеко от правды.
Просто они сравнивают ценник с Купертино и Палоальтово.
Индусы пока еще в метавселенную не переместились и снимают такое же жилье в Лондоне, питаются теми же продуктами и оплачивают те же счета, как и британцы.
Лондон не дешевый — это Калифорния слишком дорогая.
@Маша Цепелева, То ли у меня плохо с математикой, то ли выручка не понизилась, а повысилась и не на 1%, а на 3,57%?
Разумное решение. Разрабы в долине стоят $300-500к в год. При этом они следуя местным трендам еле-еле работают. Утверждение про то что в Лондоне разрабы в три раза дешевле — не преувеличение.
Для стартапов долина збс — куча денег и инвесторов. А для больших компаний иметь там офисы разработки — деньги на ветер.
неудивительно, что прибыль упала. они увлеклись с монетизацией, постов не видно, постоянно дурацкие рекомендации
В РФ заглянуть не хотят? Им тут льготы для IT компаний подготовили
И отсрочку от армии!
London is the capital of Instagram.
“отчиталась о падении квартальной выручки — на 1%, с $28 млрд до $29 млрд”?
нью-математика?
Отрицательно упала
«Бедное» руководство инсты. Не по своей воле переехали мы, скитаемся по миру в поисках налоговых льгот (-:
Начали уезжать из США.
Загнивают бедолаги, аж в Лондон переехать пришлось.
Скорее из Калифорнии где огромные налоги бегут
А что они там исследуют и разрабатывают? Варианты ухода от налогов?
Я уеду жить в Лондон оуоуоуоуо
пусть в РФ переедут. Тут можно порой не платить вообще, да и еще льготы для айти ☺️
Исследования вида "как сделать, чтобы реклама бросалась в глаза" или "как сделать, чтобы пользователь как можно дольше скроллил ленту" хорошо бы облагать по двойной ставке.
Хотя с точки зрения углеродного следа оно может и благо.