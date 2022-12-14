Соцсети
Дружеский пёс_анон

TikTok начал тестировать горизонтальный полноэкранный режим на фоне конкуренции с YouTube Статьи редакции

Когда он станет доступен всем, пока неясно.

  • Соцсеть подтвердила TechCrunch, что проводит тесты с некоторыми пользователями по всему миру.
  • Те, у кого появится доступ к функции, увидят кнопку «полноэкранный режим» на квадратных или прямоугольных видео в своей ленте. При нажатии на неё видео откроется в горизонтальном полноэкранном режиме.
  • Эта функция — ещё один шаг в сторону модели YouTube, отмечает издание. В феврале 2022 года TikTok разрешил всем пользователям загружать видео продолжительностью до 10 минут вместо трёх минут.
  • По данным разработчика ПО для родительского контроля Qustodio, TikTok уверенно лидирует по просмотрам у детей и подростков в мире по сравнению с YouTube: к концу 2021 года они проводили в TikTok в среднем 91 минуту в день против 56 минут в день у YouTube.
  • При этом в июне 2022 года WSJ сообщила, что аудитория конкурирующего с TikTok сервиса YouTube Shorts достигла 1,5 млрд пользователей в месяц. Аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц в сентябре 2021-го.
Скриншот TechCrunch

#новость #tiktok

1455 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Сперва уходили от горизонтальных видосов, теперь возвращаются. Пора уже, я хуй знает, диагональные видео вводить штоле. А то никакой инновации.

Ответить
Развернуть ветку
Бифидобактерия

Для тех кто смотрит под углом

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Грачунов

А для тех, кто смотрит под другим углом?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Те пусть покупают инновационное зеркало Тикток за отдельную плату.

Ответить
Развернуть ветку
буква Ю

Прям представляю как будет это зеркало выглядеть с лого Тик тока)))

Ответить
Развернуть ветку
буква Ю

Под острым или тупым?

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Грачунов

В Тиктоке? Разумеется под тупым

Ответить
Развернуть ветку
The Stanley5

Оо вспомнил про Супер Диагонального Марио

Ответить
Развернуть ветку
Иван Гуляев

и все будут ходить со свернутыми шеями

Ответить
Развернуть ветку
Eldar Faizullin

Пока Ютуб пытается подражвть тиктоку, тикток пытается подражать Ютубу ))

Ответить
Развернуть ветку
Иван Ивкин

интересно, кто в итоге останется в выигрыше

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Странно выглядят вертикальные видео в горизонталке. Тикток же изначально был сервисом именно вертикальных видео вроде.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Саввин

Ютуб же изначально был сервисом горизонтальных видео вроде.

Ответить
Развернуть ветку
Mike

он не предлагает вертикальные видео горизонтально смотреть, только квадратные и горизонтальные

Ответить
Развернуть ветку
Павел Фаутов

Ну вот, наконец-то можно смотерть будет не только "стояки" )

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да, лежачих теперь прибавится.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Шаповалов

урааааааааааааааааааааааааа🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
буква Ю

Даже на спину переворачиваться не надо.

Ответить
Развернуть ветку
Л. Лиепарус

И зачем? 🤷‍♀️🤦‍♀️ Вся суть ТТ была именно в вертикальных видео. Их и монтировать удобно практически на бегу, и смотреть - весь все равно смартфон мы держим вертикально. А теперь что? Смотреть на 1/3 вертикального видео? Нах надо. Да и в принципе ТТ в Роисе уже не актуален. Ну какой смысл смотреть старые видео, при условии, что новых залить нельзя?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Porkhaev

Уже как пару недель работает

Даже на старых видео

Ответить
Развернуть ветку
World is a Playground

Наконец та

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Крот на хомяка

Ответить
Развернуть ветку
Roman Bannov

Ничего инновационного уже придумать не могут, вот и охватывают кусок пирога у конкурентов.

Ответить
Развернуть ветку
Вадя Кулаков

Насколько я помню, их концепция изначальна и была направлена исключительно на вертикальные видео. Теперь придется крутить телефон, просматривая рекомендации)

Ответить
Развернуть ветку
Serge Tikhonenko

У Тиктока для некоторых роликов надо было переворачивать экран, например когда толпа в кадре и в горизонтальном формате лучше

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Молчанов

да да, но в обычном формате, мне больше нравится

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Крылова

мне кажется, горизонтальный формат видео не подходит для тт, т.к изначально эта платформа задумывалась как просмотр вертикальных видосов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
null