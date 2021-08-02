Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.

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Наваль Равикант The Financial Pandora

Из бедных индийских иммигрантов в будущий Google Earth

Наваль Равикант родился в 1974 году в Дели, в Индии. Когда ему было девять лет, семья переехала в Нью-Йорк. Отец Наваля работал фармацевтом, однако в США ему пришлось устроиться в хозяйственный магазин. Вскоре после переезда родители развелись. Мать Наваля работала одновременно в нескольких местах и посещала вечернюю школу.

Равикант рассказывал, что очень любил читать. Например, ещё в Индии сидел на полу в доме бабушки и дедушки и изучал журнал с советами о здоровье Reader’s Digest.

В 15 лет будущий инвестор устроился на свою первую работу — курьером еды в нелегальную кейтеринговую компанию. Также он раздавал газеты и мыл посуду в кафетерии.

В 1991 году он окончил Stuyvesant High School, которая считалась престижной в девяностые. По словам Равиканта, это спасло ему жизнь, так как благодаря учёбе в школе он смог поступить в Дартмутский колледж, который входит в список самых качественных учебных заведений США — Лигу плюща.

Равикант закончил его в 1995 году и получил степень бакалавра в области информатики и экономики. Во время учёбы он проходил практику в международной юридической фирме Davis Polk & Wardwell.

Stuyvesant High School, которую закончил Наваль New York Post

После окончания Дартмутского колледжа Равиканта взяли в Boston Consulting Group, а затем он отправился в Кремниевую долину. Там работал на поставщика высокоскоростных кабельных услуг Excite@Home, а также в сервисе Intrinsic Graphics, который позже купила Google и переименовала в Google Earth.

Во всех этих компаниях Равикант выстраивал бизнес-процессы. После работы в найме он понял, что хочет создать что-то своё.

Кремниевая долина и «радиоактивная грязь»

В 1999 году Равикант вместе основал сайт с отзывами на товары Epinions. Идея была в следующем:

На платформе планировалось разместить каталог разных продуктов: от техники до посуды. Пользователи могли оставлять к ним отзывы и оценки.

Epinions обещал оплату за каждый отзыв.

На сайте предполагалась рейтинговая система: сообщество должно было голосовать, какой отзыв оказался действительно полезен. Чем выше рейтинг, тем ближе отзыв к началу списка.

Вместе с ним в проект вошли четверо соучредителей. Двое из напарников ушли с высоких должностей ради проекта:

Нирав Толиа отвечал за маркетинг в Yahoo. Ему потребовался один день, чтобы уволиться.

Раманатан Гуха был одним из главных инженеров Netscape.

Раманатан Гуха Blogging Republic

Планировалось, что сайт будет зарабатывать на небольших комиссиях, которые интернет-магазины будут платить за каждую покупку, совершённую по переходу с Epinions.

Гухи считал, что небольшой команде нужен целый год, чтобы написать Epinions. Но они могли справиться за шесть недель, потому что уже занимались похожими задачами.

Бизнес-план для потенциальных инвесторов Epinions состоял из 16 слайдов, где не было сказано ничего о финансовых прогнозах или бюджете. Основатели лишь заявили, что им нужно $8 млн для запуска. А также подсчитали, что потребуется $5 млн, чтобы заполнить сайт отзывами о товарах.

Через 11 недель после начала работы над сайтом они получили $8 млн посевных инвестиций. Их поровну внесли венчурные фонды Benchmark Capital и August Capital.

После этого к команде проекта присоединились инженеры из ИТ-компании Netscape Лу Монтулли и Александр Тотич. Они тоже пришли из Netscape, где были не просто ключевыми сотрудниками, а одними из основателей. Команда работала семь дней в неделю по 15 часов в лофте в Маунтин-Вью в Калифорнии.

По оценке генерального директора Benchmark Capital Билла Гурли, Epinions развивались стремительно: «Это, безусловно, самый быстрый стартап, который я когда-либо видел». От идеи до запуска готового продукта прошло всего 12 недель.

На собеседовании в компании спрашивали кандидатов о «коэффициенте сопротивления». Это была шуточная метрика, которая примерно рассчитывалась, исходя из количества препятствий к эффективной работе. Например, квартира далеко от офиса, жена, дети и другое. Эти вопросы прекратились, когда кандидаты стали воспринимать их как дискриминацию.

