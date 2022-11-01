Соцсети
Артур Томилко

Вдвое меньше рекламы, приоритет в реплаях и доступ к платным изданиям: Илон Маск изменит подписку Twitter Blue Статьи редакции

Это увеличит доходы сервиса и позволит платить вознаграждения авторам, считает новый владелец соцсети.

  • Подписка Twitter Blue подорожает в США с $4,99 до $8, в других странах — «пропорционально паритету покупательной способности», рассказал Маск.
  • Платные подписчики смогут верифицировать свои профили, будут видеть вдвое меньше рекламы, получат приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске, а также — возможность публиковать длинные видео и аудио.
  • Кроме того, пользователи с Twitter Blue смогут читать платные материалы изданий, которые присоединятся к партнерской программе соцсети.
Elon Musk @elonmusk

This will also give Twitter a revenue stream to reward content creators

Это также даст Twitter поток дохода для вознаграждения создателей контента
  • Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября 2022 года. По данным СМИ, он успел уволить пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров.
  • Маск распустил весь совет директоров компании, говорится в документах SEC. Он стал единоличным руководителем Twittrer, но утверждает, что это временно. Кто войдёт в обновлённый совет директоров, пока неизвестно.
  • Сооснователь Twitter Джек Дорси сохранил долю в соцсети — 2,4%. По данным Insider, стоимость принадлежащих ему примерно 18 млн акций оценивается в $1 млрд.
Соцсети
Полина Лааксо
«Илон Маск купил Twitter — что дальше?»: три идеи предпринимателя, которые теперь как-то нужно воплотить в жизнь Статьи редакции

Он обещал превратить соцсеть в площадку для дискуссий без ботов и цензуры, а ещё в «суперапп». Правда, ни разу не уточнил, что всё это значит — и как именно он к этому придёт.

Источник: Northeast Now

#новость #илонмаск #twitter

6365 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
80 комментариев
Написать комментарий...
 Igor Ok

брать деньги у рекламодателей за показ рекламы
🤝
брать деньги у пользователей чтобы не показывать рекламу

Ответить
Развернуть ветку
Король Аськи

Youtube так делает давно

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Иван Серик

И всё равно показывать

Ответить
Развернуть ветку
Yunus Emre

профит

Ответить
Развернуть ветку
Chris Mei
Ответить
Развернуть ветку
Estakar

Можете рассказать в чём заключается мем, а то я немного таво в прогерстве

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Деда Миша

Потом появится подписка Blue Pro, которая позволит видеть в три раза меньше рекламы
Ну и так далее)

Ответить
Развернуть ветку
Прошлый файл

* и редактировать чужие твиты))

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Деда Миша

И ультра подписка Twitter Black за 99.99, которая позволит вообще убрать рекламу и появится символ vip рядом с ником (по желанию)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
п/п-к Алексей Андрейченко

Роуминг за доставку твита на Марс. Создание своего нейро-аватара GPT-3 с функцией автотроллинга. Оплата милями Tesla.

Ответить
Развернуть ветку
Кто-то такой

Ай да Илон, ай да Маск!
Ну, до этого писали про повышение до 20$ на подписку, а теперь всего 8 — прям по-божески.

Ответить
Развернуть ветку
Прошлый файл

Так всё было..))

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Sevastyan Abashkin

Так 20 это вроде для верифицированных, чтобы галочку сохранить

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Осталось объявить Твиттер единственной официальной марсианской соцсетью

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Маскианской

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Михаил
Платные подписчики получат приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске

А репу можно будет покупать за голоса? Ну допустим кто больше всех задонил тот вверху списка среди всех пользователей! С одним условием, что сколько бы ты не донатил илон все равно будет на первом месте. Еще можно сделать супер буст в упоминаниях к твитам, допустим запостил что-то медведев в твиттере, а какой нибудь тиньков хочет сообщить, что он не фашист и что бы об этом узнали все, подвешивает свой ответ на первое место в диалоге за 1000$! но тут приходит потанин и платит 1001$, что бы сместить его с первого места и сообщить тинькову, что он у него ничего не крал, а заплатил сотни миллионов .. и вот все они там общаются на потеху публики, а илон считает денежки! Золотая жила. Передайте там илону, а то у меня из россии нет возможности оплатить 8$, что бы получить приоритет в упоминаниях к твитам маска

