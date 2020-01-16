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оказалась нейронной сетью
Доли ближайших конкурентов — Samsung и Xiaomi — составили менее чем 10%.
В 2019 году Apple стала лидером по объёму поставок в сегменте полностью беспроводных наушников (totally wireless; TWS) — доля компании превысила 50%. Такие данные приводит исследовательская компания Strategy Analytics.
Доля каждого из ближайших конкурентов в этом сегменте — Samsung и Xiaomi — составила менее чем 10%. По данным Device Technologies, которые приводят аналитики, Apple продала около 60 млн AirPods в 2019 году.
В целом выручка с продаж в сегменте TWS за год выросла на 200%, подсчитали аналитики. Доля Apple составила 71%.
Apple начала продажи беспроводных наушников AirPods в конце 2016 года.
Потому как подсы - лучшее что можно себе представить из синеглазых гарнитур
Каждому свое, мне нравится когда оба наушника соединены проводом. Не потеряешь и без футляра, меньше возни.
А еще не люблю внутриканальные наушники)
А какая возня с тем, чтобы просто достать наушники из футляра и вставить в уши?
Да, AirPods действительно крутые наушники, но Apple просят за них слишком много денег. Поэтому, Xiaomi занимают второе место, так как они предлагают разные наушники за очень вкусную цену.
меня это тоже долго останавливало.. не то что бы очень дорого, но как-то дофига для ушей. в итоге купил их в штатах на акции на амазоне.
в отличие от айфонов на подсы постоянно идут распродажи
Народ доверяет известному бренду, устройства которого работают без косяков, и зная, что продукция других компаний это всегда эксперимент либо компромисс.
Есть конечно, кто хочет поэкспериментировать, просто их меньше 50%)
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