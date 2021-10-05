Мы подписывали контракт, понимая, что это не лучшие условия. Но чего мы не знали на самом деле — это то, насколько сложно будет пересмотреть договор. Мы продали миллионы альбомов, а потом узнали, что нам за них не заплатят ни цента, и что у нас есть долги на миллионы долларов.

Все представители EMI, с которыми мы боролись в суде, ушли из этой компании или потеряли свои должности. Без этого судебного процесса я бы не начал создавать свою потоковую платформу для видео — VyRT.

