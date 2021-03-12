Гендиректору одного из старейших в России издателей и дистрибьюторов игр было 49 лет.

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О смерти Михайлова первым рассказал в Twitter гейм-дизайнер Святослав Торик. Продюсер «Буки» Александр Кутехов подтвердил TJ, что Александр умер, и назвал причиной смерти инсульт.

Михайлов немного не дожил до 50-летия: его день рождения — 1 апреля. Он умер в Москве, уточнил Кутехов. «Хороший человек, хороший руководитель, всегда готовый помочь как в рабочих, так и в личных вопросах», — сказал Кутехов.

Михайлов работал в «Буке» с момента основания в 1994 году. В интервью изданию App2Top по итогам 2020 года он отмечал развитие цифровых продаж, подписание договора на дистрибуцию PlayStation и планы выпустить несколько новых проектов в 2021 году.

«Бука» начала свой путь как дистрибьютор игр и вскоре стала представителем Sega, Nintendo и Sony в России, занявшись распространением игровых приставок. В 1998 году вышла первая игра из серии про Петьку и Василия Ивановича, в 1999 — компания выпустила локализацию «Героев Меча и Магии III». «Бука» также выпускала в России локализации Far Cry, Half-Life 2, Titan Quest, Company of Heroes, Dark Messiah of Might & Magic, FlatOut и Team Fortress 2.