В конце 1999-го стартап запустили. Спустя четыре года на сайт заходили более 50 млн уникальных посетителей в год, а количество покупок по переходам с площадки составило более 31 млн в год. К этому времени четверо из пяти основателей, в том числе Равикант, покинули Epinions, но всё ещё владели более чем 6 млн акций.

Скриншот Epinions Mashable

Покупкой стартапа заинтересовался сервис для поиска товаров в интернет-магазинах DealTime. Для подтверждения сделки требовалось согласие основателей. Они дали добро, и DealTime купил Epinions за нераскрытую сумму и переименовал в Shopping.com.

На тот момент инвесторы, владевшие привилегированными акциями, включая Benchmark и August Capital, имели право на $45 млн, которые они вложили совместно.

Четверо из пяти основателей продали акции Epinions перед сделкой, а Толиа получил в обмен на свои акции долю в новой компании, Shopping.com.

Через год после сделки с DealTime, в апреле 2004-го, компания вышла на биржу. После первого дня торгов доля Толиа в Shopping.com составляла $38 млн, а каждая из двух венчурных компаний (Benchmark и August Capital) владела акциями на сумму более $60 млн.

В 2005 году интернет-аукцион eBay купил Shopping.com у Dealtime за $634 млн. По данным comScore, на тот момент сайт был третьим по популярности местом для покупок в интернете.

В том же году Равикант подал в суд на венчурные компании Benchmark Capital и August Capital, а также на сооснователя сервиса Нирава Толиа. В иске сказано, что четырёх основателей заставили поверить, что стоимость компании составляет от $23 млн до $38 млн, в результате чего они продали свои акции слишком дёшево.

В декабре 2005 года дело урегулировали: основателям и 51 сотруднику Shopping.com выплатили компенсации, суммы которых не раскрывались.

После этой истории за Равикантом в Долине закрепилось прозвище «радиоактивная грязь» из-за того, что он судился с венчурными компаниями. До этого предприниматели в Долине старались избегать подобных исков.

AngelList

В 2007 году вместе со своим другом, инвестором Бабаком Ниви Равикант создал блог Venture Hacks, посвящённый помощи предпринимателям в привлечении денег.

В блоге он рассказывал о секретах успешных переговоров, устройстве венчурного капитала, правильном выборе соучредителей, налаживании отношений с консультантами и юристами, продвижении и прочем.

Скриншот Venture Hacks. Блог не обновлялся с 2019 года

В 2010 году Наваль запустил сервис AngelList. Основой для него стал неофициальный список инвесторов, который вела команда Venture Hacks. В AngelList разработчики собрали списки активных инвесторов и проверенных компаний, нуждающихся в финансировании, — и построили вокруг этого сервис.

Он представляет собой онлайн-платформу, на которой инвесторы и предприниматели могут найти друг друга. Также стартапы могут использовать сервис для поиска сотрудников, обмена опытом и привлечения инвестиций.

AngelList для инвестирования — то же самое, что Tinder для знакомств. Наваль Равикант

В год запуска у AngelList был только один условный конкурент — Crowdfunder, однако это платформа исключительно для традиционного краудфандинга.

Главная страница AngelList

У AngelList же был большой пул знакомых частных инвесторов. Правда, они не могли вкладываться в стартапы из-за государственных ограничений: тогда в США это было возможно только через зарегистрированных брокеров.

В декабре 2011 года конгрессмен Стивен Финчер внёс в Палату представителей Закон об открытии американских рынков капитала для развивающихся компаний (Reopening American Capital Markets to Emerging Growth Companies Act). Закон снимал ограничения для непрофессиональных инвесторов и позволял им инвестировать в стартапы. Равикант потратил полгода на лоббирование этого законопроекта.

В итоге мы объединили несколько законопроектов в один большой акт. И однажды кто-то гениальный (вероятно, сотрудник Конгресса) предложил назвать этот акт JOBS — сокращённо от Jumpstarting Our Business Startups. Какой конгрессмен будет голосовать против документа, который содержит в себе слово «JOBS»? Наваль Равикант

После этого пользователи AngelList смогли использовать такой инструмент, как синдикаты инвесторов. После вступления в синдикат можно инвестировать в перспективные стартапы вместе с ведущими мировыми фондами и инвесторами.

Участники могут видеть, во что именно вкладывает деньги руководитель синдиката, и сами решать, повторять ли его действия.

