{"id":5097,"title":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u043e\u0442 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=5097&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/274398&hash=37380e26d7e18a53827df77f3494106574fc9389fcbf0d03cb47fab2464f807b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Истории
Vyacheslav Shushurikhin

Это Наваль Равикант: он привёл к стартапам частных инвесторов и создал AngelList, «Tinder для вложений» Статьи редакции

Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.

0 Обсудить
460 просмотров
Наваль Равикант The Financial Pandora

Из бедных индийских иммигрантов в будущий Google Earth

Наваль Равикант родился в 1974 году в Дели, в Индии. Когда ему было девять лет, семья переехала в Нью-Йорк. Отец Наваля работал фармацевтом, однако в США ему пришлось устроиться в хозяйственный магазин. Вскоре после переезда родители развелись. Мать Наваля работала одновременно в нескольких местах и посещала вечернюю школу.

Равикант рассказывал, что очень любил читать. Например, ещё в Индии сидел на полу в доме бабушки и дедушки и изучал журнал с советами о здоровье Reader’s Digest.

В 15 лет будущий инвестор устроился на свою первую работу — курьером еды в нелегальную кейтеринговую компанию. Также он раздавал газеты и мыл посуду в кафетерии.

В 1991 году он окончил Stuyvesant High School, которая считалась престижной в девяностые. По словам Равиканта, это спасло ему жизнь, так как благодаря учёбе в школе он смог поступить в Дартмутский колледж, который входит в список самых качественных учебных заведений США — Лигу плюща.

Равикант закончил его в 1995 году и получил степень бакалавра в области информатики и экономики. Во время учёбы он проходил практику в международной юридической фирме Davis Polk & Wardwell.

Stuyvesant High School, которую закончил Наваль New York Post

После окончания Дартмутского колледжа Равиканта взяли в Boston Consulting Group, а затем он отправился в Кремниевую долину. Там работал на поставщика высокоскоростных кабельных услуг Excite@Home, а также в сервисе Intrinsic Graphics, который позже купила Google и переименовала в Google Earth.

Во всех этих компаниях Равикант выстраивал бизнес-процессы. После работы в найме он понял, что хочет создать что-то своё.

Кремниевая долина и «радиоактивная грязь»

В 1999 году Равикант вместе основал сайт с отзывами на товары Epinions. Идея была в следующем:

  • На платформе планировалось разместить каталог разных продуктов: от техники до посуды. Пользователи могли оставлять к ним отзывы и оценки.
  • Epinions обещал оплату за каждый отзыв.
  • На сайте предполагалась рейтинговая система: сообщество должно было голосовать, какой отзыв оказался действительно полезен. Чем выше рейтинг, тем ближе отзыв к началу списка.

Вместе с ним в проект вошли четверо соучредителей. Двое из напарников ушли с высоких должностей ради проекта:

  • Нирав Толиа отвечал за маркетинг в Yahoo. Ему потребовался один день, чтобы уволиться.
  • Раманатан Гуха был одним из главных инженеров Netscape.
Раманатан Гуха Blogging Republic

Планировалось, что сайт будет зарабатывать на небольших комиссиях, которые интернет-магазины будут платить за каждую покупку, совершённую по переходу с Epinions.

Гухи считал, что небольшой команде нужен целый год, чтобы написать Epinions. Но они могли справиться за шесть недель, потому что уже занимались похожими задачами.

Бизнес-план для потенциальных инвесторов Epinions состоял из 16 слайдов, где не было сказано ничего о финансовых прогнозах или бюджете.

Основатели лишь заявили, что им нужно $8 млн для запуска. А также подсчитали, что потребуется $5 млн, чтобы заполнить сайт отзывами о товарах.

Через 11 недель после начала работы над сайтом они получили $8 млн посевных инвестиций. Их поровну внесли венчурные фонды Benchmark Capital и August Capital.

После этого к команде проекта присоединились инженеры из ИТ-компании Netscape Лу Монтулли и Александр Тотич. Они тоже пришли из Netscape, где были не просто ключевыми сотрудниками, а одними из основателей. Команда работала семь дней в неделю по 15 часов в лофте в Маунтин-Вью в Калифорнии.

