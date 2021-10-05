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Истории
Александр Лисицын

«Музыкант обязан быть экспертом в цифровых технологиях»: Джаред Лето заработал миллионы на музыке, кино и ИТ-проектах Статьи редакции

Солист рок-группы Thirty Seconds To Mars и актер Джаред Лето больше десяти лет инвестирует в технологические стартапы, в том числе в Uber и Airbnb. «Мне нравятся компании, миссия которых не только быть успешными, но и делать мир лучше», — говорил он.

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Theo Wargo/Wireimage

Музыка

Thirty Seconds To Mars продала 15 млн копий своих альбомов. Две пластинки группы стали платиновыми:

  • Выпущенный в 2005 году второй альбом A Beautiful Lie к 2009 году разошелся по миру тиражом в 1,2 млн.
  • Общий тираж третьего студийного альбома This is War (2009) составил 4 млн копий к 2012 году. Кроме того, турне в его поддержку вошло книгу рекордов Гиннеса — за два года участники дали 300 концертов по всему миру.

По словам самого Джареда Лето, музыкальная карьера — главный источник его личных доходов.

Мы по-прежнему зарабатываем на жизнь тем, чем занимаемся — музыкой, например, двухлетним мировым туром.

Джаред Лето

По данным Forbes, в 2014 году у Thirty Seconds To Mars провели больше 100 концертов, за кажды из которых музыканты получили $280 тысяч. По оценке издания, за концертный тур 2014 года группа могла заработать около $4 млн.

Концерт Thirty Seconds To Mars a-a-ah.ru

Лето рассказывал, что в 1999 году его группа подписала контракт с музыкальным лейблом Virgin, которым владеет одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира EMI.

В 2008 году лейбл заявил, что группа нарушила условия контракта, записав только два альбома вместо пяти запланированных, потребовал $30 млн компенсации и подал в суд на музыкантов. Через несколько лет стороны помирились и Thirty Seconds To Mars вместе с EMI выпустили третий альбом This is War.

Мы подписывали контракт, понимая, что это не лучшие условия. Но чего мы не знали на самом деле — это то, насколько сложно будет пересмотреть договор. Мы продали миллионы альбомов, а потом узнали, что нам за них не заплатят ни цента, и что у нас есть долги на миллионы долларов.

Все представители EMI, с которыми мы боролись в суде, ушли из этой компании или потеряли свои должности. Без этого судебного процесса я бы не начал создавать свою потоковую платформу для видео — VyRT.

Джаред Лето

Thirty Seconds To Mars, по словам Лето, «была одной из первых музыкальных групп в интернете». Она выкладывала свои песни в сервисе Napster, где постепенно набирала популярность. Как объяснил фронтмен, он заинтересовался технологиям как раз в этот период: «Когда ты музыкант, ты просто обязан стать экспертом по цифровым технологиям».

Лето заявлял, что относится к управлению рок-группой, как к личному стартапу.

У меня есть 60 сотрудников, помещение и компьютер с программным обеспечением для создания альбома. При работе с звукозаписывающей компанией 80% процентов достается другим, а ты получаешь свои 20%, если, конечно, повезет.

Джаред Лето

Кино

Актерская карьера Джареда Лето насчитывает почти 60 ролей — это и авторское кино, и голливудские блокбастеры. Сам актер редко раскрывает свои личные гонорары, но большинство картин с его участием были коммерчески успешными.

  • В 1998 году появился в фильме режиссера Терренса Малика «Тонкая красная линия». В мировом прокате картина собрала $98,1 млн.
  • В 1999 году сыграл в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» безымянного паренька, которого избивает протагонист. Культовый фильм собрал в прокате $100,9 млн при бюджете $63 млн.
  • В 2000 году исполнил главную роль героинового наркомана в фильме «Реквием по мечте». Картина собрала в прокате $7,3 млн.
  • В 2004 году появился в картине Оливера Стоуна «Александр», исполнив роль Гефестиона — одного из ближайших соратников Александра Македонского. Бюджет исторического блокбастера — $155 млн, сборы — $167,3 млн.
  • В триллере Дэвида Финчера 2002 года «Комната страха» сыграл злодея по прозвищу Джуниор. При бюджете всего в $48 млн, картина собрала в прокате $196, 4 млн.
  • В 2013 году исполнил роль трансгендерной женщины в фильме «Далласский клуб покупателей». При бюджете $5 млн картина собрала в мировом прокате $55,7 млн.
  • В 2016 году сыграл культового злодея из вселенной DC Джокера в фильме «Отряд самоубийц». Картина собрала по всему миру $421,7 млн при бюджете $175 млн. В СМИ сообщалось, что личный гонорар актера за роль в этом фильме составил $7 млн.
  • В 2017 году появился в фильме Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049». Мировые сборы картины составили $259,2 млн.
  • В 2021 году вернулся к роли Джокера в блокбастере «Лига справедливости Зака Снайдера». При бюджете $375 млн фильм собрал в прокате $650 млн.

