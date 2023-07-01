6000 твитов — для владельцев подписки, и 600 — для обычных пользователей: Twitter ввёл лимит на чтение постов в день Статьи редакции
А только что зарегистрировавшийся пользователь может просматривать только 300 твитов в сутки.
- Днём 1 июля пользователи Twitter пожаловались на сбой — у многих начало появляться сообщение, что «превышен лимит сообщений», а при попытке обновить ленту — что сделать это не удаётся.
- По данным Downdetector, максимальное количество жалоб пришлось на 18:20 мск — около 7,5 тысяч. На 20:36 мск сервис зафиксировал 4,3 тысячи жалоб.
- Илон Маск, владелец соцсети, объяснил это введением новых «временных» лимитов на просмотры постов в Twitter. Это сделано для «борьбы с манипуляциями» и парсингом данных . Когда снимут лимит — неизвестно.
- Теперь обладатели подписки Twitter Blue могут просматривать в сутки 6000 твитов, обычный пользователь — 600, только что зарегистрировавшийся — 300.
- 30 июня Twitter также начал блокировать контент для незарегистрированных пользователей — при попытке посмотреть твит без авторизации стало появляться окно с просьбой войти в аккаунт или зарегистрироваться. Закрыть его и посмотреть на пост нельзя.
Первым на новость обратил внимание пользователь vc.ru под ником asdq.
3191 просмотров
Ха-ха! Он таки читает vc!
Лимиты на написание ждём через пару недель. Не останавливайся, Илон.
но 6000 просмотреть - это кем надо быть? За сутки. Это же какое-то сверх-сканирование.
6к да, но 600 это буквально минут 10-20 скроллинга, особенно если учитывать реплаи. Мало совсем.
Специально проверил - в браузере бан через 10 секунд зажатой Page Down, в мобиле - 15 секунд скроллинга.
Самое смешное, что Илон сам напорется на свой бан в 6к, если это правило применимо к нему, конечно же (что вряд-ли).
У вас аккаунт с галочкой? Блокировщик рекламы стоит?
Без галочки, т.е. 10 сек PgDwn это для 600 твитов.
Блокировщики не стояли на том браузере, где проверял. В мобильном приложении, само собой, никаких блокировщиков нет)
понял.. сейчас увеличим количество запросов к бэкенду, чтобы за 10 секунд загружалось не более 20 твитов © ваш ылномаск
В ленте же сразу много вываливается. Если твиттер будет считать только те, которые появились на экране, то разработчики расширений и скраперы смогут обойти лимиты. Поэтому, вероятнее всего, засчитывают все подгруженные.
Я сейчас проверил, сколько твитов загружается.
В ленте — 36
В поиске — 21
В треде длинной 21 пост — все посты + ответы.
Ещё не ясно, засчитываются только уникальные посты, или каждое обновление ленты будет приводить к минус ≈30.
Так же не ясно, как будут засчитывать посты встроенные на других сайтах. Злоумышленники будут создавать сайты, которые будут подгружать мега-треды и съедать все лимиты сразу.
надо быть ботом типа Вадима Д. 💎
Это только начало..
Я нашёл виновника!
Мир после того, как Твиттер ввел ограничения на скроллинг
К чему уже эти непонятные полумеры? Скрывать все твиты плашкой, убрать плашку с конкретного твита - 1 цент /минута.
Принят комдиром твиттера!
принимать понятно только doge coins
Позвольте! А как же он служил в очистке?
p.s интересно, он сделает платный вход? Или по талонам ))
Ему уже полную панамку напихали под его твитом.
Вход — ладно, а вот платный выход — это дело, тут Илончик может ещё крепко поднять (-:
И плату за "простой"
надо следовать примеру ОК и делать платную регистрацию
Святой человек!
Икона стиля!
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Думаю, это твоя семейная фотография.
Мы команда ..
да семья важна
Изобретательности маску не занимать. Мог бы сразу платный вход за 100$/день ввести.
Когда у компании нет ни цели, ни стратегии развития, ни CPO... вот такой херней занимаются
Скоро упоминание и ссылки на твиты станут дурным тоном.
6000 твитов в день прочитать... типа чел 24/7 в Твитере сидит
уже увеличили лимиты @Евгения Евсеева
добавили!
Если бы боролись с накрутками, то, во-первых, ограничили бы количество читаемых твиттов всем одинаково, а, во-вторых, блокировали бы тех, с чьей стороны были зафиксированы нарушения, а не тормозили искусственно развитие чужих тви-лент.
Смерть бесконечной ленте!!!
ГЫГЫГЫ
поотписывался от всех кто дублировал свой контент в телеграме и подписался там, лента заметно опустела
Идеальное количество твитов для среднестатистического человека == 0
Чего вообще хорошего можно выразить с твиторским чарлимитом, лично мне неясно. Как и аппил платформы. Разве что как отдельная платформа для оповещений обо всяких стримах твитор имел бы смысл. Платить ещё за возможность пользоваться этим экспонатом абортария – абсолютный абсурд.
Так в Рос недоступен подписка. Значит для нас отменить данное.
Удивительно как еще инста не скопировала эти простейшие функции твитов и не внедрила у себя
Получается все соцсети стараются удержать пользователя у себя максимальное время, создают всякие бесконечные ленты, чтобы он успел употребить больше рекламы, а твиттер решил сохранить свободное время бесплатным подписчикам.
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