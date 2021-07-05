Discord задумывался как сервис для геймеров, но за шесть лет им заинтересовалась широкая аудитория — от инфлюенсеров и офисных работников до фан-клубов и школьных кружков. У приложения более 140 млн активных пользователей в месяц, в него инвестировали почти полмиллиарда долларов, а компанию оценивают в $18 млрд.

306 просмотров

Основатели Discord: Станислав Вишневский (слева) и Джейсон Цитрон (справа) Тимоти Арчибальд для Forbes

Кто придумал Discord

Сервис основали предприниматель Джейсон Ситрон и программист Станислав Вишневский, которых объединила любовь к видеоиграм.

Ситрон впервые начал играть в детстве, в 90-х. «Я отчетливо помню, как играл в Super Mario Bros и думал: это самое удивительное, что я когда-либо видел в своей жизни», — рассказывал предприниматель. В 13 лет Джейсон создал первую игру, в 16 — начал разрабатывать сайты за деньги.

Джейсон Ситрон Telegraph

В 2004 году Ситрон получил степень бакалавра в сфере дизайна и разработки игр в Университете Фулл Сэйл в США. После окончания учебы он снял жилье в Калифорнии вместе со студентами университета Беркли.

Один из соседей познакомил его со своим дядей Питером Реланом. Тот пригласил будущего основателя Discord в бизнес-инкубатор YouWeb. Там Ситрон познакомился с предпринимательницей Даниэль Кэссли, вместе с которой в 2007 году основал компанию Aurora Feint.

Партнеры выпустили одноименную бесплатную мобильную ролевую игру Aurora Feint с урезанной функциональностью. Они планировали привлечь с ее помощью аудиторию, а следом сделать платную версию и заработать на ее продажах.

Модель монетизации не оправдала себя — к моменту выпуска расширенной версии у Aurora Feint был почти 1 млн пользователей, но те не торопились платить за новинку. Деньги в компании начали заканчиваться. Тогда Релан предложил Ситрону выпустить одну из функций Aurora Feint, позволяющую пользователям играть друг с другом по интернету, как отдельный продукт.

Питер Релан 9plus incubator

Так в 2009 году появилась платформа OpenFeint. Сам Ситрон описывал сервис как «Xbox Live для iPhone». За два года общий объем финансирования составил $12 млн, в том числе $5 млн от Intel и $3 млн от китайского разработчика онлайн-игр The9.

В 2011 году японская компания Gree приобрела OpenFeint за $104 млн. К тому моменту на платформе зарегистрировались 120 млн пользователей. После сделки Ситрон проработал несколько месяцев гендиректором OpenFeint в составе Gree. Там он познакомился со Станиславом Вишневским, одним из ведущих разработчиков компании.

Вишневский тоже был давним поклонником видеоигр. Будучи подростком, он собрал одну из ведущих команд игроков в Final Fantasy XI в мире. В ней было около 40 человек — чтобы оставаться с ними на связи, будущий сооснователь Discord разрабатывал собственные инструменты.

Всю свою жизнь я старался создавать сайты или приложения, которые объединяют людей. Станислав Вишневский cооснователь Discord

К моменту знакомства с Ситроном Вишневский окончил Калифорнийский государственный университет в Нортридже, несколько лет проработал программистом в стартапах в Кремниевой Долине и создал игровую платформу Guildwork, предоставляющую хостинг для игровых онлайн-сообществ.

Идея и первые пользователи

В 2012 году Ситрон основал компанию Hammer & Chisel, позже к нему присоединился Вишневский. Год спустя партнёры привлекли $8,2 млн на создание многопользовательской игры для планшетов Fates Forever. Она вышла в начале 2014 года.

Fates Forever Pocketgamer

Разработчики дополнили игру базовыми инструментами для коммуникаций, которые планировали развивать. Предполагалось, что с их помощью геймеры будут общаться друг с другом в том числе и в повседневной жизни. Fates Forever стала лучшим приложением 2014 года по версии Apple, но так и не вошла в число самых кассовых игр.

В конце 2014 года Вишневский предложил партнеру сосредоточиться на создании инструмента для общения во время игр.