По оценке генерального директора Benchmark Capital Билла Гурли, Epinions развивались стремительно: «Это, безусловно, самый быстрый стартап, который я когда-либо видел». От идеи до запуска готового продукта прошло всего 12 недель.

На собеседовании в компании спрашивали кандидатов о «коэффициенте сопротивления». Это была шуточная метрика, которая примерно рассчитывалась, исходя из количества препятствий к эффективной работе.

Например, квартира далеко от офиса, жена, дети и другое. Эти вопросы прекратились, когда кандидаты стали воспринимать их как дискриминацию.

В конце 1999-го стартап запустили. Спустя четыре года на сайт заходили более 50 млн уникальных посетителей в год, а количество покупок по переходам с площадки составило более 31 млн в год. К этому времени четверо из пяти основателей, в том числе Равикант, покинули Epinions, но всё ещё владели более чем 6 млн акций.

Скриншот Epinions Mashable

Покупкой стартапа заинтересовался сервис для поиска товаров в интернет-магазинах DealTime. Для подтверждения сделки требовалось согласие основателей. Они дали добро, и DealTime купил Epinions за нераскрытую сумму и переименовал в Shopping.com.

На тот момент инвесторы, владевшие привилегированными акциями, включая Benchmark и August Capital, имели право на $45 млн, которые они вложили совместно.

Четверо из пяти основателей продали акции Epinions перед сделкой, а Толиа получил в обмен на свои акции долю в новой компании, Shopping.com.

Через год после сделки с DealTime, в апреле 2004-го, компания вышла на биржу. После первого дня торгов доля Толиа в Shopping.com составляла $38 млн, а каждая из двух венчурных компаний (Benchmark и August Capital) владела акциями на сумму более $60 млн.

В 2005 году интернет-аукцион eBay купил Shopping.com у Dealtime за $634 млн. По данным comScore, на тот момент сайт был третьим по популярности местом для покупок в интернете.

В том же году Равикант подал в суд на венчурные компании Benchmark Capital и August Capital, а также на сооснователя сервиса Нирава Толиа. В иске сказано, что четырёх основателей заставили поверить, что стоимость компании составляет от $23 млн до $38 млн, в результате чего они продали свои акции слишком дёшево.

В декабре 2005 года дело урегулировали: основателям и 51 сотруднику Shopping.com выплатили компенсации, суммы которых не раскрывались.

После этой истории за Равикантом в Долине закрепилось прозвище «радиоактивная грязь» из-за того, что он судился с венчурными компаниями. До этого предприниматели в Долине старались избегать подобных исков.

AngelList

В 2007 году вместе со своим другом, инвестором Бабаком Ниви Равикант создал блог Venture Hacks, посвящённый помощи предпринимателям в привлечении денег.

В блоге он рассказывал о секретах успешных переговоров, устройстве венчурного капитала, правильном выборе соучредителей, налаживании отношений с консультантами и юристами, продвижении и прочем.

Скриншот Venture Hacks. Блог не обновлялся с 2019 года 

В 2010 году Наваль запустил сервис AngelList. Основой для него стал неофициальный список инвесторов, который вела команда Venture Hacks. В AngelList разработчики собрали списки активных инвесторов и проверенных компаний, нуждающихся в финансировании, — и построили вокруг этого сервис.

Он представляет собой онлайн-платформу, на которой инвесторы и предприниматели могут найти друг друга. Также стартапы могут использовать сервис для поиска сотрудников, обмена опытом и привлечения инвестиций.

AngelList для инвестирования — то же самое, что Tinder для знакомств.

Наваль Равикант

В год запуска у AngelList был только один условный конкурент — Crowdfunder, однако это платформа исключительно для традиционного краудфандинга.

Главная страница AngelList

У AngelList же был большой пул знакомых частных инвесторов. Правда, они не могли вкладываться в стартапы из-за государственных ограничений: тогда в США это было возможно только через зарегистрированных брокеров.

В декабре 2011 года конгрессмен Стивен Финчер внёс в Палату представителей Закон об открытии американских рынков капитала для развивающихся компаний (Reopening American Capital Markets to Emerging Growth Companies Act). Закон снимал ограничения для непрофессиональных инвесторов и позволял им инвестировать в стартапы. Равикант потратил полгода на лоббирование этого законопроекта.

