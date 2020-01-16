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Техника
Татьяна Боброва
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Исследование: Apple заняла более 50% рынка по объёму поставок беспроводных наушников в 2019 году Материал редакции

Доли ближайших конкурентов — Samsung и Xiaomi — составили менее чем 10%.

10 комментариев
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В 2019 году Apple стала лидером по объёму поставок в сегменте полностью беспроводных наушников (totally wireless; TWS) — доля компании превысила 50%. Такие данные приводит исследовательская компания Strategy Analytics.

Доля каждого из ближайших конкурентов в этом сегменте — Samsung и Xiaomi — составила менее чем 10%. По данным Device Technologies, которые приводят аналитики, Apple продала около 60 млн AirPods в 2019 году.

Доли компаний по объёму поставок наушников в сегменте TWS в 2019 году Strategy Analytics

В целом выручка с продаж в сегменте TWS за год выросла на 200%, подсчитали аналитики. Доля Apple составила 71%.

Доли компаний по выручке с продажи наушников в сегменте TWS в 2019 году Strategy Analytics

Apple начала продажи беспроводных наушников AirPods в конце 2016 года.

#новость #исследование #apple

Техника
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Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
По подсчетам аналитика Кевина Руке, AirPods, выпущенные в 2016 году, делают выручки больше Adobe, Nvidia и чуть меньше Uber. Говорить про прибыльность тут даже не будем. Uber как был убыточным, так и остаётся, а наушники точно генерят прилично денег. (Стандартная gross-маржа у Apple 30–50%).
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10 комментариев
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lotnomer

1

Потому как подсы - лучшее что можно себе представить из синеглазых гарнитур

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Александр Наркутский

lotnomer
–1

Каждому свое, мне нравится когда оба наушника соединены проводом. Не потеряешь и без футляра, меньше возни.

А еще не люблю внутриканальные наушники)

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Дмитрий Рубцов

Александр
4

Но речь же о полностью беспроводных наушниках

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Максим Мостовой

Александр
1

Особенно нет возни когда пытаешься их распутать

Ответить

Zhenya Ptichnikov

Александр
0

А какая возня с тем, чтобы просто достать наушники из футляра и вставить в уши?

Ответить

Anton Ilabanau

1

airpods2 - мое лучшее приобретение в прошлом году.

Ответить

Данила Линник

0

Да, AirPods действительно крутые наушники, но Apple просят за них слишком много денег. Поэтому, Xiaomi занимают второе место, так как они предлагают  разные наушники за очень вкусную цену.

Ответить

Anton Ilabanau

Данила
1

меня это тоже долго останавливало.. не то что бы очень дорого, но как-то дофига для ушей. в итоге купил их в штатах на акции на амазоне.

в отличие от айфонов на подсы постоянно идут распродажи

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Kirill Kirill

0

Народ доверяет известному бренду, устройства которого работают без косяков, и зная, что продукция других компаний это всегда эксперимент либо компромисс.

Есть конечно, кто хочет поэкспериментировать, просто их меньше 50%)

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Zhenya Ptichnikov

0

Можно ещё Beats тоже добавлять к Apple, всё же они ею владеют.

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