Компания должна представить четыре аппарата, которые будут отслеживать движение ракет.

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SpaceX Илона Маска получила $149 млн на разработку спутников для отслеживания ракет для Пентагона, сообщает Reuters со ссылкой на Агентство космического развития США.

Согласно контракту, SpaceX будет использовать завод Starlink в Редмонде для создания четырех спутников с широкоугольным инфракрасным датчиком слежения за ракетами.

Кроме SpaceX контракт получила и компания L3 Harris Technologies — ей Пентагон выделит $193 млн на строительство еще четырех спутников. Ожидается, что спутники обеих компаний будут готовы к запуску к осени 2022 года.