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Истории
Евгения Евсеева

Умер Джон Макафи, создатель антивируса McAfee — его нашли мёртвым в тюремной камере Статьи редакции

По предварительным данным, он совершил самоубийство.

46 46 комментариев
5493 просмотров

О смерти Макафи сообщила испанская газета El País, позже информацию также подтвердили в Минюсте США. Медики пытались оказать ему первую помощь, но спасти его не удалось.

Полиция выясняет обстоятельства смерти, однако New York Times пишет, что он покончил с жизнью самоубийством.

Основателя McAfee задержали в Испании в октябре 2020 года — оттуда его должны были экстрадировать в США, где ему грозило до 30 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. О смерти Макафи стало известно через несколько часов после того, как Верховный суд Испании одобрил его экстрадицию.

В 2012 году Макафи подозревали в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе, а 2016 году режиссёр Нанетт Бурштейн сняла документальный фильм «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», в котором рассказала, как Макафи заплатил киллеру $5000 за пытки и убийство своего соседа.

Кроме того, в фильме утверждается, что МакАфи накачал наркотиками и изнасиловал своего партнера по бизнесу Эллисон Адонизио.

Intel, владевшая антивирусом McAfee, в 2014 году заявляла, что постепенно прекратит существование бренда из-за ассоциаций с основателем компании. В 2017 году она вывела McAfee из своего бизнеса и сделала независимой компанией.

Обвинение в убийстве, попытка стать президентом…
Основателя McAfee задержали в Испании 6 октября 2020 года и теперь могут экстрадировать в США…
vc.ru

#новость #mcafee

46 46 комментариев
17
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46 комментариев
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ЯжПрограммист

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Жаль бедодагу, но справедливости ради, свой х.. он так и не съел.

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Allestor Krei

ЯжПрограммист
9

Что ни сделаешь, лишь бы обещание не выполнять

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Интересный меч

ЯжПрограммист
0

Ничоси... 🙀 Только сегодня с ним видос на Ютубе смотрел, где он утверждал что в крипте все проебал, а остальные активы у него давно отжали.

Решил уйти из жизни на своих условиях. Кросавчег! 👍

Ответить

Giant Schlong

9

Он умер, как все те парни во Вьетнаме

Ответить

Алексей Любимов

–9

Печально, он был примером для нашего поколения.

Ответить

Green Base

Алексей
16

Каким примером? Что ты несёшь

Ответить

Ann Partovi

Green
17

Думаю, он был примером решения определённого интеграла

Ответить

Giant Schlong

Green
0

Тсс, Паук только то спалил свой акк на VC

Ответить

Dmitry Chudinovskikh

Алексей
–2

Наркоман и педофил это такой себе пример, какими бы блестящими ни были его достижения в своё время.

Ответить

Vlad Azimov

8

Эх, знатный чувак был. Такое вытворял

Ответить

Ann Partovi

7

Он ушёл устанавливать антивирусы в другую Вселенную, безумный чувак, который с детства сидел на наркоте, однако сумел так много с ними прожить. Ничего себе! Многие не покидали клуб 27, а Макаффи их уделал в несколько раз

Ответить

Walter Kovacs

Ann
1
Ответить

Giant Schlong

Ann
0

Встал на путь трэша и угара ещё в 50-е, при Эйзенхауэре. Let's think about it

Ответить

Pavel Pokrovsky

7

F

Ответить

Кека Пека

3

Ставлю жопу что инсценировка

Ответить

Домашний турник

Кека
10

"Ваше очко переходит в зрительский зал" 

Ответить

Илья Шишкунов

4

Трус, лжец и везунчик
Умер также как и жил, в погоне за безумным саморазрушением 

Ответить

Alex Lowen

Илья
4

Если ты пробегал очень активно и с задором 75 лет за саморазрушением, то наверное что-то такое в этом было, чего бОльшей части населения планеты уж точно не пережить (и не только по годам, но и по яркости впечатлений). Так что не все так однозначно, кмк.

Ответить

Vladislav

0

Комментарии как бы намекают: «запилите про него статью»

Ответить

Евгений Делюкин

Vladislav
12

Совершенно великий дед, да. Мы писали о нем не так давно большой профайл 

Обвинение в убийстве, попытка стать президентом…
Основателя McAfee задержали в Испании 6 октября 2020 года и теперь могут экстрадировать в США…
vc.ru
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умный человек

Евгений
–3

В про умерших как то интереснее статьи читать

Ответить

Ann Partovi

умный
3

Настоящий рок-н-рольщик становится рок-н-рольщиком только после смерти

Ответить

Ann Partovi

Ann
0

не знаю, как сформулировать, как там было в фильме

Ответить

Ann Partovi

Евгений
0

Осень это давно. С тех пор в России не удался переворот власти, в Беларуси отпиздили часть населения, у США появился новый президент, короновирус унес еще миллионы жизней на планете и так далее

Ответить

Lego

2

Ну умер и умер

Ответить

Люц Шнайдер

2

Жертва режима

Ответить

Defacto

2

Вот у него жизнь была веселая …

Ответить

dffd dffd

2

Самоубийство, чтобы не есть свой член и не присесть на 20 лет за неуплату налогов. Отличный план, надёжный как швейцарские часы

Ответить

semen matrasov

1

Член съел

Ответить

lakoros

1

Как в США опасно не платить налоги.

Ответить

Домашний турник

0

Нормально почудил Джон. Пора пришла

Ответить

Alex Lowen

0

Забавно будет, если потом окажется, что это он такую операцию провернул и всех покрутил на том, что он так и не съел

Ответить

Николай Глущенко

Alex
2

Подделать труп с нынешними возможностями анализа ДНК - задача весьма нетривиальная.

Ответить

Alex Lowen

Николай
0

Ну вернуться в прошлое, вырастить клона, а дальше и так понятно...

Ответить

Анна Беднарская

–2

От вакцины?

Ответить

Yury Chernov

0

Как будто не все так просто в его смерти

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

фигасе. еще ж недавно живенький бегал

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

F

Ответить

MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
0

Очень жалко, колоритный был мужик

Ответить

Denis Novikov

0

Осторожней надо быть с обещаниями.

Ответить

Yury Korol

0

Че у него тоже остров найдется скоро.

Ответить

Alex Lowen

0

Что ж, уша эпоха, какой бы она ни была!

Ответить

Alex Miller

0

пипец.

За несколько часов до этого Верховный суд Испании разрешил экстрадицию предпринимателя в США.

Ответить

KINCH

0

Все тюрьмы уже давно нужно позакрывать. В них нет ни малейшего смысла. Просто пережиток и пытки над людьми. 

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

Крутой был мужик.

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Комментарий удален

Интересный меч

–1

Deleted...

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