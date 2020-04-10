За пять минут робот может обработать 20 м².

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На фоне пандемии Covid-2019 «Сбербанк» начал разрабатывать робота для дезинфекции больниц, офисов, метро и других общественных мест, рассказали vc.ru в банке.

Прототип создан на базе робота-курьера. Он оборудован ультрафиолетовыми лампами мощностью 100 Вт и может обработать помещение площадью 20 м² за пять минут, рассказали в банке.

Однажды «изучив» помещение, робот начинает ориентироваться в нём самостоятельно. Как только заходит человек, машина приостанавливает работу.