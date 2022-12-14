TikTok начал тестировать горизонтальный полноэкранный режим на фоне конкуренции с YouTube Статьи редакции
Когда он станет доступен всем, пока неясно.
- Соцсеть подтвердила TechCrunch, что проводит тесты с некоторыми пользователями по всему миру.
- Те, у кого появится доступ к функции, увидят кнопку «полноэкранный режим» на квадратных или прямоугольных видео в своей ленте. При нажатии на неё видео откроется в горизонтальном полноэкранном режиме.
- Эта функция — ещё один шаг в сторону модели YouTube, отмечает издание. В феврале 2022 года TikTok разрешил всем пользователям загружать видео продолжительностью до 10 минут вместо трёх минут.
- По данным разработчика ПО для родительского контроля Qustodio, TikTok уверенно лидирует по просмотрам у детей и подростков в мире по сравнению с YouTube: к концу 2021 года они проводили в TikTok в среднем 91 минуту в день против 56 минут в день у YouTube.
- При этом в июне 2022 года WSJ сообщила, что аудитория конкурирующего с TikTok сервиса YouTube Shorts достигла 1,5 млрд пользователей в месяц. Аудитория TikTok достигла 1 млрд активных пользователей в месяц в сентябре 2021-го.
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Сперва уходили от горизонтальных видосов, теперь возвращаются. Пора уже, я хуй знает, диагональные видео вводить штоле. А то никакой инновации.
Для тех кто смотрит под углом
А для тех, кто смотрит под другим углом?
Те пусть покупают инновационное зеркало Тикток за отдельную плату.
Прям представляю как будет это зеркало выглядеть с лого Тик тока)))
Под острым или тупым?
В Тиктоке? Разумеется под тупым
Оо вспомнил про Супер Диагонального Марио
и все будут ходить со свернутыми шеями
Пока Ютуб пытается подражвть тиктоку, тикток пытается подражать Ютубу ))
интересно, кто в итоге останется в выигрыше
Странно выглядят вертикальные видео в горизонталке. Тикток же изначально был сервисом именно вертикальных видео вроде.
Ютуб же изначально был сервисом горизонтальных видео вроде.
он не предлагает вертикальные видео горизонтально смотреть, только квадратные и горизонтальные
Ну вот, наконец-то можно смотерть будет не только "стояки" )
Да, лежачих теперь прибавится.
урааааааааааааааааааааааааа🤣🤣🤣
Даже на спину переворачиваться не надо.
И зачем? 🤷♀️🤦♀️ Вся суть ТТ была именно в вертикальных видео. Их и монтировать удобно практически на бегу, и смотреть - весь все равно смартфон мы держим вертикально. А теперь что? Смотреть на 1/3 вертикального видео? Нах надо. Да и в принципе ТТ в Роисе уже не актуален. Ну какой смысл смотреть старые видео, при условии, что новых залить нельзя?
Уже как пару недель работает
Даже на старых видео
Наконец та
Крот на хомяка
Ничего инновационного уже придумать не могут, вот и охватывают кусок пирога у конкурентов.
Насколько я помню, их концепция изначальна и была направлена исключительно на вертикальные видео. Теперь придется крутить телефон, просматривая рекомендации)
У Тиктока для некоторых роликов надо было переворачивать экран, например когда толпа в кадре и в горизонтальном формате лучше
да да, но в обычном формате, мне больше нравится
мне кажется, горизонтальный формат видео не подходит для тт, т.к изначально эта платформа задумывалась как просмотр вертикальных видосов