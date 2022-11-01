Вдвое меньше рекламы, приоритет в реплаях и доступ к платным изданиям: Илон Маск изменит подписку Twitter Blue Статьи редакции
Это увеличит доходы сервиса и позволит платить вознаграждения авторам, считает новый владелец соцсети.
- Подписка Twitter Blue подорожает в США с $4,99 до $8, в других странах — «пропорционально паритету покупательной способности», рассказал Маск.
- Платные подписчики смогут верифицировать свои профили, будут видеть вдвое меньше рекламы, получат приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске, а также — возможность публиковать длинные видео и аудио.
- Кроме того, пользователи с Twitter Blue смогут читать платные материалы изданий, которые присоединятся к партнерской программе соцсети.
- Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября 2022 года. По данным СМИ, он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров.
- Маск распустил весь совет директоров компании, говорится в документах SEC. Он стал единоличным руководителем Twittrer, но утверждает, что это временно. Кто войдёт в обновлённый совет директоров, пока неизвестно.
- Сооснователь Twitter Джек Дорси сохранил долю в соцсети — 2,4%. По данным Insider, стоимость принадлежащих ему примерно 18 млн акций оценивается в $1 млрд.
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брать деньги у рекламодателей за показ рекламы
🤝
брать деньги у пользователей чтобы не показывать рекламу
Youtube так делает давно
И всё равно показывать
профит
Можете рассказать в чём заключается мем, а то я немного таво в прогерстве
Потом появится подписка Blue Pro, которая позволит видеть в три раза меньше рекламы
Ну и так далее)
* и редактировать чужие твиты))
И ультра подписка Twitter Black за 99.99, которая позволит вообще убрать рекламу и появится символ vip рядом с ником (по желанию)
Роуминг за доставку твита на Марс. Создание своего нейро-аватара GPT-3 с функцией автотроллинга. Оплата милями Tesla.
Ай да Илон, ай да Маск!
Ну, до этого писали про повышение до 20$ на подписку, а теперь всего 8 — прям по-божески.
Так всё было..))
Так 20 это вроде для верифицированных, чтобы галочку сохранить
Осталось объявить Твиттер единственной официальной марсианской соцсетью
Маскианской
А репу можно будет покупать за голоса? Ну допустим кто больше всех задонил тот вверху списка среди всех пользователей! С одним условием, что сколько бы ты не донатил илон все равно будет на первом месте. Еще можно сделать супер буст в упоминаниях к твитам, допустим запостил что-то медведев в твиттере, а какой нибудь тиньков хочет сообщить, что он не фашист и что бы об этом узнали все, подвешивает свой ответ на первое место в диалоге за 1000$! но тут приходит потанин и платит 1001$, что бы сместить его с первого места и сообщить тинькову, что он у него ничего не крал, а заплатил сотни миллионов .. и вот все они там общаются на потеху публики, а илон считает денежки! Золотая жила. Передайте там илону, а то у меня из россии нет возможности оплатить 8$, что бы получить приоритет в упоминаниях к твитам маска
Наличие какой-либо рекламы в платном продукте - это нонсенс.
Потом выяснится как с плюсом, что рекламы в 2 раза больше)))
я одного не понимаю, почему мы постоянно везде читаем про каждый чих Маска
Эффект "крыла бабочки" - на одной стороне планеты Маск чото про Dogecoin чихнул, на другом кому-то в кошелек миллионы бабла посыпались (ну или наоборот, стопицот человек лосей в один момент ловят, это как повезет)
Потому что про Ивана Егорова читать неинтересно.
Мощно. Совсем без рекламы силы воли не хватило подписку сделать?
Денег жалко. У Twitter выручка 5 млрд, отдавать такие деньги сразу после того, как выложил 44?
Звучит довольно интересно, посмотрим, насколько взлетит.
О, это как платные комменты на VC, кверху пришпилены, только не за один, а за все в месяц
Интересно, в твиттере такая фишка прокатит
Собственно
Он сам готов платить 8 баксов в месяц за твиттер?
Он уже оплатил эту подписку на ≈450 млн лет вперед.
Сперва похайпим про 20₽, а потом сделаем 8₽, что бы все казалось что не так и дорого! Как тебе такое Илон Маск?
Классика маркетинга
Ему просто кто-то копипасту про палку рассказал
А будет акция "приведи друга и получи что-то там.."?!
Она уже есть. Ты можешь чототам сделать и чототам получить. Но это не точно
Приведи друга и второго получи бесплатно.🤣
"Ха-ха, кто хейтил ВБ ? По их стратегии идут "
А при чем тут Всемирный банк?
Ну хотя бы ценник поадекватнее по сравнению с 20 баксами/месяц (да хотя этот ваш Твиттер blue и 5 баксов/месяц еле стоит) + галочку я бы оставил для всех желающих, чтобы её не покупали, а реально заслуживали самые известные люди в мире/стране/регионе
Приоритет в реплаях кмк большая ошибка
Ну епты, дайте мне уже там зарегаться! Мне прямо нравится...
Это получается как youtube с их концепцией, но только в мире текстового контента. Где-то сильно напрягся Medium.
Где? В том мире, где твиты конкурируют с лонгридами?
из России можно его как-то оплатить? Кто делал?
Главный вопрос, песелькоинами оплатить можно будет?
Еще бы он придумал как украинских ботов отключить в твиттере.
новые лицо интернета блять
Он думает я вижу рекламу? Ха! Я пользуюсь браузерной версией, блокировщик удаляет всю рекламу
"Вдвое меньше рекламы"
Чего, блять? То есть юзер платит и всё равно видит рекламу? Ахааха.
DOGE бы ещё прикрутил