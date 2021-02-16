Арне нравился каждый аспект этого бизнеса, он наслаждался временем, проведенным в наших отелях и на встречах с партнёрами по всему миру. У него была сверхъестественная способность предугадывать, куда движется гостиничная индустрия. От имени совета директоров и сотен тысяч сотрудников Marriott по всему миру мы выражаем искренние соболезнования жене Арне и четырем детям. Мы разделяем ваше горе и будем очень скучать по Арне.