Инвестиции

Лето рассказывал, что начал инвестировать в технологические компании в середине 2000-х. По данным британской финансово-технологической компании Tide, он принял участие как минимум в 23 раундах финансирования разных компаний и стартапов и занял девятое место среди знаменитостей-инвесторов.

По словам актера и музыканта, его главным успехом стали инвестиции в сервис такси Uber и аренды жилья Airbnb на ранних этапах. Он также вкладывал в разрабатывающую системы «умного» дома компанию Nest, которую в 2014 году за $3,2 млрд приобрела Google.

Наблюдать, как растут компании, как их стоимость поднимается с нуля до миллиардов, как они меняют способы того, как мы взаимодействуем друг с другом, и меняют то, как работает мир. Это совершенно невероятно. Это изменило мою жизнь.

Джаред Лето

Актёр рассказывал, что не ждет, когда представители перспективного стартапа обратятся к нему сами.

Мне не приносили акции Uber, я пришел и умолял Uber дать мне их купить. Я бы сказал, что почти при каждой инвестиции я был невероятно активным, действительно напористым.

Джаред Лето

При этом он не стесняется своих инвестиционных ошибок. Например, как «слишком поздно» вложился в стартап виртуальной реальности Oculus, который в 2014 году за $2 млрд купила Facebook.

Кроме того, Лето рассказывал, что хотел инвестировать в Instagram. Он даже лично приходил в офис компании с этим предложением: «Я спросил, могу ли я инвестировать, а они оглянулись и стали хихикать. Я спросил: "Что смешного?". Эта беседа состоялась в 2012 году, за четыре дня до того, как Facebook объявила о покупке Instagram за $1 млрд».

Лето на фестивале европейских инноваций в 2019 году  Fastcompany.com

В 2019 году на европейском фестивале инноваций музыкант признавался, что в плане инвестиций ему интересны производства еды и напитков, а также «биологические науки и сельское хозяйство, и то, как на них в будущем будут влиять технологии».

Еще одна перспективная, по мнению музыканта, отрасль — туризм.

У меня нет выдающегося образования, но я любопытный человек, поэтому я много читаю. Я задаю много вопросов, наверное, много глупых вопросов. И я люблю учиться. Так что инвестирование в технологии для меня было своего рода способом бросить вызов самому себе, способом расти.

Джаред Лето

Собственные компании

  • В 2008 году Лето основал компанию The Hive, которая занималась продвижением брендов музыкальных групп в социальных сетях. Кроме управления социальными сетями Thirty Seconds To Mars, компания работала и с другими артистами — например, Jessie J и Semi Precious Weapons. В 2021-м The Hive закрыта.
  • В 2010 году он основал компанию Adventures In Wonderland, специализирующуюся на предоставлении VIP-услуг для артистов во время концертных туров. Её клиентами были, например, Мэрилин Мэнсон и группа Blink 182.
  • В 2011 году музыкант основал компанию VyRT — потоковую платформу для просмотра видео, по его собственным словам, «что-то среднее между сервисом с контентом и социальной сетью». Изначально она продавала цифровые билеты на виртуальные концерты Thirty Seconds To Mars по средней цене $15.
Джаред Лето рекламирует свой стартап VyRT в инстаграме Instagram.com

В 2017-м компанию VyRT приобрел потоковый сервис с коллекцией независимого кино Fandor. Сам исполнитель стал креативным директором Fandor.

Он инвестирует в 27 компаний, например лотом 2021-го вложил $58 млн в инвестиционную платформу Titan, $26 млн в кредитные карты для бизнеса от Karat Financial и $650 млн в печать космических ракет на 3D-принтере от Relativity Space.

#инвестиции #cтартапы #какэтобыло #vcru_spotify

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