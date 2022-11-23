Соцсети
Полина Лааксо

«Одноклассники» запустили монетизацию контента в ленте — для авторов групп с 1000 подписчиков и более Статьи редакции

Формат публикаций может быть любым.

Источник: «Sputnik Литва»
  • «Одноклассники» представили новую программу монетизации контента в ленте. Участвовать в ней могут владельцы групп, количество подписчиков у которых составляет 1000 и более человек и ежемесячно увеличивается минимум на 200. Более 50% аудитории также должно взаимодействовать с размещённым в группе контентом хотя бы раз за месяц.
  • Сумма выплат будет расти пропорционально показам контента в пользовательских лентах и ничем не ограничена, рассказала пресс-служба соцсети. Вывести деньги поможет сервис AdvertCentrum: его комиссия составит 3-6% в зависимости от способа вывода.
  • Формат публикаций значения не имеет — это могут быть и фото, и видео, и длинные статьи. Чтобы присоединиться к программе, администратор группы должен подать заявку на сайте — там же размещены подробные правила.
  • «Одноклассники» также будут делиться собственной выручкой от рекламы в ленте, размещённой через «VK Рекламу» и myTarget. Группы получат деньги от тех объявлений, с которыми повзаимодействуют их подписчики при просмотре контента.
  • В августе 2022 года «Одноклассники» объявили, что начнут делиться с сообществами выручкой от рекламы в видео. Такая программа есть и у «ВКонтакте».

#новость #одноклассники

1157 просмотров
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28 комментариев
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 Андрей Особов

Не, ну все надо срочно идти делать паблик и продвигать его 🤡

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ян павел

Шутки шутками, а так думали про эти ваши тик-токи и прочее, так что пойду регать паблики в ОК

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Невысокий пёс_анон

Как связать свитер тройной петлёй с подхватом.
***
Как экономить воду регулируя напор.
***
Три способа праздничного пирога из картофельных очисток.

Подписывайтесь.

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flash

А на чëм вообще зарабатывают одноклассники?

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Сергей Ойлер

На одноклассниках?

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Георгий Станков

На классах вроде как (типа суперлайк)

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ян павел

Будущее настало

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Герман Хибберт

😱

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Антон Радустов

Теперь ещё и в пабликах ОК появятся боты который, клика по объявлениям и смотрят видосики)

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Ivan Cato

Дзен 2.0. Начало.

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Тавил Тавилов

Интересно как это заставит меня зарегистрироваться там

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Невысокий пёс_анон

Подожди до своего …дцатилетнего дня рождения. Ты не пропустишь этот добровольный момент (по крайней мере так говорят).

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Игорь Протасов

В честь вашего выхода на пенсию госуслуги зарегистрировали вас на одноклассниках.
Вы можете посмотреть с кем вы пересекались в поликлиниках и собесе

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Rus Lan

наконец-то, достойный заработок!

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Andrey Simagin

О, они еще живы!

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ELIFAS LEVi

никак поциента не отключат, от аппарата жизнеобеспечения

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Айдар Гаязов

У меня нет одноклассников, что делать ?

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Mr Black

Забить хер на это днище)

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flash

Я думала из моих знакомых никто там не сидит даже бабушка, но оказалось что мои пару подруг там сидят....

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Вадим Д.

Вот уж про кого не ждёшь новостей. Друзья друзей будут рады.

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Mr Black

Афиииииггееть,владельцы ютубных каналов сейчас прихуели от такого развития)))))

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Евгений Кузнецов

Покажите мне такие группы)) условия - ради новостей))

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Мак Мед

Новость сильно припозднилась)

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Невысокий пёс_анон

Отборная кринжатина с квадратными уродскими смайлами и букетами.

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Антон Татаринов

а вы думали в одноклассниках никто уже не сидит,а там есть владельцы групп с более чем 1000 подписчиков

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Vitaliy Ratkin

одноклассники? монетизация? я что живу в 2056?

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Агафья Носова

наконец-то группа о клубнике и прочей ягоде будут окупаться у моей бабули

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zadubovskiy
«Одноклассники» запустили монетизацию контента в ленте
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