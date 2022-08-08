Соцсети
Маша Цепелева

Mediascope: активная аудитория Facebook* в России после блокировки сократилась в восемь раз, Instagram* — в пять Статьи редакции

Количество пользователей Telegram выросло за полгода на 66%.

  • Изменение ежедневной аудитории Facebook* и Instagram* в России с января по июль 2022 года посчитали в компании Mediascope для Forbes. Данные охватывают все население России в возрасте от 12 лет и учитывают короткие сессии (относятся случаи, когда человек заходит в приложение, но тут же выходит, поскольку в нём ничего не работает из-за блокировки) и дольше пяти минут.

  • С конца февраля общая аудитория Instagram* упала с 37,8 млн до 10,6 млн в июле. Если учитывать только заходы дольше пяти минут, то аудитория упала с 28,9 млн до 5,5 млн человек.

  • Аудитория соцсети Facebook* снизилась в 4,7 раза, с примерно 9 млн пользователей в феврале до 1,9 млн в июле. При этом дольше пяти минут в феврале в соцсети проводили 2,7 млн человек, в июле — 305 тысяч.
  • У Telegram самый заметный рост аудитории — с 25 млн в январе до 41,5 млн человек в сутки в июле, большая часть пользователей пришла в марте. Аудитория «ВКонтакте» выросла с 46 млн человек в январе до 50 млн в июле. На рост показателя повлиял эффект большой базы —площадка и так охватывала почти всех интернет-пользователей в России, рассказал близкий к VK источник Forbes.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость

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39 комментариев
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 Михаил Жуков

Вк не верю😵😬

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Илья Осипов

если ты не пользуешься — это не значит, что люди в масштабе страны ведут себя так же

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Евгений Столетов

ВК не'интересен и лишён жизни в вот Фейсбук, Инстаграм, двери в Большой Мир, мир чудес, откровений, открытий)

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Илья Осипов

вот фб мне например интересен в последнюю очередь.

отвратительный дизайн, интересных для себя коммьюнити тоже не обнаружил. только нытьё или успешный успех.

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Евгений Столетов

Меня не дизайн интересует а мир, Мир, а вы опять о котлетах с мухами, Фи)

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Илья Осипов

Лол, и что там за мир?

я от продукта ожидаю качества как дизайна, так и контента. Оба пункта минус. Религиозная "причастность к святому" от фб мне не нужна.

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Евгений Столетов

Максимализм хорош на том свете а на этом мешает понять и оценить значимость лиардов неповторимых лиц.

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Владимир Апостол

+ ещё жуткая загруженность и запутанность интерфейса.

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DeepFakescovery channel
ВК лишён жизни

как раз по мне. Почилить спокойно без навязчивой фигни.

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Александр Голубев

гамнасеть для регистрации в порнохабе

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Александр Голубев

ща тебя порвут любители лаптей )))

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Alex Shevchenko

А у Твиттера🤔🙄

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Илья Осипов

он вообще в рф присутствует на уровне статистической погрешности, там меньше 300к до блокировки было вроде

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Владимир Апостол

Кстати вот о Твитере жалей больше всего. Очень скучаю по #нюдсчетверг.. 😩

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tashavega

Так тви работает без всяких vpn.

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Антон Штадлер

Не работает. Лента не обновляется

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Владимир Апостол

У меня не работает.

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Антон Штадлер

Это не совсем так. Он был не самой популярной сетью, но юзеров там было на порядок больше. Я думаю, что и сейчас их в несколько раз больше твоей цифры. Просто все они юзают впн, поэтому посчитать сложно

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Антон Штадлер

Непонятно, где Твиттер, и почему нет Вотсапа, раз есть ТГ
А так получается, что аудитория стала меньше пользоваться любыми сервисами из списка, если сравнивать с мартом :)

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Светлана

Facebook это же изначально проект ЦРУ, зачем там вообще иметь экаунт?

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max busta

А тг сливает данные ФСБ - очевидно что поэтому перестали его блочить.

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ChillTalk

ТГ сливает данные не только ФСБ, но и правительству Германии.

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Светлана

они разделили сферы влияния, пока. Телеграмм, да понятно, что сливает, но это не так опасно.

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Diana Ashumova

Раньше фейсбук был для меня местом профессионального общения и поиском новой работы/проекта. Сейчас активность там значительно ниже в профильных группах. А в ВК подобные профильные группы не столь активны.

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Евгений Столетов

Это старость, увы, сожалею)

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Diana Ashumova

У фейса?) Не думаю, там стало потише.

Народ не мигрировал в ВК, но и в телеге больше интересного не появилось.

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Илья Резник

Как замерялась статистика, если пользователи инсты и фб заходят через vpn?

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Степан Позняк

Люди то те же
Просто понять, что 10млн человек не начали внезапно ездить по странам Европы

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Артем Сухенко

Зато телега качает все сильнее, плюс еще возможность настройки рекламы дали в ТГ по сути всем.

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max busta

В телеграмме ничего интересного, кроме как мессенджер использовать не удобно - коммерческой жилки там нет по простой причине (имею ввиду магазины и тд) слишком анонимно - в инстаграмме обычно в магазине был контакт на реальную страницу человека с его фотографиями с контактами друзей, да даже отзывы можно проверить - боты или реальные люди - зайдя в профиль. В телеге так не выйдет - в канале может быть тысяча участников, но все они могут быть ботами. Тоесть инстаграмм позволял быть и анонимным - для создания акка нужна была только почта, и быть открытым для всех, выкладывая свою жизнь. Телеграмм вроде привязан к телефону, но защиты это не даёт от мошенника, поэтому отличить мошенника от реального человека слишком трудно, как и реального от бота.

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Ariel Kharan

А где русский Инстаграм заменитель, кстати, ведь я ждал…

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Александр Голубев

Вот же он!

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Galina Shemukhina

знаю много людей, которые регулярно пользуются вк, наравне с телегой. и не знаю никого, кто бы пользовался одноклассниками)))

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Владимир Апостол

Кстати да, есть же ещё Одноклассники.))

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Алекс И

А в ВК выросла в 8 раз?

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Jenya Metelskiy

Это заказная аналитика. В ВК был всплеск активности в марте.

Но в VK за последние 4 месяца не сделали абсолютно ничего, чтобы пойти на встречу пользователям и создателям контента.

Поэтому люди справедливо этой поделкой пользоваться не хотят.

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Ware Wow

VPN сломался?

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Jenya Metelskiy

Опять заказная аналитика от помойки VK подъехала.

Если хотите увидеть реальную картину, то зайдите в инсту к Бузовой, посмотрите какой там «пулемет» из сторис и постов, буквально каждую наносекунду новый контент.

И зайдите на ее страницу в VK, и увидите, что на текущий момент она была там «позавчера».

И такая картина не только по ней. Подавляющее число россиян даже после блокировок сидят в инсте.

А поделке под надеванием VK даже монопольное положение не помогает.

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Владимир Апостол

Кто такая Бузова?

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