На тот момент геймеры использовали для этих целей Skype и TeamSpeak, но многие оказались недовольны интерфейсами и качеством связи у этих сервисов. TeamSpeak пользователи считали сложным в настройке, а Skype не был достаточно безопасным — с его помощью легко находился личный IP-адрес пользователя.

После двух месяцев споров Ситрон согласился сосредоточиться на создании инструмента для общения вместо самой игры. В январе компания привлекла дополнительное финансирование от Benchmark Capital, китайской Tencent и акселератора 9+ Program и начала работу над будущим приложением.

В 2015 году появился сервис Discord. Он позволял геймерам бесплатно создавать «сервера» (сообщества) и помещать внутри них несколько текстовых и голосовых чатов — «комнат».

Сообщества можно было модерировать, назначать администраторов и проводить массовые конференц-звонки во время игры. Сами основатели сравнивали это с вечеринкой, на которой можно ходить из одного помещения в другое и участвовать в обсуждениях. Достаточно было просто перейти по ссылке-приглашению.

«Пора отказаться от Skype и TeamSpeak», — гласил слоган продукта. На логотипе был изображен маскот по имени Клайд — улыбающееся лицо по очертаниям похожее на контроллер. Discord был доступен в браузере и в виде приложения. Основатели планировали привлечь большую аудиторию и создать внутри сервиса магазин видеоигр.

Сайт Discord в 2015 году Reddit

Публичная бета-версия Discord вышла в марте 2015 года, но сами основатели считают днем рождения сервиса 13 мая.

Именно тогда приятель разработчиков написал о сервисе на популярном форуме, посвященном игре Final Fantasy, на Reddit. Он прикрепил к сообщению ссылку на сервер в Discord, в котором можно было пообщаться непосредственно с Ситроном и Вишневским. За один день приложение получило несколько сотен новых пользователей. Это событие дало толчок вирусному росту продукта.

Discord понравился геймерам — он давал стабильное качество связи и надежно защищал личные данные игроков от утечек. «Это как если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей», — говорил о своем продукте Ситрон.

Стремительный рост и инвестиции

За первые семь месяцев работы в Discord зарегистрировались 2,9 млн пользователей, которые отправляли по 300 млн сообщений в месяц. Важную роль в развитии сервиса сыграла растущая популярность многопользовательских игр, таких как League of Legends и Fortnite. Рост был органическим — компания принципиально не покупала рекламу.

Команда сосредоточена на том, чтобы прислушиваться к потребностям геймеров и сообществ и выполнять их. Круглосуточное обслуживание клиентов, открытый диалог между командой разработчиков и сообществом Discord и мощный фокус на том, чтобы сделать сервис как можно проще для пользователей — все это помогло нам невероятно быстро вырасти за очень короткий период времени. Энди Свонсон руководитель отдела по работе с издателями Discord

Знаменитости и сообщества брендов — еще одна причина стремительного взлета Discord. Популярные стримеры из Twitch и YouTube начали использовать сервис для общения с фанатами между трансляциями.

Следом за ними на платформу пришли издатели игр — они общались с пользователями, устраивали тестирование новинок, собирали обратную связь. Увидев эту тенденцию, команда Discord ввела верификацию серверов, чтобы пользователи знали, какие из сообществ — официальные.

Команда Discord в 2016 году Sparkcapital

В январе 2016 года компания привлекла $20 млн от группы инвесторов во главе с фондом Greylock Partners. Еще спустя год количество пользователей сервиса выросло до 45 млн. Discord получила $50 млн от Index Ventures и партнеров, а рыночную стоимость компании оценили в $725 млн. «Любые инвестиции, которые мы получаем, идут непосредственно на улучшение Discord», — прокомментировал сделку Ситрон.

С самого начала основатели отказались от идеи монетизировать сервис с помощью рекламы или продажи пользовательских данных — создатели Discord были уверены, что аудитории такое не понравится.

Люди должны чувствовать себя комфортно и безопасно при общении и быть уверенными, что их данные не будут использовать против них. Джейсон Ситрон сооснователь Discord

В январе 2017 года компания представила платную подписку Discord Nitro. За $5 в месяц пользователи получали дополнительные бонусы, например, улучшали качество связи и получали возможность создавать анимированные аватары.

