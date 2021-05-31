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Истории
Евгений Делюкин

«В таком объёме даже в "Такси" не инвестировали»: Даниил Шулейко — о будущем «Яндекс.Маркета» и борьбе за топ-3 ритейла Статьи редакции

Главное из интервью Шулейко изданию The Bell — он возглавляет бизнес-группу электронной торговли и логистических сервисов «Яндекса».

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Личные задачи Шулейко

Шулейко говорит о двух личных KPI во главе бизнес-группы:

  • Перестроить бизнес-направление так, чтобы «им было удобно пользоваться и с гордостью рассказывать, как все классно работает».
  • Построить большой ритейл, входящий в топ-3 ритейлеров страны.

Сейчас, к сожалению, очень много всего неклассного, начиная с того, как выглядит главная страница в приложении «Маркета». Мне не нравится, как устроена вся логистическая часть, выдача заказов в ПВЗ. Мне не нравится вся история с курьерами, когда доставка возможна в интервале с 9:00 до 18:00. В обычной жизни это ужасно неудобно.

Чтобы решать проблему, мы и придумали объединение аж трех сервисов: «Логистики», «Лавки» и «Маркета» [доставку по клику]. Когда курьеры партнеров «Маркета» привозят заказ в «Лавку», там его оставляют на специальных стеллажах, а пользователь, когда ему удобно, нажимает кнопку «привезите мне», и курьер «Логистики» за 15 минут приносит ему домой.

О росте ритейла в 15-20 раз и акценте на онлайн через несколько лет

Через несколько лет весь рынок электронной коммерции вырастет в 15-20 раз и «как-то по-новому поделится внутри себя», говорит Шулейко.

Кто войдёт в тройку лидеров — неизвестно, так как рынок очень быстро меняется и растёт из-за низкого проникновения онлайн-продаж: пока в онлайне покупают лишь 1% продуктов, хотя есть страны с 15-18%.

Офлайн-ритейл физически ограничен. На полке может лежать десять видов молока. Если ты маленький производитель, попасть на эту полку очень сложно. В онлайне этой проблемы нет, полка — бесконечная. Маленький производитель с классным продуктом сможет найти свою аудиторию. Это возможность поменять рынок.

Разницы между онлайновым и офлайновым ритейлом уже нет — это лишь иллюзия, отмечает глава нерекламного направления «Яндекса». Сейчас компания находится в догоняющих, а конкурировать приходится сразу с большими игроками.

X5 — большие молодцы, «Магнит» сейчас быстро меняется», а через несколько лет условный «Перекрёсток» будет делать онлайн-продаж столько же, сколько в офлайне.

Об инвестициях в ecommerce и отказе «Такси» от IPO

До конца 2021 года в ecommerce направление «Яндекс» инвестирует около $500 млн — это «небывалый объём инвестиций» для компании и меньше, чем тратили на «Такси», говорит Шулейко.

Это очень дорогая история. Нужно строить свою логистику и инфраструктуру. Более того, надо одновременно и строить, и продолжать расти. Причем хотелось бы расти трехзначными цифрами.

Когда растешь с такой скоростью, строить приходится тоже на опережение и постоянно твои мощности используются неэффективно. Поэтому с точки зрения экономики вся эта ситуация выглядит пока паршиво. Но «Яндекс» готов инвестировать.

Мы предупредили наших акционеров и инвесторов, что мы потратим на развитие ecommerce полмиллиарда долларов только до конца этого года. В таком объеме «Яндекс» еще ни во что не инвестировал, даже в «Такси».

От IPO «Такси» для привлечения инвестиций «Яндекс» отказался — для компании большая польза в синергии между активами, чем их вывод на биржу, говорит Шулейко.

В ближайшее время мы IPO не рассматриваем. Сейчас для нас главная ценность в простоте и скорости принятия решений. А если бы «Такси» был публичной компанией, чтобы принять решение запустить доставку по клику, нужна была бы огромная кипа бумаг.

Сейчас нам тоже надо договориться с Uber, что мы запускаем такие штуки. Но решается все на уровне «Окей? Окей». В онлайн-ритейле нам только предстоит найти форму. И пока она не найдена, компании нужна максимально возможная гибкость, чтобы ты мог собирать этот пазл как угодно.

