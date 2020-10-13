«Это был акт волшебства, который стал предсказуемым ритуалом».

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Apple будет показывать iPhone 12 на таком же мероприятии, как и последние десять лет — отдельная презентация с рассказами менеджеров о том, чем новый смартфон лучше предыдущих. Но эти «часовые рекламы» уже не такие волнующие, как раньше, считает обозреватель Axios Ина Фрайд, и перечисляет как минимум пять причин, почему.

Не хватает Стива Джобса. Он умел понимать, что хотят покупатели, и мог изменить целую индустрию своей волей, пишет Фрайд. Отдельно она отмечает его способность произвести эффект на аудиторию, который называли «полем искажения реальности».

Он умел понимать, что хотят покупатели, и мог изменить целую индустрию своей волей, пишет Фрайд. Отдельно она отмечает его способность произвести эффект на аудиторию, который называли «полем искажения реальности». Больше нет сюрпризов. Раньше Apple могла скрывать свои компьютеры до презентаций, но в эру смартфонов утечки случаются всё чаще и почти всё известно до презентации — отчасти из-за больших объёмов производства, тестирования и сертификации новых устройств.

Раньше Apple могла скрывать свои компьютеры до презентаций, но в эру смартфонов утечки случаются всё чаще и почти всё известно до презентации — отчасти из-за больших объёмов производства, тестирования и сертификации новых устройств. Нет «И ещё кое-что». Apple скорее правильно не повторяет часто трюк с One more thing времён Джобса. Но компания слишком давно не показывала чего-то неожиданного — неважно, большой это анонс или маленький.

Apple скорее правильно не повторяет часто трюк с One more thing времён Джобса. Но компания слишком давно не показывала чего-то неожиданного — неважно, большой это анонс или маленький. Все делают так же. Мероприятия в стиле Apple делают почти все в ИТ-индустрии — в том числе Google, Microsoft и Samsung.

Мероприятия в стиле Apple делают почти все в ИТ-индустрии — в том числе Google, Microsoft и Samsung. Теперь ещё и без «живой» демонстрации. До пандемии на мероприятиях Apple журналисты могли сразу опробовать новые устройства и поделиться впечатлениями. На виртуальных мероприятиях такого нет.

Стоит заметить, что и раньше мероприятия проходили по одной формуле: Джобс начинал со статистики, переходил к небольшим программным обновлениям, от них — к ключевым анонсам устройств, чаще всего заканчивая дополнением с One more thing.