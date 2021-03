«Бука» начала свой путь как дистрибьютор игр и вскоре стала представителем Sega, Nintendo и Sony в России, занявшись распространением игровых приставок. В 1998 году вышла первая игра из серии про Петьку и Василия Ивановича, в 1999 — компания выпустила локализацию «Героев Меча и Магии III». «Бука» также выпускала в России локализации Far Cry, Half-Life 2, Titan Quest, Company of Heroes, Dark Messiah of Might & Magic, FlatOut и Team Fortress 2.