В итоге мы объединили несколько законопроектов в один большой акт. И однажды кто-то гениальный (вероятно, сотрудник Конгресса) предложил назвать этот акт JOBS — сокращённо от Jumpstarting Our Business Startups.

Какой конгрессмен будет голосовать против документа, который содержит в себе слово «JOBS»?

Наваль Равикант

После этого пользователи AngelList смогли использовать такой инструмент, как синдикаты инвесторов. После вступления в синдикат можно инвестировать в перспективные стартапы вместе с ведущими мировыми фондами и инвесторами.

Участники могут видеть, во что именно вкладывает деньги руководитель синдиката, и сами решать, повторять ли его действия.

Я стал соучредителем AngelList, потому что устал говорить предпринимателям «нет». Вместо этого я хотел сказать: «Да, мы можем помочь вам получить финансирование».

Но, к сожалению, из-за законодательных ограничений мы не можем помочь всем. Поэтому особенно обидно, когда перспективные стартапы подают заявки на AngelList из отдалённых регионов. Некоторые из них нам удалось профинансировать — в том числе в Канаде и Европе.

С другими сложнее — особенно в России, Латинской Америке и Азии.

Наваль Равикант

За 2020 год на платформе AngelList инвесторы вложили более $2,5 млрд. В течение года из этих денег профинансировали 77 компаний-«единорогов», например, сервис для создания заметок Notion, напель администратора Rappi и биотех-стартап Zymergen. 51% всех сделок относится к американскому рынку. По данным SEC, в 2020 году платформу использовали для инвестиций почти 11 тысяч пользователей.

Криптовалюты

Равикант — партнёр крипто-хедж-фонда MetaStable Capital, а также член правления фонда Z-Cash, работающего в области криптографии. Инвестор считает, что технологии блокчейна могут заменить структуры, которыми ранее «управляли короли, корпорации, аристократия и мафия».

Люди — первый вид, который объединился в сеть, преодолев генетические границы, и таким образом захватил мир.

Сети позволяют нам сотрудничать, когда в противном случае мы бы действовали в одиночку. Они распределяют плоды нашей работы.

Наваль Равикант

Главным проектом Наваля в криптоиндустрии стал CoinList. Этот сервис соединяет стартапы, привлекающие средства через ICO, с проверенными криптоинвесторами. По словам Равиканта, CoinList помогает провести ICO в правовом поле, с соблюдением всех требований регуляторов.

Главная страница сайта CoinList CoinList

Благодаря платформе более 20 тысяч инвесторов вложили более $800 млн в 15 проектов. Чтобы инвестировать в ICO на CoinList, потребуется не менее $200 тысяч годового дохода или $1 млн чистых активов.

Равикант как инвестор

Он инвестировал в 170 компаний и вышел из 84-х. Среди них: Uber (здесь он был одним из первых), социальные сети Twitter и 9GAG, корпоративная соцсеть Yammer и многие другие.

В большинство из проектов Равикант вкладывал деньги с помощью своего основанного в 2007 году венчурного фонда Hit Forge с капиталом в $20 млн. По словам инвестора, сейчас этот фонд возвращает в 10-20 раз больше вложенного. А его индивидуальный портфель вырос в десятки раз.

Равикант не верит, что можно самому оценить перспективность компаний. Он выбирает системный подход.

Как инвестор я использую следующую систему: просматриваю 10 тысяч компаний и выбираю 500, у которых есть шанс стать огромными. Затем удваиваю долю в пяти проектах, показавших лучшие результаты.

Выбирать 10 из 100 — не для меня. Не думаю, что это эффективно.

Наваль Равикант

Также он считает, что многое в ИТ зависит от удачи: «Правильное место, правильное время, состояние рынка и отношения с регуляторами. Вы не сможете предсказать успехи — только неудачи».

Принципы

Наваль говорит, что никогда не хотел быть венчурным капиталистом: «Если это будет написано на моём надгробии, то я потерпел неудачу». Он активен в медиа: ведёт подкасты, регулярно выступает и публикует тексты в блоге.

