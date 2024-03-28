В России открыли предзаказы на Xiaomi 14 Ultra — по цене 150 тысяч рублей Статьи редакции
Продажи начнутся в начале апреля 2024 года.
- Российские ритейлеры открыли предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra со встроенной памятью 512 ГБ. Стоимость модели составляет 149 999 рублей.
- За предзаказ устройства в DNS покупатели получат смарт-часы Xiaomi Watch 2 Pro, в «М.Видео» — часы и фоточехол с функцией внешнего аккумулятора, у МТС — часы, комплект Photography Kit, который превратит смартфон в фотоаппарат, а также подписку «МТС Premium» на год. Старт продаж Xiaomi 14 Ultra — 4 или 5 апреля в зависимости от магазина.
- В Xiaomi 14 Ultra установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. Корпус состоит из высокопрочной алюминиевой рамы, нанотехнологической экокожи и стекла Shield Glass.
- Смартфон получил профессиональную оптику Leica Summilux и 1-дюймовый сенсор изображения LYT-900 с переменной диафрагмой. Всего у Xiaomi 14 Ultra четыре камеры, которые в том числе поддерживают съёмку в форматах 8K, 4K/120 fps и 4K/60fps с Dolby Vision.
- Продажи Xiaomi 14 Ultra в Китае начались в феврале 2024 года по цене от 6499 юаней (около 85 тысяч рублей по курсу ЦБ на 28 марта 2024 года) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В Европе устройство продаётся по цене €1499 (около 150 тысяч рублей).
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Если кому-то сказать, что купил Ксиаоми за 150 штук - могут и в дурку отправить.
Что такое ксиаоми?
Топ за свои день... Стоп. Сколько?!
Топ-топ нахуй. За такие деньги.
Минцифры и прочие потерпевшие попросили братушек сделать им что-нибудь, что хоть по цене нестыдно будет вместо самозапрещенных айфонов носить. А то пацаны не поймут, если дешевле 100К чего-то купишь.
О нет, фраза потеряла свою актуальность(
Можно сделать, чтобы после заголовка статьи сразу комменты шли?
А то так не удобно прокручивать до самой важной части.
можно, только через 5 рекламных блоков
Реально. Я уже в предвкушении шуток в комментах
Подожду пол года и куплю айфон
Два айфона
По цене трех айфонов 13...
Ту мач, не топ.
Мой психологический барьер за телефон 50к
Сейчас границу пошлины снизили, барьер поднимать придется
Зачем мне фотоаппарат? Лучше айфон возьму :)
85 куда ни шло…
Но 150 перебор!
Ну .. 1500$, до 22-го года это было 90-100к 🤷♂️
Жесть это когда 500к телефоны будут стоять) но ничего впереди еще 6-12 лет, думаю увидим еще такие цены
если телефоны в принцип будут - будет успех имхо
Не надо мыслить 6летками.
Подарки и устройство конечно шикарные. Только недавно обзор смотрел.
Но простите, какие 150 тысяч ?
Телефон выходит раз в 7-8 месяцев.
13 ultra уже не вывозит и жутко глючит.
К сравнению, iPhone 12 Pro Max работает и снимает шикарно.
Лучше взять 14PM + iPad 💡🤘🏿
Ты угараешь? Что у тебя там не вывозит? У меня 12 про (сяоми) и всё вывозит вот уже 2 года. Только аккум немного сдох (120Вт 18 минут 0-100)
Чего там у тебя не вывозит? 12х 12 Гб оперативки на Snapdragon 870 все тянет при цене 30-40к
Бред
Эх, думал это по такой цене братьям Россиянам электрокар продают
Все еще топ за свои деньги?
Уже теряет свой статус
серьёзно за 150 тысяч вот такой дизайн предлагать это странно
какой дизайн? они все одинаковые что андроид флагманы, что айфоны
Это страшно
хват отделяемый. для фотографии удобнее. там сенсор 1 дюйм.
- мама, я хочу эпол!
- у нас есть эпол дома...
Да вы шо? Айфон не берем больше, есть, что дороже.
Вот фоточехол, с удобными кнопками и акумом это пять.
А вот цена в 150 это жесть.
Слоны уже довольные или нет, доложите
хлаоми, астанавись
Из новости поняла, что Россия — это всё-таки Европа.
О, задачка по математике (раздел "Пределы наглости") для первокурсников Российской Таможенной Академии.
Дано:
Xiaomi 14 Ultra в Китае продается по цене от 6499 юаней (85 тысяч рублей).
В России Xiaomi 14 Ultra продается по цене 150 тысяч рублей.
Базовая версия автомобиля Xiaomi SU7 в Китае стоит 215,9 тысячи юаней (2,8 млн рублей).
Вопрос:
Сколько будет стоить Xiaomi SU7 в России?
Да у нас все ж просто. Бери сразу х2-х3 от базовой цены
технологии древних
да просто спиздили идею у самсунг, гении
Так на Али с промокодом на распродаже по 114 выходил. Потом даже дешевле стали как говорили, но этого я уже сам на видел
С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро
Ага, и плюсуй 14 000 руб пошлину)
По кайфу, где тут 2 взять?
а с учётом беспошлинного порога, с алика дешевле не выйдет уже
С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро
Китайцы по цене айфона про макс
Уже не топ за свои деньги
Статью кто-то читал? 1-дюймовый фото сенсор. Не всем такое нужно. Но вот в этом телефоне оно есть. Такое не будет стоить дёшево.
Не, мы цену ток увидели и давай комментарии строчить
И через полгода тормозить будет, через год можно менять
А почему так плохо?..
АХАХАХАХАХАХ СКООООЛЬКО???
Я думал, что тут про тачку электрическую, которую они выпустили.
Или она в придачу?
Он в филях в подвальчике 99 🤣