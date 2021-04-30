История 26-летней Меган Леттер, которая начинала с роликов по The Sims, а теперь строит бизнес с выручкой в несколько миллионов долларов в год.

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Меган Леттер

Из-за пандемии дети и школьники стали проводить больше времени дома, а учебные группы, школьные обсуждения, дни рождения и выпускные перешли в Roblox — платформу для создания игровых миров.

Её называют «вторым Minecraft» и «YouTube игрового мира»: ей пользуются две трети детей от 9 до 12 лет в США, а после выхода на биржу в апреле 2021 года капитализация Roblox превысила $40 млрд.

Так как основная аудитория Roblox дети и подростки, сервис стал «золотой жилой» для миллионов блогеров и разработчиков игр и позволил им зарабатывать, пишет Bloomberg.

В 2020 году более 1250 разработчиков в Roblox заработали не менее $10 тысяч, а около 300 человек заработали больше $100 тысяч.

Одно из главных «лиц» Roblox — Меган Леттер. Она зарабатывает на видео по играм внутри Roblox, своём интернет-магазине одежды и аксессуаров Stay Peachy, а также собственных играх, которые разрабатывает вместе с мужем.

В 2021 году Леттер рассчитывает заработать более $8 млн на своей игровой студии Wonder Works, а также привлечь $10 млн инвестиций при оценке компании в $40 млн.

От $400 в месяц до миллионов долларов в год

Меган Леттер начинала в 2018 году с YouTube-канала, посвященного летсплеям The Sims 4. На нём она зарабатывала около $400 в месяц, но этого было недостаточно, чтобы содержать себя.

Затем Леттер обратила внимание на платформу Roblox, популярность которой всё росла. И в течение нескольких месяцев стала зарабатывать «тысячи долларов» на роликах, где играет в игры внутри Roblox. Например, в "Adopt Me!", где нужно коллекционировать домашних животных и ухаживать за ними.

70% её аудитории — девочки-подростки в США, и Леттер использует это: многие её видео сняты так, чтобы было ощущение разговора с подругой.

Также она адаптировала канал (внешность, обложки и содержимое роликов) к молодой аудитории, что также позволило добиться успеха, считает исполнительный директор платформы для видеоблогеров StreamElements Дорон Нир.

Пример видео с канала Леттер

На апрель 2021 года у Леттер 3,6 млн подписчиков на YouTube, а ежегодная выручка в роликов составляет уже миллионы долларов, пишет Bloomberg. Также она запустила интернет-магазин — его выручка в 2020 году превысила $1 млн.

Основной проект для Леттер и её мужа — студия Wonder Works, которая занимается разработкой игр для Roblox. Муж руководит студией, а Леттер создаёт игры и придумывает идеи.

В 2020 году они выпустили первую игру — Overlook Bay, в которой пользователи могут коллекционировать домашних животных, украшать дома, исследовать мир с друзьями и зарабатывать драгоценные камни.

За четыре месяца после запуска выручка Леттер на Overlook Bay составила $1,5 млн, пишет Forbes. К апрелю 2021 года страницу с игрой на сайте Roblox посетило 160 млн человек, в среднем ежемесячная выручка — $150-300 тысяч.

Второй проект студии — Traitor! — привлекает около 14 млн пользователей в месяц, выручка с игры превышает $60 тысяч в день.

Леттер оценивает, что к концу 2021 года выручка с проектов студии составит около $8 млн. Также она хочет привлечь $10 млн от венчурных инвесторов на развитие Wonder Works при оценке в $40 млн.