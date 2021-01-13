«Формат закрытого венчурного фонда себя изживает»: Николай Давыдов о продаже MSQRD, выходе из фонда и создании Prisma Статьи редакции
Главное из интервью сооснователя инвестфонда Gagarin Capital и калифорнийского стартапа Cherry Labs Елизавете Осетинской в проекте «Русские норм».
О венчурном инвестировании
Изначально управлять фондом должен был управляющий партнёр фонда Addventure Сергей Карпов (1982-2015), рассказал Давыдов. «Он оставил такое наследие. Есть даже венчурная премия имени Серёжи Карпова», — добавил инвестор.
По словам Давыдова, изначально у фонда почти ничего не было: только несколько продюсируемых Солониным компаний и деньги, которые его партнёры, возможно, внесут в фонд, но их требовалось убедить.
Солонин предложил Давыдову выделить кабинет, в котором команда за несколько месяцев должна была подготовить фандрайзинговые материалы. «Сначала продадите мне, потом продадите моим партнёрам, потом продадите тем, с кем я вас познакомлю. Если всё хорошо получится, то у вас будет маленький фонд на $20 млн. Будете инвестировать на посевной стадии», — цитирует Давыдов Солонина.
В итоге сооснователь Qiwi сам участвовал в привлечении капитала. Вместо $20 млн компания собрала $60 млн. Тогда к команде присоединился Глеб Давидюк. Так в 2011 году появился инвестиционный фонд iTech Capital, где Давыдов проработал инвестиционным директором пять лет.
О влиянии политики на инвестиции и переезде в Кремниевую долину
Во время работы Давыдова в iTech Capital «взлетала» электронная коммерция. По его словам, у проектов в этом сегменте 60% расходов были заложены на онлайн-маркетинг — тогда Давыдов «одним из первых» решил инвестировать в adtech.
В том числе фонд проинвестировал в онлайн-сервис автоматизированного продвижения и управления контекстной рекламой SeoPult с 200 тысячами клиентов. На основе этой компании фонд решил собрать холдинг.
Как рассказал Давыдов, период перед IPO — это «очень выматывающая история». За 2-3 недели нужно провести максимальное количество встреч. Так инвесторы понимают, что компания собирает раунд быстро: «Если ты не вложился сейчас, то потом уже не вложишься».
Под воздействием этих событий Давыдов испытал стресс, у него начались панические атаки. Вместе с женой они решили переехать туда, где от него будет «больше зависеть».
MSQRD и Gagarin Capital
В Кремниевой долине Давыдов с партнёром Михаилом Тавером в 2016 году основал венчурный фонд. По его словам, скрывать российское происхождение было «тупо». Партнёры решили найти что-то, с чем будут позитивное ассоциации, и назвали фонд Gagarin Capital.
В марте 2016 года Facebook купил белорусскую компанию-разработчика приложения MSQRD для наложения масок на лица в реальном времени. На тот момент компании было всего три месяца. Через месяц после запуска приложение установили миллион пользователей, через два — 10 миллионов, на момент сделки с Facebook — 16 миллионов. По словам создателей, компания не тратилась на маркетинг. Gagarin Capital выступал в роли советника компании во время привлечения инвестиций и продажи Facebook.
Давыдов не стал раскрывать, какую долю получил за инвестиционное сопровождение, но отметил, что обычно это от 2% до 6%.
Приложением в том числе заинтересовалась Disney: компания хотела купить промомаску для рекламы фильмов и пригласила Давыдова в офис, но чем закончились переговоры, инвестор не сказал.
До Facebook о покупке пыталась договориться другая компания, рассказывает Давыдов. Какая именно, раскрывать он не может. Но Трамп пользуется их приложением каждый день, намекнул Давыдов.
Prisma
Prisma — приложение, которое с помощью нейросетей позволяет обрабатывать снимки и видео в художественном стиле. Приложение в 2016 году запустили Арам Харди и Алексей Моисеенков, а в 2018 году они покинули проект. С момента запуска и к апрелю 2019 года приложение скачали более 100 млн раз.
По словам Давыдова, у приложения была аудитория в 1 млн пользователей на iOS в России, но на западе методы продвижения, которые использовались для MSQRD, не действовали. Тогда продвижением продукта занялся специалист в области международного PR Арам Харди.
После этого на почту компании пришли письма с заинтересовавшимися приложением инвестиционными фондами, включая Benchmark Capital, Sequoia Capital, Accel и других, а представители Snap прилетели на встречу в Москву.
Gagarin Capital стал одним из первых инвесторов приложения — это была первая инвестиционная сделка фонда. Gagarin Capital ещё не вышел из капитала Prisma, поэтому прибыльность сделки Давыдов оценить отказался.
По его словам, сейчас Prisma Labs состоит из двух компаний — Lensa для автоматической обработки портретов и селфи и Prisma. Компания хорошо зарабатывает на них, у них большой штат, рассказал Давыдов, но детали раскрывать отказался. При этом у компании дважды сменился гендиректор, сейчас её возглавляет один из сооснователей Андрей Усольцев, бывший продакт-менеджер «Яндекс.Карт».
Алексей Моисеенков в Facebook заявил, что история создания Prisma в интервью Давыдова искажена. Он рассказал свою версию.
В комментариях к посту Давыдов отметил, что «дал дисклеймер, что у всех эта история была по-разному».
Про фонд
Деньги в Gagarin Capital вложили в основном русскоязычные предприниматели, говорит Давыдов. По его словам, происхождение денег не сыграло роль на отношении к фонду в Кремниевой долине. «Важно просто не иметь денег из источников, близких к санкционным спискам», — добавил он.
Давыдов покинул фонд Gagarin Capital в октябре 2020 года, но цель создать большой фонд вроде Sequoia и DST никуда не делась, говорит он. «Я просто выбрал немножко другой путь», — объясняет предприниматель.
О жизни после фильма Дудя о Кремниевой долине
Давыдов согласился с тем, что в фильме Дудя Кремниевая долина показана слишком «сладко». Он добавил, что интервью с ним записывали восемь часов: «Просто добавили то, что лучше всего ложилось в канву».
По его словам, после фильма его популярность не особо изменилась.
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