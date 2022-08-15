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Соцсети
Полина Лааксо

TikTok добавил в приложение нейросеть для создания фонов в видео Статьи редакции

Компания назвала его «"умным" зелёным экраном».

886 просмотров
Примеры изображений: «Подводное плавание в фиолетовом океане», «Скрытая деревушка в горах», «Извержение радужного вулкана». Источник: TechCrunch
  • Попробовать функцию можно при видеосъёмке через само приложение. Пользователь вводит тематический запрос, а нейросеть в соответствии с ним генерирует фон, который потом можно использовать в ролике.
  • По сравнению с работами, например, Dall-e 2 от OpenAI изображения нейросети TikTok достаточно примитивные, пишет The Verge. Первая создаёт фотореалистичные изображения, а вторая рисует абстрактные картины. Но в издании считают, что разработчики сделали это намеренно. Так ниже риск, что ИИ нарушит правила приложения: например, слишком очевидно изобразит обнажённую натуру или сцены насилия.
  • Пользователи уже используют фильтр в нескольких TikTok-трендах: например, вводят в качестве запроса свои имена, чтобы посмотреть, как ИИ видит их «эстетику».
Примеры изображений: «Обнажённая женщина на пляже», «Человек с оружием», «Человек убивает другого человека». Источник: TechCrunch
Примеры изображений: «Взрывающиеся галактические цветы», «Астронавт в океане», «Динозавр играет в теннис». Источник: The Verge
Примеры изображений: «Заказное убийство — Дональда Трампа, Джо Байдена, Бориса Джонсона». Источник: The Verge
Примеры изображений: «Обнажённая давушка из аниме», «Голая девушка на пляже», «Фигуристая модель-блондинка». Источник: The Verge

#tiktok #нейросеть #новость

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14 комментариев
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Тяжкий цветок

Больные ублюдки

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Марат Яз

А чем сейчас заняты тиктокеры России?

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Anton

Ушли в Клипы Вконтакте

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Марат Яз

Бедняги

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Пал Саныч

В ОК странички завели😂😂😂

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Марат Яз

Вопрос к свидетелям секты "визовой дискредитации"

Тик ток запретил выкладывать россиянам видосы, тоже получается дискредитировал по нац.признаку?

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Юрий Б.

В России одни россиянцы живут? Ответьте себе на этот вопрос.

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Пал Саныч

Неее, это из за Zондеркоманды. Много было какушек от них

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Isla Bonita

Все лучшее - детям!

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photo.travel

Хоть кто то в тиктоке будет с интеллектом. Пусть с искусственным…

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Мамонтова Анастасия

ну прикольно чё)

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Псков Бурито

выглядит ужасно.. как тот норвежский сатанист-художник, который рисовал кровью смешанной со спермой

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Псков Бурито

Но все же лучше чем от Артемия Лебедева

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Екатерина Журавлёва

щя будет интересно испробовать

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