О партнерстве с Uber

Uber — классный партнёр. Когда надо было нам что-то решить, это довольно комфортно удавалось. Простой пример — Uber разрешил мне заниматься «Маркетом», хотя как акционер вполне мог сказать «нет». Как акционер Uber много участвует в нашей работе и помогает.

Например, недавно на рынок России пришел новый конкурент — китайский DiDi. Мы сразу созвонились с ребятами из Uber, которые уже имели опыт на других рынках и поделились им с нами. Это бесконечно полезно.

О покупке «Везёт», KupiVIP и других поглощениях «Яндекса»

Недавние покупки «Яндекса» решают для компании несколько задач: сэкономить время [на запуск с нуля чего-то своего] и получить синергию от объединения активов, отмечает Шулейко.

Мы сейчас покупаем KupiVIP, и теперь на «Маркете» будет еще и категория fashion. Мы приобретаем опытную команду с экспертизой на рынке, несколько тысяч ценных контрактов с поставщиками, логистический центр.

Мы недавно купили сервис чаевых «Чаевые просто» для нашего фудтех-бизнеса. Потому что очень хотим развиваться в сторону in place сценариев, когда ты расширяешь «Яндекс.Еду» в сам ресторан. И чаевые — это одна из его частей. Позже это может быть условно заказ через приложение в ресторане — чтобы не ждать официанта или оплаты счета.

[О покупке «Везёт»]: Смысл сделки за несколько лет совершенно изменился. Мы в итоге купили не бизнес, а скорее колл-центры, они помогают расти в первую очередь доставке, а не «Такси». Изначально мы хотели покупать бизнес целиком, а в итоге купили только кусочки без технологии.

Конечно, будут и ещё покупки.

Об отличиях Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркета»

У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны, каждый бьет в свое. Wildberries, очевидно, хорош в одежде. Мы — в электронике и продуктах питания. Ozon — в детских товарах. У каждого есть своя мышца. Ее все и будут пытаться наращивать.

Мы точно, например, в последнее время сильнее всех в логистике, потому что у нас есть «Яндекс Go», — эту карту и разыгрываем.

О планах «Маркета»

На ближайшие месяцы у «Яндекс.Маркета» два основных фокуса, говорит Шулейко:

  • Упростить работу маркетплейса для продавцов: «упростить подключение к маркетплейсу, избавиться максимально от бюрократии, дать им удобные инструменты для продвижения и аналитики».
  • «Допронизывать» разные сервисы фудтех-направления «Яндекса». Например, появится интеграция «Маркета» в приложение «Яндекс Go».

Мы вырастем в несколько раз точно. Логистика и работа с мерчантами — это точно два главных фокуса на ближайшие месяцы.

Если сейчас есть интеграции «Лавки» и «Еды» внутри «Маркета», то потом будет и наоборот. Можно будет запускать приложение «Яндекс Go» и заказывать товары на «Маркете». У нас даже уже есть первый собранный прототип.

Дальше мы точно переделаем логистику, чтобы значимая часть товара доезжала к тебе на следующий день. И расширим ассортимент вещей, которые будут приезжать в тот же день — уже сейчас с доставкой за один-два часа можно заказать более 100 тысяч товаров.

Доставка будет становиться умнее. Не будет идиотизма, когда ты заказываешь телефон, он едет сначала на склад «Маркета» на другом конце города и только потом его тебе доставляют из склада под домом.

О международных планах «Лавки» и других сервисов

Фудтех-направление «Яндекса» продолжит выводить сервисы на новые рынки, например, в новых странах появится «Яндекс.Еда», в процессе запуска «Лавки» в Париже, Лондоне и других странах, будет «несколько подходов с Такси».

В целом «Лавка» — один из самых перспективных сервисов для развития глобального бизнеса «Яндекса». А «Логистика» будет запущена там, где у «Яндекса» нет других активов, говорит Шулейко.

Неудачи [с провальными запусками «Такси» в некоторых странах] хорошо учат. Мы верим, что «Яндекс» — одно из немногих мест на планете, где есть все необходимые технологии и экспертиза для этой бизнес-модели.

