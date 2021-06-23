По предварительным данным, он совершил самоубийство.

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О смерти Макафи сообщила испанская газета El País, позже информацию также подтвердили в Минюсте США. Медики пытались оказать ему первую помощь, но спасти его не удалось.

Полиция выясняет обстоятельства смерти, однако New York Times пишет, что он покончил с жизнью самоубийством.

Основателя McAfee задержали в Испании в октябре 2020 года — оттуда его должны были экстрадировать в США, где ему грозило до 30 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. О смерти Макафи стало известно через несколько часов после того, как Верховный суд Испании одобрил его экстрадицию.

В 2012 году Макафи подозревали в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе, а 2016 году режиссёр Нанетт Бурштейн сняла документальный фильм «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», в котором рассказала, как Макафи заплатил киллеру $5000 за пытки и убийство своего соседа.

Кроме того, в фильме утверждается, что МакАфи накачал наркотиками и изнасиловал своего партнера по бизнесу Эллисон Адонизио.