Солист рок-группы Thirty Seconds To Mars и актер Джаред Лето больше десяти лет инвестирует в технологические стартапы, в том числе в Uber и Airbnb. «Мне нравятся компании, миссия которых не только быть успешными, но и делать мир лучше», — говорил он.

Thirty Seconds To Mars продала 15 млн копий своих альбомов. Две пластинки группы стали платиновыми:

По данным Forbes, в 2014 году у Thirty Seconds To Mars провели больше 100 концертов, за кажды из которых музыканты получили $280 тысяч. По оценке издания, за концертный тур 2014 года группа могла заработать около $4 млн.

Концерт Thirty Seconds To Mars

В 2008 году лейбл заявил, что группа нарушила условия контракта, записав только два альбома вместо пяти запланированных, потребовал $30 млн компенсации и подал в суд на музыкантов. Через несколько лет стороны помирились и Thirty Seconds To Mars вместе с EMI выпустили третий альбом This is War.