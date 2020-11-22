СССР считал азартные игры «буржуазными пережитками», которые не соответствуют нормам «советской морали». Но в стране примерно за 15 лет выросла крупнейшая в мире сеть продаж лотерейных билетов.

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Первый розыгрыш «Спортлото» Osssr

Большевики с момента прихода к власти в 1917 году выступали против азартных игр, потому что они претили «советской морали». Но в 1970 году Советский Союз поменял позицию и провёл первый розыгрыш официальной государственной лотереи «Спортлото».

Это была не просто азартная игра с целью выиграть деньги, а спортивная лотерея с определённым позиционированием. Министерство спорта СССР создало «благородную» идею для «Спортлото», поэтому граждане добровольно покупали билеты. Лотерея сразу же стала популярной и массовой: в неё играло 70% населения Советского Союза и в каждом розыгрыше участвовало до 10 млн билетов.

Очередь в киоск «Спортлото», 1981 год. Про лотерею сочиняли песни, слагали анекдоты и сняли фильм Pastvu

Как менялось отношение государства к лотереям: от поддержки до борьбы с «пороками царизма»

Первые лотереи появились в России при Петре I. В 1699 году московский часовщик Яков Гассенус провёл игру, которая напоминала моментальную лотерею: люди покупали билет и, если везло, получали приз.

Чтобы внушить доверие игрокам, билеты вытаскивали дети, которые символизировали честность. Но игра не стала популярной, потому что стоимость участия превышала дневной заработок рабочего того времени: билет стоил одну гривну.

В дальнейшем правители страны поддерживали лотереи: в 1760 году учредили государственную лотерею в пользу отставных и раненых офицеров и рядовых, в 1892 году — в пользу населения, пострадавшего от засухи и неурожая, собрав огромную по тем временам сумму — 9,6 млн рублей. Устраивались лотереи и для пополнения казны.

Лотереи проводили не только власти, но и частные комитеты, благотворительные общества и попечительства. В таких лотереях обычно разыгрывали не деньги, а одежду и обувь.

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После революции 1917 года политика в отношении лотерей резко изменилась, азартные игры и лотереи объявили «буржуазным пережитком». 19 декабря 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР запретил проводить денежные и вещевые лотереи и розыгрыши денежных премий. Так советская власть боролась с «пороками царизма».

В 1921 году случился голод в Поволжье, и государству пришлось пересматривать отношение к лотереям как источнику пополнения бюджета. Наркомфин запустил лотереи, часть денег от которых шла на помощь пострадавшим от неурожая и голодающим, часть — пополнила государственную казну.

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Государство делало вид, что не участвует в играх, а только контролирует их, выдавая организациям разрешения проводить розыгрыши.

Но организаторы лотерей были связаны с государством и выделяли деньги на его нужды. Например, Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) направлял средства от продажи лотерейных билетов на строительство танков и самолётов.

Лотерейные билеты продавали активисты, которые делали это за идею или небольшую оплату. В инструкциях по распространению билетов говорилось, что главная цель лотереи — не заработать денег, а воспитать патриотизм и поддержать советскую власть.

Активисты иногда даже забывали объяснить покупателям, что в лотерею можно выиграть. В 1933 году один из устроителей лотерей — как раз Осоавиахим — обнаружил, что победители забрали всего 8% выигрышей по тиражу. После этого продавцы билетов стали сами проверять выигрыши и объяснять счастливцам, как забрать приз.

Лотерейный билет Осоавиахима I-FAKT

Кроме лотерей, государство пополняло казну с помощью облигаций, которые выпускали под определённые события: «на укрепление обороны», «проведение индустриализации», «укрепление крестьянского хозяйства», «выполнение решений первых пятилеток».

Облигации продавали в «добровольно-принудительном» порядке. Рабочие каждый год должны были покупать государственные облигации на сумму, равную месячному окладу, а колхозники платили дважды — индивидуально и с колхоза в целом. Следили за этим руководители предприятий и правления колхозов.

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Задолженность перед населением по займам росла: уже в 1929 году она составляла треть внутреннего долга страны, а в 1956-м превысила 259 млрд рублей.

Чтобы рассчитаться с долгами, в 1957 году глава Минфина Арсений Зверев предложил выпустить билеты денежно-вещевой лотереи на сумму 9 млрд рублей. 20% от проданных билетов предлагалось пустить на выигрыши, а остальное — на оплату старых долгов по займам.

