«Если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей»: история Discord Статьи редакции
Discord задумывался как сервис для геймеров, но за шесть лет им заинтересовалась широкая аудитория — от инфлюенсеров и офисных работников до фан-клубов и школьных кружков. У приложения более 140 млн активных пользователей в месяц, в него инвестировали почти полмиллиарда долларов, а компанию оценивают в $18 млрд.
Кто придумал Discord
Сервис основали предприниматель Джейсон Ситрон и программист Станислав Вишневский, которых объединила любовь к видеоиграм.
Ситрон впервые начал играть в детстве, в 90-х. «Я отчетливо помню, как играл в Super Mario Bros и думал: это самое удивительное, что я когда-либо видел в своей жизни», — рассказывал предприниматель. В 13 лет Джейсон создал первую игру, в 16 — начал разрабатывать сайты за деньги.
В 2004 году Ситрон получил степень бакалавра в сфере дизайна и разработки игр в Университете Фулл Сэйл в США. После окончания учебы он снял жилье в Калифорнии вместе со студентами университета Беркли.
Один из соседей познакомил его со своим дядей Питером Реланом. Тот пригласил будущего основателя Discord в бизнес-инкубатор YouWeb. Там Ситрон познакомился с предпринимательницей Даниэль Кэссли, вместе с которой в 2007 году основал компанию Aurora Feint.
Партнеры выпустили одноименную бесплатную мобильную ролевую игру Aurora Feint с урезанной функциональностью. Они планировали привлечь с ее помощью аудиторию, а следом сделать платную версию и заработать на ее продажах.
Модель монетизации не оправдала себя — к моменту выпуска расширенной версии у Aurora Feint был почти 1 млн пользователей, но те не торопились платить за новинку. Деньги в компании начали заканчиваться. Тогда Релан предложил Ситрону выпустить одну из функций Aurora Feint, позволяющую пользователям играть друг с другом по интернету, как отдельный продукт.
Так в 2009 году появилась платформа OpenFeint. Сам Ситрон описывал сервис как «Xbox Live для iPhone». За два года общий объем финансирования составил $12 млн, в том числе $5 млн от Intel и $3 млн от китайского разработчика онлайн-игр The9.
В 2011 году японская компания Gree приобрела OpenFeint за $104 млн. К тому моменту на платформе зарегистрировались 120 млн пользователей. После сделки Ситрон проработал несколько месяцев гендиректором OpenFeint в составе Gree. Там он познакомился со Станиславом Вишневским, одним из ведущих разработчиков компании.
Вишневский тоже был давним поклонником видеоигр. Будучи подростком, он собрал одну из ведущих команд игроков в Final Fantasy XI в мире. В ней было около 40 человек — чтобы оставаться с ними на связи, будущий сооснователь Discord разрабатывал собственные инструменты.
К моменту знакомства с Ситроном Вишневский окончил Калифорнийский государственный университет в Нортридже, несколько лет проработал программистом в стартапах в Кремниевой Долине и создал игровую платформу Guildwork, предоставляющую хостинг для игровых онлайн-сообществ.
Идея и первые пользователи
В 2012 году Ситрон основал компанию Hammer & Chisel, позже к нему присоединился Вишневский. Год спустя партнёры привлекли $8,2 млн на создание многопользовательской игры для планшетов Fates Forever. Она вышла в начале 2014 года.
Разработчики дополнили игру базовыми инструментами для коммуникаций, которые планировали развивать. Предполагалось, что с их помощью геймеры будут общаться друг с другом в том числе и в повседневной жизни. Fates Forever стала лучшим приложением 2014 года по версии Apple, но так и не вошла в число самых кассовых игр.
В конце 2014 года Вишневский предложил партнеру сосредоточиться на создании инструмента для общения во время игр.
На тот момент геймеры использовали для этих целей Skype и TeamSpeak, но многие оказались недовольны интерфейсами и качеством связи у этих сервисов. TeamSpeak пользователи считали сложным в настройке, а Skype не был достаточно безопасным — с его помощью легко находился личный IP-адрес пользователя.
В 2015 году появился сервис Discord. Он позволял геймерам бесплатно создавать «сервера» (сообщества) и помещать внутри них несколько текстовых и голосовых чатов — «комнат».
Сообщества можно было модерировать, назначать администраторов и проводить массовые конференц-звонки во время игры. Сами основатели сравнивали это с вечеринкой, на которой можно ходить из одного помещения в другое и участвовать в обсуждениях. Достаточно было просто перейти по ссылке-приглашению.
