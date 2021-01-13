Главное из интервью сооснователя инвестфонда Gagarin Capital и калифорнийского стартапа Cherry Labs Елизавете Осетинской в проекте «Русские норм».

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О венчурном инвестировании

Мне всегда нравились стартапы. Я хотел делать что-то прорывное. Я хотел что-то с новым продуктом, с новой бизнес-моделью. Я помогал друзьям, которые делали стартапы. Пробовал что-то сам делать параллельно с моей работой: я продавал ИТ-проекты. Когда я искал очередные инвестиции для стартапа друзей, меня привели к Сергею Солонину, одному из основателей Qiwi. У Солонина всё шло к тому, чтобы сделать венчурный фонд, и даже было понятно, кто этим фондом будет управлять и какая будет команда. Но у Солонина есть такая особенность: он очень любит, когда всё к чему-то одному идёт, встать бунтарём и сказать: «Нет, сделаем всё по-другому». И Солонин сказал: «А давайте всё сделаем максимально неожиданно и вот этот вошедший в дверь парень будет управлять венчурным фондом». Николай Давыдов

Изначально управлять фондом должен был управляющий партнёр фонда Addventure Сергей Карпов (1982-2015), рассказал Давыдов. «Он оставил такое наследие. Есть даже венчурная премия имени Серёжи Карпова», — добавил инвестор.

По словам Давыдова, изначально у фонда почти ничего не было: только несколько продюсируемых Солониным компаний и деньги, которые его партнёры, возможно, внесут в фонд, но их требовалось убедить.

Солонин предложил Давыдову выделить кабинет, в котором команда за несколько месяцев должна была подготовить фандрайзинговые материалы. «Сначала продадите мне, потом продадите моим партнёрам, потом продадите тем, с кем я вас познакомлю. Если всё хорошо получится, то у вас будет маленький фонд на $20 млн. Будете инвестировать на посевной стадии», — цитирует Давыдов Солонина.

В итоге сооснователь Qiwi сам участвовал в привлечении капитала. Вместо $20 млн компания собрала $60 млн. Тогда к команде присоединился Глеб Давидюк. Так в 2011 году появился инвестиционный фонд iTech Capital, где Давыдов проработал инвестиционным директором пять лет.

О влиянии политики на инвестиции и переезде в Кремниевую долину

Во время работы Давыдова в iTech Capital «взлетала» электронная коммерция. По его словам, у проектов в этом сегменте 60% расходов были заложены на онлайн-маркетинг — тогда Давыдов «одним из первых» решил инвестировать в adtech.

В том числе фонд проинвестировал в онлайн-сервис автоматизированного продвижения и управления контекстной рекламой SeoPult с 200 тысячами клиентов. На основе этой компании фонд решил собрать холдинг.

Должны были сделать IPO на Nasdaq, пока в 2014 году не случились Крым и Украина. Тогда суперогромный фонд Franklin Tempelton, который управляет более чем $1 трлн, должен был проинвестировать в SeoPult. Компания была почти «единорогом». Они от этой сделки отпрыгнули буквально за неделю в день, когда случился референдум по Крыму. Как они потом объяснили, они просто влетели капитально с украинским госдолгом. Franklin Tempelton купил 40% всего украинского госдолга. Когда они поняли, что Россия ввязалась в эту штуку, в Евросоюз Украина не вступит и долг не подорожает, они поняли, что застряли в этом долге и что им надо снижать риски (exposure) в этом регионе. Я ещё полгода пытался собрать подобный раунд. Оценка SeoPult уже серьёзно упала. В итоге было ещё одно предложение от «Газпромбанка». У них был объединённый фонд с итальянской инвестиционной группой. Приезжаю с ними на финальные переговоры, уже практически подписывать документы, и как раз в этот день сбили Boeing и «Газпромбанк» включили в санкционный список. С ними уже не получалось на Nasdaq попасть. SeoPult так и не вышла на биржу. В итоге основатели просто потеряли искорку. Компания сейчас просто на автопилоте существует.

Николай Давыдов

Как рассказал Давыдов, период перед IPO — это «очень выматывающая история». За 2-3 недели нужно провести максимальное количество встреч. Так инвесторы понимают, что компания собирает раунд быстро: «Если ты не вложился сейчас, то потом уже не вложишься».