Но задумка осталась задумкой: с таким планом не справилась бы советская промышленность. Не хватало ресурсов для производства автомобилей, велосипедов и техники, которые должны были стать призами.

Лотерейные билеты покупали охотнее, чем облигации: изначально и то и то навязывали населению, но в лотереях хотя бы был шанс выиграть. Постепенно политика распространителей лотерей изменилась: билеты перестали навязывать, их стали пропагандировать как возможность выиграть.

Газеты публиковали трогательные истории об обычных рабочих, которые купили билет и выиграли квартиру.

С 1958 по 1979 год союзные республики продали лотерейных билетов на сумму 4,6 млрд рублей. Но у лотерейных билетов того времени был один существенный недостаток: с момента покупки до проведения тиража проходило немало времени, а сами тиражи проводились без участия игроков — результаты публиковались в газетах. Покупателям не хватало азарта участвовать в таких розыгрышах.

В 1969 году СССР подал заявку на проведение в Москве Олимпийских игр. Олимпиада требовала серьёзного финансирования — так возникла идея государственной лотереи.

Участники Всесоюзного спорткомитета ездили в загранкомандировки и подмечали опыт других стран. Кто-то заметил, что многие страны получают деньги на финансирование спорта и культуры за счёт проведения спортивных лотерей.

Спорткомитет предложил эту идею ЦК КПСС. И хотя Москву не выбрали для проведения Олимпиады в 1970 году, советское руководство одобрило организацию новой лотереи «Спортлото».

«Спортлото»: секрет самой успешной лотереи Советского Союза

Идею лотереи предложил заместитель председателя Спорткомитета Виктор Ивонин. Чтобы игра соответствовала «нормам социалистической морали», придумали «благородную» механику: половина выручки от продажи билетов направлялась на финансирование спорта, другая — на выплату выигрышей.

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Название «Спортлото» символизировало идею «покупая билет, финансируешь спорт». Реклама убеждала: даже проигрывая, участник всё равно остаётся в выигрыше, ведь деньги идут на развитие спорта.

В отличие от денежно-вещевых лотерей, «Спортлото» предполагало активное участие в игре: купивший билет сам выбирал номера, которые, по его мнению, должны выиграть.

Люди полагались на интуицию, счастливые числа и даже пытались рассчитать закономерность выпадения выигрышных шаров. Тогда как в обычной лотерее покупатель ничего не решал и получал билет с уже определённым исходом.

Билет «Спортлото» состоял из трёх частей: одну часть игрок забирал себе, а две другие хранились до розыгрыша у организаторов. Такую систему ввели, чтобы избежать обмана.

Билеты сортировали вручную: сначала убирали неправильно заполненные карточки, затем одну часть оставляли в помещении, а вторую, контрольную часть билета, прятали в сейф.

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После проведения тиража комиссия отбирала выигрышные билеты, затем сверяла их с контрольными талонами. Потом составляла таблицу с номерами выигрышных билетов. Таблицу отправляли в сберкассы, куда победитель мог прийти за выигрышем.

Стоимость билета была низкой — 30 копеек, а выигрыш существенным. В стране действовало ограничение на размер максимального выигрыша: не более 10 тысяч рублей. Поэтому изначально главный приз в «Спортлото» составлял 5000 рублей, позднее его подняли до 10 тысяч рублей. Средняя зарплата в 1970-е составляла 200 рублей.

Огромные для СССР деньги выигрывали обычные рабочие: шофёр из Москвы выиграл 10 тысяч, музыкант из Алма-Аты — 12 тысяч, слесарь из Таллина — 34 тысячи рублей. Особо крупный выигрыш в 58 463 рубля достался инженеру Ленинградского адмиралтейского объединения. Эти суммы складывались из нескольких выигрышных билетов.

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Лотереи «Спортлото» не нужно было распространять принудительно, как предыдущие лотереи и государственные облигации. Доступность билетов, возможность выиграть и «благородный» характер игры быстро сделали «Спортлото» самой популярной лотереей в СССР. В разные периоды в «Спортлото» участвовало до 70% населения страны.

Системы «Спортлото»

Изначальный формат «Спортлото» основывался на числовой игре кено, известной ещё в Древнем Китае. Но чтобы интерес не угасал, форматы лотереи менялись и дорабатывались.