«Пора отказаться от Skype и TeamSpeak», — гласил слоган продукта. На логотипе был изображен маскот по имени Клайд — улыбающееся лицо по очертаниям похожее на контроллер. Discord был доступен в браузере и в виде приложения. Основатели планировали привлечь большую аудиторию и создать внутри сервиса магазин видеоигр.
Публичная бета-версия Discord вышла в марте 2015 года, но сами основатели считают днем рождения сервиса 13 мая.
Discord понравился геймерам — он давал стабильное качество связи и надежно защищал личные данные игроков от утечек. «Это как если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей», — говорил о своем продукте Ситрон.
Стремительный рост и инвестиции
За первые семь месяцев работы в Discord зарегистрировались 2,9 млн пользователей, которые отправляли по 300 млн сообщений в месяц. Важную роль в развитии сервиса сыграла растущая популярность многопользовательских игр, таких как League of Legends и Fortnite. Рост был органическим — компания принципиально не покупала рекламу.
Знаменитости и сообщества брендов — еще одна причина стремительного взлета Discord. Популярные стримеры из Twitch и YouTube начали использовать сервис для общения с фанатами между трансляциями.
Следом за ними на платформу пришли издатели игр — они общались с пользователями, устраивали тестирование новинок, собирали обратную связь. Увидев эту тенденцию, команда Discord ввела верификацию серверов, чтобы пользователи знали, какие из сообществ — официальные.
В январе 2016 года компания привлекла $20 млн от группы инвесторов во главе с фондом Greylock Partners. Еще спустя год количество пользователей сервиса выросло до 45 млн. Discord получила $50 млн от Index Ventures и партнеров, а рыночную стоимость компании оценили в $725 млн. «Любые инвестиции, которые мы получаем, идут непосредственно на улучшение Discord», — прокомментировал сделку Ситрон.
С самого начала основатели отказались от идеи монетизировать сервис с помощью рекламы или продажи пользовательских данных — создатели Discord были уверены, что аудитории такое не понравится.
В январе 2017 года компания представила платную подписку Discord Nitro. За $5 в месяц пользователи получали дополнительные бонусы, например, улучшали качество связи и получали возможность создавать анимированные аватары.
Одной из причин такого решения, по словам Ситрона, стали слухи о том, что Discord продает данные пользователей, — нужно было показать людям, что у сервиса есть другой способ монетизации. Основатели также рассматривали нововведение как первый шаг к созданию магазина игр внутри сервиса.
В октябре 2018 года основатели открыли площадку для продажи игр на базе приложения, но быстро отказались от неё. Они поняли, что пользователи рассматривают Discord как место для общения, а не магазин. Предприниматели сосредоточились на развитии Nitro.
В июне 2019 года в Discord появилась функция Server Boosting. C ее помощью можно помогать сообществам развиваться. Пользователи могут покупать или получать «бусты» за подписку на Nitro и отдавать их серверу на свой выбор.
Чем больше «бустов» получает сообщество, тем больше новых привилегий для него открывается — от улучшенного качества связи до возможности установить собственный URL вместо стандартного.
Навстречу широкой аудитории
С самого начала Discord использовали не только для игр. Уже в 2015 году там появились первые сообщества разработчиков. С помощью сервиса люди вместе записывали хип-хоп-альбомы, учили иностранные языки и готовились к экзаменам.
В марте 2019 года в издании The Atlantic появилась статья, в которой говорилось, что Discord стремительно набирает популярность среди блогеров из YouTube и Instagram. Инфлюенсерам нравилось, что приложение позволяет напрямую общаться с поклонниками, не беспокоясь об алгоритмах соцсетей.
Этот материал прочитали основатели сервиса. «Мы подумали: ладно, кажется, в этом что-то есть», — делился Ситрон.
Сам сервис многие назвали сложным для освоения. Результаты опроса заставили основателей задуматься, как сделать продукт понятнее для широкой аудитории. К тому моменту количество пользователей Discord уже выросло до 240 млн.
Карантин 2020 года дополнительно стимулировал рост Discord. Люди, оказавшись запертыми дома, все чаще использовали сервис для организации учебных групп, танцевальных классов, книжных клубов и других виртуальных встреч.
Представители бизнеса обратили внимание на Discord как на корпоративный инструмент и начали создавать сообщества для обмена новостями, поддержки клиентов и общения сотрудников. В мае сервис запустил видеочаты — изначально функцию планировали представить ближе к концу года.
