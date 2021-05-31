«В таком объёме даже в "Такси" не инвестировали»: Даниил Шулейко — о будущем «Яндекс.Маркета» и борьбе за топ-3 ритейла Статьи редакции
Главное из интервью Шулейко изданию The Bell — он возглавляет бизнес-группу электронной торговли и логистических сервисов «Яндекса».
Личные задачи Шулейко
Шулейко говорит о двух личных KPI во главе бизнес-группы:
- Перестроить бизнес-направление так, чтобы «им было удобно пользоваться и с гордостью рассказывать, как все классно работает».
- Построить большой ритейл, входящий в топ-3 ритейлеров страны.
О росте ритейла в 15-20 раз и акценте на онлайн через несколько лет
Через несколько лет весь рынок электронной коммерции вырастет в 15-20 раз и «как-то по-новому поделится внутри себя», говорит Шулейко.
Кто войдёт в тройку лидеров — неизвестно, так как рынок очень быстро меняется и растёт из-за низкого проникновения онлайн-продаж: пока в онлайне покупают лишь 1% продуктов, хотя есть страны с 15-18%.
Разницы между онлайновым и офлайновым ритейлом уже нет — это лишь иллюзия, отмечает глава нерекламного направления «Яндекса». Сейчас компания находится в догоняющих, а конкурировать приходится сразу с большими игроками.
Об инвестициях в ecommerce и отказе «Такси» от IPO
До конца 2021 года в ecommerce направление «Яндекс» инвестирует около $500 млн — это «небывалый объём инвестиций» для компании и меньше, чем тратили на «Такси», говорит Шулейко.
От IPO «Такси» для привлечения инвестиций «Яндекс» отказался — для компании большая польза в синергии между активами, чем их вывод на биржу, говорит Шулейко.
О партнерстве с Uber
О покупке «Везёт», KupiVIP и других поглощениях «Яндекса»
Недавние покупки «Яндекса» решают для компании несколько задач: сэкономить время [на запуск с нуля чего-то своего] и получить синергию от объединения активов, отмечает Шулейко.
Об отличиях Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркета»
О планах «Маркета»
На ближайшие месяцы у «Яндекс.Маркета» два основных фокуса, говорит Шулейко:
- Упростить работу маркетплейса для продавцов: «упростить подключение к маркетплейсу, избавиться максимально от бюрократии, дать им удобные инструменты для продвижения и аналитики».
- «Допронизывать» разные сервисы фудтех-направления «Яндекса». Например, появится интеграция «Маркета» в приложение «Яндекс Go».
О международных планах «Лавки» и других сервисов
Фудтех-направление «Яндекса» продолжит выводить сервисы на новые рынки, например, в новых странах появится «Яндекс.Еда», в процессе запуска «Лавки» в Париже, Лондоне и других странах, будет «несколько подходов с Такси».
В целом «Лавка» — один из самых перспективных сервисов для развития глобального бизнеса «Яндекса». А «Логистика» будет запущена там, где у «Яндекса» нет других активов, говорит Шулейко.
Где будет применяться банковская лицензия
Первые проекты в финтехе появятся в 2021 году — осталось «потерпеть всего чуть-чуть», говорит Шулейко.
Например, «Яндекс» рассматривает услугу рассрочки на «Маркете» и выдачу кредитов самозанятым (таксистам и курьерам) — так как у компании достаточно данных, чтобы понимать их возможный уровень дохода.
Как работает экосистема «Яндекса»
Основная задача экосистемы — закрыть потребность пользователя, а не «бороться за кошелек пользователя». Причем экосистема должна объединять и умножать активы таким образом, чтобы одна часть бизнеса не вредила другой, говорит Шулейко.
Шулейко привёл пример удачной интеграции — экспресс-доставка из «Маркета» через «Лавку» одновременно позволила улучшить сервис для пользователя, экономику точек «Лавки» и снизить стоимость доставки товаров для «Маркета».
В другом случае «Маркет» смог получить грузовики для доставки через «Драйв» — попросив купить 1,5 тысячи машин для курьеров. А в 2021 году на «Маркете» появятся услуги установки крупной бытовой техники из «Яндекс.Услуг».
А управляет всем команда, у которой в этом волшебные крылья и которая много лет на сервис каршеринга потратила. Вот что для меня экосистема по-настоящему.
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