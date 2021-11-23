Их производитель Mattel ежегодно продаёт детям мини-авто на сумму около $1 млрд — по паре долларов за штуку. А на вторичном рынке их покупают взрослые: у несведущих владельцев, брокеров и бывших дизайнеров Mattel. Чья коллекция Hot Wheels вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» и какие машинки ценятся больше всего — в пересказе The Hustle.

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Машинки Hot Wheels highsnobiety.com

В 1970-х автомодели Hot Wheels считались самыми излюбленными детьми игрушками в США, пишет The Hustle. В 2021 году интерес к ним продолжают подогревать уже взрослые, которые собирают и перепродают машинки порой в десятки раз дороже оригинальной цены.

Среди заядлых коллекционеров есть люди всех профессий: менеджеры по недвижимости, автомеханики, каскадёры и зоозащитники. Покупают они также прототипы машин, которые так и не вышли в продажу. А стоимость моделей, которая в магазинах порой не превышала и $1, достигает теперь $30 тысяч.

Как появилось сообщество коллекционеров

Вдохновлённые высоким спросом на свои куклы Barbie в 1959 году, основатели компании Mattel Рут и Эллиот Хэндлеры решили повторить успех, но на этот раз на рынке игрушечных автомобилей.

Они наняли дизайнеров из автомобильных компаний General Motors, Chrysler и Ford и в 1968 году выпустили первый набор Hot Wheels под названием Sweet 16. За первый год фирма продала 16 млн машинок по 0,59 центов за каждую, и к 1970 годам моделями Hot Wheels обзавелись 41 млн детей.

Реклама первых машинок Mattel

Юные владельцы маленьких автомобилей становились старше, но интереса к ним не теряли. В конце 1980 годов в США состоялась первая конференция для «серьёзных любителей» машинок. Организовал её продавец продуктов питания Майк Штраус — «отец всех коллекционеров Hot Wheels», как прозвали его в индустрии.

С тех пор фанаты мини-автомобилей создавали информационные рассылки, анализировали цены на Hot Wheels и объединялись в сообщества по интересам. А Mattel открыла для них платный закрытый клуб, в который позже вошло около 100 тысяч человек.

С 1995 года компания стала выпускать ежегодную лимитированную коллекцию авто Treasure Hunt, игрушки из которой можно было найти в разных супермаркетах США. А взрослые, сумевшие купить хоть одну такую машинку, могли перепродать её коллекционерам за $20-80.

В 2021-м компания продолжает производить Hot Wheels, пишет издание. С 1968 года она выпустила 20 тысяч моделей и в сумме более 6 млрд машинок — по 16 штук в секунду. Совокупные продажи мини-автомобилей в 2019 году составили $926 млн.

Распаковка всех машинок линейки Treasure Hunt за 2021 год

По оценкам Mattel, в мире около 15 млн коллекционеров, у которых на руках в среднем по 1,5 тысяч автомобилей. Около 90% из них «охотятся» за новыми моделями, а остальных больше интересуют первые выпуски — например, игрушки из линейки Redline, которая выходила с 1968 по 1977 год.

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Стоимость любых автомобилей на аукционах нередко исчисляется в тысячах, пишет издание:

Набор из 16 оригинальных машинок продали за $31 тысячу.

Комплект из восьми игрушек 1998 года — за $20 тысяч.

Barracuda Bronze 1968 года с эксклюзивным дизайном ушла за $15 тысяч.

А редкий Camaro — за $7000.

За модель Z Whiz 1976 года боролись 28 человек, но досталась она покупателю, предложившему $6500.

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Кто коллекционирует Hot Wheels

По словам одного из дилеров производителя, иногда сумма с продажи всего одной модели может покрыть обучение ребёнка в колледже. Правда, для этого придётся найти заядлого коллекционера, пишет издание. Например, 59-летнего агента по недвижимости Брюса Паскаля, который скупает игрушечные авто на eBay по $5 тысяч.

Собирать Hot Wheels он начал в 1968 году, в возрасте семи лет, но осознал их ценность лишь через 30 лет. Тогда Паскаль оплачивал в газетах рекламные блоки и предлагал читателям выкупить их винтажные машинки за 50-70% от рыночной стоимости.

