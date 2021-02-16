Умер глава Marriott Арне Соренсон — при нём сеть отелей стала крупнейшей в мире Статьи редакции
Ему было 62 года, он боролся с раком.
О смерти главы Mariott объявила компания. Соренсон возглавил компанию в 2012 году, он был третьим генеральным директором в истории Marriott и первым, кто не был из семьи основателей.
Как пишет CNBC, в годы его руководства Marriott International стала крупнейшей в мире сетью гостиниц. В 2016 году она купила Starwood Hotels & Resorts за $13 млрд и расширила присутствие Marriott по всему миру под брендами W Hotels, Ritz-Carlton, Courtyard и Sheraton.
В мае 2019 года компания объявила, что у Соренсона диагностировали рак поджелудочной железы. Ранее в феврале Mariott объявила, что Соренсон временно сократит свой рабочий график, чтобы приспособиться к более требовательному лечению.
О назначении нового главы компания объявит в течение двух недель.
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