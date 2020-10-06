Пентагон выделил $149 млн SpaceX на создание спутников для отслеживания ракет Материал редакции
Компания должна представить четыре аппарата, которые будут отслеживать движение ракет.
SpaceX Илона Маска получила $149 млн на разработку спутников для отслеживания ракет для Пентагона, сообщает Reuters со ссылкой на Агентство космического развития США.
Согласно контракту, SpaceX будет использовать завод Starlink в Редмонде для создания четырех спутников с широкоугольным инфракрасным датчиком слежения за ракетами.
Кроме SpaceX контракт получила и компания L3 Harris Technologies — ей Пентагон выделит $193 млн на строительство еще четырех спутников. Ожидается, что спутники обеих компаний будут готовы к запуску к осени 2022 года.
В 2019 году SpaceX получила грант на $28 млн от военно-воздушных сил США — компания должна была тестировать зашифрованные интернет-сервисы рядом с военными самолетами. Для этого компания также использовала технологии Starlink.
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