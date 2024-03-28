Техника
DTF

В России открыли предзаказы на Xiaomi 14 Ultra — по цене 150 тысяч рублей Статьи редакции

Продажи начнутся в начале апреля 2024 года.

Фото Xiaomi
  • Российские ритейлеры открыли предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra со встроенной памятью 512 ГБ. Стоимость модели составляет 149 999 рублей.
  • За предзаказ устройства в DNS покупатели получат смарт-часы Xiaomi Watch 2 Pro, в «М.Видео» — часы и фоточехол с функцией внешнего аккумулятора, у МТС — часы, комплект Photography Kit, который превратит смартфон в фотоаппарат, а также подписку «МТС Premium» на год. Старт продаж Xiaomi 14 Ultra — 4 или 5 апреля в зависимости от магазина.
  • В Xiaomi 14 Ultra установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. Корпус состоит из высокопрочной алюминиевой рамы, нанотехнологической экокожи и стекла Shield Glass.
  • Смартфон получил профессиональную оптику Leica Summilux и 1-дюймовый сенсор изображения LYT-900 с переменной диафрагмой. Всего у Xiaomi 14 Ultra четыре камеры, которые в том числе поддерживают съёмку в форматах 8K, 4K/120 fps и 4K/60fps с Dolby Vision.
  • Продажи Xiaomi 14 Ultra в Китае начались в феврале 2024 года по цене от 6499 юаней (около 85 тысяч рублей по курсу ЦБ на 28 марта 2024 года) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В Европе устройство продаётся по цене €1499 (около 150 тысяч рублей).

#новости #xiaomi

1.6K показов
2.3K открытий
0
73 комментария
Написать комментарий...
 Вася Пражкин

Если кому-то сказать, что купил Ксиаоми за 150 штук - могут и в дурку отправить.

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Ska

Что такое ксиаоми?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Слегка Придурковатый

Топ за свои день... Стоп. Сколько?!

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Топ-топ нахуй. За такие деньги.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Император Нолимоций

Минцифры и прочие потерпевшие попросили братушек сделать им что-нибудь, что хоть по цене нестыдно будет вместо самозапрещенных айфонов носить. А то пацаны не поймут, если дешевле 100К чего-то купишь.

Ответить
Развернуть ветку
Анна К

О нет, фраза потеряла свою актуальность(

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Макеев

Можно сделать, чтобы после заголовка статьи сразу комменты шли?
А то так не удобно прокручивать до самой важной части.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

можно, только через 5 рекламных блоков

Ответить
Развернуть ветку
Анна К

Реально. Я уже в предвкушении шуток в комментах

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Подожду пол года и куплю айфон

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Два айфона

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Анна К

По цене трех айфонов 13...

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Ту мач, не топ.
Мой психологический барьер за телефон 50к

Ответить
Развернуть ветку
Сергей И

Сейчас границу пошлины снизили, барьер поднимать придется

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
YouTape.ru - новости о важном

Зачем мне фотоаппарат? Лучше айфон возьму :)

Ответить
Развернуть ветку
Л Г

85 куда ни шло…
Но 150 перебор!

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

Ну .. 1500$, до 22-го года это было 90-100к 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кудин

Жесть это когда 500к телефоны будут стоять) но ничего впереди еще 6-12 лет, думаю увидим еще такие цены

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

если телефоны в принцип будут - будет успех имхо

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Д Хб

Не надо мыслить 6летками.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

Подарки и устройство конечно шикарные. Только недавно обзор смотрел.
Но простите, какие 150 тысяч ?
Телефон выходит раз в 7-8 месяцев.
13 ultra уже не вывозит и жутко глючит.
К сравнению, iPhone 12 Pro Max работает и снимает шикарно.