В журнале «Наука и жизнь» писали статьи о том, как выиграть в лотерею, используя теорию вероятности. Учёные предлагали зачёркивать цифры, которые идут подряд или по диагонали, выбирать неочевидные комбинации.

Журнал «Наука и жизнь» пытался разбираться в психологии «Спортлото» Timelottery

Система «6 из 49»

Первая формула «Спортлото» — «6 из 49». Чтобы получить главный приз, нужно было правильно угадать 6 чисел из 49.

Чтобы подчеркнуть важность помощи советскому спорту, каждому из 49 номеров лотереи присвоили свой вид спорта. Так люди выбирали в билете не просто номера, а любимые виды спорта

Первый тираж по формуле «6 из 49» провели в 1970 году в порядке эксперимента. За розыгрышем следили футболист и хоккеист Всеволод Бобров, комментатор Николай Озеров и бывшая баскетболистка Нина Еремина. В дальнейшем стало традицией приглашать в члены тиражной комиссии известных спортсменов.

Первый тираж был не просто розыгрышем лотереи, но своеобразным шоу — в паузах между озвучиванием выигрышных шаров провели показ мод, выступали певцы и сатирики.

Шары из барабана доставали дети: восьмилетняя школьница Маша Обухова и шестилетний Гера Резников Stoloto

Игра сразу же стала массовой: на первый тираж в Москве за неделю продали 1,5 млн билетов. После Москвы билеты начали продавать в Баку, в 1971 году добавились Ереван, Одесса, Львов, Киев, Таллин, Запорожье, Свердловск, Ростов-на-Дону и Ленинград.

В среднем за тираж «Спортлото» в стране продавалось 7,5 млн билетов, в некоторые тиражи — до 10 млн.

Розыгрыши проводили каждые десять дней во дворцах спорта, на стадионах и крупных предприятиях. Они напоминали тиражи денежно-вещевой лотереи: члены комиссии крутили прозрачный барабан и доставали из него шары с выигрышными номерами.

За первые 12 месяцев удалось продать 70 млн карточек «Спортлото». Участники получили выигрышей на 10,2 млн рублей — половину суммы, вырученной от продажи лотерейных билетов Comandir

В первый год проведения лотереи было много крупных выигрышей: за шесть угаданных шаров выигрыш составлял 5000 рублей, за пять — 2600 рублей, за четыре — 60 рублей.

Угадали все пять шаров и выиграли главный приз в первый год десять человек. Но в целом шансы выиграть в «Спортлото» по формуле «6 из 49» были невелики. Согласно теории вероятности, главный приз выпадал один раз на 14 млн комбинаций. Максимальные выигрыши получали не больше десяти игроков ежегодно.

«Спортлото-2»: в два раза больше шансов выиграть

20 октября 1973 года появилась лотерея «Спортлото-2», тираж которой проходил после основного. Карточка «Спортлото-2» стоила 60 копеек. Она принимала участие сразу в двух тиражах, что повышало шансы на выигрыш.

Розыгрыши стали проводить с помощью лототрона, который механически перемешивал и автоматически доставал выигрышный шар. Лототрон сконструировали и построили в конструкторском бюро в Эстонии главный инженер Вяйно Паасик и слесарь Калью Турья.

С 10 января 1974 года тиражи «Спортлото» начали проводить в Москве на студии Центрального телевидения и транслировать по ТВ. На телешоу приглашали известных спортсменов, чтобы поддерживать идею «Спортлото».

Музыка, которую использовали в «Спортлото»: Gershon Kingsley — Popсorn

В 1970-е годы «Спортлото» разрослось до 70 региональных управлений и 30 тысяч киосков. По всей стране висели плакаты «Выигрываете вы — выигрывает спорт!».

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В газетах и по телевизору постоянно напоминали, что граждане выигрывают в любом случае, даже если регулярно проигрывают: на деньги от лотереи строили стадионы, спортивные комплексы и бассейны. Играть в «Спортлото» стало патриотично.

«Субботнее спортлото»: подготовка к Олимпиаде

Когда СССР получил возможность провести летние Олимпийские игры в 1980 году, рекламная кампания «Спортлото» увеличила обороты. Лотерейные билеты предлагали в бухгалтерии на предприятиях, в железнодорожных кассах и в магазинах на сдачу.