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В 2020-х его коллекция считается наиболее ценной в мире, насчитывает около 7 тысяч редких предметов и застрахована на $1,5 млн. У Паскаля также есть прототипы игрушек, которые так и не вышли на рынок. На такие модели он тратит сотни тысяч долларов, приобретая их у бывших сотрудников Mattel. Например:

Машинка из коллекции Over-Chrome 1968 года — на рынке их всего 30 штук, а стоят они обычно по $20-30 тысяч.



Автомобиль из линейки Rear-Loading Beach Bomb 1969 года: её в в мире Hot Wheels считают «Святым Граалем». Всего в мире 48 таких моделей, а оценивают их в $20-50 тысяч. Паскаль купил такую за рекордные для давнего времени $70 тысяч.

Rear-Loading Beach Bomb The Hustle

Именно после этой сделки владельцы Hot Wheels осознали стоимостный потенциал машинок, пишет издание. Впрочем, некоторые до сих пор не подозревают, сколько могут стоить их игрушки, пока к ним не обратится коллекционер.

Я как щедрый сборщик антиквариата, который неожиданно появляется на пороге. Брюс Паскаль

Ценность игрушки зависит от модели, состояния, цвета, а также спроса. По словам Паскаля, чтобы объективнее оценить стоимость, важно понимать, какие дизайны встречаются реже остальных. Но даже тогда оценка всё равно будет несколько субъективной.

Сам он во время пандемии стал всё больше переживать о том, что будет с коллекцией после его смерти. «Её ценность во всём мире осознают человек десять, так что если я вдруг умру, ничего не задокументировав, мои старания будут напрасными», — говорит он. Чтобы этого не произошло, Паскаль ведёт учёт в таблице Excel, где фиксирует модели и их стоимость.

Паскаль — не единственный известный в мире машинок коллекционер. Среди других:

Шахматист и предприниматель Сид Белзберг. Его коллекция оценивается в более чем $700 тысяч и включает самый первый автомобиль Hot Wheels: красный Camaro.

Один из первых дизайнеров линейки игрушек Ларри Вуд — он продал с аукциона машинок на сумму около $600 тысяч .



И Майк Штраус — в 2011 году он отдал 30 тысяч мини-автомобилей примерно за $1 млн.

Некоторые любители игрушек, в отличие от того же Паскаля, фокусируются не на ценности моделей, а на широте коллекции — например, 62-летний преподаватель автомеханики Майк Зарнок. Он установил новый рекорд Гиннесса, собрав в коллекции 30 тысяч уникальных автомобилей.

К 2021 году он написал 14 книг о Hot Wheels, ведёт тематический канал на YouTube и собирает не только машинки, но и мерч с их логотипом — нижнее белье, портативные колонки, роликовые коньки.

Свою автоколлекцию тем временем он оценивает в $750 тысяч, но уверен, что после смерти его родные вряд ли смогут «отбить» вложения. «Моя жена наверняка распродаст всё по 0,25 центов», — смеется он.

Майк Зарнок обозревает Redline Hot Wheels Competition Pak 1969 года

Редкие модели найти не так просто, поэтому иногда коллекционеры обращаются к опытным дилерам — таким как 60-летний Боб Янг. Сперва он руководил медицинскими курсами, работал тренером в школе и управлял службой, которая помогает прогонять гусей с частных территорий.

А в середине 90-х стал продавать свои мини-авто и заработал столько, что смог погасить кредиты и установить бассейн на заднем дворе. В 2021-м же он заведует сайтом Redline Archaeology — ресурсом для тех, кто хочет продать или забронировать редкие игрушки Hot Wheels. Большинство клиентов находят его через поиск в браузерах.

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Янг — брокер, который выискивает винтажные коллекции во владении одного человека, а затем находит перекупщиков. Владельцам он предлагает заплатить 50-70% от рыночной стоимости, а сам продаёт коллекцию дороже, чтобы получить прибыль.

«Я как Индиана Джонс — ищу потерянные машинки», — говорит он и отмечает, что не все коллекционеры адекватно оценивают стоимость своих игрушек. Многие из них, по его словам, на вторичном рынке стоят дешевле, чем думают владельцы.

Hot Wheels — это как акции: их цена постоянно колеблется в зависимости от того, за сколько игрушки уходят с аукционов. Боб Янг