Лучше взять 14PM + iPad 💡🤘🏿

Ответить
Развернуть ветку
Lorne Malvo

Ты угараешь? Что у тебя там не вывозит? У меня 12 про (сяоми) и всё вывозит вот уже 2 года. Только аккум немного сдох (120Вт 18 минут 0-100)

Ответить
Развернуть ветку
Егор Егоров

Чего там у тебя не вывозит? 12х 12 Гб оперативки на Snapdragon 870 все тянет при цене 30-40к

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Ska

Бред

Ответить
Развернуть ветку
Alexey
Ответить
Развернуть ветку
Иван Беляев

Эх, думал это по такой цене братьям Россиянам электрокар продают

Ответить
Развернуть ветку
Techno George

Все еще топ за свои деньги?

Ответить
Развернуть ветку
Малкин Никита

Уже теряет свой статус

Ответить
Развернуть ветку
flash

серьёзно за 150 тысяч вот такой дизайн предлагать это странно

Ответить
Развернуть ветку
неформат

какой дизайн? они все одинаковые что андроид флагманы, что айфоны

Ответить
Развернуть ветку
Котик Котиков

Это страшно

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

хват отделяемый. для фотографии удобнее. там сенсор 1 дюйм.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

- мама, я хочу эпол!
- у нас есть эпол дома...

Ответить
Развернуть ветку
ArtYk.inTrade

Да вы шо? Айфон не берем больше, есть, что дороже.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Вот фоточехол, с удобными кнопками и акумом это пять.
А вот цена в 150 это жесть.

Ответить
Развернуть ветку
pympyrom

Слоны уже довольные или нет, доложите

Ответить
Развернуть ветку
Курильщик

хлаоми, астанавись

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Из новости поняла, что Россия — это всё-таки Европа.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

О, задачка по математике (раздел "Пределы наглости") для первокурсников Российской Таможенной Академии.

Дано:
Xiaomi 14 Ultra в Китае продается по цене от 6499 юаней (85 тысяч рублей).
В России Xiaomi 14 Ultra продается по цене 150 тысяч рублей.
Базовая версия автомобиля Xiaomi SU7 в Китае стоит 215,9 тысячи юаней (2,8 млн рублей).

Вопрос:
Сколько будет стоить Xiaomi SU7 в России?

Ответить
Развернуть ветку
Егор Егоров

Да у нас все ж просто. Бери сразу х2-х3 от базовой цены

Ответить
Развернуть ветку
Николай Владимирович Грудинин

технологии древних

Ответить
Развернуть ветку
Игорь З.

да просто спиздили идею у самсунг, гении

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Так на Али с промокодом на распродаже по 114 выходил. Потом даже дешевле стали как говорили, но этого я уже сам на видел

Ответить
Развернуть ветку
Егор Егоров

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Ага, и плюсуй 14 000 руб пошлину)

Ответить
Развернуть ветку
abubas//

По кайфу, где тут 2 взять?

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
неформат

а с учётом беспошлинного порога, с алика дешевле не выйдет уже

Ответить
Развернуть ветку
Егор Егоров

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Котик Котиков

Китайцы по цене айфона про макс

Ответить
Развернуть ветку
Малкин Никита

Уже не топ за свои деньги

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Статью кто-то читал? 1-дюймовый фото сенсор. Не всем такое нужно. Но вот в этом телефоне оно есть. Такое не будет стоить дёшево.

Ответить
Развернуть ветку
Малкин Никита

Не, мы цену ток увидели и давай комментарии строчить

Ответить
Развернуть ветку
Микс из мусоровоза

И через полгода тормозить будет, через год можно менять

Ответить
Развернуть ветку
Малкин Никита

А почему так плохо?..

Ответить
Развернуть ветку
Игорь З.

АХАХАХАХАХАХ СКООООЛЬКО???

Ответить
Развернуть ветку
НЕплатный акк

Я думал, что тут про тачку электрическую, которую они выпустили.
Или она в придачу?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Он в филях в подвальчике 99 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
70 комментариев
Раскрывать всегда