Ответить
Развернуть ветку
MedievalRain
будут видеть вдвое меньше рекламы

Наличие какой-либо рекламы в платном продукте - это нонсенс.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Дейков

Потом выяснится как с плюсом, что рекламы в 2 раза больше)))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван Егоров

я одного не понимаю, почему мы постоянно везде читаем про каждый чих Маска

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Эффект "крыла бабочки" - на одной стороне планеты Маск чото про Dogecoin чихнул, на другом кому-то в кошелек миллионы бабла посыпались (ну или наоборот, стопицот человек лосей в один момент ловят, это как повезет)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Eli
я одного не понимаю, почему мы постоянно везде читаем про каждый чих Маска

Потому что про Ивана Егорова читать неинтересно.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Мощно. Совсем без рекламы силы воли не хватило подписку сделать?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Zotov

Денег жалко. У Twitter выручка 5 млрд, отдавать такие деньги сразу после того, как выложил 44?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Васисуалий Лоханкин

Звучит довольно интересно, посмотрим, насколько взлетит.

Ответить
Развернуть ветку
Скрытый рубин
приоритет в реплаях

О, это как платные комменты на VC, кверху пришпилены, только не за один, а за все в месяц

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

Интересно, в твиттере такая фишка прокатит

Ответить
Развернуть ветку
Намерен Паша

Собственно

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Klimanskiy

Он сам готов платить 8 баксов в месяц за твиттер?

Ответить
Развернуть ветку
Corbyan

Он уже оплатил эту подписку на ≈450 млн лет вперед.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kv4Nt

Сперва похайпим про 20₽, а потом сделаем 8₽, что бы все казалось что не так и дорого! Как тебе такое Илон Маск?

Ответить
Развернуть ветку
Corbyan

Классика маркетинга

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Ему просто кто-то копипасту про палку рассказал

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

А будет акция "приведи друга и получи что-то там.."?!

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Она уже есть. Ты можешь чототам сделать и чототам получить. Но это не точно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Попов

Приведи друга и второго получи бесплатно.🤣

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

"Ха-ха, кто хейтил ВБ ? По их стратегии идут "

Ответить
Развернуть ветку
Eli

А при чем тут Всемирный банк?

Ответить
Развернуть ветку
Костя Галушкин

Ну хотя бы ценник поадекватнее по сравнению с 20 баксами/месяц (да хотя этот ваш Твиттер blue и 5 баксов/месяц еле стоит) + галочку я бы оставил для всех желающих, чтобы её не покупали, а реально заслуживали самые известные люди в мире/стране/регионе

Ответить
Развернуть ветку
VS

Приоритет в реплаях кмк большая ошибка

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Ну епты, дайте мне уже там зарегаться! Мне прямо нравится...

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Это получается как youtube с их концепцией, но только в мире текстового контента. Где-то сильно напрягся Medium.

Ответить
Развернуть ветку
Егор

Где? В том мире, где твиты конкурируют с лонгридами?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

из России можно его как-то оплатить? Кто делал?

Ответить
Развернуть ветку
pontlesslizard

Главный вопрос, песелькоинами оплатить можно будет?

Ответить
Развернуть ветку
Оранжевый вентилятор

Еще бы он придумал как украинских ботов отключить в твиттере.

Ответить
Развернуть ветку
Yunus Emre

новые лицо интернета блять

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

Он думает я вижу рекламу? Ха! Я пользуюсь браузерной версией, блокировщик удаляет всю рекламу

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Вдвое меньше рекламы"

Чего, блять? То есть юзер платит и всё равно видит рекламу? Ахааха.

Ответить
Развернуть ветку
Artem B.

DOGE бы ещё прикрутил

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 80 комментариев
null