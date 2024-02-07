Техника
Полина Лааксо

The Information рассказало, что Apple разрабатывает «как минимум два» прототипа складных iPhone Статьи редакции

Складной iPad тоже в работе, но ни готовых изделий, ни примерных сроков их выхода нет.

Одна из множества других визуализаций того, как может выглядеть складной iPhone. Источник: 9toMac
  • The Verge со ссылкой на The Information пишет, что инженеры Apple хотят оснастить свою будущую «раскладушку» iPhone дисплеями в том числе с внешней стороны, но пока сталкиваются с трудностями, так как такое устройство легко повредить.
  • По толщине смартфон в сложенном виде должен быть «примерно таким же, как текущие модели iPhone», пишет Endgadget. Вопрос только в том, какого размера тогда должны быть аккумулятор и элементы дисплея. По данным The Information, Apple обсуждала выпуск деталей-заготовок для «раскладушек» двух размеров «как минимум с одним» производителем в Азии, но подробности переговоров неизвестны.
  • Дизайнеры также не определились, что может выделить телефон на фоне продукции конкурентов и привлечь потребителей — это особенно важно, так как современные складные смартфоны зачастую стоят дороже более традиционных моделей, отмечают СМИ.
  • Складной iPhone не указан в планах по массовому производству на 2024-2025 годы, поэтому релиз, вероятно, состоится нескоро. Издание также не исключает, что разработку свернут, если дизайн нового устройства будет противоречить стандартам компании.
Одна из множества других визуализаций того, как может выглядеть складной iPad. Источник: Macrumours
  • Apple также якобы продолжает работу над складным планшетом — размером с iPad Mini с девятидюймовым дисплеем. На текущем этапе инженеры пытаются избавиться от «залома», который появляется на экране после постоянных сгибаний.
  • Помимо этого, они рассматривают возможность оснастись продукт специальной фиксирующей деталью, чтобы в разложенном состоянии планшет лежал ровно. По данным источников, выпустить устройство могут в 2026-м или 2027 году.
  • 9toMac отмечает, что слухи о работе Apple над складными телефонами и планшетами ходят как минимум с 2018 года. Однако первым, по мнению Engadget, скорее всего, выйдет iPad — просто потому, что ошибиться с планшетом не так опасно, как с основным продуктом, то есть iPhone. К тому же в случае с iPad чуть меньше важна тонкость устройства и то, как легко его можно разбить при дроп-тестах.

#apple #ipad #iphone #новости

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23 комментария
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 Andrey Kulakov

Была же уже такая модель)

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Павел Шувалов

Осталось только ответить на вопрос-нахера он нужен:)

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Jon Rembo

Например делать селфи на мощную фронталку)

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Павел Шувалов

Или сложить его на 90 градусов и представлять что ты купил себе макбук.

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Pavel

Ну судя по статье, Apple ищет ответ на этот вопрос и не факт что найдут )

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Вадим Д.
Apple разрабатывает «как минимум два» прототипа складных iPhone

Всё правильно — из половинок как раз один целый будет собираться.

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Дмитрий

Зная, как Apple подходит к разработкам - смартфон либо не выйдет вообще, либо задаст тренд на годы вперед и без этих всяких полос посередине дисплея, как на самсунговских Фолдах.

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Gre Li

Ну да, прототип ещё не означает, что из него что-то выйдет. Исследуют тему. Могут решить, что оно того не стоит. Или сделают какую-то лопату-недоайпад iPhone Pro Max Pocket edition.

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Vasily Laushkin

Вред от полосы по середине дисплея сильно преувеличен. Есть другие недостатки, которые больше раздражают.

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Дарья Бирюк

Ну и зачем оно нужно вообще? Как концепт — сомнительно, но окэй. На деле неэстетично, жутко хрупко и непрактично. А вообще выглядит, как страшный сон, когда ты погнул телефон и он вот-вот рассыпется в руках 😄

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Горделивый Сербский Патриот

Ну не знаю, я вот люблю книжки читать. На телефоне уже неудобно (где мои 15 лет, когда я "Властелина Колец" на Sony Ericsson W700i прочёл), а планшет с собой таскать повсюду тоже ломает. Такая раскладушка была бы очень кстати

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Just a human

W700i… до сих пор в моем сердце

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Дарья Бирюк

Очень интересный профит у такого раскладного телефона — даже не задумывалась о таком) в любом случае, если его нельзя будет эффектно захлопнуть после разговора по телефону, то это фиаско разработчиков 😄

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Vasily Laushkin

Я себе фолд купил с такой же целью – удобно разложить и читать, но чаще читаю на внешнем маленьком экране. И привычнее, и удобнее читать лёжа на боку.

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Влад

Фантазёры ёпрст

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Евгений Лиманов

Пришли к тому с чего начинали, осталось сделать его под расколку орехов и супер, нокия 2.0.

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Alchakov Developer

Не будет такого!
Выйдет тоже самое но с одной новой фичей которая доступна только на нем, не потому что там новый чип а просто программно будет урезано для младших моделей.

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Яна Назарова

Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются инженеры, я уверена, что они найдут решение, вот только зачем..?

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Асхаб Бовкин

Давайте, пофантазируем какое будет название устройства? Мой вариант — iPhone Fold

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Den
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A

Пожалуйста, НЕТ!!!

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Andrei M

Ждём кнопочную querty клавиатуру на нижней части чтобы не покупать ни то, ни то говно.

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Liman

Они ещё свой электромобиль разрабатывают. Если всё это удачно выйдет акции в космос улетят.

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