Я стал соучредителем AngelList, потому что устал говорить предпринимателям «нет». Вместо этого я хотел сказать: «Да, мы можем помочь вам получить финансирование». Но, к сожалению, из-за законодательных ограничений мы не можем помочь всем. Поэтому особенно обидно, когда перспективные стартапы подают заявки на AngelList из отдалённых регионов. Некоторые из них нам удалось профинансировать — в том числе в Канаде и Европе. С другими сложнее — особенно в России, Латинской Америке и Азии. Наваль Равикант

За 2020 год на платформе AngelList инвесторы вложили более $2,5 млрд. В течение года из этих денег профинансировали 77 компаний-«единорогов», например, сервис для создания заметок Notion, напель администратора Rappi и биотех-стартап Zymergen. 51% всех сделок относится к американскому рынку. По данным SEC, в 2020 году платформу использовали для инвестиций почти 11 тысяч пользователей.

Криптовалюты

Равикант — партнёр крипто-хедж-фонда MetaStable Capital, а также член правления фонда Z-Cash, работающего в области криптографии. Инвестор считает, что технологии блокчейна могут заменить структуры, которыми ранее «управляли короли, корпорации, аристократия и мафия».

Люди — первый вид, который объединился в сеть, преодолев генетические границы, и таким образом захватил мир. Сети позволяют нам сотрудничать, когда в противном случае мы бы действовали в одиночку. Они распределяют плоды нашей работы. Наваль Равикант

Главным проектом Наваля в криптоиндустрии стал CoinList. Этот сервис соединяет стартапы, привлекающие средства через ICO, с проверенными криптоинвесторами. По словам Равиканта, CoinList помогает провести ICO в правовом поле, с соблюдением всех требований регуляторов.

Главная страница сайта CoinList CoinList

Благодаря платформе более 20 тысяч инвесторов вложили более $800 млн в 15 проектов. Чтобы инвестировать в ICO на CoinList, потребуется не менее $200 тысяч годового дохода или $1 млн чистых активов.

Равикант как инвестор

Он инвестировал в 170 компаний и вышел из 84-х. Среди них: Uber (здесь он был одним из первых), социальные сети Twitter и 9GAG, корпоративная соцсеть Yammer и многие другие.

В большинство из проектов Равикант вкладывал деньги с помощью своего основанного в 2007 году венчурного фонда Hit Forge с капиталом в $20 млн. По словам инвестора, сейчас этот фонд возвращает в 10-20 раз больше вложенного. А его индивидуальный портфель вырос в десятки раз.

Равикант не верит, что можно самому оценить перспективность компаний. Он выбирает системный подход.

Как инвестор я использую следующую систему: просматриваю 10 тысяч компаний и выбираю 500, у которых есть шанс стать огромными. Затем удваиваю долю в пяти проектах, показавших лучшие результаты. Выбирать 10 из 100 — не для меня. Не думаю, что это эффективно. Наваль Равикант

Также он считает, что многое в ИТ зависит от удачи: «Правильное место, правильное время, состояние рынка и отношения с регуляторами. Вы не сможете предсказать успехи — только неудачи».

Принципы

Наваль говорит, что никогда не хотел быть венчурным капиталистом: «Если это будет написано на моём надгробии, то я потерпел неудачу». Он активен в медиа: ведёт подкасты, регулярно выступает и публикует тексты в блоге.

Он делится своими принципами и взглядами, которые помогли ему в карьере:

Лучшее всего относиться к инвестированию с противоречивым и терпеливым оптимизмом.

Венчурным инвесторам необходимо терпение. Активная торговля — это просто ещё одна схема обогащения.

Вам платят за то, что вы оказываетесь правы первым. Чтобы быть первым, нельзя ждать.

Рекомендую каждому потенциальному инвестору сначала создать компанию. Трудно понять боль абстрактно.



«Риск следующего финансирования» — самый большой для инвестора. Появляется страх, что компания не сможет привлечь больше денег после того, как потратит все ваши средства.



Одна из моих основных ценностей — честность. Когда вы отделяете то, что вы думаете, от того, что вы говорите, это создаёт когнитивный диссонанс. Вы больше не находитесь в настоящем моменте, и вам приходится думать о том, что вы сказали в прошлом и что скажете в будущем, чтобы сохранить ложь. Это плохое использование интеллекта и времени — двух самых ценных ресурсов.



Перестаньте быть жертвой обстоятельств.

