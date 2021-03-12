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Умер сооснователь компании «Бука» Александр Михайлов Статьи редакции

Гендиректору одного из старейших в России издателей и дистрибьюторов игр было 49 лет.

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О смерти Михайлова первым рассказал в Twitter гейм-дизайнер Святослав Торик. Продюсер «Буки» Александр Кутехов подтвердил TJ, что Александр умер, и назвал причиной смерти инсульт.

Михайлов немного не дожил до 50-летия: его день рождения — 1 апреля. Он умер в Москве, уточнил Кутехов. «Хороший человек, хороший руководитель, всегда готовый помочь как в рабочих, так и в личных вопросах», — сказал Кутехов.

Михайлов работал в «Буке» с момента основания в 1994 году. В интервью изданию App2Top по итогам 2020 года он отмечал развитие цифровых продаж, подписание договора на дистрибуцию PlayStation и планы выпустить несколько новых проектов в 2021 году.

«Бука» начала свой путь как дистрибьютор игр и вскоре стала представителем Sega, Nintendo и Sony в России, занявшись распространением игровых приставок. В 1998 году вышла первая игра из серии про Петьку и Василия Ивановича, в 1999 — компания выпустила локализацию «Героев Меча и Магии III». «Бука» также выпускала в России локализации Far Cry, Half-Life 2, Titan Quest, Company of Heroes, Dark Messiah of Might & Magic, FlatOut и Team Fortress 2.

В 2014 году «Бука» начала издавать игры и приложения для мобильных устройств. В 2018 году компания заключила соглашение, по которому её прибрела фирма «1С». Сегодня она работает более чем в 50 странах мира.

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Alazavra

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Даниил Лебедев

Alazavra
0

F

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Саша Миронюк

8

мне 33 и когда видишь, что люди в 49 умирают (а то и раньше), то невольно задумываешься, зачем эти карьеры и бизнесы строить... F

Ответить

Синий крюк

Саша
6

Ну как Вам сказать...в фатализм "всё равно подохнем" тоже нельзя падать, ведь есть ответственность - перед собой, перед семьёй.
Хотя я Вас ОЧЕНЬ понимаю. У меня мама была первой медалисткой школы, красный диплом Политеха, распределение, без мам-пап из деревни со сливочками взятками прошла за заслуги на "вакансию" краевого банка. В 28 лет - начальник отдела кредитования торговли.
В 33 - первый гастрит, в 34 - первая больница с язвой, в 35 - она умирает. Мне вот сейчас идёт 36-той. И тоже пройден первый гастрит именно в 33 (думала помру, никогда не знала, что ТАМ может болеть гладкая мускулатура).
Теперь каждый ДР праздную и буду праздновать как "год 1 пережития, год 2 пережития". Надо уметь ценить жизнь. Мы же не задумываемся, чтобы моргнуть, не проходим боль, чтобы вдохнуть - наш организм делает это автоматически. 
Так что одно другому не мешает, правда? Сколько и отпущено - надо прожить при хоть какой-то работе\карьере, раз надежд на "стаж, пенсия" нет. Ну у меня - нет. 

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Stanislav

Саша
0

Аналогичная мысль промелькнула. Обычно думаешь, что это где-то далеко еще. Но такие новости заставляют по другому на свою жизнь взглянуть

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Gleb Kichigin

8

Уверен, человек занимался любимым делом

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Олег Гущин

6

Соболезнования близким, что тут скажешь. Жизнь очень ограничена по времени...

Ответить

Артем Бондарев

5

Да? Да.

Ответить

Даниил Лебедев

3

Press F

Спасибо за BloodRayne 2; Brothers In Arms; Clive Barker's Jericho; Dark Messiah of Might and Magic; GTA 3; Heroes Of Might And Magic IV...Вы были моими лучшими друзьями детства...

Ответить

Alex Shkatelov

Даниил
5

а как же 3 часть героев! впервые увидел эту заставку там и даже испугался сначала, а потом как родное

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Даниил Лебедев

Alex
2

"Герои 3" не нуждаются в упоминании, они и так в наших сердцах на века. Но мне больше 4-ые нравятся, хотя, в 2003 я начинал с "Дыхание драконов". Просто, мне "Герои 4" зашли из-за саунда, в "Героях 3" такого саунда нет...

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Синий крюк

Даниил
2

Я сейчас 4-х заново по ночам прохожу. Все сценарии прошла, почти все компании прошла, вот с грифонами пока воюю( 
Ну как, как можно жить и не знать, какая это роскошь, обменять какую-нить фигню на Шляпу Адмирала и быть допущенным к провидцу( 
Мой брат столько сочного не знает, малый еще( 

Ответить

Даниил Лебедев

Синий
0

В основном, почему "Герои 4" так не зашли обществу, но не всем, потому что новый разработчик: "New World Computing", которые решили пойти на эксперименты.

Убрали возможность апгрейда зданий и юнитов, юниты теперь существуют как самостоятельная единица, герой теперь тоже сражается (а если умирает, то надо сходить на его могилку и забрать в город), боевую карту поменяли (кстати, и правда она не удобная, чем в третьей части) и т.д.

Но что они внесли: Это офигительное музыкальное сопровождение; очень хорошая и проработанная система прокачки героя; визуал поменялся (за столько короткое время); игра конечно кардинально новая вышла, но всё равно, она сопровождала наше детство и юность))

Ответить

Sergei Timofeyev

Синий
0

Мелаксена и нормализуйте режим.

Ответить

Д Хб

Даниил
1

А я с меча и магии 8 начал вообще свои покупки) там вроде можно было свою музыку поставить. Пал выбор на rammstein “mutter”👍

Ответить

Даниил Лебедев

Д
0

Я вообще не в курсе, какие Герои стали после 5 части :D Дальше уже не играл...

Ответить

Даниил Лебедев

3

- "После стольких лет?"
- "Всегда..."

Ответить

Ilgar Dadashov

2

Для многих людей он подарил счастливое детство, за что большое спасибо ему

Ответить

Алексей Афанасьев

1

Игра была классная. Достать соседа. Жалко, но он прожил полную жизнь)

Ответить

EMIX091

1

F

Ответить

Виктор Давтян

1

F

Ответить

Aik Music

1

Светлая память. Выросли многие на этих играх.

Ответить

Александр

1

F... И отдельный респект за "Мор.Утопию" в 2005.

Ответить

Ирина Штефан

Александр
0

Любимая была игра

Ответить

Sergei Babenko

1

Спасибо за GTA 2

Ответить

Vadim Vaysman

0

Как мало прожил... Соболезнования

Ответить

greg chudnoff

0

На фотке выглядит за 60.

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Синий крюк

0

Такой молодой(

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Максим Степанов

0

сначала прочитал - "Михалков"

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Shlomo Goldenberg

0

49? на вид лет 60+

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