Одной из причин такого решения, по словам Ситрона, стали слухи о том, что Discord продает данные пользователей, — нужно было показать людям, что у сервиса есть другой способ монетизации. Основатели также рассматривали нововведение как первый шаг к созданию магазина игр внутри сервиса.

В апреле 2018 года Discord сообщила о раунде еще на $50 млн от старых инвесторов, включая Benchmark Capital, Greylock Partners, IVP, Spark Capital и Tencent Holdings. В декабре оценка компании выросла до $2,05 млрд, и она получила $150 млн от Greenoaks Capital и еще ряда организаций. Количество зарегистрированных пользователей к тому моменту достигло 200 млн.

В октябре 2018 года основатели открыли площадку для продажи игр на базе приложения, но быстро отказались от неё. Они поняли, что пользователи рассматривают Discord как место для общения, а не магазин. Предприниматели сосредоточились на развитии Nitro.

Discord Store PC Gamer

В июне 2019 года в Discord появилась функция Server Boosting. C ее помощью можно помогать сообществам развиваться. Пользователи могут покупать или получать «бусты» за подписку на Nitro и отдавать их серверу на свой выбор.

Чем больше «бустов» получает сообщество, тем больше новых привилегий для него открывается — от улучшенного качества связи до возможности установить собственный URL вместо стандартного.

Нас вдохновила игра League of Legends. Там ты можешь купить для членов своей команды кастомные скины — это что-то вроде костюма. Когда такое происходит, ты думаешь, вау, этот человек просто взял и потратил деньги, чтобы мне было веселей. Это очень крутой эмоциональный опыт. Джейсон Ситрон сооснователь Discord

Навстречу широкой аудитории

С самого начала Discord использовали не только для игр. Уже в 2015 году там появились первые сообщества разработчиков. С помощью сервиса люди вместе записывали хип-хоп-альбомы, учили иностранные языки и готовились к экзаменам.

В марте 2019 года в издании The Atlantic появилась статья, в которой говорилось, что Discord стремительно набирает популярность среди блогеров из YouTube и Instagram. Инфлюенсерам нравилось, что приложение позволяет напрямую общаться с поклонниками, не беспокоясь об алгоритмах соцсетей.

Этот материал прочитали основатели сервиса. «Мы подумали: ладно, кажется, в этом что-то есть», — делился Ситрон.

В том же году Discord провела первый массовый опрос пользователей. В нем поучаствовали около 17 тысяч человек. Изучив ответы, основатели увидели, что 30% сообществ были посвящены не играм, а геймерское позиционирование сдерживало рост сервиса. Пользователям, которые приводили в Discord своих знакомых, приходилось объяснять игровые отсылки в интерфейсе и убеждать людей в том, что приложению можно доверять.

Сам сервис многие назвали сложным для освоения. Результаты опроса заставили основателей задуматься, как сделать продукт понятнее для широкой аудитории. К тому моменту количество пользователей Discord уже выросло до 240 млн.

Станислав Вишневский (слева) и Джейсон Ситрон (справа) Forbes

Карантин 2020 года дополнительно стимулировал рост Discord. Люди, оказавшись запертыми дома, все чаще использовали сервис для организации учебных групп, танцевальных классов, книжных клубов и других виртуальных встреч.

Представители бизнеса обратили внимание на Discord как на корпоративный инструмент и начали создавать сообщества для обмена новостями, поддержки клиентов и общения сотрудников. В мае сервис запустил видеочаты — изначально функцию планировали представить ближе к концу года.

В июне 2020 года Discord привлекла $100 млн от группы инвесторов во главе с соучредителем Index Ventures Дэнни Римером. Рыночная оценка компании составила $3,5 млрд.

Тогда же в блоге компании появилось заявление Ситрона о том, что сервис планирует выйти за пределы игрового сообщества. Обновился сайт сервиса: иллюстрации с контроллерами и компьютерами сменили изображения меньше ассоциирующиеся с играми. Появился новый слоган: «Ваше место для разговоров».