Он делится своими принципами и взглядами, которые помогли ему в карьере:

  • Лучшее всего относиться к инвестированию с противоречивым и терпеливым оптимизмом.
  • Венчурным инвесторам необходимо терпение. Активная торговля — это просто ещё одна схема обогащения.
  • Вам платят за то, что вы оказываетесь правы первым. Чтобы быть первым, нельзя ждать.
  • Рекомендую каждому потенциальному инвестору сначала создать компанию. Трудно понять боль абстрактно.
  • «Риск следующего финансирования» — самый большой для инвестора. Появляется страх, что компания не сможет привлечь больше денег после того, как потратит все ваши средства.
  • Одна из моих основных ценностей — честность. Когда вы отделяете то, что вы думаете, от того, что вы говорите, это создаёт когнитивный диссонанс. Вы больше не находитесь в настоящем моменте, и вам приходится думать о том, что вы сказали в прошлом и что скажете в будущем, чтобы сохранить ложь. Это плохое использование интеллекта и времени — двух самых ценных ресурсов.
  • Перестаньте быть жертвой обстоятельств.

По разным оценкам, на 2021 год общее состояние Равиканта составляет около $60 млн. Он продолжает развивать AngelList и CoinList, а также инвестирует в технологические и криптовалютные компании.

#инвестиции #инвесторы #какэтобыло

0 Обсудить
3
13
{ "author_name": "Vyacheslav Shushurikhin", "author_type": "self", "tags": ["\u043a\u0430\u043a\u044d\u0442\u043e\u0431\u044b\u043b\u043e","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 0, "likes": 13, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "story", "id": 274390, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 02 Aug 2021 13:32:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Истории
Vyacheslav Shushurikhin
Это Наваль Равикант: он привёл к стартапам частных инвесторов и создал AngelList, «Tinder для вложений» Статьи редакции

Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.

Наваль Равикант The Financial Pandora
0 Обсудить
13
Разработка
Yuriy Pukhov
Зачем в разработке Mind Maps
0 Обсудить
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
eBay
Центр поддержки экспорта и eBay откроют для предпринимателей из Ленинградской области продажи на весь мир

Центр поддержки экспорта автономной некоммерческой организации «Центр развития промышленности Ленинградской области», маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Участники программы получат готовые аккаунты на…

0 Обсудить
0
Aidata
Как подготовиться к жизни без cookies: рекомендации маркетологам

О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.

6 6 комментариев
20
GoTech Innovation
Finlanding: окно в Европу для бизнеса
0 Обсудить
Личный опыт
Артём Газаров
«22 тысячи в год на домашнюю гигиену — и вы не пациент стоматолога»: сколько стоит уход за зубами и что нужно делать

Подробный гид от основателя «Белой Радуги» о том, какие гаджеты для домашней гигиены нужны всем, а что — маркетинг и вообще опасно.

На работе
228 228 комментариев
110
Evrone
Evrone News #07: тренды QA и open source

Сегодня в традиционной подборке рассказываем об удачных open source решениях нашей команды: архивном monkey patch и шаблоне чистой архитектуры на Go, а также анализируем тренды 2021 года в QA и тестировании.

0 Обсудить
Медиа
Таня Боброва
YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции

В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.

99 99 комментариев
15
Торговля
Евгения Евсеева
«Самокат» стал бесплатно страховать курьеров от несчастных случаев во время работы Статьи редакции

Страховка оформляется автоматически, максимальная выплата — 500 тысяч рублей.

17 17 комментариев
9
Сервисы
Дарья Протасевич
«Airbnb для бассейнов на заднем дворе»: пользователи Swimply сдают в аренду бассейны и зарабатывают $5-10 тысяч в месяц Статьи редакции

Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.

Джим Беттон и его жена Лиса The Wall Street Journal
24 24 комментария
18
Первая грузовая компания
Как отпугнуть клиента от онлайн сервисов: 6 вредных советов

Каждая компания стремится сделать понятный и удобный онлайн сервис для партнеров. Бизнес тратит огромные средства на разработку программ и приложений. Но все это может быть напрасно, если вы не провели предварительную работу с заказчиками и не объяснили, зачем ему разбираться в вашем новом ИТ-продукте. Подготовили 6 антисоветов для тех, кто хочет…

0 Обсудить
1
Больше статей
null