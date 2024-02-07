The Information рассказало, что Apple разрабатывает «как минимум два» прототипа складных iPhone Статьи редакции
Складной iPad тоже в работе, но ни готовых изделий, ни примерных сроков их выхода нет.
- The Verge со ссылкой на The Information пишет, что инженеры Apple хотят оснастить свою будущую «раскладушку» iPhone дисплеями в том числе с внешней стороны, но пока сталкиваются с трудностями, так как такое устройство легко повредить.
- По толщине смартфон в сложенном виде должен быть «примерно таким же, как текущие модели iPhone», пишет Endgadget. Вопрос только в том, какого размера тогда должны быть аккумулятор и элементы дисплея. По данным The Information, Apple обсуждала выпуск деталей-заготовок для «раскладушек» двух размеров «как минимум с одним» производителем в Азии, но подробности переговоров неизвестны.
- Дизайнеры также не определились, что может выделить телефон на фоне продукции конкурентов и привлечь потребителей — это особенно важно, так как современные складные смартфоны зачастую стоят дороже более традиционных моделей, отмечают СМИ.
- Складной iPhone не указан в планах по массовому производству на 2024-2025 годы, поэтому релиз, вероятно, состоится нескоро. Издание также не исключает, что разработку свернут, если дизайн нового устройства будет противоречить стандартам компании.
- Apple также якобы продолжает работу над складным планшетом — размером с iPad Mini с девятидюймовым дисплеем. На текущем этапе инженеры пытаются избавиться от «залома», который появляется на экране после постоянных сгибаний.
- Помимо этого, они рассматривают возможность оснастись продукт специальной фиксирующей деталью, чтобы в разложенном состоянии планшет лежал ровно. По данным источников, выпустить устройство могут в 2026-м или 2027 году.
- 9toMac отмечает, что слухи о работе Apple над складными телефонами и планшетами ходят как минимум с 2018 года. Однако первым, по мнению Engadget, скорее всего, выйдет iPad — просто потому, что ошибиться с планшетом не так опасно, как с основным продуктом, то есть iPhone. К тому же в случае с iPad чуть меньше важна тонкость устройства и то, как легко его можно разбить при дроп-тестах.
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Была же уже такая модель)
Осталось только ответить на вопрос-нахера он нужен:)
Например делать селфи на мощную фронталку)
Или сложить его на 90 градусов и представлять что ты купил себе макбук.
Ну судя по статье, Apple ищет ответ на этот вопрос и не факт что найдут )
Всё правильно — из половинок как раз один целый будет собираться.
Зная, как Apple подходит к разработкам - смартфон либо не выйдет вообще, либо задаст тренд на годы вперед и без этих всяких полос посередине дисплея, как на самсунговских Фолдах.
Ну да, прототип ещё не означает, что из него что-то выйдет. Исследуют тему. Могут решить, что оно того не стоит. Или сделают какую-то лопату-недоайпад iPhone Pro Max Pocket edition.
Вред от полосы по середине дисплея сильно преувеличен. Есть другие недостатки, которые больше раздражают.
Ну и зачем оно нужно вообще? Как концепт — сомнительно, но окэй. На деле неэстетично, жутко хрупко и непрактично. А вообще выглядит, как страшный сон, когда ты погнул телефон и он вот-вот рассыпется в руках 😄
Ну не знаю, я вот люблю книжки читать. На телефоне уже неудобно (где мои 15 лет, когда я "Властелина Колец" на Sony Ericsson W700i прочёл), а планшет с собой таскать повсюду тоже ломает. Такая раскладушка была бы очень кстати
W700i… до сих пор в моем сердце
Очень интересный профит у такого раскладного телефона — даже не задумывалась о таком) в любом случае, если его нельзя будет эффектно захлопнуть после разговора по телефону, то это фиаско разработчиков 😄
Я себе фолд купил с такой же целью – удобно разложить и читать, но чаще читаю на внешнем маленьком экране. И привычнее, и удобнее читать лёжа на боку.
Фантазёры ёпрст
Пришли к тому с чего начинали, осталось сделать его под расколку орехов и супер, нокия 2.0.
Не будет такого!
Выйдет тоже самое но с одной новой фичей которая доступна только на нем, не потому что там новый чип а просто программно будет урезано для младших моделей.
Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются инженеры, я уверена, что они найдут решение, вот только зачем..?
Давайте, пофантазируем какое будет название устройства? Мой вариант — iPhone Fold
Пожалуйста, НЕТ!!!
Ждём кнопочную querty клавиатуру на нижней части чтобы не покупать ни то, ни то говно.
Они ещё свой электромобиль разрабатывают. Если всё это удачно выйдет акции в космос улетят.