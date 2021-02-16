Истории
Рая Хачатрян

Умер глава Marriott Арне Соренсон — при нём сеть отелей стала крупнейшей в мире Статьи редакции

Ему было 62 года, он боролся с раком.

3 3 комментария
478 просмотров

О смерти главы Mariott объявила компания. Соренсон возглавил компанию в 2012 году, он был третьим генеральным директором в истории Marriott и первым, кто не был из семьи основателей.

Как пишет CNBC, в годы его руководства Marriott International стала крупнейшей в мире сетью гостиниц. В 2016 году она купила Starwood Hotels & Resorts за $13 млрд и расширила присутствие Marriott по всему миру под брендами W Hotels, Ritz-Carlton, Courtyard и Sheraton.

Арне нравился каждый аспект этого бизнеса, он наслаждался временем, проведенным в наших отелях и на встречах с партнёрами по всему миру. У него была сверхъестественная способность предугадывать, куда движется гостиничная индустрия. От имени совета директоров и сотен тысяч сотрудников Marriott по всему миру мы выражаем искренние соболезнования жене Арне и четырем детям. Мы разделяем ваше горе и будем очень скучать по Арне.

Сообщение компании

В мае 2019 года компания объявила, что у Соренсона диагностировали рак поджелудочной железы. Ранее в феврале Mariott объявила, что Соренсон временно сократит свой рабочий график, чтобы приспособиться к более требовательному лечению.

О назначении нового главы компания объявит в течение двух недель.

#новость #mariott

3 3 комментария
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Роман Александров

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Был бы из семьи основателей, прожил бы до 100 лет

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Володымыр Оныщук

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Печально (

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Антон

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Вот Олежек смотри в 62 года и тоже рак и никого не мучал своим отчаливанием .

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