Умер Джон Макафи, создатель антивируса McAfee — его нашли мёртвым в тюремной камере Статьи редакции
По предварительным данным, он совершил самоубийство.
О смерти Макафи сообщила испанская газета El País, позже информацию также подтвердили в Минюсте США. Медики пытались оказать ему первую помощь, но спасти его не удалось.
Полиция выясняет обстоятельства смерти, однако New York Times пишет, что он покончил с жизнью самоубийством.
Основателя McAfee задержали в Испании в октябре 2020 года — оттуда его должны были экстрадировать в США, где ему грозило до 30 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. О смерти Макафи стало известно через несколько часов после того, как Верховный суд Испании одобрил его экстрадицию.
В 2012 году Макафи подозревали в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе, а 2016 году режиссёр Нанетт Бурштейн сняла документальный фильм «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», в котором рассказала, как Макафи заплатил киллеру $5000 за пытки и убийство своего соседа.
Кроме того, в фильме утверждается, что МакАфи накачал наркотиками и изнасиловал своего партнера по бизнесу Эллисон Адонизио.
Intel, владевшая антивирусом McAfee, в 2014 году заявляла, что постепенно прекратит существование бренда из-за ассоциаций с основателем компании. В 2017 году она вывела McAfee из своего бизнеса и сделала независимой компанией.
Жаль бедодагу, но справедливости ради, свой х.. он так и не съел.
Интересный меч
Ничоси... 🙀 Только сегодня с ним видос на Ютубе смотрел, где он утверждал что в крипте все проебал, а остальные активы у него давно отжали.
Решил уйти из жизни на своих условиях. Кросавчег! 👍
Печально, он был примером для нашего поколения.
Каким примером? Что ты несёшь
Наркоман и педофил это такой себе пример, какими бы блестящими ни были его достижения в своё время.
Он ушёл устанавливать антивирусы в другую Вселенную, безумный чувак, который с детства сидел на наркоте, однако сумел так много с ними прожить. Ничего себе! Многие не покидали клуб 27, а Макаффи их уделал в несколько раз
Встал на путь трэша и угара ещё в 50-е, при Эйзенхауэре. Let's think about it
Ставлю жопу что инсценировка
Трус, лжец и везунчик
Умер также как и жил, в погоне за безумным саморазрушением
Если ты пробегал очень активно и с задором 75 лет за саморазрушением, то наверное что-то такое в этом было, чего бОльшей части населения планеты уж точно не пережить (и не только по годам, но и по яркости впечатлений). Так что не все так однозначно, кмк.
Комментарии как бы намекают: «запилите про него статью»
Совершенно великий дед, да. Мы писали о нем не так давно большой профайл
В про умерших как то интереснее статьи читать
Настоящий рок-н-рольщик становится рок-н-рольщиком только после смерти
Осень это давно. С тех пор в России не удался переворот власти, в Беларуси отпиздили часть населения, у США появился новый президент, короновирус унес еще миллионы жизней на планете и так далее
Самоубийство, чтобы не есть свой член и не присесть на 20 лет за неуплату налогов. Отличный план, надёжный как швейцарские часы
Забавно будет, если потом окажется, что это он такую операцию провернул и всех покрутил на том, что он так и не съел
Подделать труп с нынешними возможностями анализа ДНК - задача весьма нетривиальная.
F
пипец.
За несколько часов до этого Верховный суд Испании разрешил экстрадицию предпринимателя в США.
Все тюрьмы уже давно нужно позакрывать. В них нет ни малейшего смысла. Просто пережиток и пытки над людьми.
Комментарий удален
Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.
И предложили пускать посетителей на летние веранды без QR-кодов.
В прошлом посте я написал, как доставка Сберлогистика привезла мне разбитое зеркало.
В филиале магазина по продаже техники занимаются майнингом криптовалюты на продаваемых ноутбуках.
Компания хочет перейти на экологически чистые материалы.
По предварительным данным, он совершил самоубийство.
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