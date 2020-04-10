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Техника
Галина Мубаракшина
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«Сбербанк» разработал прототип робота для дезинфекции помещений Материал редакции

За пять минут робот может обработать 20 м².

7 комментариев
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На фоне пандемии Covid-2019 «Сбербанк» начал разрабатывать робота для дезинфекции больниц, офисов, метро и других общественных мест, рассказали vc.ru в банке.

Прототип создан на базе робота-курьера. Он оборудован ультрафиолетовыми лампами мощностью 100 Вт и может обработать помещение площадью 20 м² за пять минут, рассказали в банке.

Однажды «изучив» помещение, робот начинает ориентироваться в нём самостоятельно. Как только заходит человек, машина приостанавливает работу.

Сейчас прототип робота-дезинфектора проходит проверку в офисах банка. По итогам тестирования будет принято решение о масштабировании проекта и его применении за пределами банка, отметили в «Сбербанке».

#новость #сбербанк #роботы #коронавирус #бизнеснакарантине

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7 комментариев
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Vladimir Chyorniy

2

То есть взяли и кварцевую лампу за 2500₽ и поставили на свой робот-пылесос? Это же гениально. Скорее поставлять во все больницы страны на мои кровные налоги. Я счастлив. Ну наконец-то нашлось разумное применение деньгам налогоплательщиков. Я понимаю что сейчас мне напишут про то что Сбер у себя в офисе его гоняет пока, но не надо. Все понимают, что цель сбера продать это муниципалитетами. Ждём тендеров на закупку у единственного поставщика героя импорто заменителя.

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Valeratal Val

Vladimir
1

если у Вас есть что-то лучше, можете предлагать муниципалитетам
Неужели лучше, если живые люди будут рисковать жизнью и дезинфицировать вручную

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Валентин Толм

Valeratal
0

Будь лучше хоть в миллион раз и дешевле, тендер все равно выиграет тот, с кем уже договорились. Вы видимо не знаете эту систему. Я могу разработать лучше, но зачем?

Ответить

Valeratal Val

Валентин
0

Будь лучше хоть в миллион раз и дешевле, тендер все равно выиграет тот, с кем уже договорились.

возможно. Но тема про девайс сбера. Конкурентов вроде нет
Я могу разработать лучше, но зачем?

Вы можете, а у них уже есть. 

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Constantin Nikitin

1

Exterminate!

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Vladislav S

1

Да надо было просто на этого навесить ультрафиолетовую лампу.

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Максим Наумов

0

Обалдеть, Дезар на колесиках. Вау. Such wow. Much SCIENCE. SBERVSE

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