Тогда же в блоге компании появилось заявление Ситрона о том, что сервис планирует выйти за пределы игрового сообщества. Обновился сайт сервиса: иллюстрации с контроллерами и компьютерами сменили изображения меньше ассоциирующиеся с играми. Появился новый слоган: «Ваше место для разговоров».
К декабрю компания сообщила о 140 млн активных пользователей в месяц, удвоила свою рыночную оценку до $7 млрд и получила еще $100 млн от Greenoaks Capital. По данным The Wall Street Journal, в 2020 году выручка Discord составила $130 млн — на 188% больше, чем годом ранее. Сама компания цифр не раскрывает.
Издержки приватности
Серверы в Discord — не публичные. Это делает его привлекательным в глазах сообществ, для которых особенно важна приватность.
В 2017 году в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, произошли массовые беспорядки с участием представителей ультраправых активистов Unite the Right. Через несколько дней в прессе появилась информация о том, что представители сообщества координировали свои действия в Discord.
До этого момента компания не модерировала контент внутри приложения, но события в Шарлотсвилле заставили основателей пересмотреть эту политику. 14 августа 2017 года Discord в Twitter заявила, что серверы организаторов мероприятия были заблокированы.
«Мы будем и дальше бороться с идеологией белого превосходства, нацизма и любыми проявлениями ненависти», — говорилось в сообщении.
Осенью 2017 года из Discord удалила примерно 100 сообществ радикалов. В компании создали команду Trust and Safety, в которую к 2020 году вошло 15% сотрудников. Она мониторит форумы националистов и отслеживают в них появление ссылок на новые сервера в сервисе.
В апреле 2021 года Discord отчиталась, что удалила более 2000 сообществ, посвященных экстремизму и другому насильственному контенту только за вторую половину 2020 года. Всего к тому моменту компания закрыла около 30 тысяч сообществ на сайте за различные нарушения.
«Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности, — комментирует Ситрон. — Мы не просматриваем и не читаем сообщения пользователей. Однако в Discord нет сквозного шифрования. Так что если вы не соблюдаете наши принципы сообщества, мы рассмотрим ситуацию и в случае нарушений — заблокируем вас».
Несостоявшаяся сделка с Microsoft и партнерство с Sony
В марте 2021 года VentureBeat сообщило, что основатели Discord ведут переговоры о продаже сервиса. Следом в Bloomberg появилась информация о том, что Microsoft рассматривает возможность покупки за более чем $10 млрд. До этого корпорация уже пыталась приобрести TikTok и Pinterest.
По словам источников издания, так в компании хотели получить доступ к большому сообществу пользователей. В апреле переговоры завершились после того, как Discord отклонила предложение на $12 млрд. По версии Bloomberg, покупкой также интересовались Twitter, Epic Games и Amazon, а оценка компании колебалась от $15 до $18 млрд.
В начале мая Sony инвестировала в компанию. «Наши команды уже усердно работают над тем, чтобы объединить Discord с вашими социальными и игровыми возможностями в PlayStation Network», — сказал президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
В том же месяце Discord провела ребрендинг, приуроченный к шестилетию сервиса, — он стал частью стратегии по расширению аудитории сервиса.
Сервис избавился избавился от пастельных тонов, обновил шрифт и логотип, а слоган компании теперь звучит так: «Представьте себе место». При этом маскот на логотипе остался прежним, только поменял очертания.
«Место, где можно стать частью школьного клуба, команды для игр или международного художественного сообщества, — поясняет Discord на своем сайте. — Где только вы и ваши друзья можете проводить время вместе. Место, где легко болтать каждый день и встречаться чаще».
В мае 2021 года Discord начала тестировать новый сервис по продаже билетов на виртуальные мероприятия внутри платформы. Ранее в том же году компания выпустила инструмент Stage Channels, позволяющий транслировать аудиоразговоры в прямом эфире.
В конце июня 2021 года компания приобрела стартап Ubiquity6 — разработчика приложения Backyard, которое предлагает мини-игры для видеочатов. Условия сделки стороны не разглашали.
В 2021-м Discord по-прежнему пользуется популярностью среди геймеров. Разработчики и издатели видеоигр развивают собственные сообщества внутри приложения и общаются со своими поклонниками. Например, официальный сервер Among Us насчитывает более 400 тысяч пользователей. Там люди не только находят партнеров для игры, но и обсуждают свою жизнь и разные интересы.
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С конца 2017 года пользуюсь платформой как для гейминга, так и просто для различного вида разговоров. Очень рад, что у ребят все получается и они делают свое приложение только лучше.
Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.
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