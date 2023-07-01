Соцсети
Евгения Евсеева

6000 твитов — для владельцев подписки, и 600 — для обычных пользователей: Twitter ввёл лимит на чтение постов в день Статьи редакции

А только что зарегистрировавшийся пользователь может просматривать только 300 твитов в сутки.

Обновлено в 21:56. Лимиты планируют расширить в «ближайшее время»: 8000 — для подписчиков Twitter Blue, 800 — для обычных пользователей, 400 — для недавно зарегистрировавшихся.
  • Днём 1 июля пользователи Twitter пожаловались на сбой — у многих начало появляться сообщение, что «превышен лимит сообщений», а при попытке обновить ленту — что сделать это не удаётся.
  • По данным Downdetector, максимальное количество жалоб пришлось на 18:20 мск — около 7,5 тысяч. На 20:36 мск сервис зафиксировал 4,3 тысячи жалоб.
  • Илон Маск, владелец соцсети, объяснил это введением новых «временных» лимитов на просмотры постов в Twitter. Это сделано для «борьбы с манипуляциями» и парсингом данных . Когда снимут лимит — неизвестно.
  • Теперь обладатели подписки Twitter Blue могут просматривать в сутки 6000 твитов, обычный пользователь — 600, только что зарегистрировавшийся — 300.
  • 30 июня Twitter также начал блокировать контент для незарегистрированных пользователей — при попытке посмотреть твит без авторизации стало появляться окно с просьбой войти в аккаунт или зарегистрироваться. Закрыть его и посмотреть на пост нельзя.

Первым на новость обратил внимание пользователь vc.ru под ником asdq.

#новость #twitter

3191 просмотров
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 Вадим Д.

Ха-ха! Он таки читает vc!

Лимиты на написание ждём через пару недель. Не останавливайся, Илон.

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S1m0ne

но 6000 просмотреть - это кем надо быть? За сутки. Это же какое-то сверх-сканирование.

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Бублик static void

6к да, но 600 это буквально минут 10-20 скроллинга, особенно если учитывать реплаи. Мало совсем.

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asdq

Специально проверил - в браузере бан через 10 секунд зажатой Page Down, в мобиле - 15 секунд скроллинга.

Самое смешное, что Илон сам напорется на свой бан в 6к, если это правило применимо к нему, конечно же (что вряд-ли).

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FTOH

У вас аккаунт с галочкой? Блокировщик рекламы стоит?

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asdq

Без галочки, т.е. 10 сек PgDwn это для 600 твитов.
Блокировщики не стояли на том браузере, где проверял. В мобильном приложении, само собой, никаких блокировщиков нет)

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Иван Иванов

понял.. сейчас увеличим количество запросов к бэкенду, чтобы за 10 секунд загружалось не более 20 твитов © ваш ылномаск

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FTOH

В ленте же сразу много вываливается. Если твиттер будет считать только те, которые появились на экране, то разработчики расширений и скраперы смогут обойти лимиты. Поэтому, вероятнее всего, засчитывают все подгруженные.

Я сейчас проверил, сколько твитов загружается.
В ленте — 36
В поиске — 21
В треде длинной 21 пост — все посты + ответы.

Ещё не ясно, засчитываются только уникальные посты, или каждое обновление ленты будет приводить к минус ≈30.

Так же не ясно, как будут засчитывать посты встроенные на других сайтах. Злоумышленники будут создавать сайты, которые будут подгружать мега-треды и съедать все лимиты сразу.

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Anton

надо быть ботом типа Вадима Д. 💎

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Иван Серик
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Иван Серик

Это только начало..

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FTOH

Я нашёл виновника!

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Boris Ishkin

Мир после того, как Твиттер ввел ограничения на скроллинг

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Симаргл

К чему уже эти непонятные полумеры? Скрывать все твиты плашкой, убрать плашку с конкретного твита - 1 цент /минута.

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Вадим Д.

Принят комдиром твиттера!

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Отнюдь

принимать понятно только doge coins

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S.Capusta

Позвольте! А как же он служил в очистке?

p.s интересно, он сделает платный вход? Или по талонам ))
Ему уже полную панамку напихали под его твитом.

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Вадим Д.

Вход — ладно, а вот платный выход — это дело, тут Илончик может ещё крепко поднять (-:

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Иван Серик

И плату за "простой"

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Таир Бакиев

надо следовать примеру ОК и делать платную регистрацию

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Невероятный Блондин

Святой человек!

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Александр Голубев

Икона стиля!

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Иван Серик
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новый участник

Эта статья была опубликована до вас. Вы всегда публикуете похожий контент.
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https://vc.ru/social/744985-ilon-mask-vvel-ogranichenie-na-kolichestvo-chitaemyh-tvitov-v-den-v-socseti-twitter?utm_source=from_slack_notify

Илон Маск ввел ограничение на количество…
10 минут назад Маск написал, что из за обильного скрапинга Твиттер вводит ограничение на…
vc.ru
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Иван Серик
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новый участник

Думаю, это твоя семейная фотография.

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Иван Серик

Мы команда ..

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новый участник

да семья важна

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Веб Инструменты

Изобретательности маску не занимать. Мог бы сразу платный вход за 100$/день ввести.

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Поручик молчать

Когда у компании нет ни цели, ни стратегии развития, ни CPO... вот такой херней занимаются

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Альберт Мягков

Скоро упоминание и ссылки на твиты станут дурным тоном.

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Anton
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Телячья ярость

6000 твитов в день прочитать... типа чел 24/7 в Твитере сидит

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Boris Ishkin

уже увеличили лимиты @Евгения Евсеева

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Евгения Евсеева
Автор

добавили!

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Melissa Mata

Если бы боролись с накрутками, то, во-первых, ограничили бы количество читаемых твиттов всем одинаково, а, во-вторых, блокировали бы тех, с чьей стороны были зафиксированы нарушения, а не тормозили искусственно развитие чужих тви-лент.

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Ами Варджа

Смерть бесконечной ленте!!!

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VM

ГЫГЫГЫ

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sardelkin

поотписывался от всех кто дублировал свой контент в телеграме и подписался там, лента заметно опустела

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nekoill

Идеальное количество твитов для среднестатистического человека == 0
Чего вообще хорошего можно выразить с твиторским чарлимитом, лично мне неясно. Как и аппил платформы. Разве что как отдельная платформа для оповещений обо всяких стримах твитор имел бы смысл. Платить ещё за возможность пользоваться этим экспонатом абортария – абсолютный абсурд.

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Энтони Лавджой

Так в Рос недоступен подписка. Значит для нас отменить данное.

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никита

Удивительно как еще инста не скопировала эти простейшие функции твитов и не внедрила у себя

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Таир Бакиев

Получается все соцсети стараются удержать пользователя у себя максимальное время, создают всякие бесконечные ленты, чтобы он успел употребить больше рекламы, а твиттер решил сохранить свободное время бесплатным подписчикам.

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44 комментария
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