При roadshow перед IPO ты не понимаешь, в какой стране ты находишься и какой сегодня день. Тебя просто вынимают из самолёта, сажают в машину, суют досье на инвестора, к которому ты едешь. Тебя сажают в переговорку, ты рассказываешь презентацию, отвечаешь на вопросы. Прям там же где-то ешь. Снова садишься в самолёт и оказываешься в новом городе. Николай Давыдов

Под воздействием этих событий Давыдов испытал стресс, у него начались панические атаки. Вместе с женой они решили переехать туда, где от него будет «больше зависеть».

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MSQRD и Gagarin Capital

В Кремниевой долине Давыдов с партнёром Михаилом Тавером в 2016 году основал венчурный фонд. По его словам, скрывать российское происхождение было «тупо». Партнёры решили найти что-то, с чем будут позитивное ассоциации, и назвали фонд Gagarin Capital.

В марте 2016 года Facebook купил белорусскую компанию-разработчика приложения MSQRD для наложения масок на лица в реальном времени. На тот момент компании было всего три месяца. Через месяц после запуска приложение установили миллион пользователей, через два — 10 миллионов, на момент сделки с Facebook — 16 миллионов. По словам создателей, компания не тратилась на маркетинг. Gagarin Capital выступал в роли советника компании во время привлечения инвестиций и продажи Facebook.

Я приехал в Москву. Мне нечего было делать. Я листал App Store. Увидел новость про хакатон, на котором Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин разработали MSQRD, и скачал приложение. Увидел и подумал, что это бомба. Я начал писать основателям. Женя Невгень со мной созвонился и сказал: «Я хочу, чтоб эта штука была международной, но понятия не имею, что для этого нужно делать в Америке. Ты переехал в Америку, давай ты будешь нашим представителем». Николай Давыдов

Давыдов не стал раскрывать, какую долю получил за инвестиционное сопровождение, но отметил, что обычно это от 2% до 6%.

Приложением в том числе заинтересовалась Disney: компания хотела купить промомаску для рекламы фильмов и пригласила Давыдова в офис, но чем закончились переговоры, инвестор не сказал.

До Facebook о покупке пыталась договориться другая компания, рассказывает Давыдов. Какая именно, раскрывать он не может. Но Трамп пользуется их приложением каждый день, намекнул Давыдов.

Я понял, что дело идёт к предложению. Но самое плохое — это когда у тебя только одно предложение. У тебя нет вариантов, только «да» или «нет». Ты не можешь повлиять на цену. И я пошел ломиться к другим компаниям. Всё пришло к тому, что Facebook просто сделал лучшее предложение. И мы за три дня закрыли сделку. Эти деньги и легли в основу фонда. Николай Давыдов

Prisma

Prisma — приложение, которое с помощью нейросетей позволяет обрабатывать снимки и видео в художественном стиле. Приложение в 2016 году запустили Арам Харди и Алексей Моисеенков, а в 2018 году они покинули проект. С момента запуска и к апрелю 2019 года приложение скачали более 100 млн раз.

Prisma появилась у всех по-разному. У меня появилась так. Я узнал про технологию, которая делает из фотографии картину. Я попросил знакомых реализовать эту штуку на моём компе. Процессинг одной фотки занял часа три. Получилось прикольно, но я подумал, что три часа на компьютере с четырьмя видеокартами за $10 тысяч — это перебор. Параллельно Юра Гурский рассказал про это всем в Mail.ru Group. Это услышал один из менеджеров компании Алексей Моисеенков. Он читал лекции в МФТИ и рассказал об этом. Это услышал студент МФТИ, который ушёл домой и ускорил эту штуку в 1000 раз. Показал эту штуку Алексею, который сказал ему: «Делай стартап». И Гурский мне сказал, что нашёл чуваков, которые это ускорят, делают стартап. Mail.ru Group проинвестировал, мы все проинвестировали. Через месяц ребята выпустили эту штуку в App Store. Она прогнозируемо взлетела. Николай Давыдов

По словам Давыдова, у приложения была аудитория в 1 млн пользователей на iOS в России, но на западе методы продвижения, которые использовались для MSQRD, не действовали. Тогда продвижением продукта занялся специалист в области международного PR Арам Харди.

Когда ребята разместили приложение на Product Hunt, Арам подхватил все коммуникации с заинтересовавшимися журналистами. Со всеми построил персональные отношения, так что через неделю про Prisma написали 100% всех медиа про технологии, бизнес и стартапы. Все стали писать глубокие материалы: кто-то стал смотреть, как это работает, кто-то стал смотреть, почему людям это нравится, кто-то историю компании рассказал. Николай Давыдов

После этого на почту компании пришли письма с заинтересовавшимися приложением инвестиционными фондами, включая Benchmark Capital, Sequoia Capital, Accel и других, а представители Snap прилетели на встречу в Москву.

