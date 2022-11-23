«Одноклассники» запустили монетизацию контента в ленте — для авторов групп с 1000 подписчиков и более Статьи редакции
Формат публикаций может быть любым.
- «Одноклассники» представили новую программу монетизации контента в ленте. Участвовать в ней могут владельцы групп, количество подписчиков у которых составляет 1000 и более человек и ежемесячно увеличивается минимум на 200. Более 50% аудитории также должно взаимодействовать с размещённым в группе контентом хотя бы раз за месяц.
- Сумма выплат будет расти пропорционально показам контента в пользовательских лентах и ничем не ограничена, рассказала пресс-служба соцсети. Вывести деньги поможет сервис AdvertCentrum: его комиссия составит 3-6% в зависимости от способа вывода.
- Формат публикаций значения не имеет — это могут быть и фото, и видео, и длинные статьи. Чтобы присоединиться к программе, администратор группы должен подать заявку на сайте — там же размещены подробные правила.
- «Одноклассники» также будут делиться собственной выручкой от рекламы в ленте, размещённой через «VK Рекламу» и myTarget. Группы получат деньги от тех объявлений, с которыми повзаимодействуют их подписчики при просмотре контента.
- В августе 2022 года «Одноклассники» объявили, что начнут делиться с сообществами выручкой от рекламы в видео. Такая программа есть и у «ВКонтакте».
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Не, ну все надо срочно идти делать паблик и продвигать его 🤡
Шутки шутками, а так думали про эти ваши тик-токи и прочее, так что пойду регать паблики в ОК
Как связать свитер тройной петлёй с подхватом.
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Как экономить воду регулируя напор.
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Три способа праздничного пирога из картофельных очисток.
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А на чëм вообще зарабатывают одноклассники?
На одноклассниках?
На классах вроде как (типа суперлайк)
Будущее настало
😱
Теперь ещё и в пабликах ОК появятся боты который, клика по объявлениям и смотрят видосики)
Дзен 2.0. Начало.
Интересно как это заставит меня зарегистрироваться там
Подожди до своего …дцатилетнего дня рождения. Ты не пропустишь этот добровольный момент (по крайней мере так говорят).
В честь вашего выхода на пенсию госуслуги зарегистрировали вас на одноклассниках.
Вы можете посмотреть с кем вы пересекались в поликлиниках и собесе
наконец-то, достойный заработок!
О, они еще живы!
никак поциента не отключат, от аппарата жизнеобеспечения
У меня нет одноклассников, что делать ?
Забить хер на это днище)
Я думала из моих знакомых никто там не сидит даже бабушка, но оказалось что мои пару подруг там сидят....
Вот уж про кого не ждёшь новостей. Друзья друзей будут рады.
Афиииииггееть,владельцы ютубных каналов сейчас прихуели от такого развития)))))
Покажите мне такие группы)) условия - ради новостей))
Новость сильно припозднилась)
Отборная кринжатина с квадратными уродскими смайлами и букетами.
а вы думали в одноклассниках никто уже не сидит,а там есть владельцы групп с более чем 1000 подписчиков
одноклассники? монетизация? я что живу в 2056?
наконец-то группа о клубнике и прочей ягоде будут окупаться у моей бабули