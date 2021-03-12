Умер сооснователь компании «Бука» Александр Михайлов Статьи редакции
Гендиректору одного из старейших в России издателей и дистрибьюторов игр было 49 лет.
О смерти Михайлова первым рассказал в Twitter гейм-дизайнер Святослав Торик. Продюсер «Буки» Александр Кутехов подтвердил TJ, что Александр умер, и назвал причиной смерти инсульт.
Михайлов немного не дожил до 50-летия: его день рождения — 1 апреля. Он умер в Москве, уточнил Кутехов. «Хороший человек, хороший руководитель, всегда готовый помочь как в рабочих, так и в личных вопросах», — сказал Кутехов.
Михайлов работал в «Буке» с момента основания в 1994 году. В интервью изданию App2Top по итогам 2020 года он отмечал развитие цифровых продаж, подписание договора на дистрибуцию PlayStation и планы выпустить несколько новых проектов в 2021 году.
«Бука» начала свой путь как дистрибьютор игр и вскоре стала представителем Sega, Nintendo и Sony в России, занявшись распространением игровых приставок. В 1998 году вышла первая игра из серии про Петьку и Василия Ивановича, в 1999 — компания выпустила локализацию «Героев Меча и Магии III». «Бука» также выпускала в России локализации Far Cry, Half-Life 2, Titan Quest, Company of Heroes, Dark Messiah of Might & Magic, FlatOut и Team Fortress 2.
В 2014 году «Бука» начала издавать игры и приложения для мобильных устройств. В 2018 году компания заключила соглашение, по которому её прибрела фирма «1С». Сегодня она работает более чем в 50 странах мира.
мне 33 и когда видишь, что люди в 49 умирают (а то и раньше), то невольно задумываешься, зачем эти карьеры и бизнесы строить... F
Синий крюк
Ну как Вам сказать...в фатализм "всё равно подохнем" тоже нельзя падать, ведь есть ответственность - перед собой, перед семьёй.
Хотя я Вас ОЧЕНЬ понимаю. У меня мама была первой медалисткой школы, красный диплом Политеха, распределение, без мам-пап из деревни со сливочками взятками прошла за заслуги на "вакансию" краевого банка. В 28 лет - начальник отдела кредитования торговли.
В 33 - первый гастрит, в 34 - первая больница с язвой, в 35 - она умирает. Мне вот сейчас идёт 36-той. И тоже пройден первый гастрит именно в 33 (думала помру, никогда не знала, что ТАМ может болеть гладкая мускулатура).
Теперь каждый ДР праздную и буду праздновать как "год 1 пережития, год 2 пережития". Надо уметь ценить жизнь. Мы же не задумываемся, чтобы моргнуть, не проходим боль, чтобы вдохнуть - наш организм делает это автоматически.
Так что одно другому не мешает, правда? Сколько и отпущено - надо прожить при хоть какой-то работе\карьере, раз надежд на "стаж, пенсия" нет. Ну у меня - нет.
Press F
Спасибо за BloodRayne 2; Brothers In Arms; Clive Barker's Jericho; Dark Messiah of Might and Magic; GTA 3; Heroes Of Might And Magic IV...Вы были моими лучшими друзьями детства...
а как же 3 часть героев! впервые увидел эту заставку там и даже испугался сначала, а потом как родное
"Герои 3" не нуждаются в упоминании, они и так в наших сердцах на века. Но мне больше 4-ые нравятся, хотя, в 2003 я начинал с "Дыхание драконов". Просто, мне "Герои 4" зашли из-за саунда, в "Героях 3" такого саунда нет...
Синий крюк
Я сейчас 4-х заново по ночам прохожу. Все сценарии прошла, почти все компании прошла, вот с грифонами пока воюю(
Ну как, как можно жить и не знать, какая это роскошь, обменять какую-нить фигню на Шляпу Адмирала и быть допущенным к провидцу(
Мой брат столько сочного не знает, малый еще(
В основном, почему "Герои 4" так не зашли обществу, но не всем, потому что новый разработчик: "New World Computing", которые решили пойти на эксперименты.
Убрали возможность апгрейда зданий и юнитов, юниты теперь существуют как самостоятельная единица, герой теперь тоже сражается (а если умирает, то надо сходить на его могилку и забрать в город), боевую карту поменяли (кстати, и правда она не удобная, чем в третьей части) и т.д.
Но что они внесли: Это офигительное музыкальное сопровождение; очень хорошая и проработанная система прокачки героя; визуал поменялся (за столько короткое время); игра конечно кардинально новая вышла, но всё равно, она сопровождала наше детство и юность))
Я вообще не в курсе, какие Герои стали после 5 части :D Дальше уже не играл...
Для многих людей он подарил счастливое детство, за что большое спасибо ему
F... И отдельный респект за "Мор.Утопию" в 2005.
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