При этом, например, «Яндекс.Лавка» — это бизнес-модель, которая будет работать далеко не в каждом городе на планете. Магия в том, что первые два-три магазинчика открыть очень несложно. И сделать первую пару сотен заказов тоже. Проблемы начинаются, когда у тебя десятки точек в управлении — меняется смысл логистики. Вот тут нужна сила, и у нас она есть.

Где будет применяться банковская лицензия

Первые проекты в финтехе появятся в 2021 году — осталось «потерпеть всего чуть-чуть», говорит Шулейко.

Например, «Яндекс» рассматривает услугу рассрочки на «Маркете» и выдачу кредитов самозанятым (таксистам и курьерам) — так как у компании достаточно данных, чтобы понимать их возможный уровень дохода.

Из простых вещей. Я очень хочу, чтобы на «Маркете» товар можно было купить в рассрочку. Ты покупаешь сейчас, а платишь следующие четыре недели равными кусочками. Не имея банковской лицензии, сделать такой сервис сложно.

Еще из простого можно сделать более комфортную структуру кредитования для наших партнеров в любой бизнес-модели. Очень хочешь ты купить себе автомобиль — получи на него кредит. Потому что мы знаем, что ты потом будешь работать с нашей платформой.

Например, если ты сегодня сотрудничаешь с «Яндекс.Такси» или «Едой» как самозанятый, то получить потребительский кредит тебе очень сложно. Потому что твой доход как самозанятого из банков почти никто не принимает.

А мы-то знаем, мы можем предсказать, сколько этот водитель заработает в сервисе в следующий год-два-три. Поэтому мы можем дать ему кредит. С абсолютно другой, более выгодной ставкой.

Как работает экосистема «Яндекса»

Основная задача экосистемы — закрыть потребность пользователя, а не «бороться за кошелек пользователя». Причем экосистема должна объединять и умножать активы таким образом, чтобы одна часть бизнеса не вредила другой, говорит Шулейко.

Например, у нас есть «Лавка», а есть доставка из магазинов в «Еде». Вообще-то это один пользовательский сценарий. И, казалось бы, зачем мы должны делать доставку из магазинов, если у нас уже есть «Лавка»? Но мы понимаем, что это другая потребность человека, другой паттерн.

Иногда ему нужно выбрать из 2 тысяч товаров, но за 15 минут, а иногда он хочет молоко только из любимого магазина или какое-то конкретное редкое молоко, и час его тоже устроит. Поэтому мы это даем. Мы хотим закрыть всю потребность пользователя. И думаем, скорее, не о кошельках, а о потребностях.

Шулейко привёл пример удачной интеграции — экспресс-доставка из «Маркета» через «Лавку» одновременно позволила улучшить сервис для пользователя, экономику точек «Лавки» и снизить стоимость доставки товаров для «Маркета».

В другом случае «Маркет» смог получить грузовики для доставки через «Драйв» — попросив купить 1,5 тысячи машин для курьеров. А в 2021 году на «Маркете» появятся услуги установки крупной бытовой техники из «Яндекс.Услуг».

Случай [с Драйвом] вообще уникальный, потому что возник случайно. «Маркету» нужны были грузовики для доставки. Строить экспертизу управления флотом вообще-то сложно. Но ведь есть же «Драйв». Я позвонил [CEO «Яндекс.Драйва»] Антону Рязанову и говорю: давай вы купите сколько-то тысяч грузовиков и сами будете ими управлять? По сути, сделаете такой квази-«Драйв» для курьеров.

И в итоге сейчас все машины — 1,5 тысячи грузовиков, катающихся по разным городам, — это на самом деле такой же каршеринг «Драйва». И курьер, который возит заказы «Маркета», просто подходит на парковку, со своего телефона разблокирует, садится в эту машину и едет. А управляет всем команда, у которой в этом волшебные крылья и которая много лет на сервис каршеринга потратила. Вот что для меня экосистема по-настоящему.

#интервью #яндекc #маркет #лавка

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Евгений Белокуров

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В первом абзаце ссылка на другое интервью

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Евгений Делюкин

Евгений
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Спасибо, исправил

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Kirill Zheleznov

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Линк в подзаголовке ведет на другую статью

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Jame J. Mellon

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А управляет всем команда, у которой в этом волшебные крылья и которая много лет на сервис каршеринга потратила. Вот что для меня экосистема по-настоящему.

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Кирилл Загоскин

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Даня классный, было приятно почитать 

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