TikTok добавил в приложение нейросеть для создания фонов в видео Статьи редакции
Компания назвала его «"умным" зелёным экраном».
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- Попробовать функцию можно при видеосъёмке через само приложение. Пользователь вводит тематический запрос, а нейросеть в соответствии с ним генерирует фон, который потом можно использовать в ролике.
- По сравнению с работами, например, Dall-e 2 от OpenAI изображения нейросети TikTok достаточно примитивные, пишет The Verge. Первая создаёт фотореалистичные изображения, а вторая рисует абстрактные картины. Но в издании считают, что разработчики сделали это намеренно. Так ниже риск, что ИИ нарушит правила приложения: например, слишком очевидно изобразит обнажённую натуру или сцены насилия.
- Пользователи уже используют фильтр в нескольких TikTok-трендах: например, вводят в качестве запроса свои имена, чтобы посмотреть, как ИИ видит их «эстетику».
Больные ублюдки
А чем сейчас заняты тиктокеры России?
Ушли в Клипы Вконтакте
Бедняги
В ОК странички завели😂😂😂
Вопрос к свидетелям секты "визовой дискредитации"
Тик ток запретил выкладывать россиянам видосы, тоже получается дискредитировал по нац.признаку?
В России одни россиянцы живут? Ответьте себе на этот вопрос.
Неее, это из за Zондеркоманды. Много было какушек от них
Все лучшее - детям!
Хоть кто то в тиктоке будет с интеллектом. Пусть с искусственным…
ну прикольно чё)
выглядит ужасно.. как тот норвежский сатанист-художник, который рисовал кровью смешанной со спермой
Но все же лучше чем от Артемия Лебедева
щя будет интересно испробовать