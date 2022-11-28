Регулятор Ирландии оштрафовал Facebook* на €265 млн за утечку данных 533 млн пользователей Статьи редакции
В интернет попали мобильные номера и электронные почты.
- Расследование Комиссии по защите данных в Ирландии (DPC) показало, что меры соцсети против утечек не отвечали требованиям общего регламента ЕС, или GDPR, сообщило издание Bloomberg. Само расследование начали ещё в апреле 2021 года.
- Meta* не решила, будет ли подавать апелляцию, уточнил её представитель. Он также сказал, что компания обнаружила и остановила утечку ещё в 2019 году и с тех пор улучшила механизмы защиты, пишет WSJ. Но ирландская комиссия всё равно потребовала ужесточить меры.
- DPC следит за работой Meta*, Apple, Google, TikTok и других крупных технологических компаний с европейскими штаб-квартирами в Ирландии, отмечает CNBC. На конец ноября 2022 года в отношении разных корпораций открыто 40 расследований, 13 из них касаются Meta*.
- По подсчётам СМИ, для компании Цукерберга это уже третий штраф от DPC за последние 15 месяцев. В 2021 году регулятор потребовал выплатить €225 млн от WhatsApp, а в сентябре 2022-го оштрафовал Instagram* на рекордные €405 млн за неправильную обработку данных подростков.
*Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, внесена в реестр экстремистов и террористов и запрещена в России.
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Вот он - гей запад. Бездушные. Это вам не наш суд с Яндексом за 60…
Я посчитал. На эти деньги можно было бы сливать данные пользователей в России каждый день на протяжении 770 лет.
По какой формуле считали?
265 000 000*60/60000/365
По формуле деления 265 миллионов евро на 60к рублей
У меня получилось 725, но да, это конечно за гранью
Во как наш рубль вырос и укрепился за этот год, €265 млн превратились в ₽60к.
С учётом того что население Ирландии составляет 5 млн человек странно говорить об утечке данных 533 млн пользователей.
533 млн пользователей? Какое большое население в Ирландии! ))) Если без шуток, то мне интересно: юридически какое отношение Ирландия имеет к утечкам данных граждан других стран? 🤔
когда сэкономил на налогах, но государство нашло как тебя доить
Ну что, московский суд, вызов принят?
Признают ли государством-террористом и разорвут дипломатические отношения с Ирландией россияне?
50 центов за голову
Го го го шорти
Дыра дырой, ни какой безопасности толком нет у них
Вот они черти конечно! Душат бизнес. Не могут новые налоги придумать так теперь просто штрафуют по каждому поводу!
А, это не у нас, это в Ирландии. Ну тогда правильно все делают. Корпорации должны нести ответственность за свои действия!