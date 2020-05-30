Google отложила выпуск бета-версии Android 11 на фоне волнений в США
Материал редакции
«Сейчас не время»
Онлайн-презентация пользовательской бета-версии Android 11 была намечена на 3 июня 2020 года. До этого выходили только превью-версии для разработчиков.
«Мы очень хотим рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не то время, чтобы праздновать», — говорится в объявлении о переносе презентации. Google не назвала новую дату мероприятия.
Жители США в нескольких городах с конца мая выходят на акции протеста против полицейского насилия и расовой дискриминации, в Миннеаполисе волнения переросли в беспорядки. Поводом стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, задушенного полицейским при задержании.
Syzygy
Перевод:
Беспорядки, негры зажигают, полицейское насилие - у обывателя слишком много зрелищ, надо подождать, чтобы народ подуспокоился и тогда наше мероприятие привлечёт куда больше внимания.
Лицемеры, они повсюду.
Александр АнтиповSyzygy
Так в том то и дело, там лицемерие это норма. Еще понимание настучать на соседей тоже норма. У нас слава богу еще присутствует понятия какие-то.
Дмитрий Лукиенко
Волнений? Серьёзно? Там уже 9 штатов горит.
Нам бы поддержать протестующих. Вот прям вижу как Лавров выходит и говорит "афроамериканцы свободные люди, мы поддерживаем их волю к самовыражению"!
Вы представляете себе такое? Вот и я нет. Потому что сразу начнут выть про санкции, кровавый режЫм и т.д.
Юрий БелоножкинДмитрий
По поводу этих волнений разные мнения есть. По всем каналам прошла эта фотка негра с награбленным бухлом в штанах, в руках и в носках - вот он-то точно против беспредела протестовал.
НечеловеческаяЛогика
А как это связано?
но сейчас не то время, чтобы праздновать
что именно? релиз версии 11? чо, все должны нажраться за счет Гугла?
Paul
«Мы очень хотим рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не то время, чтобы праздновать» – что праздновать, выход бета версии андроид? Как эти события вообще связаны?
Будь я каким-нибудь рос. чиновником спросил бы, а не попиариться ли вы решили 🤔
kei gelfer
Почему и полицейское насилие и бунты стали обыденностью сейчас? Вроде же было время без этого, да и сегрегации давно нет
Yuri Ahmedov
Примазались к повестке
Leo Uvarov
ай ай ай
Ilya Brin
Как будто Афроид собирались выпустить.
Тогда да, не время.