Сайт Discord, 2020 год

К декабрю компания сообщила о 140 млн активных пользователей в месяц, удвоила свою рыночную оценку до $7 млрд и получила еще $100 млн от Greenoaks Capital. По данным The Wall Street Journal, в 2020 году выручка Discord составила $130 млн — на 188% больше, чем годом ранее . Сама компания цифр не раскрывает.

Издержки приватности

Серверы в Discord — не публичные. Это делает его привлекательным в глазах сообществ, для которых особенно важна приватность.

В 2017 году в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, произошли массовые беспорядки с участием представителей ультраправых активистов Unite the Right. Через несколько дней в прессе появилась информация о том, что представители сообщества координировали свои действия в Discord.

До этого момента компания не модерировала контент внутри приложения, но события в Шарлотсвилле заставили основателей пересмотреть эту политику. 14 августа 2017 года Discord в Twitter заявила, что серверы организаторов мероприятия были заблокированы.

«Мы будем и дальше бороться с идеологией белого превосходства, нацизма и любыми проявлениями ненависти», — говорилось в сообщении.

Discord @discord Love. Not hate. https://t.co/5xFpvHTuI2 Реакция Discord на события в Шарлотсвилле 14 августа 2017 года

Осенью 2017 года из Discord удалила примерно 100 сообществ радикалов. В компании создали команду Trust and Safety, в которую к 2020 году вошло 15% сотрудников. Она мониторит форумы националистов и отслеживают в них появление ссылок на новые сервера в сервисе.

В апреле 2021 года Discord отчиталась, что удалила более 2000 сообществ, посвященных экстремизму и другому насильственному контенту только за вторую половину 2020 года. Всего к тому моменту компания закрыла около 30 тысяч сообществ на сайте за различные нарушения.

«Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности, — комментирует Ситрон. — Мы не просматриваем и не читаем сообщения пользователей. Однако в Discord нет сквозного шифрования. Так что если вы не соблюдаете наши принципы сообщества, мы рассмотрим ситуацию и в случае нарушений — заблокируем вас».

Несостоявшаяся сделка с Microsoft и партнерство с Sony

В марте 2021 года VentureBeat сообщило, что основатели Discord ведут переговоры о продаже сервиса. Следом в Bloomberg появилась информация о том, что Microsoft рассматривает возможность покупки за более чем $10 млрд. До этого корпорация уже пыталась приобрести TikTok и Pinterest.

По словам источников издания, так в компании хотели получить доступ к большому сообществу пользователей. В апреле переговоры завершились после того, как Discord отклонила предложение на $12 млрд. По версии Bloomberg, покупкой также интересовались Twitter, Epic Games и Amazon, а оценка компании колебалась от $15 до $18 млрд.

В начале мая Sony инвестировала в компанию. «Наши команды уже усердно работают над тем, чтобы объединить Discord с вашими социальными и игровыми возможностями в PlayStation Network», — сказал президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

В том же месяце Discord провела ребрендинг, приуроченный к шестилетию сервиса, — он стал частью стратегии по расширению аудитории сервиса.

Сервис избавился избавился от пастельных тонов, обновил шрифт и логотип, а слоган компании теперь звучит так: «Представьте себе место». При этом маскот на логотипе остался прежним, только поменял очертания.

Старый (сверху) и новый (снизу) логотипы Discord

«Место, где можно стать частью школьного клуба, команды для игр или международного художественного сообщества, — поясняет Discord на своем сайте. — Где только вы и ваши друзья можете проводить время вместе. Место, где легко болтать каждый день и встречаться чаще».

Обновленный логотип Discord, 2021

В мае 2021 года Discord начала тестировать новый сервис по продаже билетов на виртуальные мероприятия внутри платформы. Ранее в том же году компания выпустила инструмент Stage Channels, позволяющий транслировать аудиоразговоры в прямом эфире.

В конце июня 2021 года компания приобрела стартап Ubiquity6 — разработчика приложения Backyard, которое предлагает мини-игры для видеочатов. Условия сделки стороны не разглашали.