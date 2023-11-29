Истории
Таня Боброва

Умер Чарли Мангер — американский инвестор и соратник Уоррена Баффета Статьи редакции

Ему было 99 лет.

Чарли Мангер / Источник: Nati Harnik / Associated Press
  • Чарли Мангер, вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway и друг Уоррена Баффета, умер 28 ноября 2023 года в возрасте 99 лет в калифорнийской больнице, пишет FT.
  • «Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», — приводятся в заявлении слова Баффета.
  • Мангер родился 1 января 1924 года в Омахе, штат Небраска. Он служил в армии и изучал метеорологию, а позже окончил Гарвардскую школу права. В 1959 году познакомился с Баффетом, а в 1962-м создал юрфирму Munger, Tolles & Olson и сосредоточился на управлении инвестициями в хедж-фонде Wheeler, Munger & Co (закрыл его в 1975-м), пишет CNBC.
  • Мангер, в частности, подтолкнул Баффета к покупке кондитерской See’s Candies за $25 млн. Последний затем называл эту покупку «прототипом бизнеса мечты» и любимой сделкой. В 1978-м Мангер вошёл в совет директоров Berkshire Hathaway. В 2018 году в компании появилось ещё два вице-председателя — Аджит Джейн и Грег Абель. Последнего Баффет называл своим преемником на посту главы Berkshire Hathaway.
  • Как отмечает FT, несмотря на кресло вице-председателя, Мангер был «гораздо большим», чем просто заместителем Баффета: он часто был «движущей силой инвестиций». Мангер пожертвовал «сотни миллионов долларов» образовательным учреждениям. Forbes оценивал его личное состояние в $2,6 млрд.
Личный опыт
Irina Postnikova
«Главное — не переоценивать себя»: как принимает решения Чарли Мангер

Ментальные модели знаменитого инвестора и лучшего друга Уоррена Баффета в материале издания Reminder.

Nick Webb / Flickr / (CC BY 2.0)

#новости

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Philipp Novikov

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Vitaliy Tihanov

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Kirill Sidorov

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Евгений Рябченко

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Евгений Фрост

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Иван-Кузнец Потапов

Press F to respect.
Хороший дядя. Респект.

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Сергей Перевозчиков

Ну умер и умер

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contact535

Интересно, сколько смог забрать с собой нажитого добра? 🤔

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Евгений Фрост

Вопрос в другом. Сколько всего после себя он оставил)

И речь не о материальном наследстве, а о опыте.

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Zoro

А что есть те, кто забрал?
Или может он 99 лет страдал «наживая это добро» и не получал удовольствия от жизни?
К чему коммент?

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Андрей Любчиков

ну умер, и умер

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Сергей Перевозчиков

блэт, вы меня опередили)

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Ware Wow

Легенда. RIP.

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Future Prophecies

Умер и умер

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Butcher

Где деньги спрятал?

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Max Abdrakhmanov
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Тимур Пермяков

RIP

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Иван Кожедуб

Давай денег

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Анжелика

F⌛️

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ЛУРИЙ БЛАЖЕННЫЙ В ГРУЗИИ

RIP. Wealth provides longevity)

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