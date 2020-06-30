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Техника
Лиана Липанова
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Google подтвердила покупку канадского производителя «умных» очков North Материал редакции

North прекратит поддержку своих устройств Focals 1.0 и отменит выпуск Focals 2.0.

  • Google подтвердила покупку канадского производителя «умных» очков North, но финансовые условия сделки не раскрыла. Команда North присоединится к Google, но останется в районе Китченер-Ватерлоо в Онтарио.
  • North прекратит поддержку первого поколения своих очков дополненной реальности Focals и отменит все планы по поставкам Focals 2.0 — компания готовилась выпустить устройства последние несколько месяцев.
  • На линзах Focals отражается информация со смартфона: дата и время, погода, уведомления, почта и другое. На старте продаж в январе 2019 года очки стоили от $1000. В феврале North снизила минимальную цену до $599.
  • Источники сообщали, что Google заплатит за канадскую компанию $180 млн. С момента основания North привлекла почти $200 млн.
  • North (ранее Thalmic Labs) была основана в 2012 году.
  • Сама Google представила «умные» очки Glass с камерой, процессором и микродисплеем за $1500 в 2012 году, но в начале 2015 года приостановила проект, но оставила обслуживание корпоративных клиентов. Разработчики приложений для устройства говорили, что потеряли интерес из-за низкого спроса.
Очки Focals North
The Globe and Mail: Alphabet покупает канадского…
Собственная разработка компании Google Glass не пользовалась большим спросом у пользователей.
vc.ru

#новость #google

Лиана Липанова
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