Исполнитель был одним из первых в индустрии, кто осознал важность продвижения музыки через интернет. Ещё до появления Twitter он создал форум, чтобы переписываться с фанатами, и даже построил свою вселенную BowieWorld — задолго до Meta.

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Британский музыкант Дэвид Боуи к середине 1990-х уже выпустил 23 альбома и уже тогда понимал, как интернет-технологии могут помочь в их продвижении, пишет The Guardian.

В конце 1996 года он стал одним из первых крупных артистов, выпустивших песню в онлайне – сингл Telling Lies он сделал доступным на своём официальном сайте. В первые четыре дня трек загрузили более 46 000 человек, а за всё время — более 300 тысяч.

Через год после этого он организовал трансляцию своего концерта в Бостоне и запустил облигации. «Если бы мне снова было 19, я бы обошёл музыку стороной и пошел прямо в интернет», – сказал он тогда. По словам The Guardian, музыкант понимал, что грядёт революция, и решил подыграть ей.

Bowie Bonds

В 1997 году Боуи вместе с компанией Fahnestock создал уникальный, по словам Forbes, тип инвестиционного инструмента — облигации Bowie Bonds. Одна облигация стоила $1000, срок погашения составлял десять лет, а процентная ставка — 7,9% от дохода от песен.

Их стоимость обеспечивалась роялти от продажи 27 альбомов и отдельных песен. Всего музыкант привлёк $55 млн.

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Облигации Боуи стали одним из первых инвестинструментов, стоимость которых была основана на интеллектуальной собственности. Кроме того, ведущие рейтинговые агентства, такие как Moody’s Investors Service, присвоили им рейтинг инвестиционного уровня, что говорило о низком риске дефолта.

«Он понял концепцию за долю секунды, никогда не жаловался и не боялся потерпеть неудачу», – говорил Дэвид Пулман, который организовал сделку по облигациям. Пулман позднее выпустил аналогичные ценные бумаги от других исполнителей, например Джеймса Брауна и Марвина Гая.

Тем не менее стоимость облигаций начала снижаться по мере роста популярности онлайн-музыки и обмена файлами. Альбомы уже никто не покупал — ведь можно было всё найти в интернете бесплатно. Из-за этого бумаги потеряли свой статус в рейтинге Moody’s: в 2004 году они были на одну ступень выше самого низшего уровня.

Появление легальных онлайн-сервисов по распространению музыки возобновило интерес к облигациям во второй половине десятилетия. Бумаги Боуи достигли срока погашения в 2007 году — без дефолта. Права на доход от песен вернулись к Боуи.

BowieNet

В 1998 году музыкант соосновал компанию UltraStar и запустил свой собственный интернет-провайдер BowieNet. По данным The World Data, в то время интернетом в США пользовалось всего 30% населения.

Доступ в интернет продавали за $19,95 в месяц, а сам провайдер работал как своеобразный фан-клуб. Пользователи могли создать личную страничку и получали собственный адрес электронной почты с доменом @bowienet, а также эксклюзивный доступ к контенту музыканта — прямым трансляциям и видео из его студии.

Абонентам отправляли компакт-диски с эксклюзивными аудио- и видеодорожками, а также последней версией Internet Explore.

Клиентам также были доступны форумы и чаты, где сам Боуи и другие исполнители переписывались с фанатами и обсуждали своё творчество. Помимо этого, провайдер предоставлял доступ к музыкальным сетям: к Rolling Stone, которая транслировала концерты в прямом эфире, и Music Boulevard — одной из первых компаний, которая предложила платные загружаемые музыкальные треки.

Те пользователи, у которых уже был подключен другой интернет-провайдер, и кто не хотели переключаться, могли приобрести доступ к контенту BowieNet отдельно за $5,95 в месяц. По словам Рона Роя, сооснователя UltraStar, на пике своего развития у провайдера было около 100 тысяч клиентов. Более того, BowieNet вошёл в Книгу Рекордов Гиннеса как первый провайдер, созданный деятелем искусства.

Я хотел создать среду, в которой не только мои поклонники, но и все любители музыки могли чувствовать себя частью сообщества, а также получить доступ к обширным архивам музыки, высказать свои мнения и обменяться идеями. Дэвид Боуи

UltraStar появился в период стремительного развития доткомов 1990-х годов, а её пиковая стоимость составляла более 500 млн фунтов стерлингов: в то время – $818 млн, что в 2020-х составило бы $1,2 млрд. В декабре 1999 года компания привлекла финансирование от промоутера концертов SFX Entertainment.

BowieNet продали в 2006 году компании Live Nation, но музыкант продолжал развивать сообщество в интернете: запустил онлайн-радиостанцию, где он был диджеем, провёл прямые трансляции многих концертов и разработал Bowieworld – фансайт, где пользователи могли взаимодействовать друг с другом с помощью 3D-аватаров и провести конкурс на написание текста незаконченной песни музыканта.

Одна из локаций в BowieWorld. Источник: Dailydot

BBC писал: «В то время другие сайты музыкальных звезд больше напоминали шкафы, где могла быть одна их фотография и немного текста».

«Его не волновали деньги. Он хотел делать что-то новое, что-то крутое», – говорил о Боуи Билл Зисблат, бизнес-менеджер музыканта с 1982 года. А Рой отмечает, что «в вопросах технологий Боуи опережал своё время». По его словам, он уже в 90-х понимал всю перспективность продвижения музыки через интернет и предвидел снижение значимости звукозаписывающих студий.

Тем не менее не все поклонники исполнителя были довольны работой провайдера. Некоторые фанаты, у которых не было возможности приобрести подписку, чувствовали себя изолированными.

Банк

В 2000 году Боуи стал соучредителем собственного фирменного онлайн-банка BowieBanc. Новый проект работал на мощностях USABancShares: в 1999 компания создала подразделение онлайн-банков, первым из которых стал проект с музыкантом.

Каждому клиенту предлагали годовую подписку на BowieNet со скидкой — за $71,4, а портрет музыканта украшал все кредитные карты. Из-за этого в 2000 году Forbes писал: «Трудно представить, какую реакция вызовет изображение Боуи у продавца магазина, когда владелец карточки предъявит этот кусок пластика за прилавком. Кажется, вместе с карточкой поклонник Боуи рассчитывает получить немного магии звёздной пыли».

Дебетовая карта с фотографией музыканта. Источник: Worthpoint

Тем не менее к середине 2000 года BowieBanc насчитывал менее 1500 клиентов. USABancShares за год потеряла $9,7 млн, из которых $6 млн ушло на маркетинг. Боуи же не имел никакого отношения к банковским операциям и не вкладывал деньги в бизнес. Он регулярно получал одну и ту же сумму – как за счёт в $250, так и за счет в $30 тысяч.

Дэвид Боуи умер в 2016 году от рака, оставив жене и детям имущество на $100 млн. В январе 2022 года его наследники продали права на музыкальные произведения артиста по цене более $250 млн Warner Chappell Music.