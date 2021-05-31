Сейчас, к сожалению, очень много всего неклассного, начиная с того, как выглядит главная страница в приложении «Маркета». Мне не нравится, как устроена вся логистическая часть, выдача заказов в ПВЗ. Мне не нравится вся история с курьерами, когда доставка возможна в интервале с 9:00 до 18:00. В обычной жизни это ужасно неудобно.

Чтобы решать проблему, мы и придумали объединение аж трех сервисов: «Логистики», «Лавки» и «Маркета» [доставку по клику]. Когда курьеры партнеров «Маркета» привозят заказ в «Лавку», там его оставляют на специальных стеллажах, а пользователь, когда ему удобно, нажимает кнопку «привезите мне», и курьер «Логистики» за 15 минут приносит ему домой.