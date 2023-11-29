Умер Чарли Мангер — американский инвестор и соратник Уоррена Баффета Статьи редакции
Ему было 99 лет.
- Чарли Мангер, вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway и друг Уоррена Баффета, умер 28 ноября 2023 года в возрасте 99 лет в калифорнийской больнице, пишет FT.
- «Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», — приводятся в заявлении слова Баффета.
- Мангер родился 1 января 1924 года в Омахе, штат Небраска. Он служил в армии и изучал метеорологию, а позже окончил Гарвардскую школу права. В 1959 году познакомился с Баффетом, а в 1962-м создал юрфирму Munger, Tolles & Olson и сосредоточился на управлении инвестициями в хедж-фонде Wheeler, Munger & Co (закрыл его в 1975-м), пишет CNBC.
- Мангер, в частности, подтолкнул Баффета к покупке кондитерской See’s Candies за $25 млн. Последний затем называл эту покупку «прототипом бизнеса мечты» и любимой сделкой. В 1978-м Мангер вошёл в совет директоров Berkshire Hathaway. В 2018 году в компании появилось ещё два вице-председателя — Аджит Джейн и Грег Абель. Последнего Баффет называл своим преемником на посту главы Berkshire Hathaway.
- Как отмечает FT, несмотря на кресло вице-председателя, Мангер был «гораздо большим», чем просто заместителем Баффета: он часто был «движущей силой инвестиций». Мангер пожертвовал «сотни миллионов долларов» образовательным учреждениям. Forbes оценивал его личное состояние в $2,6 млрд.
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Хороший дядя. Респект.
Ну умер и умер
Интересно, сколько смог забрать с собой нажитого добра? 🤔
Вопрос в другом. Сколько всего после себя он оставил)
И речь не о материальном наследстве, а о опыте.
А что есть те, кто забрал?
Или может он 99 лет страдал «наживая это добро» и не получал удовольствия от жизни?
К чему коммент?
ну умер, и умер
блэт, вы меня опередили)
Легенда. RIP.
Умер и умер
Где деньги спрятал?
RIP
Давай денег
F⌛️
RIP. Wealth provides longevity)