Операторы настаивают на частотах в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые принадлежат Минобороны и Роскосмосу.

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Если сотовые операторы будут строить сети 5G в диапазоне частот 4,8-4,99 ГГц, затраты на них не окупятся минимум до 2040 года, пишет РБК со ссылкой на доклад о развертывании 5G от МТС, «Мегафона», «Билайна» и «Ростелекома».

В документе говорится, что из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и будет расти до 2040 года. Расчеты для более поздних периодов не проводились.

Согласно изданию, в апреле 2020 года операторы отправили доклад в Минцифры и администрацию президента. Операторы подтвердили проведение исследования, но содержание его не комментируют. Минцифры отказалось от комментариев.

Операторы ранее заявили, что для развития 5G им необходимы частоты 3,4-3,8 ГГц. В России они заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Совет безопасности решил, что структуры не могут использовать другие частоты по соображениям безопасности.

Освобождение частот 3,4-3,8 ГГц по всей стране обойдется в 253 млрд рублей. Анализ операторов показал, что при развитии 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, первую положительную расчетную прибыль они получат уже в 2027 году. Прибыль составит 44,2 млрд рублей, а к 2030 году вырастет до 290 млрд рублей.

Пока Госкомиссия по радиочастотам выделила операторам частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц для развития 5G, пишет РБК. Для этой же цели Минцифры предложило использовать частоты 4,8-4,99 ГГц, а также ресурс, который операторы ранее использовали для развития 2G, 3G и 4G.

При этом операторы утверждают, что диапазон ниже 3 ГГц недостаточен для 5G, а частоты выше 24 ГГц не могут покрыть городские территории, пишет РБК.