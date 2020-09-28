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Техника
Рая Хачатрян
765

РБК: операторы предупредили об окупаемости затрат на 5G минимум до 2040 года, если они не получат нужные частоты Материал редакции

Операторы настаивают на частотах в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые принадлежат Минобороны и Роскосмосу.

8 комментариев
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Если сотовые операторы будут строить сети 5G в диапазоне частот 4,8-4,99 ГГц, затраты на них не окупятся минимум до 2040 года, пишет РБК со ссылкой на доклад о развертывании 5G от МТС, «Мегафона», «Билайна» и «Ростелекома».

В документе говорится, что из-за строительства 5G в диапазоне 4,8-4,99 ГГц к 2030 году убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и будет расти до 2040 года. Расчеты для более поздних периодов не проводились.

Согласно изданию, в апреле 2020 года операторы отправили доклад в Минцифры и администрацию президента. Операторы подтвердили проведение исследования, но содержание его не комментируют. Минцифры отказалось от комментариев.

Операторы ранее заявили, что для развития 5G им необходимы частоты 3,4-3,8 ГГц. В России они заняты системами Минобороны и Роскосмоса. Совет безопасности решил, что структуры не могут использовать другие частоты по соображениям безопасности.

Освобождение частот 3,4-3,8 ГГц по всей стране обойдется в 253 млрд рублей. Анализ операторов показал, что при развитии 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, первую положительную расчетную прибыль они получат уже в 2027 году. Прибыль составит 44,2 млрд рублей, а к 2030 году вырастет до 290 млрд рублей.

Пока Госкомиссия по радиочастотам выделила операторам частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц для развития 5G, пишет РБК. Для этой же цели Минцифры предложило использовать частоты 4,8-4,99 ГГц, а также ресурс, который операторы ранее использовали для развития 2G, 3G и 4G.

При этом операторы утверждают, что диапазон ниже 3 ГГц недостаточен для 5G, а частоты выше 24 ГГц не могут покрыть городские территории, пишет РБК.

На ближайшем заседании ГКРЧ может обязать операторов строить сети в этом диапазоне только на российском оборудовании, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Оборудование должно обязательно быть в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, добавляет РБК со ссылкой на проект решения ГКРЧ.

МТС первой в России получила лицензию на…
Необходимые операторам для массового запуска 5G частоты заняты Минобороны, поэтому возможности…
vc.ru

#новость #5g #телеком

Рая Хачатрян
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8 комментариев
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ЯжПрограммист

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ага, конечно же с 5g заживем, по 4 уже достигли всего...

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igogo

2

Да блин, закройте уже богомерзкий 2g и отдайте частоты на нужды 5g!

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Sergei Timofeyev

igogo
1

И как моя сигналка будет работать? 

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igogo

Sergei
0

Ок, давайте перестанем отказываться от устаревших технологий ведь у Сергея сигналка...

Ответить

Юрий Коршев

1

Пилим пилим пилим.

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Dear Moscow,

–2

а также ресурс, который операторы ранее использовали для развития 2G, 3G и 4G

Они бы сначала приблизили стабильность хотя бы 3G к стабильности кабеля и хотя бы в городах, а уж потом свои 5Ж начинали считать.

Распространители коронавируса, мать их.

Ответить

Pavel Voronkov

0

Интересно, как поступают в других странах? Указанные частоты всегда были у военных.
Просто так отдать не получится, также много оборудования переделывать.

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Dmitry P.

Pavel
0

Вот так отдают постепенно.

U.S. will reallocate military 3.5GHz spectrum…
The Department of Defense is handing over a large block of mid band spectrum for consumer 5G…
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