Gagarin Capital стал одним из первых инвесторов приложения — это была первая инвестиционная сделка фонда. Gagarin Capital ещё не вышел из капитала Prisma, поэтому прибыльность сделки Давыдов оценить отказался.

По его словам, сейчас Prisma Labs состоит из двух компаний — Lensa для автоматической обработки портретов и селфи и Prisma. Компания хорошо зарабатывает на них, у них большой штат, рассказал Давыдов, но детали раскрывать отказался. При этом у компании дважды сменился гендиректор, сейчас её возглавляет один из сооснователей Андрей Усольцев, бывший продакт-менеджер «Яндекс.Карт».

Алексей Моисеенков в Facebook заявил, что история создания Prisma в интервью Давыдова искажена. Он рассказал свою версию.

В комментариях к посту Давыдов отметил, что «дал дисклеймер, что у всех эта история была по-разному».

Про фонд

Деньги в Gagarin Capital вложили в основном русскоязычные предприниматели, говорит Давыдов. По его словам, происхождение денег не сыграло роль на отношении к фонду в Кремниевой долине. «Важно просто не иметь денег из источников, близких к санкционным спискам», — добавил он.

Давыдов покинул фонд Gagarin Capital в октябре 2020 года, но цель создать большой фонд вроде Sequoia и DST никуда не делась, говорит он. «Я просто выбрал немножко другой путь», — объясняет предприниматель.

Формат венчурного фонда закрытого типа немножко себя изживает. В нём есть много минусов. То есть фонд закрытого типа — это когда ты собрал обязательство у людей, что они вложатся, закрыл фонд для внешних инвесторов и дальше 10-15 лет инвестируешь и продаёшь компании. Всё заработанное ты распределяешь, по итогу ты посчитал, сколько ты заработал и сколько распределил, разницу в 20% взял себе — это индустриальный стандарт. При этом у тебя есть какие-то расходы, зарплаты аналитиков, офисы, маркетинг и так далее, на что ты постоянно тратишь деньги. Ты это оплачиваешь из так называемого management fee (управленческий сбор — vc.ru). Мanagement fee в обычном фонде платится только во время инвестиционного периода — половина или чуть больше жизни фонда. Но у тебя-то аналитики не исчезают, они тебе всё равно нужны, чтобы эти компании продавать. Все делают так: как только у них заканчивается инвестиционный период одного фонда, они начинают поднимать другой фонд, чтобы продолжать инвестировать. Выход из этой конструкции затруднительный. Я не хотел делать ещё одно длинное обязательство. Есть другая модель: например, Аndreessen Horowitz основали два предпринимателя. Ничего не мешает самому инвестировать. Я вышел из фонда и сделал три сделки Николай Давыдов

О жизни после фильма Дудя о Кремниевой долине

Давыдов согласился с тем, что в фильме Дудя Кремниевая долина показана слишком «сладко». Он добавил, что интервью с ним записывали восемь часов: «Просто добавили то, что лучше всего ложилось в канву».

По его словам, после фильма его популярность не особо изменилась.

Изменилась оценка людьми моей популярности. То есть я же до этого был довольно известным чуваком. Я инвестор года по версии РБК, до этого венчурная сделка по версии ещё чего-то. Когда я подавал на визу сюда, я такую пачку статей с интервью своими принёс. Подписчиков тоже было много. Но почему-то после того, как вышел Дудь, все люди, которые считали, что у меня много подписчиков, начали думать, что теперь Коля суперзвезда. Все почему-то думали, что Дудь поменял мою жизнь на до и после. Меня даже начали представлять как героя фильма Дудя. Но мне написало огромное количество людей. В соцсетях был шторм. На пустой Instagram подписалось 40 тысяч человек. Я начал вести, потому что появилась какая-то ответственность. Несколько тысяч человек прислали свои идеи приложений. Я попытался ответить на это каким-то образовательным контентом. Какая-то часть людей этот контент приняла и поняла, а большая часть людей сказали: «Не надо нам контента, денег нам дай». Из этого фильма люди вынесли ценностно, что можно просто, ничего не хотя взамен, отдавать, и это долгосрочно работает на них же. Люди в долине готовы помогать и отдавать, ни на что не рассчитывая. Рано или поздно это возвращается в стократном размере, а может и не возвращаться, просто это круто так делать. Вот эту ценность многие вынесли, и в итоге образовалось сообщество «Место». В «Месте» зарегистрировались 15 тысяч человек. Николай Давыдов

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