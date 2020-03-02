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Техника
Лиана Липанова
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Apple согласилась выплатить компенсацию до $500 млн владельцам старых iPhone в США из-за замедления работы смартфона Материал редакции

Компания отрицает нарушения, но хочет избежать длительных судебных разбирательств.

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Apple согласилась выплатить компенсацию размером до $500 млн для урегулирования разбирательств в окружном суде Северного округа Калифорнии. Производитель заплатит деньги владельцам старых iPhone, чьи смартфоны стали медленнее работать после обновления в 2017 году, сообщает Reuters.

Компания отрицает правонарушения, но хочет избежать длительных судебных разбирательств, пишет издание. Владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus или SE, установившие iOS 10.2.1 или более поздние версии, получат в среднем по $25 — максимум до $500.

Чтобы предотвратить непредвиденное выключение iPhone, компания занизила частоту процессоров — это снизило производительность аккумуляторов старых смартфонов. Истцы утверждают, что Apple знала о дефекте, но не предупредила клиентов об этом, и владельцам старых iPhone пришлось покупать новые.

В декабре 2017 года Apple извинилась за замедление работы iPhone и снизила цену на замену батареи с $79 до $29. В феврале 2020 года власти Франции оштрафовали Apple на €25 млн ($27 млн) из-за жалоб владельцев iPhone на замедление работы.

#новость #apple

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