В 1976 году для финансирования Олимпиады придумали «Субботнее спортлото». 14 августа 1976 года состоялся первый тираж по новой сокращённой формуле «5 из 36».

Лотерейный билет «5 из 36»

Шансы выиграть джекпот в лотерею «6 из 49» были невелики, главный приз, как упоминалось, выпадал один раз на 14 млн комбинаций, в среднем девять-десять раз в год. В новой формуле «5 из 36» — уже раз на 370 тысяч комбинаций.

Билет новой лотереи стоил дороже, чем билет «6 из 49», — 60 копеек, но зато многократно повысилась вероятность выигрыша. В 1986 году за три угаданных номера выигрыш составлял от 3 до 11 рублей, в среднем — 6,4 рубля. За четыре номера — от 33 рублей до 323 рублей, в среднем — 133 рубля. То есть средний выигрыш за четыре номера покрывал годовые затраты на игру. Поэтому розыгрыш «5 из 36» завоевал большую популярность.

«Международное олимпийское спортлото»

19 июля 1978 года в Москве состоялся первый тираж новой лотереи «Международное олимпийское спортлото». Она проводилась для увеличения финансирования Олимпиады сразу в шести социалистических странах: Чехословакии, Румынии, Венгрии, Польше, Монголии и Болгарии.

Кроме выигрышей от 3 рублей до 10 тысяч рублей, в этой лотерее разыгрывались путёвки на Олимпийские игры в Москве. Всего провели восемь тиражей в столицах стран-участниц.

Половина доходов от лотереи пошла на подготовку национальных сборных команд к Олимпиаде. Розыгрыши «Международного олимпийского спортлото» прекратились в 1980 году, после Олимпийских игр в Москве.

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Новые правила в старых лотереях и формула «6 из 45»

Чтобы вернуть популярность лотерее по формуле «6 из 49», в 1977 году ввели новое правило — стали разыгрывать дополнительный шар, который повышал вероятность выигрыша и добавлял азарта.

Ещё одним нововведением стали бестиражные карточки, которые можно было использовать в любом тираже года по выбору. Это расширило возможности участников розыгрышей и повысило интерес к самим лотереям.

В 1978 году вдвое увеличили максимальный размер выигрыша — с 5000 рублей до 10 тысяч рублей. Тиражи лотерей «6 из 49» и «5 из 36» стали проводить каждую субботу.

После Олимпиады интерес к «Спортлото» стал угасать. Тогда организаторы ввели новые правила и сделали лотерею увлекательнее. Чтобы предложить участникам больше вариантов заполнения билетов, тираж «Спортлото» стал проводиться не из четырёх, а из двух розыгрышей: один для «6 из 49», другой для «5 из 36». Сам билет тоже изменился: в нём добавили дополнительное поле для участия с двумя комбинациями.

С 1 января 1982 года тиражи начали проводить на двух новых лототронах, которые одновременно выбрасывали пять или шесть шаров с выигрышными номерами.

С января 1986 года, для повышения вероятности выигрыша на 30% формулу «6 из 49» заменили на «6 из 45». У победителей появилась возможность купить автомобиль без очереди — в условиях дефицита в СССР это было почти так же важно, как деньги Timelottery

В 1980-е сеть продаж лотерей в Советском Союзе была самой большой в мире. За годы существования «Спортлото» принесло бюджету страны 500 млрд рублей — более 80% всего спортивного бюджета СССР.

Через несколько лет после начала лотереи Спорткомитет полностью отказался от государственного финансирования. За счёт средств, собранных «Спортлото», содержались все спортивные команды, проводились спортивные состязания, строились спортивные комплексы и стадионы по всей стране.

Розыгрыши «Спортлото» прекратились в 1998 году. Причин было несколько. После распада СССР резко увеличилось количество частных организаторов новых лотерей. Выигрыши в них были выше и лучше технические возможности: билет «Спортлото» пересылали в центр проведения лотерей и обрабатывали вручную, а в частных лотереях использовали «электронную» технологию. Данные о заполненных билетах передавались в вычислительный центр сразу из киосков.

Вернуть систему государственных лотерей решили перед зимними Олимпийскими играми в Сочи. В 2010 году появился оператор государственных лотерей, проводимых в поддержку Зимних Олимпийских игр, — компания «Спортлото».