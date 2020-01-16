Доли ближайших конкурентов — Samsung и Xiaomi — составили менее чем 10%.

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В 2019 году Apple стала лидером по объёму поставок в сегменте полностью беспроводных наушников (totally wireless; TWS) — доля компании превысила 50%. Такие данные приводит исследовательская компания Strategy Analytics.

Доля каждого из ближайших конкурентов в этом сегменте — Samsung и Xiaomi — составила менее чем 10%. По данным Device Technologies, которые приводят аналитики, Apple продала около 60 млн AirPods в 2019 году.

Доли компаний по объёму поставок наушников в сегменте TWS в 2019 году Strategy Analytics

В целом выручка с продаж в сегменте TWS за год выросла на 200%, подсчитали аналитики. Доля Apple составила 71%.

Доли компаний по выручке с продажи наушников в сегменте TWS в 2019 году Strategy Analytics