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Техника
Андрей Фролов
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Axios: презентации Apple уже не те, что раньше Материал редакции

«Это был акт волшебства, который стал предсказуемым ритуалом».

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Apple будет показывать iPhone 12 на таком же мероприятии, как и последние десять лет — отдельная презентация с рассказами менеджеров о том, чем новый смартфон лучше предыдущих. Но эти «часовые рекламы» уже не такие волнующие, как раньше, считает обозреватель Axios Ина Фрайд, и перечисляет как минимум пять причин, почему.

  • Не хватает Стива Джобса. Он умел понимать, что хотят покупатели, и мог изменить целую индустрию своей волей, пишет Фрайд. Отдельно она отмечает его способность произвести эффект на аудиторию, который называли «полем искажения реальности».
  • Больше нет сюрпризов. Раньше Apple могла скрывать свои компьютеры до презентаций, но в эру смартфонов утечки случаются всё чаще и почти всё известно до презентации — отчасти из-за больших объёмов производства, тестирования и сертификации новых устройств.
  • Нет «И ещё кое-что». Apple скорее правильно не повторяет часто трюк с One more thing времён Джобса. Но компания слишком давно не показывала чего-то неожиданного — неважно, большой это анонс или маленький.
  • Все делают так же. Мероприятия в стиле Apple делают почти все в ИТ-индустрии — в том числе Google, Microsoft и Samsung.
  • Теперь ещё и без «живой» демонстрации. До пандемии на мероприятиях Apple журналисты могли сразу опробовать новые устройства и поделиться впечатлениями. На виртуальных мероприятиях такого нет.

Стоит заметить, что и раньше мероприятия проходили по одной формуле: Джобс начинал со статистики, переходил к небольшим программным обновлениям, от них — к ключевым анонсам устройств, чаще всего заканчивая дополнением с One more thing.

Но это был «акт волшебства», который за всё время стал предсказуемым ритуалом, заключает Фрайд.

#apple #мнения

Андрей Фролов
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